Un medic implicat în moartea starului din „Friends” Matthew Perry a fost condamnat la opt luni de arest la domiciliu

22:30

După doar două episoade din noul sezon din ”Vrei să fii milionar”, ediți italiană, Vittoria Licari, în vârstă de 69 de ani, a câștigat premiul de un milion de euro, învingându-și adversarii. Cu toate acestea, acest tip de câștig nu este niciodată declarată valoarea netă, de după achitarea impozitelor. Corriere della Sera a calculat cu […] © G4Media.ro.