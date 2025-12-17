Un plan de mobilitate pentru zona metropolitană Iași, urgența „zero” pentru cei 500.000 de locuitori
IasiTV Life, 17 decembrie 2025 09:50
Reprezentanții PSD Iași spun că una dintre cele mai importante aglomerări din România, zona metropolitană Iași, se confruntă cu o mare problemă: congestia din traficul auto. Din care rezultă efecte devastatoare: creșterea duratei de deplasare, majorarea costurilor și o tot mai mare poluare. Pe scurt, dacă petreci ore în trafic, plătești mai mult pentru transport [...]
• • •
Acum 10 minute
10:00
Ateneul Național din Iași vă invită la o serie de concerte magice dedicate sărbătorilor de iarnă, susținute de cei 3 Tenori ieșeni – Andrei Apreotesei, Florin Guzgă și Andrei Fermeșanu. Într-un cadru festiv și solemn, evenimentele vor celebra spiritul Crăciunului și al Noului An, oferind publicului momente emoționante în diverse forme muzicale.
Acum 30 minute
09:50
Un plan de mobilitate pentru zona metropolitană Iași, urgența „zero” pentru cei 500.000 de locuitori # IasiTV Life
Un plan de mobilitate pentru zona metropolitană Iași, urgența „zero" pentru cei 500.000 de locuitori # IasiTV Life

Reprezentanții PSD Iași spun că una dintre cele mai importante aglomerări din România, zona metropolitană Iași, se confruntă cu o mare problemă: congestia din traficul auto. Din care rezultă efecte devastatoare: creșterea duratei de deplasare, majorarea costurilor și o tot mai mare poluare. Pe scurt, dacă petreci ore în trafic, plătești mai mult pentru transport [...]
09:40
Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași l-au reținut ieri pe Corneliu Gașpar, profesor al Universității de Științele Vieții, sub acuzația de viol. La câteva ore după reținere, Judecătoria Iași a admis propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile. Corneliu Gașpar are 57 de ani și [...]
Acum 4 ore
07:30
Un bărbat din județul Iași a fost arestat preventiv sub acuzația de violență în familie, după ce și-a atacat partenera cu o brutalitate ieșită din comun. Incidentul a avut loc în localitatea Belcești, unde cuplul se mutase recent alături de cei patru copii. Pe fondul consumului de alcool și al unor acuzații de infidelitate, individul [...]
06:30
Un accident rutier grav s-a produs ieri la ieșirea din municipiul Bârlad, pe direcția Trestiana, unde două autoturisme au intrat în coliziune frontală. Detașamentul de Pompieri Bârlad a intervenit rapid, alocând o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD, sprijinite de o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean. Echipele de salvare, formate din opt militari, [...]
06:30
Un moment de neatenție s-a sfârșit tragic în județul Bacău. Un bărbat de 40 de ani a murit electrocutat în timp ce monta instalațiile luminoase de Crăciun pe clădirea care servea atât ca locuință a șefului, cât și ca sediu al firmei. Incidentul s-a petrecut în timpul programului, într-un sat de lângă Onești, și este [...]
06:20
Grav accident rutier: Cinci victime și intervenție de urgență cu elicopterul SMURD Iași # IasiTV Life
Grav accident rutier: Cinci victime și intervenție de urgență cu elicopterul SMURD Iași # IasiTV Life

Un grav accident rutier a avut loc marți pe Drumul Național 2 (DN 2), la kilometrul 356+100, în extravilanul comunei Nisiporești, județul Neamț. Incidentul a implicat o coliziune în lanț între trei autoturisme, soldată cu cinci victime. Trei dintre persoanele rănite au necesitat îngrijiri medicale de urgență. Pentru preluarea cazului cel mai grav, a fost [...]
Acum 24 ore
16:50
INVITAT / CĂTĂLIN LUPU – Primarul comunei Ciurea
16:50
INVITAȚI / Ovidiu Florea – Manager Oxygen Sports & SPAMihaela-Alina Rădeanu – Dietetician autorizat CDR
16:50
INVITAT / CRISTIAN STOICA – Director general CTP Iași
12:30
Cea mai mare Colectă Națională de Alimente de până acum: trei zile de solidaritate, 1.082 magazine, 957 tone de alimente donate. Un Crăciun mai liniștit pentru peste 130.000 de persoane vulnerabile. # IasiTV Life
Cea mai mare Colectă Națională de Alimente de până acum: trei zile de solidaritate, 1.082 magazine, 957 tone de alimente donate. Un Crăciun mai liniștit pentru peste 130.000 de persoane vulnerabile. # IasiTV Life

Ediția de Crăciun 2025 a Colectei Naționale de Alimente, desfășurată între 5–7 decembrie, a demonstrat încă o dată cât de puternică este solidaritatea atunci când oamenii aleg să se implice împreună. Organizată de Federația Băncilor pentru Alimente din România – FBAR și cele 9 Bănci Regionale, campania a reunit, din nou, oameni din toată țara [...]
Ieri
09:30
Opera Națională Română din Iași a stabilit programul primelor spectacole care vor avea loc în 2026.
06:30
În pragul Sărbătorilor, când comerțul ilegal cu materiale pirotehnice înflorește, forțele de ordine trag un semnal de alarmă legat de pericolul acestor produse. Un bărbat de 47 de ani din Bacău a fost prins în flagrant deținând într-un depozit 4 tone de petarde, marfă interzisă de lege în România, estimată la 120.000 de lei. Captura [...]
06:20
Două greșeli și un act provizoriu l-au lăsat fără identitate pe un bărbat din Botoșani # IasiTV Life
Două greșeli și un act provizoriu l-au lăsat fără identitate pe un bărbat din Botoșani # IasiTV Life

Un locuitor al comunei Todireni, județul Botoșani, trăiește un coșmar birocratic de peste un an, după ce două erori succesive comise de administrația locală i-au anulat practic identitatea legală. Fără un certificat de naștere valid, bărbatul nu își mai poate dovedi existența, fiind nevoit să aștepte un termen în instanță programat abia în 2026. Problema [...]
06:00
De la cârnați la vin și cozonaci: Iată cât trebuie să scoateți din buzunar pentru meniul de Crăciun în acest an # IasiTV Life
De la cârnați la vin și cozonaci: Iată cât trebuie să scoateți din buzunar pentru meniul de Crăciun în acest an # IasiTV Life

Ați decis să nu petreceți Crăciunul în bucătărie? Iată cât costă cele mai populare alternative la gătitul acasă, în contextul scumpirilor din 2025. Opțiunea 1: Meniul gata făcut (catering) Cei care aleg să comande preparatele gata făcute vor dubla, în medie, costul ingredientelor. Un pachet tradițional de Crăciun (platou rece, platou cald și cozonaci) costă [...]
05:50
ApaVital asigură ieșenii: Apa din rețeaua publică este sigură. Investigațiile vizează Spitalul de Copii # IasiTV Life
ApaVital asigură ieșenii: Apa din rețeaua publică este sigură. Investigațiile vizează Spitalul de Copii # IasiTV Life

Deși ApaVital susține că apa potabilă livrată în municipiul Iași respectă toți parametrii de calitate, situația de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria" este în continuare critică. Internările și operațiile au fost suspendate în urma descoperirii unei bacterii și a nivelurilor anormale de clor în rețeaua spitalului, problemă ce a dus la redirecționarea a zeci [...]
05:40
Trei zile de muzică de excepție la Iași: Filarmonica „Moldova” pregătește concerte de cameră și spectacole vocal-simfonice de Crăciun # IasiTV Life
Trei zile de muzică de excepție la Iași: Filarmonica „Moldova" pregătește concerte de cameră și spectacole vocal-simfonice de Crăciun # IasiTV Life

Filarmonica „Moldova" din Iași invită publicul la o serie de trei evenimente muzicale de înaltă ținută care vor marca perioada premergătoare Crăciunului. Concertele, programate pentru 17, 19 și 20 decembrie 2025, aduc în fața ieșenilor atât rafinamentul muzicii de cameră, cât și magia tradițională a spectacolelor vocal-simfonice de sărbători. Miercuri, 17 decembrie, ora 19:00, Aula [...]
15 decembrie 2025
16:20
INVITAT / Prof.univ.Dr. GRIGORE TINICĂ – Medic primar Chirurgie Cardiovasculară
15:00
INVITAT / ALIN AIVĂNOAEI – Director general SC Termo Service Iași
Mai mult de 2 zile în urmă
06:50
Unitatea medicală se bazează pe rezerva de stat. Rezultatele noilor analize sunt așteptate mâine. Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iași funcționează de trei zile în regim de avarie, după ce s-a descoperit că apa din rețeaua spitalului este contaminată cu bacterii. Criză a dus la sistarea internărilor și la transferul a zeci de pacienți [...]
06:40
Vizitatorii pot folosi aplicația „MuzeAR" pentru a vedea exact cum funcționau uneltele istorice. Vizitatorii Muzeului Etnografic de la Palatul Culturii Iași se pot bucura de o metodă de vizitare unică. Prin intermediul aplicației „MuzeAR", publicul are acum ocazia să descopere virtual încă trei exponate folosite odinioară în gospodăriile românești, completând o colecție digitală de opt [...]
06:30
Elevii mai au doar câteva zile de cursuri. Vacanța de Crăciun și Anul Nou durează 19 zile. Elevii din toată țara se află în ultima săptămână de cursuri înainte de mult-așteptata vacanță de iarnă. Modulul 2 al anului școlar 2025-2026 se va încheia vineri, 19 decembrie. Conform calendarului aprobat de Ministerul Educației, elevii vor intra [...]
06:20
Marfa de peste 34.000 de lei a fost confiscată. Proprietarul, un bărbat din Suceava, a fost identificat abia a doua zi. Polițiștii Secției nr. 6 Poliție Rurală Pașcani au demarat o anchetă penală după ce au reținut un ansamblu de vehicule care transporta ilegal peste 38 de metri cubi de material lemnos. Valoarea lemnului confiscat [...]
06:10
Tragedie la o fermă din Iași: Un adolescent de 17 ani a murit în condiții cumplite. Trupul băiatului a fost prins între un utilaj și un perete. Localnicii aruncă acuzații grave! Un final de săptămână de coșmar s-a abătut asupra comunității din comuna Scânteia, județul Iași. T.G., un adolescent de doar 17 ani, și-a găsit [...]
14 decembrie 2025
07:50
Misiune reușită pentru polițiștii băcăuani, care au prins în flagrant doi tineri — unul minor, celălalt de 20 de ani — în timp ce încercau să fure telefoane mobile dintr-un easybox. Tentativa de furt calificat a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 2.00. Oamenii legii i-au surprins pe cei doi [...]
07:40
Două femei din județul Vrancea, în vârstă de 56 și 67 de ani, luptă pentru viață la Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Pantelimon" din Focșani, fiind internate cu suspiciune gravă de botulism. Afecțiunea, extrem de rară dar letală, cauzată de toxina bacteriei Clostridium botulinum, a necesitat spitalizarea imediată a ambelor paciente pe secția de Terapie [...]
07:40
Amenzi de 15 milioane de lei: ANPC a sancționat 1.700 de magazine pentru produse expirate # IasiTV Life
Amenzi de 15 milioane de lei: ANPC a sancționat 1.700 de magazine pentru produse expirate # IasiTV Life

O campanie amplă de control desfășurată de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) încheie săptămâna cu un bilanț impresionant. Peste 1.700 de operatori economici din toată țara au fost verificați, rezultând aplicarea a peste 2.000 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproape 15 milioane de lei. Neregulile constatate acoperă un spectru larg, afectând direct [...]
07:30
Flăcările au cuprins o casă bătrânească din comuna Miroslava, satul Cornești, punând în alertă forțele Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Iași. Un ofițer și 11 subofițeri de la Detașamentul 1 de Pompieri Iași, sprijiniți de două autospeciale de stingere și o autospecială de serviciu, au luptat contra cronometru. Prioritatea principală a echipajelor a fost [...]
07:20
O tragedie zguduie comunitatea din localitatea Ciocani, județul Vaslui. Un bărbat în vârstă de 55 de ani a fost găsit fără suflare în propria locuință, după ce ar fi fost victima unei agresiuni cu cuțitul, comisă, se pare, chiar de soția sa. Alerta a fost dată la 112 de către fiica victimei, care a solicitat [...]
13 decembrie 2025
16:00
INVITAT / Pr.
15:40
Consiliul Județean Iași a eșuat grav în gestionarea Spitalului de Copii „Sfânta Maria” # IasiTV Life
Deputatul Bogdan Cojocaru, președintele PSD Iași, critică dur Consiliul Județean Iași pentru managementul defectuos și iresponsabil al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria”, instituție aflată din nou într-o stare de nesiguranță majoră pentru pacienți și personalul medical. „Este inacceptabil ca, la doar câteva luni după tragedia care a zguduit întreaga comunitate, Spitalul de [...] The post Consiliul Județean Iași a eșuat grav în gestionarea Spitalului de Copii „Sfânta Maria” first appeared on IasiTV Life.
06:30
Operațiune contracronometru la Chișinău: ficat prelevat de specialiștii Centrului de Transplant Iași # IasiTV Life
Specialiștii Centrului Regional de Transplant Iași au finalizat, în cursul nopții trecute, o misiune de prelevare de organe la Chișinău. Aceștia au prelevat ficatul de la un donator din Republica Moldova, operațiune realizată în cadrul colaborării dintre Agenția Națională de Transplant și instituțiile medicale din țara vecină. Potrivit directoarei centrului, Raluca Neagu, acesta este cel [...] The post Operațiune contracronometru la Chișinău: ficat prelevat de specialiștii Centrului de Transplant Iași first appeared on IasiTV Life.
06:20
Un incendiu puternic a izbucnit în cursul după-amiezii de vineri, pornind de la un autoturism aflat într-un service auto din municipiul Vaslui. Flăcările s-au propagat rapid la acoperiș și, ulterior, la întreaga hală. Din cauza amplorii situației, ISU Vaslui a activat de urgență grupa operativă. Inițial, la fața locului a intervenit Detașamentul de pompieri Vaslui [...] The post Incendiu puternic la Vaslui, pagube mari la o hală industrială first appeared on IasiTV Life.
06:10
Contrabandă cu băuturi: Alcool în valoare de 6.000 de lei, confiscat de Poliția de Frontieră # IasiTV Life
Polițiști de frontieră ieșeni în cooperare cu lucrători vamali au descoperit, în urma unui control efectuat în trafic, într-un autocar, produse accizabile pentru care conducătorul auto nu deținea documente legale de proveniență. În data de 11 decembrie a.c., în jurul orei 08.30, polițiști de frontieră ieșeni au organizat o acțiune pe linia combaterii contrabandei împreună [...] The post Contrabandă cu băuturi: Alcool în valoare de 6.000 de lei, confiscat de Poliția de Frontieră first appeared on IasiTV Life.
06:10
Poliţiştii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Botoșani, cu sprijinul poliţiştilor de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoșani, au identificat și destructurat o rețea care desfășura activități din sfera contrabandei cu produse din tutun pe raza [...] The post Prejudiciu de 50.000 de Lei: Captură impresionantă de țigarete în județul Botoșani first appeared on IasiTV Life.
06:00
Noul Mers al Trenurilor intră în vigoare duminică, 14 decembrie. CFR anunță scumpiri cu aproape 10% # IasiTV Life
CFR Călători a oficializat lansarea noului Mers al Trenurilor, care va fi aplicabil începând de duminică, 14 decembrie, și va rămâne valabil timp de un an. Programul vizează eficientizarea circulației feroviare, atât pe plan intern, cât și pe cel internațional. Una dintre cele mai așteptate noutăți este introducerea unei rute feroviare directe între Budapesta și [...] The post Noul Mers al Trenurilor intră în vigoare duminică, 14 decembrie. CFR anunță scumpiri cu aproape 10% first appeared on IasiTV Life.
06:00
Descoperirea neconformităților majore în apa Spitalului de Copii „Sf. Maria”, în special prezența bacteriei Pseudomonas aeruginosa în șase din opt probe, ridică semne de întrebare serioase cu privire la riscurile pentru micii pacienți. Pseudomonas aeruginosa este o bacterie frecvent întâlnită în mediile umede (apă, echipamente medicale) și este cunoscută pentru rezistența sa ridicată la antibiotice. [...] The post Ce boli pot dezvolta copiii din cauza apei contaminate de la Spital first appeared on IasiTV Life.
05:50
VIDEO. Ministerul Sănătății confirmă: 7 din 8 analize de apă de la „Sf. Maria” Iași, cu probleme # IasiTV Life
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a ajuns de urgență la Iași, după ce buletinele de analiză ale DSP Iași au confirmat neconformități majore în probele de apă prelevate de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria”. Ca urmare a rezultatelor alarmante, s-a întrunit Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU), care a luat măsuri [...] The post VIDEO. Ministerul Sănătății confirmă: 7 din 8 analize de apă de la „Sf. Maria” Iași, cu probleme first appeared on IasiTV Life.
05:50
În contextul neconformităților grave descoperite în probele de apă din Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria”, compania ApaVital a emis un comunicat de presă pentru a liniști publicul. Neconformitățile de la spital, care au vizat depășirea valorilor de referință pentru bacterii mezofile și prezența bacteriei Pseudomonas aeruginosa, au dus la luarea de măsuri [...] The post ApaVital reacționează: „Apa din rețeaua publică, fără risc de contaminare bacteriană” first appeared on IasiTV Life.
12 decembrie 2025
15:00
Două cazuri de lepră (boala Hansen) au fost confirmate în România (primele după 44 de ani), iar alte două suspiciuni sunt în analiză. Toate persoanele sunt de origine asiatică. Boala este o afecțiune infecțioasă cronică, cauzată în principal de un tip de bacterie numită Mycobacterium leprae. Vedeți și Pericol pentru sugari: Loturi de lapte praf, [...] The post Simptomele leprei pot să apară la ani după infectare first appeared on IasiTV Life.
15:00
INVITAT / Lect. dr. LUCIAN BĂLĂNUȚĂ – Jurnalist The post POLITICA LA IAȘI / Retrospectivă de politică internațională – 2025 first appeared on IasiTV Life.
14:50
INVITAT / GABRIEL MARDARASEVICI – Om de afaceri The post DEZBATEREA ZILEI / AN GREU PENTRU SECTORUL IT first appeared on IasiTV Life.
14:00
Weekend de test drive & oferte speciale: 12–14 decembrie Mega Auto invită locuitorii din Suceava și din zonele învecinate la un eveniment special dedicat mobilității hibride și electrice, organizat în perioada 12–14 decembrie, la Iulius Mall Suceava. Vizitatorii vor putea descoperi și testa cele mai noi modele BYD, un brand aflat în plină ascensiune pe [...] The post Mega Auto aduce BYD la Iulius Mall Suceava first appeared on IasiTV Life.
13:50
Între 3 decembrie 2025 și 26 ianuarie 2026, în toate magazinele Kosarom, te așteaptă reduceri la o selecție specială de produse perfecte pentru mesele de sărbători. De la specialități afumate și cârnați gustoși, până la carne proaspătă pentru rețetele tradiționale. Dacă îți faci planurile pentru meniul festiv, promoțiile Kosarom îți vin în întâmpinare. Poți pregăti [...] The post Kosarom dă startul promoțiilor de iarnă! first appeared on IasiTV Life.
10:30
La fel ca în ultimii ani, Opera Națională Română din Iași va puncta într-un mod deosebit sărbătorile de iarnă, prin gala „Magia Crăciunului”. Având în program piese celebre, speciale pentru această perioadă a anului, reprezentația, susținută de soliștii, Corul, Corul de Copii, Baletul și Orchestra Operei Iași, va fi dirijată de Bogdan Chiroșcă. Vedeți și [...] The post Cinci gale dedicate Crăciunului de Opera Iași first appeared on IasiTV Life.
06:40
Metoda „Accidentul” lovește din nou! O tânără de 19 ani, prinsă și arestată pentru înșelăciuni cu prejudiciu uriaș # IasiTV Life
Un nou caz de înșelăciune prin metoda „Accidentul” a scos la iveală modul cinic în care infractorii profită de vulnerabilitatea vârstnicilor. O tânără de doar 19 ani a fost reținută și ulterior arestată preventiv, fiind acuzată că a făcut parte dintr-o rețea care a păcălit trei bătrâne, cauzând un prejudiciu total ce depășește 100.000 de [...] The post Metoda „Accidentul” lovește din nou! O tânără de 19 ani, prinsă și arestată pentru înșelăciuni cu prejudiciu uriaș first appeared on IasiTV Life.
06:30
Arest preventiv pentru bărbatul care a încălcat ordinul de monitorizare. Și-a distrus de trei ori brățara electronică # IasiTV Life
Măsurile de combatere a violenței domestice par a fi insuficiente în fața agresorilor hotărâți. În Capitală, polițiștii au fost nevoiți să intervină de trei ori în doar câteva zile în cazul unui bărbat care, acuzat de lovire și amenințare la adresa fostei sale iubite, a încercat să saboteze sistemul de supraveghere. „Tu nu trebuie să [...] The post Arest preventiv pentru bărbatul care a încălcat ordinul de monitorizare. Și-a distrus de trei ori brățara electronică first appeared on IasiTV Life.
06:20
Pericol pentru sugari: Loturi de lapte praf, scoase de la vânzare după descoperirea bacteriei pe linia de producție # IasiTV Life
Trei mari lanțuri de retail – Auchan, Selgros și Kaufland – au anunțat retragerea imediată de la vânzare a mai multor loturi de lapte praf Nestle, destinat sugarilor (NAN 1 Optipro și NAN 1 Comfortis). Decizia vine în urma unei rechemări voluntare inițiate de Nestlé România, după ce pe o linie de producție din fabrica [...] The post Pericol pentru sugari: Loturi de lapte praf, scoase de la vânzare după descoperirea bacteriei pe linia de producție first appeared on IasiTV Life.
06:10
Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din Botoșani au reținut un tânăr de 26 de ani, din comuna Todireni (Botoșani) sub acuzațiile de uciderea animalelor cu intenție, fără drept și violare de domiciliu. Conform anchetei, la data de 10 decembrie 2025, suspectul ar fi pătruns în curtea unui localnic de 82 de ani, având asupra sa [...] The post Poliția a reținut un tânăr din Botoșani acuzat de uciderea unui animal first appeared on IasiTV Life.
