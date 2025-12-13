Operațiune contracronometru la Chișinău: ficat prelevat de specialiștii Centrului de Transplant Iași

08:10

Un bărbat în vârstă de circa 50-60 de ani se află în stare critică la Spitalul din Vaslui, după ce a fost călcat de un taximetru. Incidentul s-a petrecut noaptea, iar victima zăcea pe carosabil, fiind dificil de observat. Taximetristul a relatat că nu a observat la timp trupul întins pe șosea. Imediat după impact, [...]