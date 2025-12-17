Lepra revine în Europa, după mai bine de 30 de ani: cazuri înregistrate în România și Croația
G4Media, 17 decembrie 2025 07:50
Analiză RAI NEWS (Italia), via Rador: Două țări est-europene au raportat recent reapariția leprei, o boală care părea a fi de domeniul trecutului pe continent. În România, la 44 de ani de la ultimul caz înregistrat în 1981, autoritățile sanitare au confirmat patru cazuri suspecte, toate implicând lucrători asiatici angajați la un salon de masaj din […] © G4Media.ro.
• • •
Cel mai nou și avansat portavion chinez a traversat Strâmtoarea Taiwanului / China a trimis miercuri în zonă și o patrulă de 23 de avioane de vânătoare și bombardiere cu capacități nucleare # G4Media
Guvernul taiwanez a anunțat miercuri că portavionul Fujin, cel mai nou și avansat din flota Chinei a traversat marți Strâmtoarea Taiwan pentru prima dată de la intrarea sa oficială în serviciu, anunță Mediafax, care citează Reuters. Ministerul Apărării de la Taipei a anunțat că în cursul tranzitării, portavionul a fost monitorizat de forțele taiwaneze. În […] © G4Media.ro.
Lepra revine în Europa, după mai bine de 30 de ani: cazuri înregistrate în România și Croația # G4Media
SKV, organizația care a ridicat stațiunea Păltiniș, vrea să se ocupe din nou de întreținerea refugiilor montane / În perioada de glorie, asociația număra până la 5.000 de membri / Păltinișul a costat echivalentul a aproape 100 kg aur # G4Media
S.K.V. (Siebenbürgischer Karpatenverein – Asociația Carpatină Ardeleană a Turiștilor) anunță că este din nou interesată de întreținerea refugiilor montane, notează Turnul Sfatului care citează ADZ. La mijlocul lunii noiembrie, conducerea secției din Sibiu a invitat membrii să adune idei noi. O întrebare a fost principală: ce poate realiza astăzi SKV din Sibiu? ”Răspunsul a fost […] © G4Media.ro.
Analiză a publicației elene Political, via Rador: Acordul Grecia-Bulgaria-România face parte din planul Bruxelles-ului pentru un coridor balcanic alternativ în contrapondere cu coridorul China – Europe Land – Sea Express, care creează un canal de influență chineză din portul Pireu până în Europa Centrală. O întrebare crucială este dacă Salonicul poate juca rolul care îi […] © G4Media.ro.
Mesaj de susținere al lui Trump pentru Andrej Babis, premierul ceh cu opinii împotriva UE și a Ucrainei / ”Andrej știe cum să încheie acorduri și mă așteptam la lucruri incredibile de la el” # G4Media
Președintele american Donald Trump a trimis un mesaj de susținere pentru noul premier al Cehiei. Este vorba despre Andrej Babis (foto), un politician cu opinii împotriva UE și a Ucrainei, scrie Mediafax. Mesajul a fost transmis de Trump pe Truth Social, propria rețea de socializare. „Este minunat să-l vedem pe Andrej Babis numit din nou […] © G4Media.ro.
Turismul din Braşov va fi coordonat de OMD / Structura aduce împreună municipalitatea şi societățile din domeniul HoReCa / ”Să ajungem în momentul în care să putem spune că turismul nu este deranjant pentru locuitorii Braşovului” # G4Media
Viceprimarul Braşovului, Dan Ghiţă, a anunţat înfiinţarea Organizaţiei de Management al Destinaţiei (OMD) Braşov, structura care aduce împreună municipalitatea şi organizaţiile patronale din domeniul HoReCa, cu scopul de a dezvolta unitar şi sustenabil oferta turistică a municipiului Brașov şi a Poienii Braşov, anunță BZB. Decizia instanţei a fost emisă în această lună, iar din această […] © G4Media.ro.
Statele de pe flancul estic al UE își unesc forțele pentru a obține fonduri pentru apărarea împotriva Rusiei. Finlanda și Polonia, lideri de inițiativă # G4Media
Liderii a opt dintre cele mai estice state membre ale Uniunii Europene au cerut blocului comunitar să trateze apărarea regiunilor de frontieră drept o prioritate, în fața unei Rusii agresive, și să deblocheze finanțări în acest sens, transmite Bloomberg, citat de Rador. La inițiativa prim-ministrului Finlandei, Petteri Orpo, șefii de guvern din Suedia, Estonia, Letonia, […] © G4Media.ro.
Trump extinde interdicția și restricțiile de călătorie în SUA / 20 de țări au fost incluse pe listă # G4Media
Administrația Trump a anunțat marți că extinde restricțiile de călătorie în SUA la alte 20 de țări și la Autoritatea Palestiniană, dublând numărul de națiuni afectate de limitele drastice anunțate la începutul acestui an, anunță Mediafax. Administrația Trump a inclus încă cinci țări, precum și persoane care călătoresc cu documente emise de Autoritatea Palestiniană, pe […] © G4Media.ro.
Încă o achitare de răsunet în fieful Liei Savonea: fostul deputat PSD Cătălin Rădulescu ”Mitralieră”, apropiat de Liviu Dragnea, a fost scăpat de Curtea de Apel Bucureşti după un an de amânări ale pronunţării. Decizia nu e definitivă # G4Media
Fostul deputat PSD Cătălin Rădulescu, cunoscut ca „Mitralieră” pentru că s-a lăudat că ar avea o armă de la Revoluția din 1989 și și nu ar ezita să o folosească împotriva protestatarilor anticorupție din Piața Victoriei, a fost achitat marţi de Curtea de Apel Bucureşti, într-un dosar în care era acuzat de DNA că a […] © G4Media.ro.
Niciun autobuz nu a circulat, marți, la Constanța, după un protest spontan declanșat de angajații CT BUS, iar protestul continuă și miercuri, anunță CT BUS pe Facebook. ”Protestul va continua și miercuri, după cum a transmis unul dintre liderii de sindicate din CT BUS, cât și directorul companiei”, se precizează în postare. Compania de transport […] © G4Media.ro.
Villeneuve, extrem de dur cu Hamilton: „La Mercedes, titlurile puteau fi câștigate de aproape oricine” # G4Media
Jacques Villeneuve, campion mondial în Marele Circ cu ocazia ediției din 1997, a discutat despre problemele de adaptare pe care Lewis Hamilton le-a avut în primul an la Ferrari. Canadianul a dus discuția mai departe și a precizat că titlurile britanicului „nu au fost dificil de câștigat”. Verstappen explică pierderea titlului din F1 cu o […] © G4Media.ro.
Michelle Obama: Urma să ne întâlnim cu familia Reiner în seara în care au fost uciși / Trump a spus că regizorul ar fi fost „măcinat de furie” # G4Media
Michelle Obama a declarat că ea și soțul său, Barack Obama, aveau programată o întâlnire cu regizorul Rob Reiner și soția acestuia chiar în seara în care cei doi au fost găsiți înjunghiați mortal, în locuința lor din Los Angeles, notează Mediafax. Fosta primă doamnă a Statelor Unite, Michelle Obama, a vorbit despre relația apropiată […] © G4Media.ro.
Ministrul Muncii anunță că programul de fertilizare in vitro va continua în 2026 cu fonduri europene # G4Media
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat marți la Digi24 că estimează menținerea bugetului actual al programului de fertilizare in vitro (FIV) și includerea unor fonduri europene suplimentare, potrivit Mediafax. ”Pentru programul pe anul acesta, lucrurile au mers foarte bine. Pentru anul viitor, solicitarea de la bugetul de stat o vom face similară cu ce am […] © G4Media.ro.
VIDEO Metrorex pune în circulație metroul lui Moș Crăciun pe Magistralele 1 și 3 / ”Magia Crăciunului poate fi întâlnită și în drumurile de zi cu zi” # G4Media
Metrorex a introdus un tren decorat de Crăciun pe Magistralele 1 și 3, pentru a aduce spiritul sărbătorilor în călătoriile zilnice ale bucureștenilor, anunță Mediafax. Trenul special are decorațiuni de Crăciun și oferă o atmosferă diferită pe traseele zilnice ale transportului public. Inițiativa se alătură luminilor și ornamentelor care împodobesc Bucureștiul la suprafață, în această […] © G4Media.ro.
VIDEO Diana Buzoianu, atac la PSD: ”Au pierdut în ultimii 3 ani de zile 350 de milioane de euro” / ”Omul din pix pus de PSD nu a avut nici măcar o singură zi de experiență în ape. Catastrofa este că a venit un ministru care a schimbat acest om” # G4Media
Luni, în timpul moţiunii simple împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, şi preşedintele USR, Dominic Fritz, s-au aflat la o sinagogă din Timişoara, unde au fost surprinşi râzând unul cu celălalt. Buzoianu a comentat imaginile la Antena 3 , unde a spus că cei doi, alături de preşedintele CJ Timiş, „erau probabil […] © G4Media.ro.
O italiancă de 69 de ani a câștigat un milion de euro la ”Vrei să fii milionar” / A rămas din premiu cu aproape 600 de mii de euro / Unde s-au dus banii: TVA și multe impozite # G4Media
După doar două episoade din noul sezon din ”Vrei să fii milionar”, ediți italiană, Vittoria Licari, în vârstă de 69 de ani, a câștigat premiul de un milion de euro, învingându-și adversarii. Cu toate acestea, acest tip de câștig nu este niciodată declarată valoarea netă, de după achitarea impozitelor. Corriere della Sera a calculat cu […] © G4Media.ro.
Filmul românesc „Jaful secolului” lipsește de pe lista scurtă de propuneri pentru nominalizare la premiile Oscar din 2026. Peliculele „Sinners” şi „Wicked: For Good” – cele mai multe nominalizări # G4Media
Academia de film americană a anunţat marţi listele scurte de propuneri pentru nominalizare în 12 categorii la de-a 98-a ediţie a premiilor Oscar, inclusiv la categoria „cel mai bun lungmetraj internaţional”, informează variety.com, citată de Agerpres. Membrii din diferite ramuri ale Academiei de Arte şi Ştiinţe Cinematografice (AMPAS) din Statele Unite, instituţia care decernează premiile […] © G4Media.ro.
Jerry Seinfeld își amintește cum regizorul Rob Reiner a salvat serialul Seinfeld de la anulare: „Fără el, serialul nostru nu ar fi existat niciodată” / Rob Reiner și soția lui au fost uciși în propria casă, iar fiul lor, Nick, este principalul suspect # G4Media
Jerry Seinfeld i-a adus un omagiu lui Rob Reiner după moartea șocantă a renumitului regizor, amintind cum prolificul regizor a salvat sitcomul comediantului de la anulare, scrie People. Seinfeld, în vârstă de 71 de ani, a postat pe Instagram o fotografie cu el alături de Rob și tatăl acestuia, regretatul Carl Reiner. El a început […] © G4Media.ro.
Liderul extremist George Simion lansează un plan de ”opoziție totală pentru anticipate” și atacă presa: ”90% din mass media actuală este antinațională” # G4Media
George Simion, liderul partidului extremist AUR, a lansat marți un manifest în zece puncte pentru o ”opoziție totală” care să ducă la alegeri anticipate, potrivit unui comunicat. Simion, care a folosit violența fizică și verbală ca armă politică, a atacat din nou presa, spunând că ”90% din mass media actuală este antinațională și antidemocratică”. Planul […] © G4Media.ro.
VIDEO FOTO Marșul Eroilor Revoluției din Timișoara, la a 20-a ediție: „Este datoria noastră să păstrăm vie memoria lui Decembrie ’89” # G4Media
Marșul în cinstea eroilor Revoluției de la Timișoara, ajuns la a 20-a ediție, organizat de Druckeria – asociația suporterilor „alb-violeți”, a fost conceput ca o manifestație sinceră de recunoștință. De-a lungul anilor, la acest eveniment au aderat tot mai mulți timișoreni, fără legătură directă cu comunitatea suporterilor, dar și revoluționari sătui de circul din jurul […] © G4Media.ro.
Cancelarul german Merz: În conformitate cu garanțiile de securitate ale Ucrainei, trupele occidentale ar putea respinge forțele ruse după încetarea focului # G4Media
În conformitate cu garanțiile post-încetare a focului oferite Ucrainei de către Statele Unite și Europa, forțele de menținere a păcii ar putea, în anumite circumstanțe, să respingă forțele ruse, a declarat cancelarul german Friedrich Merz într-un interviu acordat televiziunii publice ZDF, adăugând că aceasta rămâne o perspectivă îndepărtată, scrie Reuters. Presat de intervievatori să ofere […] © G4Media.ro.
Lituania a arestat 21 de persoane implicate într-o presupusă rețea de contrabandă cu țigări care folosea baloane meteorologice din Belarus / Baloanele au dus la închiderea, în repetate rânduri, a aeroportului din Vilnius # G4Media
Autoritățile din Lituania au declarat marți că au arestat 21 de persoane suspectate de legături cu o rețea criminală care se ocupa cu contrabanda de țigări folosind baloane meteorologice special echipate din Belarus, aliat al Rusiei, care au încălcat spațiul aerian al țării baltice în ultimele săptămâni, scrie Euronews. Anchetatorii au efectuat peste 80 de […] © G4Media.ro.
FIFA reduce prețurile la biletele pentru CM 2026 după reacțiile dure ale suporterilor / Prețul minim va fi de 60 de dolari, pentru suporterilor echipelor calificate # G4Media
FIFA a anunțat introducerea unor bilete mai ieftine pentru Cupa Mondială din 2026, după ce prețurile inițiale au fost criticate dur, inclusiv pentru finală, unde costurile ajungeau la peste 3.000 de lire sterline, informează Mediafax. FIFA a decis să introducă o nouă categorie de bilete mai accesibile pentru toate cele 104 meciuri ale Cupei Mondiale […] © G4Media.ro.
Care e diferența dintre alergia la lapte și intoleranța la lactoză? Cum se produc lactatele fără lactoză # G4Media
La Lăptăria cu Caimac lucrurile sunt făcute cu grijă, de la hrana văcuțelor, până la sticla de lapte care ajunge în frigiderul tău. Pentru că laptele își arată adevărata valoare atunci când este tratat corect: minim procesat, nutritiv, sigur și cu gustul curat pe care îl recunoști imediat. © G4Media.ro.
„La legile justiției s-a creat o psihoză” / Tudorel Toader anunță că pregătește o carte de memorii / ”Dragnea insista, și nu o făcea cu jumătăți de cuvinte, să modificăm conţinutul infracțiunii de abuz în serviciu” # G4Media
Pe fondul protestelor declanșate după documentarul Recorder „Justiție Capturată”, fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, mărturisește, într-o postare pe Facebook că „la legile justiției s-a creat o psihoză (…). Era o tensiune adunată acolo ani la rând, un strat peste alt strat de suspiciune, frică, manipulare, interese. Eu doar am ridicat capacul”, relatează Ziarul de […] © G4Media.ro.
Meta lansează Instagram și pe televizoarele smart. Aplicația este disponibilă momentan doar în SUA / Ce funcții are # G4Media
Meta, compania care deține platforma de social-media Instagram, a lansat o aplicație pilot în SUA pentru televizoare care să-ți permită să vizionezi Reels-uri de pe Instagram, cu alte cuvinte un Instagram pentru tv-urile smart. Ea rulează, deocamdată, doar pe dispozitivele Amazon Fire TV din State începând de astăzi, 16 decembrie. Ecranul principal al aplicației, axate […] © G4Media.ro.
Trump l-a invitat pe premierul populist slovac Robert Fico la Cupa Mondială FIFA de anul viitor / Slovacia ar putea întâlni România în barajul de calificare # G4Media
Prim-ministrul populist al Slovaciei, Robert Fico, a anunțat că președintele SUA, Donald Trump, l-a invitat în America pentru a semna un acord privind energia nucleară și pentru a participa la Cupa Mondială FIFA din vara viitoare, scrie Politico. „Este o onoare pentru mine că ieri trimisul special al președintelui SUA, D. Trump, mi-a înmânat o […] © G4Media.ro.
Zelenski afirmă că propunerile negociate cu oficialii americani pentru încetarea războiului din Ucraina ar putea fi prezentate Rusiei în câteva zile # G4Media
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că propunerile negociate cu oficialii americani pentru un acord de încetare a luptelor în invazia Rusiei asupra țării sale, care durează de aproape 4 ani, ar putea fi finalizate în câteva zile, după care trimișii americani le vor prezenta Kremlinului înainte de posibile întâlniri suplimentare în SUA la sfârșitul săptămânii […] © G4Media.ro.
Şeful Romsilva: Am reuşit menţinerea a 48.000 de hectare de pădure în proprietatea publică a statului / ”Am avut litigii care durau de 17 ani” # G4Media
Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva a reuşit, în 2025, să menţină aproximativ 48.000 de hectare de pădure administrate de regie în proprietatea publică a statului, în condiţiile în care existau litigii de peste 17 ani, a declarat, marţi, directorul general al Romsilva, Jean Vişan. „Este o bucurie pentru mine că am reuşit să menţinem […] © G4Media.ro.
BREAKING Decizie majoră pentru industria auto din România. UE renunță la țintele ecologice drastice și permite mașinile cu motor termic și după 2035 # G4Media
Comisia Europeană a anunțat marți o decizie majoră pentru industria auto din România: a renunțat la obiectivul ”100% electric” pentru 2035 și permite – într-o cotă limitată, mașini cu motoare pe combustie și după 2035, potrivit unui comunicat al executivului european. Comisia Europeană a inversat astfel propria politică stabilită în urmă cu trei ani. Decizia […] © G4Media.ro.
Adunarea Națională din Franța a adoptat bugetul pentru securitatea socială / Pensiile vor fi majorate cu 0,9% din luna ianuarie # G4Media
Convocată pentru un vot final, Adunarea Națională a adoptat marți, definitiv, textul cu o diferență de cincisprezece voturi, 247 la 232. Pensiile de bază și cele sociale vor fi majorate cu 0,9% la 1 ianuarie, o rată indexată la inflație, conform prevederilor legii, în absența unei măsuri care să modifice această regulă în bugetul securității […] © G4Media.ro.
EXCLUSIV Controversatul ministru al Culturii Andras Istvan Demeter vrea să poată numi fără concurs șefi la marile instituțiile culturale și să politizeze conducerea teatrelor minorităților naționale # G4Media
Andras Istvan Demeter, ministrul UDMR al Culturii, a pus în dezbatere publică un proiect de lege privind managementul instituțiilor de cultură care îi dă o derogare specială să numească directori de teatre/muzee/instituții fără concurs. În plus, el vrea să condiționeze angajarea șefilor de instituții culturale în limba minorităților de un aviz de la politicienii respectivei […] © G4Media.ro.
Nicușor Dan confirmă că a trimis CCR legea care impune 40% dintre sportivii dintr-o echipă dă fie români / ”Sprijinirea sportivilor formați local se poate face eficient fără criterii bazate pe cetățenie” # G4Media
Președintele României, Nicușor Dan, anunță printr-o postare pe pagina sa de Facebook faptul că a trimis Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra legii care impune ca minimum 40% dintre sportivii care evoluează într-o echipă, în competițiile naționale oficiale, să fie sportivi români. Informația a fost prezentată ieri, pe surse, de către G4Media. ”Susțin ferm […] © G4Media.ro.
Bombardiere ruse TU-22M3, în misiune de patrulare deasupra apelor neutre ale Mării Negre / Au fost escortate de avioane de vânătoare Sukhoi SU-35 şi Sukhoi SU-27 # G4Media
Moscova, 16 dec /Agerpres/- Bombardiere strategice ruse Tupolev TU-22M3 au efectuat marţi un zbor de patrulare deasupra apelor neutre ale Mării Negre, a anunţat într-un comunicat Ministerul rus al Apărării, citat de agenţia EFE, transmite Agerpres. Potrivit ministerului rus, bombardierele au fost escortate timp de peste cinci ore de avioane de vânătoare Sukhoi SU-35 şi […] © G4Media.ro.
Un canal youtube care pretinde că reprezintă susținătorii lui Călin Georgescu le cere oamenilor să depună plângeri penale la Parchetul General pentru presupusa fraudare a alegerilor / Inițiativa, pe fondul trimiterii în judecată a lui Georgescu în două dosare # G4Media
Un canal youtube care pretinde că reprezintă susținătorii lui Călin Georgescu le cere acestora să depună plângeri penale pe bandă rulantă la Parchetul General pentru presupusa fraudare a alegerilor prezidențiale de anul trecut. Inițiativa, numită ”Coada Democrației”, vine pe fondul trimiterii în judecată a lui Georgescu în două dosare instrumentate de Parchetul General: pentru complicitate […] © G4Media.ro.
Rolling Stones au renunțat la proiectul lor de turneu în Europa în 2026, a anunțat marți, 16 decembrie, site-ul american specializat Variety. Încă nu fusese anunțată nicio dată în Franța. Se pare că chitaristul Keith Richards ar fi la originea acestei anulări, potrivit BFM TV. Acesta, „care va împlini 82 de ani joi, nu ar […] © G4Media.ro.
Barilul american de petrol, la cel mai scăzut nivel din 2021, pe fondul progreselor în negocierile privind Ucraina # G4Media
Prețul barilului de referință american a scăzut marți la cel mai scăzut nivel din ultimii aproape cinci ani, cotațiile petrolului fiind afectate de progresele înregistrate în discuțiile privind Ucraina și de perspectivele unui surplus pe piață, potrivit agenției AFP. În jurul orei 15:30 GMT, barilul West Texas Intermediate, cu livrare în ianuarie, a scăzut cu […] © G4Media.ro.
SUA și România au adoptat o declarație comună în care au afirmat sprijinul pentru NATO și rolul său ca piatră de temelie a securității tuturor Aliaților / ”Statele Unite au recunoscut rolul României ca partener-cheie pentru asigurarea securității energetice” # G4Media
Diplomați din SUA și România au adoptat marți la București o declarație comună în care au afirmat sprijinul pentru NATO și rolul său în asigurarea securității tuturor Aliaților, potrivit unui comunicat MAE. Declarația a fost adoptată la finalul celei de-a zecea sesiuni a Dialogului Strategic România-SUA, la care au participat delegațiile conduse de secretarul de […] © G4Media.ro.
Romsilva mizează pe un profit brut de 150 de milioane de lei în acest an, față de 41 de milioane de lei în 2024 # G4Media
Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a făcut, marți, publice rezultatele sale financiare preliminate pentru acest an. Conform declarațiilor directorului general interimar Jean Vișan, profitul realizat depășește cu mult previziunile. Se estimează, la finalul acestui an, un profit brut de 150 de milioane lei. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul în curs prevedea doar […] © G4Media.ro.
Cum gestionăm mesele bogate de Crăciun păstrând un echilibru alimentar / Dr. Ioana Stavrositu: „O masă de Crăciun nu îngrașă, la fel cum o salată nu slăbește. Echilibrul se construiește în obiceiurile zilnice” # G4Media
Mesele festive rămân un simbol al Crăciunului, dar ele nu trebuie să vină la pachet cu excese, risipă sau sentimentul de vinovăție. Într-un interviu pentru G4Food, dr. Ioana Stavrositu, medic specialist endocrinolog și nutriționist, vorbește despre modul în care putem păstra ritualurile culinare ale sărbătorilor fără să pierdem echilibrul, nici în farfurie, nici în buget. © G4Media.ro.
România a semnat Convenția de înființare a unei Comisii internaționale privind cererile de despăgubiri pentru Ucraina # G4Media
România a semnat Convenția de înființare a unei Comisii internaționale privind cererile de despăgubiri pentru Ucraina. Convenția a fost semnată din partea României de secretarul de stat din MAE pentru relații interinstituționale, cooperare pentru dezvoltare și drepturile omului, Clara-Alexandra Volintiru, care a participat, marți, la Conferința diplomatică de la Haga, organizată de Consiliul Europei și […] © G4Media.ro.
Acord în domeniul gazelor între SUA şi Ungaria, aliatul energetic al Rusiei din Uniunea Europeană # G4Media
Ungaria a anunţat marţi semnarea unui contract de furnizare de gaze pe cinci ani cu compania energetică americană Chevron, dar Budapesta va continua să se bazeze în mare măsură pe Rusia pentru aprovizionarea cu combustibili fosili, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Noul acord dintre Chevron şi compania de electricitate de stat maghiară […] © G4Media.ro.
Comisia Europeană propune modificări în regulamentele de emisii de dioxid de carbon pentru autoturisme / Definirea unei mașini electrice mici și flexibilități pentru combustibili sintetici # G4Media
Comisia Europeană a prezentat marți o serie de propuneri de revizuire a regulamentelor privind standardele de emisiile de dioxid de carbon pentru autoturisme și autoutilitare. Printre propunerile Comisiei se numără flexibilități pentru producătorii auto în tranziția spre mobilitate cu zero emisii, fără să compromită obiectivul de neutralitate climatică. TechRider.ro a participat la un briefing tehnic, organizat de […] © G4Media.ro.
O restricţie parţială de trafic a fost instituită pe DN 1, în afara localităţii prahovene Cornu, pe sensul de mers Braşov – Ploieşti, din cauza unei alunecări de teren, transmite Agerpres. Conform Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova, în urma verificărilor efectuate de poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier împreună cu reprezentanţi ai Secţiei de Drumuri Naţionale […] © G4Media.ro.
Rata şomajului continuă să crească în Statele Unite chiar dacă numărul noilor locuri de muncă a depăşit aşteptările, pe fondul incertitudinii economice generate de politica comercială a preşedintelui Donald Trump # G4Media
Angajatorii americani au înfiinţat 64.000 de noi locuri de muncă în luna noiembrie, peste estimările analiştilor care mizau pe 50.000 de noi locuri de muncă, dar cu toate acestea rata şomajului a continuat să crească, o dovadă că piaţa muncii din SUA continuă să se degradeze pe fondul incertitudinii economice generate de politica comercială a […] © G4Media.ro.
SURSE Curtea de Apel din Napoli amână până pe 20 ianuarie decizia privind extrădarea manelistului Dani Mocanu și a fratelui acestuia # G4Media
Curtea de Apel din Napoli a acordat un nou termen în procedura de extrădare a manelistului Dani Mocanu și a fratelui acestuia, 20 ianuarie 2026, întrucât a aprobat solicitarea de noi informații de la partea română, la cererea apărătorului celor doi, potrivit surselor G4Media. Manelistul Dani Mocanu și fratele acestuia, Ionuț Nando Mocanu, au fost […] © G4Media.ro.
Astăzi s-a întrunit Adunarea Generală a judecătorilor Curții de Apel Brașov, care a dezbătut principalele probleme cu care se confruntă sistemul judiciar, în lumina dezvăluirilor Recorder și a câștigării, de către fostul jduecător Cristi Danileț a procesului de la CEDO împotriva statului român. Curtea de Apel Brașov a decis să sesizeze CSM cu privire la […] © G4Media.ro.
Duma de Stat din Rusia a aprobat un proiect de lege care interzice aplicarea hotărârilor emise de instanţe străine, o măsură menită să îl protejeze pe Putin # G4Media
Cameră Deputaţilor din Rusia, Duma de Stat, a aprobat marţi, în a doua şi a treia lectură, un proiect de lege ce interzice aplicarea hotărârilor emise de instanţe penale străine, o măsură care îl protejează pe preşedintele rus, Vladimir Putin, în faţa mandatului de arestare emis de Curtea Penală Internaţională (CPI), transmite agenția de știri […] © G4Media.ro.
VIDEO Drumul Expres Bacău – Piatra Neamț. CNIR a atribuit unei asocieri româno-bulgare contractul pentru proiectare și construire # G4Media
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a atribuit marți unei asocieri româno-bulgare contractul pentru proiectarea și construirea Drumului Expres Bacău – Piatra Neamț. Oferta Asocierii Danlin XXL (Lider) – Groma Hold (Bulgaria) – Intertranscom Impex S.R.L. – Evropeiski Patisha – Antrepriza de Construcții Drumuri și Autostrăzi a fost declarată câștigătoare cu o valoare de 5,17 […] © G4Media.ro.
Prima doamnă a Franţei, Brigitte Macron, şi-a cerut scuze luni seară după ce a criticat un grup de activiste feministe într-o discuţie privată, înregistrată fără ştirea ei şi purtată în culise cu actorul de comedie Ary Abittan, informează marţi agențiile de știri DPA şi AFP, citate de Agerpres. „Îmi pare rău dacă le-am rănit pe […] © G4Media.ro.
