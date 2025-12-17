FOTO Anunț major pentru toți clienții ING! Se schimbă cardurile, conturile, comisioanele, dobânzile, cursul valutar. Apare contul de 220 de lei pe lună

22:20

Aproape 30.000 de oameni din structurile MAI iau pensie de serviciu netă cuprinsă între 3.001 lei şi 5.000 de lei inclusiv, iar aproape 36.000 de persoane au pensie de serviciu netă de la 5.001 lei, la 7.000 de lei inclusiv, arată prima radiografie completă şi detaliată, realizată de Economica.net, asupra pensiilor de serviciu din structurile MAI, efectiv încasate în octombrie 2025. Analiza Economica.net surprinde inclusiv modificările aduse pensiilor de serviciu militare, de sub cupola MAI, prin Legea 141 din 2025, prin care se reţine CASS din pensiile care depăşesc 3.000 de lei, pentru partea de pensie care depăşeşte acest prag.