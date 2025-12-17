Criza memoriilor va afecta piaţa de smartphone-uri
Bursa, 17 decembrie 2025 08:20
Piaţa globală a smartphone-urilor urmează să scadă anul viitor cu 2,1%, iar un factor decisiv pentru această evoluţie va fi costul în creştere al memoriilor.
Acum 30 minute
08:20
08:10
Liderii statelor de pe flancul estic al Uniunii Europene au cerut Bruxelles-ului să trateze apărarea frontierelor estice drept o prioritate strategică şi să deblocheze finanţări dedicate, în contextul ameninţării persistente reprezentate de Rusia, conform presei internaţionale.
08:10
Statele Unite au suspendat parteneriatul lor tehnologic cu Regatul Unit, invocând progrese insuficiente în implementarea acordurilor comerciale dintre cele două ţări, a anunţat marţi Michael Kratsios, consilierul pentru ştiinţă şi tehnologie al Casei Albe, relatează AFP.
08:10
Preşedintele AUR, George Simion, a anunţat, marţi seară, un set de măsuri pe care care AUR le va întreprinde pentru 'Opoziţie totală - opoziţie naţională'.
Acum o oră
07:50
Trump a ordonat o and #8222;blocadă totală and #8221; a petrolierelor sancţionate care tranzitează Venezuela # Bursa
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunţat marţi instituirea unei and #8222;blocade totale şi complete and #8221; împotriva petrolierelor sancţionate care intră sau ies din Venezuela, măsură ce intensifică presiunea asupra regimului condus de Nicolas Maduro şi vizează direct principalul pilon economic al ţării, sectorul petrolier, informează CNN, de la care relatăm cele ce urmează.
07:40
Preţul petrolului WTI, de referinţă pe piaţa americană, a coborât marţi sub pragul de 55 de dolari pe baril, atingând cel mai redus nivel din februarie 2021, pe fondul anticipării unui surplus de ofertă şi al posibilităţii unui acord de pace în Ucraina, transmite CNBC.
07:40
Preşedintele american Donald Trump a extins marţi interdicţia de intrarea în Statele Unite la cetăţenii altor şapte ţări - inclusiv Siria şi Palestina - anunţă Casa Albă, relatează AFP.
07:40
O coaliţie formată din 20 de dezvoltatori de aplicaţii şi organizaţii pentru protecţia consumatorilor a solicitat marţi autorităţilor europene să aplice mai ferm legislaţia Uniunii Europene împotriva Apple, acuzând compania că practicile sale privind comisioanele dezavantajează dezvoltatorii europeni faţă de cei din Statele Unite, potrivit Reuters, de la care relatăm cele ce urmează.
Acum 2 ore
07:30
Pieţele europene de acţiuni au încheiat şedinţa de marţi în teritoriu negativ, inversând câştigurile de la începutul săptămânii, pe fondul atenţiei investitorilor asupra negocierilor privind încheierea războiului dintre Rusia şi Ucraina, dar şi al unui calendar încărcat de decizii de politică monetară, potrivit CNBC, de la care relatăm cele ce urmează.
06:40
Echipa CSO Voluntari a învins marţi, pe teren propriu, formaţia Bristol Flyers, scor 99-85 (54-44), în etapa a VI-a a ENBL. Este a cincea victorie în competiţia pe care a câştigat-o în stagiunea trecută.
06:40
Atacantul francez al echipei Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele, a câştigat trofeul FIFA The Best, decernat celui mai bun fotbalist al anului. În septembrie, francezul a câştigat şi Balonul de Aur.
Acum 12 ore
00:20
* (Matej Rigelnik, preşedintele Comitetului Reprezentanţilor Acţionarilor Fondului Proprietatea, şi Florian Munteanu, membru al Comitetului, într-un interviu realizat de jurnalistul Radu Soviani - partea a II-a)* Florian Munteanu: and #8221;Statul ar putea să-şi finanţeze o parte din deficitul de resurse prin listarea Aeroportului Bucureşti la o valoare corectă and #8221;* Matej Rigelnik: and #8221;Ne-am gândit la o consolidare a acţiunii FP, astfel încât Fondul să fie perceput ca un activ de o calitate superioară and #8221;* and #8221;Reducerea asimetriei informaţionale este unul dintre pilonii iniţiativei noastre pentru îmbunătăţirea guvernanţei corporative a Fondului Proprietatea and #8221;, conform preşedintelui Comitetului Reprezentanţilor FP
00:00
Nasdaq, una dintre cele mai mari burse din lume, care găzduieşte companii din sectorul tehnologic precum Nvidia, Apple şi Amazon, intenţionează să depună, la începutul săptămânii viitoare, documentaţia necesară la Comisia pentru Valori Mobiliare şi Burse din SUA (SEC) pentru a introduce tranzacţionarea aproape non-stop a acţiunilor, în încercarea de a valorifica cererea globală pentru acţiuni americane, scrie Reuters.
00:00
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care a scăzut la 5,70%, de la 5,71% în ziua anterioară.
00:00
Euro a crescut, ieri, cu 0,06 bani faţă de leu Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0920 lei/euro.
00:00
Adobe Inc. a raportat rezultate financiare peste aşteptări pentru ultimul trimestru din anul fiscal 2025, pe fondul creşterii cererii pentru produsele sale bazate pe inteligenţă artificială.
00:00
Prognoza pentru RomâniaÎn zonele joase de relief din sudul şi sud-estul ţării va fi nebulozitate stratiformă în cea mai mare parte a intervalului şi local ceaţă, posibil asociată trecător cu burniţă, îndeosebi în prima parte a zilei şi noaptea.
00:00
Grecia a rambursat anticipat 5,3 miliarde de euro din pachetele de asistenţă financiară acordate de statele din zona euro, pe fondul redresării economiei ţării după criza datoriilor din deceniul precedent, au declarat pentru Reuters oficiali eleni, conform Agerpres.
00:00
Mii de gheţari din întreaga lume riscă să dispară în fiecare an în următoarele decenii, iar doar o mică parte dintre ei ar putea supravieţui până la sfârşitul acestui secol, în absenţa unor politici climatice ferme.
00:00
Cea de-a 27-a ediţie a celui mai mare parc tematic de iarnă din lume, Ice and Snow World, se va deschide publicului azi, în oraşul Harbin, capitala provinciei Heilongjiang din nord-estul Chinei, supranumit and #8222;oraşul de gheaţă and #8221;, informează agenţia Xinhua.
00:00
Bursele europene au scăzut ieri, după publicarea datelor privind piaţa muncii din SUA.
00:00
* (Interviu cu Ramona Raduly, director de comunicare Narada)
00:00
Premieră naţională: primul simulator VR pentru ancheta criminalistică, lansat la Universitatea Valahia # Bursa
Universitatea Valahia din Târgovişte a lansat în premieră naţională, Sistemul Virtual de Instruire pentru Ancheta Criminalistică (VR CSI), un instrument de ultimă generaţie destinat formării criminaliştilor, poliţiştilor şi viitorilor specialişti din domeniul juridic.
00:00
Cîtă aroganţă, la unii! Iaca bunăoară, Ferdinand ăsta, Întîiul. Împărat al Sfîntului Imperiu Roman: and #8221;Justiţie să fie, chiar dacă lumea ar fi să piară! Ce spui, soro! Care justiţie? A cui justiţie? Pe ce bază justiţie? Şi, care lume să piară? A celor care and #8221;fac justiţia and #8221; sau a celor pe spinarea cărora and #8221;se face justiţie and #8221;?
00:00
00:00
Serviciile ospitalităţii şi cele administrative - industriile care depind cel mai mult de lucrătorii imigranţi # Bursa
Imigranţii joacă un rol crucial pe pieţele muncii din ţările dezvoltate, însă modelele lor de ocupare a forţei de muncă diferă semnificativ de cele ale lucrătorilor nativi, conform visualcapitalist.com, care prezintă posturile în care lucrătorii născuţi în străinătate tind să lucreze în economiile OCDE.
00:00
*Titlurile Banca Transilvania - pe prima treaptă în topul rulajului
00:00
Analiză Kommersant: IPO-uri ratate şi investitori în retragere de pe piaţa de capital rusească # Bursa
* Primele zece companii de la bursa din Moscova concentrează peste 60% din capitalizare şi lichiditate * La finalul lunii noiembrie, indicele IMOEX era cu 14% mai mic decât în ianuarie 2025 *Experţii estimează pentru finalul lui 2025 o capitalizarea totală a acţiunilor de circa 50,8 trilioane ruble, mai mică decât în 2024
16 decembrie 2025
21:10
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat că îşi doreşte ca viitorul Cod al urbanismului să fie aprobat până în primăvara anului viitor, precizând că acesta reprezintă singurul jalon din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă aflat în responsabilitatea ministerului pe care îl conduce.
21:00
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că propunerile negociate cu oficialii americani pentru un acord de încetare a luptelor cu Rusia ar putea fi finalizate în câteva zile, urmând ca trimişii Statelor Unite să le prezinte Kremlinului înaintea unor posibile noi întâlniri în SUA, la sfârşitul săptămânii viitoare, potrivit Associated Press, de la care transmitem cele ce urmează.
21:00
Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva a reuşit, în anul 2025, să menţină aproximativ 48.000 de hectare de pădure în proprietatea publică a statului, în urma soluţionării unor litigii care se derulau de peste 17 ani, a declarat marţi directorul general al instituţiei, Jean Vişan, potrivit Agerpres, de la care transmitem cele ce urmează.
20:50
Rusia a anunţat că a preluat and #8222;controlul and #8221; asupra oraşului ucrainean Kupiansk, un nod strategic din nord-estul Ucrainei, în regiunea Harkov, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
20:30
Macron spune că Facebook a refuzat să elimine o ştire falsă despre o lovitură de stat în Franţa # Bursa
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a declarat marţi că nu a reuşit să obţină eliminarea de pe Facebook a unei ştiri false care susţinea că ar fi fost înlăturat de la putere în urma unei lovituri de stat militare, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
20:20
CSCT a încheiat noul terminal multimodal cu o suprafaţă de aproximativ 12 hectare în Portul Constanţa Sud # Bursa
Constanţa South Container Terminal SRL (CSCT) a organizat, la sediul societăţii, un eveniment care a marcat încheierea proiectului etapizat and #8222;Construirea unui terminal multimodal cu platformă portuară, anexe tehnice, împrejmuire, reţele exterioare de utilităţi, racorduri la reţelele de utilităţi şi organizare de şantier în zona de dezvoltare D, pe MOL II-S, Portul Constanţa Sud and #8221;, cod SMIS 313267, finanţat prin Programul Operaţional de Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 şi Programul Transport (PT) 2021-2027, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei, din partea CSCT.
20:20
Comisia Europeană a prezentat un plan care prevede că motoarele nepoluante pe benzină nu vor fi interzise în totalitate din anul 2035, potrivit unei postari pe Facebook a europarlamentarului Siegfried Mureşan, de la care transmitem cele ce urmează.
20:10
Alexandrion Group, parte a Nawaf Salameh Family Office, a făcut un pas concret către un viitor sustenabil şi a anunţat înlocuirea a 53% din flota auto cu autovehicule hibride, conform unui comunicat de presă remis redacţiei din partea Alexandrion Group. În total, compania operează în prezent 124 de vehicule hibride, dintre care 89 au fost achiziţionate în cursul acestui an, marcând o etapă majoră în planul strategic de reducere a impactului asupra mediului.
20:10
Parlamentul European a aprobat un acord provizoriu între eurodeputaţi şi guvernele UE pentru actualizarea raportării privind durabilitatea şi a normelor de diligenţă necesară aplicabile companiilor, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din partea Parlamentului European. Normele revizuite se vor aplica unui număr mai mic de companii şi vor elimina unele obligaţii ale acestora, întărind, astfel, competitivitatea Uniunii Europene.
Acum 24 ore
19:20
COCOR Media Channel Makes Bucharest Great Again prin lansarea noii generaţii de ecrane 8K cu redare 3D # Bursa
Mediafaţada emblematică din centrul Capitalei, operată de COCOR Media Channel, intră într-o nouă etapă de dezvoltare tehnologică, potrivit unui comunicat al companiei, de la care transmitem cele ce urmează. După inaugurarea iniţială de 1 decembrie 2008, mediafaţada a trecut în 2025 prin cea mai amplă modernizare din istoria sa: întregul sistem de ecrane LED a fost înlocuit cu cea mai avansată tehnologie disponibilă la nivel internaţional - ecrane 8K de ultimă generaţie, completate de tehnologie de redare 3D activă pe ecranul B, cel mai mare dintre ecranele ansamblului, cu o suprafaţă de 275 mp.
19:20
Centrala nucleară de la Zaporojie, aflată pe teritoriul Ucrainei, dar sub control rusesc, este alimentată cu energie electrică printr-o singură linie, după ce cea de-a doua a fost deconectată din cauza activităţilor militare, potrivit conducerii ruse a centralei, citată de Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
19:00
Eurodeputaţii au adoptat noi norme care introduc mai multă flexibilitate şi sprijin pentru fermieri privind respectarea politicii agricole comune (PAC) a Uniunii Europene, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din partea Parlamentului European. Acordul preliminar, la care au ajuns negociatorii Parlamentului şi ai Consiliului pe 10 noiembrie 2025, a fost adoptat cu 629 de voturi pentru, 17 împotrivă şi 16 abţineri.
19:00
Autorităţile britanice avertizează asupra consumului de and #8222;ciocolată Dubai and #8221; # Bursa
Persoanele cu alergii nu ar trebui să consume produse de tipul and #8222;ciocolatei Dubai and #8221;, după ce autorităţile britanice au constatat că unele dintre aceste preparate nu respectă standardele de siguranţă alimentară din Regatul Unit, potrivit DPA, de la care transmitem cele ce urmează.
18:20
Camera Deputaţilor din Rusia, Duma de Stat, a aprobat marţi, în a doua şi a treia lectură, un proiect de lege care interzice aplicarea hotărârilor emise de instanţe penale străine, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
18:10
Nicuşor Dan: and #8221;Modelul de organizare a companiilor finlandeze reprezintă o posibilă cale şi pentru Romarm and #8221; # Bursa
Modelul de organizare a marilor companii finlandeze reprezintă o posibilă cale şi pentru Romarm, a afirmat, marţi, pe platforma X, preşedintele Nicuşor Dan
18:10
Preşedinta S and D, despre votul PSD la moţiunea simplă: 'Uneori trebuie să luăm decizii dificile' # Bursa
Preşedinta Grupului S and D din Parlamentul European, Iratka Garcia Perez, a declarat că uneori sunt necesare decizii dificile şi compromisuri politice, comentând votul PSD în favoarea moţiunii simple pe Mediu împotriva ministrului USR Diana Buzoianu.
18:00
Novak Djokovici va participa la turneul ATP 250 de la Adelaide (12-17 ianuarie) pentru a se pregăti pentru Openul Australiei (18 ianuarie-1 februarie), au anunţat organizatorii
18:00
Angajatorii americani au creat 64.000 de noi locuri de muncă în luna noiembrie, peste estimările analiştilor, însă rata şomajului a urcat la 4,6%, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
18:00
Prima doamnă a Franţei, Brigitte Macron, şi-a cerut scuze luni seară după ce a criticat un grup de activiste feministe într-o discuţie privată, înregistrată fără ştirea ei, purtată în culise cu actorul de comedie Ary Abittan, potrivit presei internaţionale, de la care relatăm cele ce urmează.
17:50
Majorarea accizei şi a taxei pe valoare adăugată prin primul pachet de măsuri fiscale adoptat de guvernul Bolojan în luna iulie a avut impact negativ asupra industriei berii din ţara noastră, impact concretizat cu o scădere a consumului estimată pentru finalul anului 2025 între 2% şi 5%, a afirmat astăzi, în cadrul unei întâlniri informale cu reprezentanţii mass-media, Constantin Bratu, director general al Asociaţiei Berarii României.
17:50
DNA a făcut percheziţii la fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc într-un dosar de corupţie # Bursa
Direcţia Naţională Anticorupţie a efectuat dimineaţă percheziţii la fostul ministru al Transporturilor Alexandru-Răzvan Cuc şi la un om de afaceri, într-un dosar care vizează suspiciuni de dare de mită şi complicitate la dare de mită, potrivit unui comunicat al DNA, de la care transmitem cele ce urmează.
17:30
Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat solicitarea judecătorului Laurenţiu Beşu de a fi eliberat din funcţia de judecător la Tribunalul Bucureşti, pentru a fi numit procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu, decizia urmând să fie înaintată preşedintelui României pentru emiterea decretului.
