Trump a ordonat o and #8222;blocadă totală and #8221; a petrolierelor sancţionate care tranzitează Venezuela

Mediafaţada emblematică din centrul Capitalei, operată de COCOR Media Channel, intră într-o nouă etapă de dezvoltare tehnologică, potrivit unui comunicat al companiei, de la care transmitem cele ce urmează. După inaugurarea iniţială de 1 decembrie 2008, mediafaţada a trecut în 2025 prin cea mai amplă modernizare din istoria sa: întregul sistem de ecrane LED a fost înlocuit cu cea mai avansată tehnologie disponibilă la nivel internaţional - ecrane 8K de ultimă generaţie, completate de tehnologie de redare 3D activă pe ecranul B, cel mai mare dintre ecranele ansamblului, cu o suprafaţă de 275 mp.