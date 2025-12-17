Un medic implicat în moartea starului din „Friends” Matthew Perry a fost condamnat la opt luni de arest la domiciliu
G4Media, 17 decembrie 2025 11:20
Un medic din Los Angeles care i-a furnizat ketamină actorului Matthew Perry, una dintre vedetele serialului „Friends”, în lunile care au precedat moartea acestuia în 2023, a fost condamnat marţi de un tribunal din California la opt luni de arest la domiciliu, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Mark Chavez a recunoscut că […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
11:40
Flavius Nedelcea, fost secretar de stat în Ministerul Economiei, și foștii șefi ai Protecției Consumatorului, trimiși în judecată de DNA pentru abuz în serviciu, instigare la comiterea aceleiași infracțiuni și șantaj / Nedelcea ar fi intervenit pentru o numire „agreată de factori politici, spre a servi intereselor acestora” # G4Media
Direcția Națională Anticorupție i-a trimis în judecată miercuri, 17 decembrie, pe Flavius Nedelcea, fost secretar de stat în Ministerul Economiei, alături de alte trei persoane, foști șefi în la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, sub acuzațiile de abuz în serviciu, instigare la comiterea aceleiași infracțiuni și șantaj. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul […] © G4Media.ro.
11:40
Berea îşi menţine popularitatea şi în timpul sărbătorilor de iarnă, potrivit unui studiu de specialitate / 78% dintre români declară că o consumă în această perioadă # G4Media
Berea îşi menţine popularitatea şi în timpul sărbătorilor de iarnă, 78% dintre români declarând că o consumă, în această perioadă, fie frecvent – în special bărbaţii (36%) şi segmentul de vârstă 35-44 ani (35%) – fie ocazional, potrivit unui studiu realizat de Reveal Marketing Research, la solicitarea Centrului de Studii despre Bere. Cele mai importante […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
11:30
“Călăul regimului sângeros”: Alexei Okopnîi, considerat imaginea statului polițienesc construit de Putin, a murit la 44 de ani # G4Media
Pe 10 decembrie, Alexeî Okopnîi, șef adjunct al Centrului pentru Combaterea Extremismului din cadrul Direcției Principale a Ministerului Afacerilor Interne pentru Moscova (cunoscut ca Centrul „E”), a fost înmormântat la Cimitirul Troekurovskoie din Moscova, scrie Meduza.io. Okopnîi era o celebritate. Spre deosebire de colegii săi, el nu și-a ascuns niciodată fața – la numeroase mitinguri […] © G4Media.ro.
11:30
VIDEO | Ce înseamnă, concret, mâncatul conștient / „Nu e vorba de restricții, ci de alegeri asumate” # G4Media
Mâncatul conștient nu este o modă și nici o listă de reguli rigide, ci un instrument simplu, accesibil, care ne ajută să luăm decizii mai bune pentru noi, nu doar în alimentație, ci în viața de zi cu zi. Este mesajul central al interviului acordat de Dana Dobrescu, Corporate & Government Affairs Manager Mondelez România, […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
11:20
Un medic implicat în moartea starului din „Friends” Matthew Perry a fost condamnat la opt luni de arest la domiciliu # G4Media
Un medic din Los Angeles care i-a furnizat ketamină actorului Matthew Perry, una dintre vedetele serialului „Friends”, în lunile care au precedat moartea acestuia în 2023, a fost condamnat marţi de un tribunal din California la opt luni de arest la domiciliu, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Mark Chavez a recunoscut că […] © G4Media.ro.
11:20
Directorul morgii de la Harvard Medical School, condamnat la 8 ani de închisoare pentru trafic de organe # G4Media
Fostul director al morgii de la Harvard Medical School din cadrul prestigioasei universităţi americane a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru trafic de organe şi resturi umane, a anunţat marţi Departamentul de Justiţie al SUA, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Cedric Lodge, 58 de ani, şi soţia sa Denise Lodge, […] © G4Media.ro.
Acum o oră
11:10
Ministrul de Interne s-a întâlnit cu directorul FBI / Cei doi oficiali au decis constituirea unui grup de lucru comun pentru schimbul de informații în domenii cheie # G4Media
Cătălin Preodiu, ministrul Afacerilor Interne, s-a întâlnit marți cu Kash Patel, directorul Biroului Federal de Investigații. Discuțiile au vizat consolidarea colaborării bilaterale și constituirea unui grup de lucru care să facilitezi schimbul de informații în domenii cheie. „În data de 16 decembrie 2025, Cătălin Predoiu, Viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne, a avut o întrevedere cu domnul […] © G4Media.ro.
11:00
Telescopul Spaţial James Webb a identificat primele dovezi ale stelelor primordiale din Univers, monștri colosali despre care se crede că aveau mase de până la 10.000 de ori mai mari decât cea a Soarelui # G4Media
Astronomii care au acces la datele obţinute de Telescopul Spaţial James Webb (JWST) au anunţat că au identificat primele dovezi cu privire la stelele primordiale din Univers, monştri colosali care s-au aprins la relativ scurt timp după Big Bang şi despre care se crede că aveau mase de până la 10.000 de ori mai mari […] © G4Media.ro.
10:50
Vicepremierul Tánczos Barna: Bugetul pentru anul 2026 se va vota în februarie / Guvernul vrea să ceară vineri 2,5 miliarde de euro din PNRR # G4Media
Liderii coaliției de guvernare nu se înțeleg cu privire la mai multe măsuri economice ce trebuie adoptate, printre care și reforma administrațiilor centrale și locale, scrie Europa Liberă. Guvernul României nu va respecta nici în acest an Legea privind finanțele publice, care prevede că bugetul național pentru anul următor trebuie aprobat de Parlament până pe […] © G4Media.ro.
10:50
CNSAS avertizează asupra unor narative false despre Revoluția din 1989 / ”Deși toți au participat, nimeni nu este vinovat. Nici Nicolae Ceaușescu…” # G4Media
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) avertizează că memoria publică a Revoluției Anticomuniste din Decembrie 1989 este tot mai afectată de mistificare și dezinformare, la 36 de ani de la evenimente, anunță Mediafax. „Aflată constant sub asediul celor care, dintr-un motiv sau altul, încearcă rescrierea istoriei, memoria publică a Revoluției Anticomuniste din Decembrie 1989 […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
10:40
Statele Unite au suspendat parteneriatul tehnologic cu Regatul Unit pe fondul dificultăților în implementarea acordurilor comerciale dintre cele două ţări # G4Media
Statele Unite au suspendat parteneriatul lor tehnologic cu Regatul Unit, invocând progrese insuficiente în implementarea acordurilor comerciale dintre cele două ţări, a anunţat marţi Michael Kratsios, consilierul pentru ştiinţă şi tehnologie al Casei Albe, relatează agenția de știri AFP. Acest parteneriat acoperă mai multe tehnologii de ultimă generaţie, inclusiv inteligenţa artificială (AI), energia nucleară civilă […] © G4Media.ro.
10:20
Bruschete cu roșii românești în decembrie? Da, este posibil! / Rețete festive pentru masa de Crăciun și Anul Nou # G4Media
Sărbătorile de iarnă încep întotdeauna cu planuri în bucătărie și cu lista de cumpărături pentru preparatele preferate ale celor dragi. Fiecare are preferințele lui – cineva iubește preparatele tradiționale, altcineva caută deserturi noi, iar tu te gândești la un singur lucru: un Crăciun pe gustul tuturor. © G4Media.ro.
10:20
Şefa de cabinet a lui Donald Trump îl descrie pe preşedintele SUA ca având „personalitatea unui alcoolic” # G4Media
Şefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, a dezvăluit tensiuni interne în administraţia SUA pe diverse teme, de la aplicarea legilor privind imigraţia până la reducerea personalului guvernamental, şi l-a descris între altele pe preşedintele american Donald Trump ca având „personalitatea unui alcoolic”, într-o serie de comentarii publicate marţi de Vanity Fair, care prezintă […] © G4Media.ro.
10:20
Summitul liderilor UE de joi va testa dacă blocul va rămâne unit sau dacă Donald Trump va reuși să-l divizeze, scrie Politico. O dezbatere aprinsă între guvernele europene cu privire la utilizarea activelor rusești înghețate de la invazia Ucrainei de către Vladimir Putin pentru a finanța reconstrucția țării scoate la iveală o diviziune mai profundă […] © G4Media.ro.
10:10
Şase deputaţi canadieni care se aflau în Iordania nu au primit permisiunea de a intra în Cisiordania ocupată din partea autorităţilor israeliene, care au acuzat delegaţia că a venit la invitaţia unui ONG finanţat de „o entitate teroristă”, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Jenny Kwan, deputată de opoziţie din Noul Partid Democratic […] © G4Media.ro.
10:00
PSD votează în continuare alături de AUR, acuză deputata PNL, Raluca Turcan / După moțiunea împotriva ministrei Mediului, vot similar al social-democraților pe jocurile de noroc # G4Media
Deputata PNL, Raluca Turcan, acuză PSD că votează, în continuare, alături de AUR, după episodul în social/democrații au susținut moțiunea opoziției prin care se cerea demiterea ministrei Mediului, Diana Buzoianu PSD + AUR = ❤️, a scris Raluca Turcan, pe facebook. „A fost a doua zi consecutivă în care PSD a votat cot la cot […] © G4Media.ro.
10:00
EXCLUSIV | Cele mai frecvente boli ale câinilor, explicate de medicul veterinar pe înțelesul tuturor: „Fiecare semn vizibil poate fi un strigăt de ajutor pe care nu trebuie să-l ignori” # G4Media
Ca proprietar de câine trebuie să fii conștient de diversele boli și simptome care îți pot afecta prietenul blănos. Dirofilarioza (viermii inimii), de exemplu, este o afecțiune comună ce poate fi fatală dacă nu este tratată la timp, avertizează medicul veterinar Mariana Puiu în exclusivitate pentru Pets&Cats. Boli de care pot suferi câinii, potrivit medicului veterinar Dirofilarioza […] © G4Media.ro.
09:50
Profesor arestat în Iași după ce ar fi violat o tânără la finalul unui examen / Bărbatul de 57 de ani a fost reținut pentru 24 de ore # G4Media
Un bărbat de 57 de ani, profesor, a fost arestat preventiv printr-o decizie a Judecătoriei Iași după ce ar fi violat o tânără la finalul unui examen, anunță Mediafax. Polițiștii din cadrul Biroului pentru Centrul Universitar Iași au fost sesizați, în 10 octombrie, de o tânără cu privire la faptul că, în 9 iulie, în […] © G4Media.ro.
09:50
Mark Selby, multiplu campion mondial, a obținut calificarea în turul al doilea de la Openul Scoției la snooker. Locul 6 mondial, Selby a trecut clar, fără vreo emoție, scor 4-1, de Robbie McGuigan. De patru ori câștigător la Crucible, Selby a dominat grație unui joc precis meciul cu Robbie McGuigan. Locul 90 în clasamentul mondial, […] © G4Media.ro.
09:50
Accidente în lanț din cauza poleiului: 6 mașini implicate în Constanța, 15 în Prahova / Nu sunt victime # G4Media
Mai multe accidente în lanț au avut loc miercuri dimineața din cauza poleiului. Șase mașini au fost implicate într-un incident în județul Constanța, iar alte 15 în Prahova, anunță Mediafax. Potrivit IPJ Prahova, polițiștii au fost sesizați miercuri dimineața cu privire la producerea unui accident pe DN1A, centura de Est a municipiului Ploiești, inițial semnalat […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
09:40
Rata șomajului în Marea Britanie, la cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani / Costurile cu personalul atenuează creșterea salariilor # G4Media
Rata şomajului în Marea Britanie a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape cinci ani, iar creşterea salariilor s-a atenuat, în condiţiile în care angajatorii sunt afectaţi de majorarea costurilor cu personalul, arată datele publicate de Oficiul Naţional de Statistică (ONS), transmit DPA şi BBC, citate de Agerpres. Excluzând bonusurile, câştigurile au crescut […] © G4Media.ro.
09:40
Donald Trump anunță o blocadă “totală” în Venezuela asupra „petrolierelor sancționate”: “Cea mai mare armadă adunată vreodată în istoria Americii de Sud” # G4Media
Donald Trump a anunțat marți pe rețeaua sa Truth Social că Statele Unite instituie o blocadă în Venezuela împotriva „petrolierelor sancționate”, o nouă escaladare a crizei dintre cele două țări, potrivit Le Figaro. „Astăzi, ordon o blocadă totală și completă asupra tuturor petrolierelor sancționate care intră și ies din Venezuela”, a scris președintele american, în […] © G4Media.ro.
09:30
Liderii UE se întâlnesc cu omologii lor din Balcanii de Vest, înaintea unui summit major al Celor 27 # G4Media
Liderii Uniunii Europene se vor întâlni miercuri seară cu omologii lor din Balcanii de Vest, în contextul în care se reunesc la Bruxelles pentru un summit de două zile cu mize mari, între care discuţii critice privind finanţarea ajutorului pentru Ucraina, relatează dpa, transmite Agerpres. Liderii din Albania, Bosnia şi Herţegovina, Muntenegru, Serbia, Macedonia de […] © G4Media.ro.
09:20
Sondaj în Ungaria: Elanul Fidesz a încetinit, avantajul Tisza a crescut / Fidesz-ul lui Viktor Orban se află la 26%, în timp ce Tisza ajunge la 34% # G4Media
Conform unui sondaj recent realizat de Centrul de Cercetare 21, Partidul Tisza, de opoziție, are un avans de 8 puncte procentuale față de Fidesz în rândul întregii populații, anunță presa maghiară. Există un avans de 11 puncte procentuale în rândul celor care au drept de vot și un avans de 17 puncte procentuale în rândul […] © G4Media.ro.
09:20
Max Verstappen va avea începând din sezonul 2026 al Formulei 1 cifra 3 pe monopostul RedBull pe care-l va conduce, transmite gpblog.com. Sursa citată menționează faptul că olandezul s-a afișat cu noul număr de concurs la Estoril, în Portugalia, acolo unde a efectuat marți un test GT. Verstappen a renunțat la numărul de concurs după […] © G4Media.ro.
09:00
Trump vrea o alianță a țărilor împotriva terorismului islamist / ”Toate țările trebuie să se unească împotriva forțelor răului” # G4Media
Președintele american Donald Trump a îndemnat la combaterea „forțelor răului reprezentate de terorismul islamist”. El a vorbit despre o alianță a țărilor împotriva teroriștilor, anunță Mediafax. Declarația a fost făcută marți în timpul unui eveniment de Hanuka de la Casa Albă. „Toate țările trebuie să se unească împotriva forțelor răului terorismului islamist și asta facem”, […] © G4Media.ro.
09:00
Ferrari a făcut două achiziții importante de la rivala Mercedes, semn că sfaturile lui Lewis Hamilton au început să fie ascultate la Maranello, transmite f1oversteer.com. Mutările vin să completeze echipa pentru importantul sezon 2026 din Formula 1. Aflat la cel mai slab sezon din carieră, Lewis a precizat jurnaliștilor în mai multe rânduri că are […] © G4Media.ro.
08:50
VIDEO Cum l-a apărat Nicușor Dan pe Cătălin Predoiu în fața românilor din Londra și i-a criticat pe magistrați că nu candidează la CSM / „Nicușoare nu mai sta, apără justiția!” # G4Media
„Hoții prinși, nu prescriși!” și „Nicușoare nu mai sta, apără justiția!”, sunt mesajele cu care românii care muncesc în Londra l-au întâmpinat, luni seara, pe președintele Nicușor Dan, aflat în vizită în capitala Regatului Unit. La fel ca și cei de acasă, românii din diaspora londoneză au vrut să afle de la președinte când vor […] © G4Media.ro.
08:40
Mikaela Shiffrin este de neoprit, sportiva din SUA câștigând slalomul de la Courchevel de-o manieră categorică. Este victoria cu numărul 105 în Cupa Mondială de schi. Reamintim că Shiffrin (30 de ani) era deja victorioasă în primele trei curse ale sezonului de iarnă. Marți seara, Mikaela a avut un avantaj de 1,55 secunde față de […] © G4Media.ro.
08:20
Atenţionare de călătorie în Italia: grevă de patru ore în sectorul aerian / Miercurea Neagră pentru cei care trebuie să călătorească astăzi, cu avionul, în Italia # G4Media
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Italiană asupra faptului că la data de 17 decembrie va fi organizată o grevă la nivel naţional în sectorul aerian cu durata de patru ore, în intervalul orar 13:00 – 17:00, anunță Agenția de presă Rador. În acest […] © G4Media.ro.
08:20
Primăria Capitalei se împrumută pentru plata facturilor restante la termoficare: 50 de milioane de lei # G4Media
Consiliul General al Capitalei a aprobat contractarea de la Ministerul Finanţelor a unui împrumut în valoare de cel mult 50 de milioane de lei. Banii sunt necesari plăţii facturilor restante pentru prestarea serviciului public de termoficare, pentru care va fi întocmită cererea de autorizare a contractării împrumutului, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio […] © G4Media.ro.
08:10
Prima întâlnire a coaliției după ce PSD a votat moțiunea simplă împotriva ministrei Diana Buzoianu / Aceasta a atacat dur PSD, marți seară # G4Media
Miercuri este programată o ședință a coaliției de guvernare, prima după ce la începutul săptămânii PSD a votat moțiunea simplă împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, ceea ce înseamnă, potrivit liderului UDMR, o încălcare a protocolului, anunță Mediafax. Reprezentanții partidelor care formează coaliția de guvernare, PSD, PNL, USR, UDMR, urmează să întâlnească miercuri. Votul dat de […] © G4Media.ro.
08:10
Hodorkovski avertizează: Putin vrea doar război. După Ucraina, Europa este următoarea / ”Propaganda a mers prea departe pentru ca Putin să mai facă concesii reale” # G4Media
Mihail Hodorkovski, unul dintre cei mai cunoscuți critici ai Kremlinului, afirmă că Vladimir Putin nu este interesat de încheierea războiului, ci de menținerea unui conflict continuu care să-i garanteze supraviețuirea politică, anunță Mediafax. Din biroul său de la Londra, Hodorkovski respinge ideea că lumea se apropie de un acord de pace. Iar asta, în ciuda […] © G4Media.ro.
08:00
Cel mai nou și avansat portavion chinez a traversat Strâmtoarea Taiwanului / China a trimis miercuri în zonă și o patrulă de 23 de avioane de vânătoare și bombardiere cu capacități nucleare # G4Media
Guvernul taiwanez a anunțat miercuri că portavionul Fujin, cel mai nou și avansat din flota Chinei a traversat marți Strâmtoarea Taiwan pentru prima dată de la intrarea sa oficială în serviciu, anunță Mediafax, care citează Reuters. Ministerul Apărării de la Taipei a anunțat că în cursul tranzitării, portavionul a fost monitorizat de forțele taiwaneze. În […] © G4Media.ro.
07:50
Lepra revine în Europa, după mai bine de 30 de ani: cazuri înregistrate în România și Croația # G4Media
Analiză RAI NEWS (Italia), via Rador: Două țări est-europene au raportat recent reapariția leprei, o boală care părea a fi de domeniul trecutului pe continent. În România, la 44 de ani de la ultimul caz înregistrat în 1981, autoritățile sanitare au confirmat patru cazuri suspecte, toate implicând lucrători asiatici angajați la un salon de masaj din […] © G4Media.ro.
07:50
SKV, organizația care a ridicat stațiunea Păltiniș, vrea să se ocupe din nou de întreținerea refugiilor montane / În perioada de glorie, asociația număra până la 5.000 de membri / Păltinișul a costat echivalentul a aproape 100 kg aur # G4Media
S.K.V. (Siebenbürgischer Karpatenverein – Asociația Carpatină Ardeleană a Turiștilor) anunță că este din nou interesată de întreținerea refugiilor montane, notează Turnul Sfatului care citează ADZ. La mijlocul lunii noiembrie, conducerea secției din Sibiu a invitat membrii să adune idei noi. O întrebare a fost principală: ce poate realiza astăzi SKV din Sibiu? ”Răspunsul a fost […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
07:40
Analiză a publicației elene Political, via Rador: Acordul Grecia-Bulgaria-România face parte din planul Bruxelles-ului pentru un coridor balcanic alternativ în contrapondere cu coridorul China – Europe Land – Sea Express, care creează un canal de influență chineză din portul Pireu până în Europa Centrală. O întrebare crucială este dacă Salonicul poate juca rolul care îi […] © G4Media.ro.
07:40
Mesaj de susținere al lui Trump pentru Andrej Babis, premierul ceh cu opinii împotriva UE și a Ucrainei / ”Andrej știe cum să încheie acorduri și mă așteptam la lucruri incredibile de la el” # G4Media
Președintele american Donald Trump a trimis un mesaj de susținere pentru noul premier al Cehiei. Este vorba despre Andrej Babis (foto), un politician cu opinii împotriva UE și a Ucrainei, scrie Mediafax. Mesajul a fost transmis de Trump pe Truth Social, propria rețea de socializare. „Este minunat să-l vedem pe Andrej Babis numit din nou […] © G4Media.ro.
07:30
Turismul din Braşov va fi coordonat de OMD / Structura aduce împreună municipalitatea şi societățile din domeniul HoReCa / ”Să ajungem în momentul în care să putem spune că turismul nu este deranjant pentru locuitorii Braşovului” # G4Media
Viceprimarul Braşovului, Dan Ghiţă, a anunţat înfiinţarea Organizaţiei de Management al Destinaţiei (OMD) Braşov, structura care aduce împreună municipalitatea şi organizaţiile patronale din domeniul HoReCa, cu scopul de a dezvolta unitar şi sustenabil oferta turistică a municipiului Brașov şi a Poienii Braşov, anunță BZB. Decizia instanţei a fost emisă în această lună, iar din această […] © G4Media.ro.
07:30
Statele de pe flancul estic al UE își unesc forțele pentru a obține fonduri pentru apărarea împotriva Rusiei. Finlanda și Polonia, lideri de inițiativă # G4Media
Liderii a opt dintre cele mai estice state membre ale Uniunii Europene au cerut blocului comunitar să trateze apărarea regiunilor de frontieră drept o prioritate, în fața unei Rusii agresive, și să deblocheze finanțări în acest sens, transmite Bloomberg, citat de Rador. La inițiativa prim-ministrului Finlandei, Petteri Orpo, șefii de guvern din Suedia, Estonia, Letonia, […] © G4Media.ro.
07:20
Trump extinde interdicția și restricțiile de călătorie în SUA / 20 de țări au fost incluse pe listă # G4Media
Administrația Trump a anunțat marți că extinde restricțiile de călătorie în SUA la alte 20 de țări și la Autoritatea Palestiniană, dublând numărul de națiuni afectate de limitele drastice anunțate la începutul acestui an, anunță Mediafax. Administrația Trump a inclus încă cinci țări, precum și persoane care călătoresc cu documente emise de Autoritatea Palestiniană, pe […] © G4Media.ro.
07:10
Încă o achitare de răsunet în fieful Liei Savonea: fostul deputat PSD Cătălin Rădulescu ”Mitralieră”, apropiat de Liviu Dragnea, a fost scăpat de Curtea de Apel Bucureşti după un an de amânări ale pronunţării. Decizia nu e definitivă # G4Media
Fostul deputat PSD Cătălin Rădulescu, cunoscut ca „Mitralieră” pentru că s-a lăudat că ar avea o armă de la Revoluția din 1989 și și nu ar ezita să o folosească împotriva protestatarilor anticorupție din Piața Victoriei, a fost achitat marţi de Curtea de Apel Bucureşti, într-un dosar în care era acuzat de DNA că a […] © G4Media.ro.
07:10
Niciun autobuz nu a circulat, marți, la Constanța, după un protest spontan declanșat de angajații CT BUS, iar protestul continuă și miercuri, anunță CT BUS pe Facebook. ”Protestul va continua și miercuri, după cum a transmis unul dintre liderii de sindicate din CT BUS, cât și directorul companiei”, se precizează în postare. Compania de transport […] © G4Media.ro.
06:10
Villeneuve, extrem de dur cu Hamilton: „La Mercedes, titlurile puteau fi câștigate de aproape oricine” # G4Media
Jacques Villeneuve, campion mondial în Marele Circ cu ocazia ediției din 1997, a discutat despre problemele de adaptare pe care Lewis Hamilton le-a avut în primul an la Ferrari. Canadianul a dus discuția mai departe și a precizat că titlurile britanicului „nu au fost dificil de câștigat”. Verstappen explică pierderea titlului din F1 cu o […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:20
Michelle Obama: Urma să ne întâlnim cu familia Reiner în seara în care au fost uciși / Trump a spus că regizorul ar fi fost „măcinat de furie” # G4Media
Michelle Obama a declarat că ea și soțul său, Barack Obama, aveau programată o întâlnire cu regizorul Rob Reiner și soția acestuia chiar în seara în care cei doi au fost găsiți înjunghiați mortal, în locuința lor din Los Angeles, notează Mediafax. Fosta primă doamnă a Statelor Unite, Michelle Obama, a vorbit despre relația apropiată […] © G4Media.ro.
23:00
Ministrul Muncii anunță că programul de fertilizare in vitro va continua în 2026 cu fonduri europene # G4Media
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat marți la Digi24 că estimează menținerea bugetului actual al programului de fertilizare in vitro (FIV) și includerea unor fonduri europene suplimentare, potrivit Mediafax. ”Pentru programul pe anul acesta, lucrurile au mers foarte bine. Pentru anul viitor, solicitarea de la bugetul de stat o vom face similară cu ce am […] © G4Media.ro.
23:00
VIDEO Metrorex pune în circulație metroul lui Moș Crăciun pe Magistralele 1 și 3 / ”Magia Crăciunului poate fi întâlnită și în drumurile de zi cu zi” # G4Media
Metrorex a introdus un tren decorat de Crăciun pe Magistralele 1 și 3, pentru a aduce spiritul sărbătorilor în călătoriile zilnice ale bucureștenilor, anunță Mediafax. Trenul special are decorațiuni de Crăciun și oferă o atmosferă diferită pe traseele zilnice ale transportului public. Inițiativa se alătură luminilor și ornamentelor care împodobesc Bucureștiul la suprafață, în această […] © G4Media.ro.
22:50
VIDEO Diana Buzoianu, atac la PSD: ”Au pierdut în ultimii 3 ani de zile 350 de milioane de euro” / ”Omul din pix pus de PSD nu a avut nici măcar o singură zi de experiență în ape. Catastrofa este că a venit un ministru care a schimbat acest om” # G4Media
Luni, în timpul moţiunii simple împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, şi preşedintele USR, Dominic Fritz, s-au aflat la o sinagogă din Timişoara, unde au fost surprinşi râzând unul cu celălalt. Buzoianu a comentat imaginile la Antena 3 , unde a spus că cei doi, alături de preşedintele CJ Timiş, „erau probabil […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
22:30
O italiancă de 69 de ani a câștigat un milion de euro la ”Vrei să fii milionar” / A rămas din premiu cu aproape 600 de mii de euro / Unde s-au dus banii: TVA și multe impozite # G4Media
După doar două episoade din noul sezon din ”Vrei să fii milionar”, ediți italiană, Vittoria Licari, în vârstă de 69 de ani, a câștigat premiul de un milion de euro, învingându-și adversarii. Cu toate acestea, acest tip de câștig nu este niciodată declarată valoarea netă, de după achitarea impozitelor. Corriere della Sera a calculat cu […] © G4Media.ro.
22:20
Filmul românesc „Jaful secolului” lipsește de pe lista scurtă de propuneri pentru nominalizare la premiile Oscar din 2026. Peliculele „Sinners” şi „Wicked: For Good” – cele mai multe nominalizări # G4Media
Academia de film americană a anunţat marţi listele scurte de propuneri pentru nominalizare în 12 categorii la de-a 98-a ediţie a premiilor Oscar, inclusiv la categoria „cel mai bun lungmetraj internaţional”, informează variety.com, citată de Agerpres. Membrii din diferite ramuri ale Academiei de Arte şi Ştiinţe Cinematografice (AMPAS) din Statele Unite, instituţia care decernează premiile […] © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.