Horoscop 18 decembrie 2025. O veste bruscă schimbă planurile unei zodii

07:30

Fiul celebrului regizor Rob Reiner a fost oficial pus sub acuzare pentru că şi-a ucis părinţii. Nick are pe numele său două capete de acuzare şi, dacă va fi găsit vinovat, riscă închisoarea pe viaţă fără să poată fi eliberat condiţionat sau, în anumite condiţii, chiar şi pedeapsa cu moartea. Procurorii nu s-au pronunţat încă asupra unei astfel de decizii. Nick nu a apărut încă în faţa instanţei, pentru că nu a fost declarat apt medical să fie transferat la tribunal. Au apărut între timp şi imagini, obţinute în exclusivitate de jurnaliştii Daily Mail, cu momentul în care poliţiştii îl arestează pe Nick, la aproape 25 de kilometri distanţă de conacul de 14 milioane de dolari unde i-a ucis pe părinţii săi.