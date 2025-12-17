Nicuşor Dan, perspective optimiste cu privire la viitorul ţării. Când avem "toate şansele" să aderăm la OCDE
ObservatorNews, 17 decembrie 2025 07:50
Nicușor Dan este convins că, în curând, vom avea o variantă sănătoasă a legilor justiţiei în România. Asta a declarat şeful statului marţi seară, în faţa ambasadei de la Londra, unde s-a întâlnit cu reprezentanți ai comunității de români din Marea Britanie. De asemenea, şeful statului a transmis "optimismul său, pe termen mediu" în ceea ce priveşte România. "Sunt toate şansele ca România să intre în OCDE la jumătatea anului viitor", a subliniat el.
• • •
Horoscop 18 decembrie 2025. Este o zi în care determinarea avantajează zodiile. Motivaţia creşte vizibil.
Sezonul de schi bate la ușă. Strategia administratorilor pentru pârtii deschise de Crăciun # ObservatorNews
Sezonul de schi se apropie, iar în stațiunile montane de pe Valea Prahovei și din Brașov pregătirile sunt în toi. De câteva zile, instalațiile de producere a zăpezii artificiale funcționează fără oprire. Administratorii pârtiilor folosesc fiecare oră cu temperaturi suficient de mici pentru a fabrica zăpadă artificială. Miza sunt ca pârtiile să fie deschise, de Crăciun, în stațiunile montane.
Ședință a Coaliției, după votul PSD împotriva ministrului USR al Mediului, Diana Buzoianu # ObservatorNews
Liderii coaliţiei de guvernare se întrunesc miercuri de la ora 15:00 în şedinţă pentru a discuta despre proiectul bugetului de stat pe anul viitor, stabilirea salariului minim pe 2026 și reforma administrației publice. Este prima întâlnire a liderilor celor patru partide, de la votul PSD împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, din Senat, la moţiunea simplă depusă de Opoziţie.
Nick Reiner, acuzat de omor cu premeditare. Ar putea face închisoare pe viaţă pentru uciderea părinţilor săi # ObservatorNews
Fiul celebrului regizor Rob Reiner a fost oficial pus sub acuzare pentru că şi-a ucis părinţii. Nick are pe numele său două capete de acuzare şi, dacă va fi găsit vinovat, riscă închisoarea pe viaţă fără să poată fi eliberat condiţionat sau, în anumite condiţii, chiar şi pedeapsa cu moartea. Procurorii nu s-au pronunţat încă asupra unei astfel de decizii. Nick nu a apărut încă în faţa instanţei, pentru că nu a fost declarat apt medical să fie transferat la tribunal. Au apărut între timp şi imagini, obţinute în exclusivitate de jurnaliştii Daily Mail, cu momentul în care poliţiştii îl arestează pe Nick, la aproape 25 de kilometri distanţă de conacul de 14 milioane de dolari unde i-a ucis pe părinţii săi.
Care sunt preţurile la carburanţi miercuri, 17 decembrie. Au scăzut cu până la 7 bani pe litru # ObservatorNews
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că miercuri, 17 decembrie 2025, preţurile la carburanţi sunt în scădere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.
Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, miercuri, 17 decembrie 2025.
Copil de 10 ani, înjunghiat mortal într-o şcoală din Rusia. Criminalul, un coleg de 15 ani, a filmat scena # ObservatorNews
Un copil de 10 ani a murit marți, după ce a fost atacat cu un cuțit de un coleg mai mare, într-o școală din apropierea Moscovei. Atacul, în care a fost rănit și un agent de pază, a provocat panică în rândul elevilor și profesorilor, iar autoritățile ruse au deschis un dosar penal pentru crimă și tentativă de crimă.
EXCLUSIV. Ministrul Educației anunță modificări la controversata programă nouă de Limba Română # ObservatorNews
Noua şi controversata programă la limba română pentru liceu va fi modificată, a anunţat ministrul Educaţiei în exclusivitate pentru Observator. Criticată de profesori şi scriitori, va ţine seama, în noua formă, de observaţiile care spun că studierea autorilor în ordine cronologică este prea dificilă. Textele lui Neculce sau Moliere sunt greu de înţeles în clasa a noua.
Preşedintele SUA Donald Trump anunţă că urmează să se adreseze naţiunii miercuri. Ce va anunţa acesta # ObservatorNews
Preşedintele american, Donald Trump, a anunţat, marţi, că urmează să se adreseze naţiunii miercuri seară.
Regizorul Rob Reiner şi soţia sa ar fi fost ucişi de propriul fiu după ce s-au certat la o petrecere # ObservatorNews
Ies la iveală detalii şocante în cazul crimei duble care a zguduit Hollywood-ul. Regizorul Rob Reiner şi soţia sa, Michele, au fost omorâţi de fiul lor, de 32 de ani, fost dependent de droguri. Acesta ar fi decis să-şi ucidă părinţii după o ceartă pe care a avut-o cu tatăl său la o petrecere de Crăciun. Sora lui a făcut descoperirea şi şi-a denunţat fratele.
FIFA revine asupra preţurilor biletelor pentru Cupa Mondială, în urma unui puternic val de indignare # ObservatorNews
FIFA a anunțat bilete "mai accesibile" pentru toate cele 104 meciuri de la Cupa Mondială de anul viitor, după un val de indignare privind prețurile.
Cadoul perfect de Secret Santa. Ce opţiuni ai la îndemână atunci când nu cunoşti foarte bine destinatarul # ObservatorNews
Spiritul sărbătorilor pluteşte deja în birourile firmelor. Şefi şi subalterni abia aşteaptă să facă schimb de cadouri anonime. Tradiţia Secret Santa se răspândeşte tot mai mult, iar departamentele de resurse umane chiar o încurajează. Asemenea evenimente aduc energie pozitivă în echipe şi ajută colegii să lege o relaţie bună.
Trump susține că e aproape de pace în Ucraina și îi cere lui Zelenski să cedeze teritorii. "Sunt pierdute" # ObservatorNews
Pacea în Ucraina este mai aproape ca oricând, promite Donald Trump, după ultima rundă de negocieri pe axa Washington - Kiev. Tratatul nu este, însă, gata să fie semnat. Americanii cer Ucrainei să cedeze Rusiei un teritoriu delicat, iar Moscova refuză un armistiţiu de Crăciun.
Cel mai mare stadion din ţară se degradează. Arena Naţională, între risc pentru spectatori şi pierderi masive # ObservatorNews
Cel mai mare stadion din ţară, Arena Naţională, începe să devină un pericol pentru spectatori, după ce s-a transformat în gaură neagră pentru bugetul Primăriei. Noul primar al Capitalei crede că arena are nevoie de un management nou ca să aducă profit. Şi nu exclude înfiinţarea unei companii municipale care să o administreze.
Drumul spre şcoală, motiv de bucurie pentru copiii din Braşov. Proiectul care înviorează dimineţile celor mici # ObservatorNews
Zeci de elevi din Braşov îşi încep ziua în plimbare şi voie bună. Se organizează în grupuri, iar însoţiţi de profesori şi părinţi voluntari merg împreună spre şcoală. Proiectul a început în urmă cu cinci ani în Sfântu Gheorghe, iar acum s-a extins în mai multe localităţi. Se reduce traficul din jurul şcolilor, iar elevii au parte de înviorarea de dimineaţă.
Bărbat din Năvodari, sub control judiciar după ce a fost filmat chinuindu-și câinele: "Eram după o despărțire" # ObservatorNews
Un bărbat din Năvodari, filmat de o cameră de supraveghere cum îşi chinuia câinele, a fost reţinut 24 de ore şi este anchetat penal. Polițiștilor le-a explicat că a făcut o criză de nervi după ce a fost părăsit de iubită, dar anchetatorii vorbesc despre cruzime pură. Un fenomen tot mai des întâlnit. Zeci de câini și pisici ajung în fiecare zi la veterinari schilodiţi de stăpâni.
Legume mai scumpe şi mai puţine anul viitor. Acestea ar putea fi efectele noilor taxe introduse de stat pentru producătorii români. Cei care au sere şi solarii vor plăti, pentru prima dată, impozite. Buni de plată sunt şi cei care cultivă în câmp, pentru că s-au majorat taxele pentru toate terenurile agricole. Soluţia e asocierea în cooperative agricole.
Traficul infernal din Capitală provoacă un fenomen paradoxal. Tot mai mulți proprietari dau anunţuri că își închiriază apartamentele și se mută cu chirie. Chiar dacă unii ies pe minus din această afacere, sunt mulţumiţi. În loc să stea blocaţi în ambuteiaje, câştigă timp pentru familie şi odihnă.
Fără PUZ, fără beach-bar: Turiştii ar putea găsi plajele din Constanţa goale vara viitoare # ObservatorNews
Terasele şi beach-barurile ar putea lipsi de vara viitoare de pe plajele din Constanţa. Proprietarii au primit ordin să le dărâme, după ce Ministerul Mediului a constatat că sunt ilegale. Investitorii aşteaptă acum noi ordine, dar ameninţă că sunt contra-cronometru. Dacă licitaţiile pentru noile construcţii nu vor fi făcute repede, turiştii vor găsi plajele pustii în sezonul estival.
Care este singurul preparat din România inclus în top 100 cele mai bune deserturi din lume # ObservatorNews
Papanaşii româneşti au intrat în top 100 cele mai bune deserturi din lume. Gogoşile prăjite şi îmbibate cu smântână şi dulceaţă depăşesc creme brulee-ul francezilor sau vafele belgiene. Premiul pentru cel mai bun desert din lume îl revendică însă portughezii, cu Pastel de Belem, faimosul foietaj umplut cu cremă de vanilie.
Preşedintele Nicuşor Dan a identificat două variante pentru rezolvarea problemelor din Justiţie # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan vede două variante pentru rezolvarea problemelor din Justiţie care stârnesc îngrijorare în ultimele zile. Intern, de magistraţi, sau prin schimbarea legilor dacă se pun de acord partidele.
Sorin Grindeanu, încă o amenințare cu ruperea coaliției. PNL: Asta auzim de când s-a înființat # ObservatorNews
Coaliţia de guvernare stă pe un butoi cu pulbere înainte de Crăciun. PSD a făcut front comun cu AUR împotriva ministrului USR Diana Buzoianu. Sorin Grindeanu ameninţă din nou cu ieşirea de la guvernare dacă premierul Ilie Bolojan nu va ţine cont de propunerile PSD în privinţa bugetului şi a majorării salariului minim. Liderii Coaliţiei se vor întâlni mâine şi vor relua negocierile pentru tăierile de cheltuieli din administraţia centrală.
Golirea Lacului Vidraru scoate la suprafaţă peisaje rare. Epava unui vapor care s-a scufundat de zeci de ani, dar şi ruinele unei localităţi inundate când a fost construit barajul. Imaginile nemaivăzute îi minunează şi îi revoltă deopotrivă pe turişti. Au trecut 50 de ani de la ultima golire a lacului, iar procedura este necesară pentru modernizara hidrocentralei şi repararea barajului.
Printre atâtea scumpiri, avem şi o veste bună: chiar înainte de Crăciun, preţurile pentru carnea de porc nu cresc. Ba chiar am putea vedea ieftiniri în magazine. Dacă pe clienţi îi ajută, fermirii se plâng că vând sub preţul de producţie.
2026 începe cu scumpiri. Chiar din ianuarie vom plăti mai mult pentru curent. Sunt mai multe tarife care intră în componenţa facturii pentru electricitate şi care vor creşte de la 1 ianuarie. Ele se suprapun deja peste creşteri la care asistăm de jumătate de an încoace, facturi mai mari cu 60% la energie.
Cel mai bogat oraş din România este dator vândut. Primăria Capitalei nu are bani de investiţii din cauza datoriilor uriaşe, a declarat Ciprian Ciucu, în exclusivitate la Observator. Mai mult, primarul ales al Bucureştiului averizează că Societatea de Transport este la un pas de insolvenţă, chiar când bucureştenii încep să meargă tot mai mult cu mijloacele de transport în comun.
Fostul ministru Răzvan Cuc, reținut pentru o mită de 1,4 milioane de lei. Ar fi intervenit la directorul RAR # ObservatorNews
Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, a fost reţinut de DNA. Complice la dare de mită este acuzaţia pentru care a intrat în vizorul procurorilor. Politicianul ar fi intervenit la directorul Registrului Auto Român pentru a ajuta firma unui apropiat să obţină un contract bănos cu compania de stat. A promis la schimb o mită de peste un milion de lei. Fostul ministru nu ştia că întâlnirile de taină cu şeful RAR sunt monitorizate de procurori.
Nicuşor Dan: "Chiar dacă se ajunge la o pace în războiul din Ucraina, ameninţarea Rusiei rămâne" # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat la Helsinki, după Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, că a avut o discuţie în acest format al Flancului estic, ţări de pe Flancul estic care sunt şi în Uniunea Europeană şi în NATO, şi chestiunea fundamentală pe care au discutat-o a fost cum să operaţionalizeze diferite programe, fie în interiorul NATO, mai ales în interiorul Uniunii Europeane, pentru că acolo sunt şi bani.
Angelina Jolie își dezvăluie cicatricile mastectomiei pe coperta primului număr Time France. Mesajul actriţei # ObservatorNews
Angelina Jolie apare pe coperta primului număr al revistei Time France, unde își dezvăluie cicatricile dublei mastectomii, într-un gest cu puternică încărcătură simbolică. Actrița vorbește despre prevenție, acces la screening medical și solidaritatea dintre femei, la mai bine de un deceniu după ce a făcut publică decizia sa de a se supune intervențiilor preventive împotriva cancerului.
800.000 € pentru un castel vechi de 145 de ani din Arad. Clădirea a funcţionat ca spital de psihiatrie # ObservatorNews
Proprietarul unui castel istoric de la Căpâlnaş, judeţul Arad, a notificat autoritățile că are un cumpărător dispus să plătească 800.000 de euro pentru imobil și a cerut Consiliului Județean Arad să decidă dacă își exercită dreptul de preempțiune. Clădirea veche de 145 de ani, care a funcționat până anul trecut ca spital de psihiatrie, ar necesita investiții considerabile pentru reabilitare, iar decizia asupra păstrării sale în patrimoniul județului sau cedării către un investitor privat urmează să fie analizată de consilieri.
In ultima etapă a grupei unice din Conference League, Universitatea Craiova o intalneste in deplasare pe AEK Atena.
Aur, argint şi bronz pentru România la Campionatul Mondial de Dans din Ungaria. Cine sunt tinerele campioane # ObservatorNews
România are cei mai buni dansatori din lume la categoria standard, i-aţi văzut aici, la Observator, pe Andreea Matei şi pe Rareş Cojoc. Iar generaţiile mai tinere calcă şi ele pe urmele succesului. Două cluburi de dans sportiv au adus României medalii importante la Campionatul Mondial de Stage Dance din Ungaria, desfăşurat weekendul trecut. Tinerele s-au întors cu rezultate remarcabile: trei medalii de aur, o medalie de argint și două de bronz.
Opt dintre colegii celor două angajate cu lepră de la centrul SPA din Cluj au primit tratament preventiv # ObservatorNews
A fost suficient să apară două cazuri de lepră la Cluj ca să se dezlănţuiască pe Tik Tok şi pe Facebook toate teoriile conspiraţiei posibile şi imposibile. Românii răspândesc de la unii la alţii că sunt sute de oameni bolnavi şi nu ni se spune, că sunt ascunşi prin spital şi că boala se răspândeşte foarte repede. Autorităţile spun încă o dată: staţi calmi, nu există pericol pentru populaţie. Boala se transmite extrem de greu, după un contact prelungit. Între timp, cele două tinere venite din Indonezia şi confirmate cu lepră sunt în spital unde primesc tratament, pentru că lepra este vindecabilă în zilele noastre.
Laurenţiu Beşu, judecătorul din documentarul Recorder, eliberat din funcţie. Va fi procuror în Giurgiu # ObservatorNews
Judecătorul Laurenţiu Ionel Beşu, cunoscut pentru dezvăluirile făcute în documentarul "Justiţie capturată" realizat de Recorder, a promovat marţi interviul susţinut la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și urmează să activeze ca procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu. Decizia Secţiei pentru procurori a CSM a fost luată în unanimitate, iar magistratul a declarat că trecerea sa de la judecător la procuror a fost o alegere personală, neinfluenţată de terţi.
Clujenii, campioni la credite imobiliare. Topul oraşelor în care românii vor să devină proprietari # ObservatorNews
Anul acesta, clujenii au fost campionii împrumuturilor, cei care au luat cei mai mulți bani de la bancă pentru visul de a deveni proprietari. La polul opus sunt timișorenii, cu cele mai mici credite. Iar surpriza? Bucureștiul e abia pe locul trei.
Un moment de neatenţie l-a costat totul. Un bărbat a murit electrocutat când monta luminiţe pe casa şefului # ObservatorNews
Suntem în prag de sărbători, toată lumea întinde beculețe şi instalaţii peste tot, dar nu uitaţi că electricitatea nu iartă. Un bărbat de 40 de ani din judeţul Bacău a murit electrocutat în timp ce monta instalaţiile de Crăciun pe clădirea firmei la care lucra, care este de asemenea şi casa şefului. Moartea lui este considerată acum accident de muncă. Un coleg a fost rănit şi a ajuns la spital pentru îngrijiri medicale. Atât poliţia, cât şi Inspectoratul Teritorial de Muncă investighează cazul.
CSM sesizează Inspecția Judiciară în cazul șefului DNA Marius Voineag după documentarul Recorder # ObservatorNews
Secţia pentru procurori a CSM a decis sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru efectuarea de verificări în raport cu aspectele privind activitatea procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Marius Voineag, semnalate în materialul de presă difuzat de Recorder.
Vlad Pascu rămâne cu pedeapsa de 10 ani de închisoare. ICCJ i-a respins recursul în casație # ObservatorNews
ICCJ i-a respins recursul în casație lui Vlad Pascu, prin care cerea reducerea pedepsei de 10 ani. Decizia este definitivă. Tânărul de 22 ani a depus prin avocaţi două acțiuni de recurs în casație, împotriva deciziei Curții de Apel Constanța.
Cadavru descoperit în nordul Spaniei. Autorităţile cred că ar fi George Romila, un român dispărut din august # ObservatorNews
Un cadavru a fost găsit duminică lângă un terasament rutier, în apropierea localității Venta de Baños, din nordul Spaniei. Autoritățile spaniole cred că ar putea fi vorba despre George Dan Romila, un român de 46 de ani, dispărut la sfârșitul lunii august, însă identificarea oficială urmează să fie confirmată după autopsie.
Statul Român a contestat decizia Tribunalului Sibiu prin care a fost respinsă cererea de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului președinte Klaus Iohannis. Apelul, formulat de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, vizează recuperarea unor despăgubiri legate de lipsa de folosință a unui imobil din centrul municipiului Sibiu și va fi soluționat de Curtea de Apel Alba.
Elon Musk devine cel mai bogat om de pe planetă, cu o valoare de 600 de miliarde de dolari # ObservatorNews
Elon Musk tocmai a făcut un alt salt uriaș către a deveni primul trilionar din lume. La începutul acestei luni, producătorul de rachete al lui Musk, SpaceX, a lansat o ofertă publică de preluare care evaluează firma la 800 de miliarde de dolari, față de 400 de miliarde de dolari în august, au declarat doi dintre investitorii companiei pentru Forbes.
Un bărbat de 29 de ani din Brăila a fost reținut și ulterior arestat preventiv, după ce ar fi comis cinci furturi calificate într-o singură noapte. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi spart un apartament, mai multe autoturisme și sedii de societăți comerciale din municipiu.
Un polițist de la Locală a murit după ce s-a aruncat de pe o macara, în Bucureşti. Avea răni de cuţit pe corp # ObservatorNews
Un agent al Poliţiei Locale din Sectorul 1 al Capitalei a murit marți după un gest extrem, aruncându-se de pe o macara. Potrivit primelor informații, înainte de incident, bărbatul și-ar fi provocat mai multe răni pe corp. La fața locului au intervenit echipaje de poliție și ambulanță, însă manevrele de resuscitare nu au avut succes.
O bătrână din Germania a încasat două pensii timp de 20 de ani. Acum trebuie să restituie 60.000 € din sumă # ObservatorNews
O femeie de 86 de ani din Germania a fost obligată de instanță să restituie până la ultimul cent aproape 60.000 de euro, după ce a primit timp de două decenii pensia de urmaș fără să declare că, în același timp, încasa și propria pensie.
România va plăti peste 600 de milioane de dolari pentru instruirea piloților F-16 și mentenanța aeronavelor # ObservatorNews
Comisiile parlamentare de apărare au avizat favorabil Raportul CSAT pe 2024, într-un context regional marcat de instabilitate și amenințări de securitate tot mai complexe. În cadrul aceleiași ședințe, parlamentarii au analizat și un contract strategic de peste 600 de milioane de dolari, care vizează instruirea piloților F-16 și mentenanța aeronavelor, considerat esențial pentru consolidarea capacităților de apărare ale României și pentru angajamentele sale în cadrul NATO.
Poliţia din Los Angeles: "Fiul lui Rob şi Michele Reiner este responsabil pentru moartea acestora" # ObservatorNews
Fiul lui Rob şi Michele Reiner este "responsabil" pentru moartea lor, afirmă poliţia din Los Angeles.
Ucraina susţine că a distrus un submarin rusesc cu o dronă în Marea Neagră. Moscova neagă: Au lovit docul # ObservatorNews
Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunţat luni seară că dronele navale ale armatei ucrainene au lovit un submarin rusesc evaluat la 400 de milioane de dolari şi capabil să lanseze rachete de croazieră Kalibr, în timp ce era staţionat în portul Novorossiisk de la Marea Neagră. Atacul a fost filmat de o cameră live a portului, ceea ce ar indica un control ucrainean asupra sistemului. Moscova a negat distrugerea, dar a confirmat atacul, prezentând marţi o filmare cenzurată, în care submarinul pare să nu fie afectat la suprafaţă. Nu e clar însă dacă există eventuale daune subacvatice, de ce nu a fost arătat docul, cum a reușit drona să ajungă aproape de submarin și să fie filmată de o cameră live.
Un bărbat din Prahova a fost arestat după ce a violat o adolescentă cu handicap accentuat # ObservatorNews
Un bărbat de 37 de ani a fost arestat preventiv pentru viol săvârşit asupra unui minor şi pornografie infantilă, persoana vătămată fiind o adolescentă de 16 ani cu handicap accentuat, informează, marţi, Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IJP) Prahova.
