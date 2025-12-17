Verstappen a distrus toți coechipierii: „Un singur pilot îl poate învinge la RedBull, Leclerc”
G4Media, 17 decembrie 2025 12:20
Max Verstappen este cunoscut în lumea Formulei 1 ca un adevărat „devorator” de coechipieri: nimeni nu-i face față. Riccardo Patrese, fost pilot în lumea Marelui Circ, spune că un singur rival i-ar putea face față lui Max dacă ar concura cu același monopost: Charles Leclerc. Verstappen, număr de concurs nou pentru sezonul 2026 din F1: […] © G4Media.ro.
Acum 5 minute
12:40
SUA pregătesc noi sancţiuni asupra sectorului energetic al Rusiei dacă Putin respinge un acord de pace (surse Bloomberg) # G4Media
SUA pregătesc o nouă rundă de sancţiuni asupra sectorului energetic al Rusiei pentru a creşte presiunea asupra Moscovei în cazul în care preşedintele rus Vladimir Putin respinge un acord de pace cu Ucraina, a relatat miercuri Bloomberg News, citând persoane informate, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Între opţiunile pe care SUA le […] © G4Media.ro.
12:40
Deschiderea sezonului de schi în Poiana Brașov se amână / Taberele de schi sunt programate din ianuarie # G4Media
Deschiderea oficială a sezonului de schi din Poiana Braşov este incertă, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov. Nu este încă posibil încă schiatul aici, din cauza lipsei zăpezii. Cu toate acestea, temperaturile scăzute din ultimele zile au permis totuşi producerea de zăpadă artificială. Asta, doar în partea superioară a Masivului Postăvaru. Condiţiile […] © G4Media.ro.
12:40
BREAKING Premierul Bolojan a anunțat două scenarii pentru mediul de afaceri: Fie se înjumătățește impozitul minim pe cifra de afaceri în 2026 și dispare în 2027, fie e eliminat impozitul minim pe cifra de afaceri încă din 2026 și crește salariul minim # G4Media
Premierul Ilie Bolojan le-a transmis miercuri reprezentanților investitorilor străini în România scenariile de lucru pentru mediul economic anul viitor. Bolojan a menționat că, în prezent, la nivelul unui grup de lucru, sunt analizate următoarele două opțiuni, potrivit unui comunicat. Prima are în vedere reducerea la jumătate a impozitului minim pe cifra de afaceri începând cu […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
12:30
Partidul extremist AUR anunță moțiuni simple împotriva miniștrilor Cătălin Predoiu (Interne) și Radu Marinescu (Justiție) # G4Media
Liderii partidului extremist AUR au anunțat miercuri că vor depune două moțiuni simple împotriva miniștrilor Cătălin Predoiu (PNL – Interne) și Radu Marinescu (PSD – Justiție), potrivit unui comunicat. Ultima moțiune simplă AUR, depusă împotriva ministrului Mediului Diana Buzoianu (USR), a fost votată și de PSD. Votarea unei moțiuni simple împotriva unui ministru nu duce […] © G4Media.ro.
12:30
Ciprian Octavian Piştea, administratorul public al municipiului Bacău, trimis în judecată pentru abuz în serviciu / Ar fi avizat la plată facturi fiscale pentru 13 parcări publice de biciclete, deși acestea nu ar fost finalizate # G4Media
Ciprian Octavian Piştea, administrator public al municipiului Bacău, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie pentru abuz în serviciu în legătură cu patru contracte finanţate din fonduri europene pentru realizarea a 13 parcări publice de biciclete cu sistem de acces RFID, transmite Agerpres. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Bacău au […] © G4Media.ro.
12:30
Studenții și elevii europeni vor putea merge din nou cu Erasmus în Marea Britanie. Țara revine în program din 2027, anunță Roxana Mînzatu # G4Media
Marea Britanie va reveni oficial în programul Erasmus+ începând cu anul 2027, la șase ani după ce a părăsit schema de mobilitate educațională ca urmare a Brexitului. Anunțul a fost făcut de comisara europeană Roxana Mînzatu, vicepreședintă a Comisiei Europene și coordonatoare a programului Erasmus+, care a catalogat decizia drept „o veste excelentă pentru Europa”, […] © G4Media.ro.
12:30
Uniunea Europeană și Marea Britanie au ajuns la un acord pentru ca Regatul Unit să revină în programul Erasmus+ din 2027, a anunțat miercuri comisarul european Roxana Mînzatu, potrivit unui comunicat al Reprezentanței Comisiei Europene. Revenirea Marii Britanii în programul Erasmus+ înseamnă mai multe oportunități de studiu, voluntariat și schimburi internaționale pentru tineri, studenți și […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
12:20
Incendiile de vegetaţie ar fi la originea unui mecanism de răcire a climei, potrivit unui studiu de specialitate # G4Media
Focurile de vegetaţie nu au efecte doar asupra solului ci şi asupra atmosferei, fiind aflate la originea unui mecanism care contribuie la răcirea planetei. Acest mecanism are efecte cuantificabile ce nu sunt luate în considerare atunci când se lansează previziuni cu privire la încălzirea climei, conform unui nou studiu realizat de cercetători de la Harvard […] © G4Media.ro.
12:20
Tradiția continuă în Sfântul Gheorghe: Intrarea în Noul An va fi marcată de două ori / E semnalată trecerea în 2026 și după ora Ungariei # G4Media
Intrarea în anul 2026 va fi marcată de două ori în municipiul Sfântu Gheorghe, atât după ora oficială a României, cât şi după ora Ungariei şi a Europei Centrale, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Târgu Mureș. Este o tradiţie consacrată de comunitatea maghiară, majoritară din punct de vedere numeric în judeţul Covasna. […] © G4Media.ro.
12:20
Verstappen a distrus toți coechipierii: „Un singur pilot îl poate învinge la RedBull, Leclerc” # G4Media
Max Verstappen este cunoscut în lumea Formulei 1 ca un adevărat „devorator” de coechipieri: nimeni nu-i face față. Riccardo Patrese, fost pilot în lumea Marelui Circ, spune că un singur rival i-ar putea face față lui Max dacă ar concura cu același monopost: Charles Leclerc. Verstappen, număr de concurs nou pentru sezonul 2026 din F1: […] © G4Media.ro.
12:20
Forţele americane din Japonia au transferat în secret false bombe nucleare în Okinawa în 1971, arată mai multe documente declasificate # G4Media
Forţele americane din Japonia au transferat în secret în 1971 replici de bombe nucleare în prefectura Okinawa, ocupată atunci de SUA, de teama că Japonia ar putea descoperi că acestea erau folosite pentru antrenament la o bază aeriană de pe principala insulă a ţării, arată un document declasificat marţi, citat miercuri de agenţia niponă de […] © G4Media.ro.
Acum o oră
12:10
Fostul avocat al creatorului de modă John Galliano a fost condamnat definitiv marți, în apel, la doi ani de închisoare cu suspendare, pedeapsă identică celei pronunțate în primă instanță, pentru deturnarea unor sume importante din conturile stilistului și ale uneia dintre companiile acestuia, scrie Fashion United. Curtea de Apel din Paris a confirmat decizia Tribunalului […] © G4Media.ro.
12:00
REFERAT Fostul ministru PSD Răzvan Cuc este acuzat de procurorii DNA de complicitate la dare de mită pentru atribuirea unui contract de peste 4,5 milioane de euro / Directorul RAR, denunțător în dosar # G4Media
Răzvan Cuc, fost ministru PSD al Transporturilor în epoca Dragnea, este acuzat de procurorii DNA de complicitate la dare de mită către șeful Registrului Auto Român (RAR), pentru atribuirea unui contract de 23 de milioane de lei (peste 4,5 milioane de euro). Cătălin Daniel Bușe, administratorul firmei care a primit contractul, este acuzat de dare […] © G4Media.ro.
11:50
Africa de Sud va expulza şapte kenyeni care lucrau pentru programul american de relocare de afrikaneri, descendenţii primilor colonişti europeni pe care administraţia Trump îi consideră persecutaţi # G4Media
Africa de Sud va expulza şapte kenyeni care lucrau pentru programul american de relocare de afrikaneri, descendenţii primilor colonişti europeni pe care administraţia Trump îi consideră persecutaţi, a anunţat miercuri Ministerul de Interne sud-african, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Rapoarte ale serviciilor de informaţii au arătat că un anumit număr de cetăţeni […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
11:40
Flavius Nedelcea, fost secretar de stat în Ministerul Economiei, și foștii șefi ai Protecției Consumatorului, trimiși în judecată de DNA pentru abuz în serviciu, instigare la comiterea aceleiași infracțiuni și șantaj / Nedelcea ar fi intervenit pentru o numire „agreată de factori politici, spre a servi intereselor acestora” # G4Media
Direcția Națională Anticorupție i-a trimis în judecată miercuri, 17 decembrie, pe Flavius Nedelcea, fost secretar de stat în Ministerul Economiei, alături de alte trei persoane, foști șefi în la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, sub acuzațiile de abuz în serviciu, instigare la comiterea aceleiași infracțiuni și șantaj. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul […] © G4Media.ro.
11:40
Berea îşi menţine popularitatea şi în timpul sărbătorilor de iarnă, potrivit unui studiu de specialitate / 78% dintre români declară că o consumă în această perioadă # G4Media
Berea îşi menţine popularitatea şi în timpul sărbătorilor de iarnă, 78% dintre români declarând că o consumă, în această perioadă, fie frecvent – în special bărbaţii (36%) şi segmentul de vârstă 35-44 ani (35%) – fie ocazional, potrivit unui studiu realizat de Reveal Marketing Research, la solicitarea Centrului de Studii despre Bere. Cele mai importante […] © G4Media.ro.
11:30
“Călăul regimului sângeros”: Alexei Okopnîi, considerat imaginea statului polițienesc construit de Putin, a murit la 44 de ani # G4Media
Pe 10 decembrie, Alexeî Okopnîi, șef adjunct al Centrului pentru Combaterea Extremismului din cadrul Direcției Principale a Ministerului Afacerilor Interne pentru Moscova (cunoscut ca Centrul „E”), a fost înmormântat la Cimitirul Troekurovskoie din Moscova, scrie Meduza.io. Okopnîi era o celebritate. Spre deosebire de colegii săi, el nu și-a ascuns niciodată fața – la numeroase mitinguri […] © G4Media.ro.
11:30
VIDEO | Ce înseamnă, concret, mâncatul conștient / „Nu e vorba de restricții, ci de alegeri asumate” # G4Media
Mâncatul conștient nu este o modă și nici o listă de reguli rigide, ci un instrument simplu, accesibil, care ne ajută să luăm decizii mai bune pentru noi, nu doar în alimentație, ci în viața de zi cu zi. Este mesajul central al interviului acordat de Dana Dobrescu, Corporate & Government Affairs Manager Mondelez România, […] © G4Media.ro.
11:20
Un medic implicat în moartea starului din „Friends” Matthew Perry a fost condamnat la opt luni de arest la domiciliu # G4Media
Un medic din Los Angeles care i-a furnizat ketamină actorului Matthew Perry, una dintre vedetele serialului „Friends”, în lunile care au precedat moartea acestuia în 2023, a fost condamnat marţi de un tribunal din California la opt luni de arest la domiciliu, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Mark Chavez a recunoscut că […] © G4Media.ro.
11:20
Directorul morgii de la Harvard Medical School, condamnat la 8 ani de închisoare pentru trafic de organe # G4Media
Fostul director al morgii de la Harvard Medical School din cadrul prestigioasei universităţi americane a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru trafic de organe şi resturi umane, a anunţat marţi Departamentul de Justiţie al SUA, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Cedric Lodge, 58 de ani, şi soţia sa Denise Lodge, […] © G4Media.ro.
11:10
Ministrul de Interne s-a întâlnit cu directorul FBI / Cei doi oficiali au decis constituirea unui grup de lucru comun pentru schimbul de informații în domenii cheie # G4Media
Cătălin Preodiu, ministrul Afacerilor Interne, s-a întâlnit marți cu Kash Patel, directorul Biroului Federal de Investigații. Discuțiile au vizat consolidarea colaborării bilaterale și constituirea unui grup de lucru care să facilitezi schimbul de informații în domenii cheie. „În data de 16 decembrie 2025, Cătălin Predoiu, Viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne, a avut o întrevedere cu domnul […] © G4Media.ro.
11:00
Telescopul Spaţial James Webb a identificat primele dovezi ale stelelor primordiale din Univers, monștri colosali despre care se crede că aveau mase de până la 10.000 de ori mai mari decât cea a Soarelui # G4Media
Astronomii care au acces la datele obţinute de Telescopul Spaţial James Webb (JWST) au anunţat că au identificat primele dovezi cu privire la stelele primordiale din Univers, monştri colosali care s-au aprins la relativ scurt timp după Big Bang şi despre care se crede că aveau mase de până la 10.000 de ori mai mari […] © G4Media.ro.
10:50
Vicepremierul Tánczos Barna: Bugetul pentru anul 2026 se va vota în februarie / Guvernul vrea să ceară vineri 2,5 miliarde de euro din PNRR # G4Media
Liderii coaliției de guvernare nu se înțeleg cu privire la mai multe măsuri economice ce trebuie adoptate, printre care și reforma administrațiilor centrale și locale, scrie Europa Liberă. Guvernul României nu va respecta nici în acest an Legea privind finanțele publice, care prevede că bugetul național pentru anul următor trebuie aprobat de Parlament până pe […] © G4Media.ro.
10:50
CNSAS avertizează asupra unor narative false despre Revoluția din 1989 / ”Deși toți au participat, nimeni nu este vinovat. Nici Nicolae Ceaușescu…” # G4Media
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) avertizează că memoria publică a Revoluției Anticomuniste din Decembrie 1989 este tot mai afectată de mistificare și dezinformare, la 36 de ani de la evenimente, anunță Mediafax. „Aflată constant sub asediul celor care, dintr-un motiv sau altul, încearcă rescrierea istoriei, memoria publică a Revoluției Anticomuniste din Decembrie 1989 […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
10:40
Statele Unite au suspendat parteneriatul tehnologic cu Regatul Unit pe fondul dificultăților în implementarea acordurilor comerciale dintre cele două ţări # G4Media
Statele Unite au suspendat parteneriatul lor tehnologic cu Regatul Unit, invocând progrese insuficiente în implementarea acordurilor comerciale dintre cele două ţări, a anunţat marţi Michael Kratsios, consilierul pentru ştiinţă şi tehnologie al Casei Albe, relatează agenția de știri AFP. Acest parteneriat acoperă mai multe tehnologii de ultimă generaţie, inclusiv inteligenţa artificială (AI), energia nucleară civilă […] © G4Media.ro.
10:20
Bruschete cu roșii românești în decembrie? Da, este posibil! / Rețete festive pentru masa de Crăciun și Anul Nou # G4Media
Sărbătorile de iarnă încep întotdeauna cu planuri în bucătărie și cu lista de cumpărături pentru preparatele preferate ale celor dragi. Fiecare are preferințele lui – cineva iubește preparatele tradiționale, altcineva caută deserturi noi, iar tu te gândești la un singur lucru: un Crăciun pe gustul tuturor. © G4Media.ro.
10:20
Şefa de cabinet a lui Donald Trump îl descrie pe preşedintele SUA ca având „personalitatea unui alcoolic” # G4Media
Şefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, a dezvăluit tensiuni interne în administraţia SUA pe diverse teme, de la aplicarea legilor privind imigraţia până la reducerea personalului guvernamental, şi l-a descris între altele pe preşedintele american Donald Trump ca având „personalitatea unui alcoolic”, într-o serie de comentarii publicate marţi de Vanity Fair, care prezintă […] © G4Media.ro.
10:20
Summitul liderilor UE de joi va testa dacă blocul va rămâne unit sau dacă Donald Trump va reuși să-l divizeze, scrie Politico. O dezbatere aprinsă între guvernele europene cu privire la utilizarea activelor rusești înghețate de la invazia Ucrainei de către Vladimir Putin pentru a finanța reconstrucția țării scoate la iveală o diviziune mai profundă […] © G4Media.ro.
10:10
Şase deputaţi canadieni care se aflau în Iordania nu au primit permisiunea de a intra în Cisiordania ocupată din partea autorităţilor israeliene, care au acuzat delegaţia că a venit la invitaţia unui ONG finanţat de „o entitate teroristă”, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Jenny Kwan, deputată de opoziţie din Noul Partid Democratic […] © G4Media.ro.
10:00
PSD votează în continuare alături de AUR, acuză deputata PNL, Raluca Turcan / După moțiunea împotriva ministrei Mediului, vot similar al social-democraților pe jocurile de noroc # G4Media
Deputata PNL, Raluca Turcan, acuză PSD că votează, în continuare, alături de AUR, după episodul în social/democrații au susținut moțiunea opoziției prin care se cerea demiterea ministrei Mediului, Diana Buzoianu PSD + AUR = ❤️, a scris Raluca Turcan, pe facebook. „A fost a doua zi consecutivă în care PSD a votat cot la cot […] © G4Media.ro.
10:00
EXCLUSIV | Cele mai frecvente boli ale câinilor, explicate de medicul veterinar pe înțelesul tuturor: „Fiecare semn vizibil poate fi un strigăt de ajutor pe care nu trebuie să-l ignori” # G4Media
Ca proprietar de câine trebuie să fii conștient de diversele boli și simptome care îți pot afecta prietenul blănos. Dirofilarioza (viermii inimii), de exemplu, este o afecțiune comună ce poate fi fatală dacă nu este tratată la timp, avertizează medicul veterinar Mariana Puiu în exclusivitate pentru Pets&Cats. Boli de care pot suferi câinii, potrivit medicului veterinar Dirofilarioza […] © G4Media.ro.
09:50
Profesor arestat în Iași după ce ar fi violat o tânără la finalul unui examen / Bărbatul de 57 de ani a fost reținut pentru 24 de ore # G4Media
Un bărbat de 57 de ani, profesor, a fost arestat preventiv printr-o decizie a Judecătoriei Iași după ce ar fi violat o tânără la finalul unui examen, anunță Mediafax. Polițiștii din cadrul Biroului pentru Centrul Universitar Iași au fost sesizați, în 10 octombrie, de o tânără cu privire la faptul că, în 9 iulie, în […] © G4Media.ro.
09:50
Mark Selby, multiplu campion mondial, a obținut calificarea în turul al doilea de la Openul Scoției la snooker. Locul 6 mondial, Selby a trecut clar, fără vreo emoție, scor 4-1, de Robbie McGuigan. De patru ori câștigător la Crucible, Selby a dominat grație unui joc precis meciul cu Robbie McGuigan. Locul 90 în clasamentul mondial, […] © G4Media.ro.
09:50
Accidente în lanț din cauza poleiului: 6 mașini implicate în Constanța, 15 în Prahova / Nu sunt victime # G4Media
Mai multe accidente în lanț au avut loc miercuri dimineața din cauza poleiului. Șase mașini au fost implicate într-un incident în județul Constanța, iar alte 15 în Prahova, anunță Mediafax. Potrivit IPJ Prahova, polițiștii au fost sesizați miercuri dimineața cu privire la producerea unui accident pe DN1A, centura de Est a municipiului Ploiești, inițial semnalat […] © G4Media.ro.
09:40
Rata șomajului în Marea Britanie, la cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani / Costurile cu personalul atenuează creșterea salariilor # G4Media
Rata şomajului în Marea Britanie a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape cinci ani, iar creşterea salariilor s-a atenuat, în condiţiile în care angajatorii sunt afectaţi de majorarea costurilor cu personalul, arată datele publicate de Oficiul Naţional de Statistică (ONS), transmit DPA şi BBC, citate de Agerpres. Excluzând bonusurile, câştigurile au crescut […] © G4Media.ro.
09:40
Donald Trump anunță o blocadă “totală” în Venezuela asupra „petrolierelor sancționate”: “Cea mai mare armadă adunată vreodată în istoria Americii de Sud” # G4Media
Donald Trump a anunțat marți pe rețeaua sa Truth Social că Statele Unite instituie o blocadă în Venezuela împotriva „petrolierelor sancționate”, o nouă escaladare a crizei dintre cele două țări, potrivit Le Figaro. „Astăzi, ordon o blocadă totală și completă asupra tuturor petrolierelor sancționate care intră și ies din Venezuela”, a scris președintele american, în […] © G4Media.ro.
09:30
Liderii UE se întâlnesc cu omologii lor din Balcanii de Vest, înaintea unui summit major al Celor 27 # G4Media
Liderii Uniunii Europene se vor întâlni miercuri seară cu omologii lor din Balcanii de Vest, în contextul în care se reunesc la Bruxelles pentru un summit de două zile cu mize mari, între care discuţii critice privind finanţarea ajutorului pentru Ucraina, relatează dpa, transmite Agerpres. Liderii din Albania, Bosnia şi Herţegovina, Muntenegru, Serbia, Macedonia de […] © G4Media.ro.
09:20
Sondaj în Ungaria: Elanul Fidesz a încetinit, avantajul Tisza a crescut / Fidesz-ul lui Viktor Orban se află la 26%, în timp ce Tisza ajunge la 34% # G4Media
Conform unui sondaj recent realizat de Centrul de Cercetare 21, Partidul Tisza, de opoziție, are un avans de 8 puncte procentuale față de Fidesz în rândul întregii populații, anunță presa maghiară. Există un avans de 11 puncte procentuale în rândul celor care au drept de vot și un avans de 17 puncte procentuale în rândul […] © G4Media.ro.
09:20
Max Verstappen va avea începând din sezonul 2026 al Formulei 1 cifra 3 pe monopostul RedBull pe care-l va conduce, transmite gpblog.com. Sursa citată menționează faptul că olandezul s-a afișat cu noul număr de concurs la Estoril, în Portugalia, acolo unde a efectuat marți un test GT. Verstappen a renunțat la numărul de concurs după […] © G4Media.ro.
09:00
Trump vrea o alianță a țărilor împotriva terorismului islamist / ”Toate țările trebuie să se unească împotriva forțelor răului” # G4Media
Președintele american Donald Trump a îndemnat la combaterea „forțelor răului reprezentate de terorismul islamist”. El a vorbit despre o alianță a țărilor împotriva teroriștilor, anunță Mediafax. Declarația a fost făcută marți în timpul unui eveniment de Hanuka de la Casa Albă. „Toate țările trebuie să se unească împotriva forțelor răului terorismului islamist și asta facem”, […] © G4Media.ro.
09:00
Ferrari a făcut două achiziții importante de la rivala Mercedes, semn că sfaturile lui Lewis Hamilton au început să fie ascultate la Maranello, transmite f1oversteer.com. Mutările vin să completeze echipa pentru importantul sezon 2026 din Formula 1. Aflat la cel mai slab sezon din carieră, Lewis a precizat jurnaliștilor în mai multe rânduri că are […] © G4Media.ro.
08:50
VIDEO Cum l-a apărat Nicușor Dan pe Cătălin Predoiu în fața românilor din Londra și i-a criticat pe magistrați că nu candidează la CSM / „Nicușoare nu mai sta, apără justiția!” # G4Media
„Hoții prinși, nu prescriși!” și „Nicușoare nu mai sta, apără justiția!”, sunt mesajele cu care românii care muncesc în Londra l-au întâmpinat, luni seara, pe președintele Nicușor Dan, aflat în vizită în capitala Regatului Unit. La fel ca și cei de acasă, românii din diaspora londoneză au vrut să afle de la președinte când vor […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
08:40
Mikaela Shiffrin este de neoprit, sportiva din SUA câștigând slalomul de la Courchevel de-o manieră categorică. Este victoria cu numărul 105 în Cupa Mondială de schi. Reamintim că Shiffrin (30 de ani) era deja victorioasă în primele trei curse ale sezonului de iarnă. Marți seara, Mikaela a avut un avantaj de 1,55 secunde față de […] © G4Media.ro.
08:20
Atenţionare de călătorie în Italia: grevă de patru ore în sectorul aerian / Miercurea Neagră pentru cei care trebuie să călătorească astăzi, cu avionul, în Italia # G4Media
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Italiană asupra faptului că la data de 17 decembrie va fi organizată o grevă la nivel naţional în sectorul aerian cu durata de patru ore, în intervalul orar 13:00 – 17:00, anunță Agenția de presă Rador. În acest […] © G4Media.ro.
08:20
Primăria Capitalei se împrumută pentru plata facturilor restante la termoficare: 50 de milioane de lei # G4Media
Consiliul General al Capitalei a aprobat contractarea de la Ministerul Finanţelor a unui împrumut în valoare de cel mult 50 de milioane de lei. Banii sunt necesari plăţii facturilor restante pentru prestarea serviciului public de termoficare, pentru care va fi întocmită cererea de autorizare a contractării împrumutului, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio […] © G4Media.ro.
08:10
Prima întâlnire a coaliției după ce PSD a votat moțiunea simplă împotriva ministrei Diana Buzoianu / Aceasta a atacat dur PSD, marți seară # G4Media
Miercuri este programată o ședință a coaliției de guvernare, prima după ce la începutul săptămânii PSD a votat moțiunea simplă împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, ceea ce înseamnă, potrivit liderului UDMR, o încălcare a protocolului, anunță Mediafax. Reprezentanții partidelor care formează coaliția de guvernare, PSD, PNL, USR, UDMR, urmează să întâlnească miercuri. Votul dat de […] © G4Media.ro.
08:10
Hodorkovski avertizează: Putin vrea doar război. După Ucraina, Europa este următoarea / ”Propaganda a mers prea departe pentru ca Putin să mai facă concesii reale” # G4Media
Mihail Hodorkovski, unul dintre cei mai cunoscuți critici ai Kremlinului, afirmă că Vladimir Putin nu este interesat de încheierea războiului, ci de menținerea unui conflict continuu care să-i garanteze supraviețuirea politică, anunță Mediafax. Din biroul său de la Londra, Hodorkovski respinge ideea că lumea se apropie de un acord de pace. Iar asta, în ciuda […] © G4Media.ro.
08:00
Cel mai nou și avansat portavion chinez a traversat Strâmtoarea Taiwanului / China a trimis miercuri în zonă și o patrulă de 23 de avioane de vânătoare și bombardiere cu capacități nucleare # G4Media
Guvernul taiwanez a anunțat miercuri că portavionul Fujin, cel mai nou și avansat din flota Chinei a traversat marți Strâmtoarea Taiwan pentru prima dată de la intrarea sa oficială în serviciu, anunță Mediafax, care citează Reuters. Ministerul Apărării de la Taipei a anunțat că în cursul tranzitării, portavionul a fost monitorizat de forțele taiwaneze. În […] © G4Media.ro.
07:50
Lepra revine în Europa, după mai bine de 30 de ani: cazuri înregistrate în România și Croația # G4Media
Analiză RAI NEWS (Italia), via Rador: Două țări est-europene au raportat recent reapariția leprei, o boală care părea a fi de domeniul trecutului pe continent. În România, la 44 de ani de la ultimul caz înregistrat în 1981, autoritățile sanitare au confirmat patru cazuri suspecte, toate implicând lucrători asiatici angajați la un salon de masaj din […] © G4Media.ro.
07:50
SKV, organizația care a ridicat stațiunea Păltiniș, vrea să se ocupe din nou de întreținerea refugiilor montane / În perioada de glorie, asociația număra până la 5.000 de membri / Păltinișul a costat echivalentul a aproape 100 kg aur # G4Media
S.K.V. (Siebenbürgischer Karpatenverein – Asociația Carpatină Ardeleană a Turiștilor) anunță că este din nou interesată de întreținerea refugiilor montane, notează Turnul Sfatului care citează ADZ. La mijlocul lunii noiembrie, conducerea secției din Sibiu a invitat membrii să adune idei noi. O întrebare a fost principală: ce poate realiza astăzi SKV din Sibiu? ”Răspunsul a fost […] © G4Media.ro.
