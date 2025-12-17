Fost secretar de stat și șefi ANPC, trimiși în judecată
Cotidianul de Hunedoara, 17 decembrie 2025 12:50
Un fost secretar de stat și mai mulți șefi din ANPC sunt acuzați că au folosit funcțiile pentru interese politice. The post Fost secretar de stat și șefi ANPC, trimiși în judecată appeared first on Cotidianul RO.
Acum 5 minute
13:10
Într-un interviu pentru Frankfurter Allgemeine Zeitung, Kovesi atrage atenția asupra mafiei chineze din UE și spune că nu intenționează să intre în politică The post Kovesi își apără abordarea „abruptă” în cazul Mogherini appeared first on Cotidianul RO.
Acum 15 minute
13:00
Ilie Bolojan a criticat sistemul de învățământ. Premierul a spus că sistemul de învățământ este decuplat total de ceea ce înseamnă realitatea economică a țării noastre. El a declarat că universitățile și școlile nu se adaptează la nevoile pieței de muncă. Bolojan a spus că pregătirea oferită nu reflectă cerințele reale din economie, scrie News.ro. […] The post Ilie Bolojan critică dur sistemul de învățământ appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
12:50
Când joaca devine strategie – 32Roșu și EGT Digital își unesc forțele pentru o experiență de cazino next-level # Cotidianul de Hunedoara
32Roșu și EGT Digital demonstrează că viitorul nu este despre cine are cele mai multe jocuri, ci despre cine oferă cele mai relevante și captivante experiențe. The post Când joaca devine strategie – 32Roșu și EGT Digital își unesc forțele pentru o experiență de cazino next-level appeared first on Cotidianul RO.
12:50
12:50
Bolojan declară război celor care nu muncesc. Câte persoane beneficiază de asistență socială în România # Cotidianul de Hunedoara
Ilie Bolojan a anunțat, într-un interviu la Apropo TV, că 950 de mii de persoane primesc indemnizație pentru dizabilități. Premierul se întreabă dacă nu cumva numărul beneficiarilor este exagerat. Cotidianul a obținut cele mai noi date privind sumele cheltuite de România pe asistența socială. The post Bolojan declară război celor care nu muncesc. Câte persoane beneficiază de asistență socială în România appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
12:40
Radu Drăguşin, prezent la întâlnirea preşedintelui Nicuşor Dan cu românii de la Londra # Cotidianul de Hunedoara
Radu Drăguşin a fost operat în februarie pentru o ruptură a ligamentului încrucişat anterior la genunchiul drept şi a revenit la antrenamentele echipei luna trecută. The post Radu Drăguşin, prezent la întâlnirea preşedintelui Nicuşor Dan cu românii de la Londra appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Academia a publicat listele scurte pentru Premiile Oscar 2026, cu „Sinners” și „Wicked: For Good” în frunte. Filmul românesc „Jaful secolului” nu a fost selectat. Vezi detalii despre listele scurte și noile categorii introduse anul acesta. The post Au fost anunţate listele scurte la Oscar pentru 12 categorii appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Risipa alimentară a devenit o problemă economică și socială acută. Imediat după 1990 risipa era mult mai mică, însă acum ne apropiem de media UE. The post Produsele alimentare ar putea avea două date de valabilitate appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
12:10
VIDEO INTERVIU Cine e premierul din umbră al AUR? Ce funcție țintește Simion # Cotidianul de Hunedoara
Omul doi din AUR, Petrișor Peiu, îi prevede lui George Simion un viitor de succes și spune că nu va fi dat la o parte de la șefia AUR, pentru că el a creat partidul. În același timp, se vede pe sine premier, după alegerile din 2028. Mai multe declarații despre ce funcție ar putea ocupa Simion, care e relația cu Călin Georgescu și ce rol ar putea avea Anca Alexandrescu în mișcarea suveranistă, în partea a doua a interviului realizat de Sebastian Zachmann și Alina Manolache. The post VIDEO INTERVIU Cine e premierul din umbră al AUR? Ce funcție țintește Simion appeared first on Cotidianul RO.
12:00
După ce un clip fals despre o lovitură de stat în Franţa a devenit viral, Macron acuză Facebook că tolerează dezinformarea şi cere reguli mai stricte pentru mediul online. The post Macron acuză Facebook că nu luptă împotriva dezinformării appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Dezvoltatorii soluţiilor de AI cumpără memorii pentru centrele de date în mari cantităţi, iar producătorii de memorii au anunţat deja că vor fi probleme cu stocurile anul viitor. The post Criza memoriilor va afecta piaţa de smartphone-uri appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Ordinul transmis de Vlad, îi aparține lui Nicolae Ceaușescu și a fost transmis către toate structurile aparatului represiv. The post Ordinul lui Ceaușescu din 17 decembrie: „Se lichidează radical” appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Protest public. Zeci de jurnaliști și ONG-uri condamnă atacurile la adresa Recorder # Cotidianul de Hunedoara
Jurnaliștii atrag atenția asupra importanței respectării libertății presei și a jurnalismului de investigație în democrație, solicitând intervenția CNA pentru combaterea discursului defăimător și dezinformării mediatice. The post Protest public. Zeci de jurnaliști și ONG-uri condamnă atacurile la adresa Recorder appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
11:10
Președinta primește onoruri militare chiar în timp ce urcă scara avionului, îmbrăcată simplu, ca un pasager obișnuit. Imaginea iese din tiparele protocolului. The post Imaginea zilei. Maia Sandu, gardă de onoare și avionul de linie appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Primăriile vor fi obligate să stabilească impozitele pentru 2026 până la finalul anului # Cotidianul de Hunedoara
Executivul condus de Ilie Bolojan se reunește miercuri, de la ora 14:00, într-o ședință de guvern extraordinară pentru a adopta acest proiect de ordonanță de urgență (OUG). The post Primăriile vor fi obligate să stabilească impozitele pentru 2026 până la finalul anului appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Zeci de mii de constănțeni sunt afectați de criza din transportul public, chiar în prag de sărbători. The post Criză în transportul public din Constanța appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Pe 19 noiembrie a fost aprobat ca Ordinul ministrului sportului 500/2022. Ordinul a fost emis de Edward Novak și prevedea obligativitatea utilizării a 40% sportivi români de către cluburile din România, la toate sporturile. The post Nicușor Dan explică de ce a atacat Legea Sportului la CCR appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Scandal de proporții! Un profesor universitar a fost arestat după acuzații grave de viol și hărțuire sexuală. The post Profesor universitar, arestat după acuzații grave de viol appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Parteneriatul româno-american intră într-o nouă etapă. FBI și MAI pregătesc proiecte comune pentru combaterea amenințărilor moderne. The post Predoiu, întâlnire cu directorul FBI în SUA appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Mintea vrea schimbare, dar creierul nu cooperează: de ce, uneori, psihoterapia e blocată # Cotidianul de Hunedoara
Psihoterapia lucrează cu gândurile, tiparele mentale și emoțiile conștiente. Dar, în multe situații, cauza reală a suferinței este blocată în straturile inconștiente ale creierului. The post Mintea vrea schimbare, dar creierul nu cooperează: de ce, uneori, psihoterapia e blocată appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Nicușor Dan anunță o discuție amplă despre problemele din justiție, unde vor fi ascultate atât persoanele care semnalează abuzuri, cât și cele care vor să se apere. The post Nicușor Dan: Oamenii din CSM au fost aleși. E ca-n politică appeared first on Cotidianul RO.
09:30
Jurnalista Elena Crângașu este trimisul Cotidianul la Londra pentru a acoperi vizita președintelui Nicușor Dan în Marea Britanie. The post VIDEO Corespondență. Ce așteptări au românii din Londra de la Nicușor Dan appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Grupul de dezvoltatori solicită intervenția UE pentru a opri practicile Apple legate de comisioanele din App Store, considerate discriminatorii și neconforme cu legea europeană. The post Dezvoltatorii cer UE să sancționeze comisioanele Apple în Europa appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
09:10
De ce pe parcusul unui an n-ați încercat și o investigație pe subiectul anulării alegerilor din 2024? The post Bilețelul meu pentru Recorder appeared first on Cotidianul RO.
09:00
Tensiunile cresc în coaliţia de guvernare: PSD cere demiterea Dianei Buzoianu, USR refuză, iar UDMR şi Nicuşor Dan atrag atenţia că alianţa scârţâie. În paralel, partidele nu reuşesc să se înţeleagă asupra salariilor şi bugetului pe 2026. The post Coaliţia se clatină după votul PSD împotriva Dianei Buzoianu appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse va fi neîntreruptă în ambele sensuri pentru toate vehiculele între 18 decembrie și 8 ianuarie. The post Podul Giurgiu–Ruse este deschis pe ambele sensuri de sărbători appeared first on Cotidianul RO.
08:30
Acţiunile firmelor de apărare au scăzut, iar bursele europene au închis pe minus. Discuţiile despre pacea din Ucraina şi deciziile băncilor centrale au schimbat direcţia pieţelor. The post Discuţiile de pace zguduie bursele. Sectorul apărării cade puternic appeared first on Cotidianul RO.
08:10
În timp ce Ucraina și SUA discută un posibil plan de pace, Kremlinul închide ușa oricărui armistițiu. Zelenski rămâne optimist, dar Moscova pare hotărâtă să continue războiul. The post Putin închide ușa păcii. Moscova nu cedează appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Trump interzice prin proclamație intrarea în SUA a palestinienilor și a cetățenilor din opt țări pe motive de securitate. The post Trump interzice intrarea în SUA cetăţenilor din şapte ţări appeared first on Cotidianul RO.
07:50
De ce nu a participat președintele Nicușor Dan la summitul de la Berlin privind pacea în Ucraina? E o întrebare pe care și-au pus-o mulți dintre susținătorii vocali ai președintelui, dar nu numai. Cred că e însă necesar să se lămurească niște aspecte. The post ANALIZĂ De ce a lipsit Nicușor Dan de la Berlin appeared first on Cotidianul RO.
07:40
Nicușor Dan spune că România are șanse reale de dezvoltare și îi invită pe români să creadă în viitorul țării. The post Nicușor Dan, mesaj de încurajare pentru românii din Londra appeared first on Cotidianul RO.
07:30
Nick Reiner fiul regizorului Rob Reiner a fost pus sub acuzare pentru omor în cazul morţii părinţilor săi ancheta fiind în desfăşurare în Los Angeles. The post Fiul lui Rob şi Michele Reiner, Nick, pus sub acuzare pentru omor appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
07:10
VIDEO Negrescu: Dacă legea pensiilor magistraților pică din nou la CCR, trebuie să dezbatem dacă coaliția funcționează # Cotidianul de Hunedoara
„Premierul României, însă, am remarcat în interviurile sale publice, că îşi asumă pe deplin această lege şi, indiferent care ar fi decizia CCR, este un lucru pe care trebuie să-l explice domnia sa”. The post VIDEO Negrescu: Dacă legea pensiilor magistraților pică din nou la CCR, trebuie să dezbatem dacă coaliția funcționează appeared first on Cotidianul RO.
06:40
„Europa nu poate depinde de Putin pentru energie, de China pentru tehnologii critice sau de viitoarea administrație americană pentru securitate”, a spus Iratxe García Pérez, șefa social-democraților europeni. The post Lider european: Nu putem lua de bune sloganurile lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
06:10
ANALIZĂ Trei bugetari care bat recordul la salarii și longevitate. Metoda transferul și procesul # Cotidianul de Hunedoara
Mirela Călugăreanu, Traian Preoteasa și Ștefania Ferencz sunt în topul bugetarilor care au obținut funcții de conducere la stat de-a lungul timpului. Veniturile sunt între 5.000 și 10.000 de euro, pe lună. În plus, Ștefania Ferencz folosește, la vedere, postul de angajat al Camerei Deputaților ca o trambulină, doar pentru a se muta de la o funcție bine plătită la alta. Doi dintre cei trei, chiar și cu veniturile mai sus menționate, și-au rotunjit încasările dând statul în judecată și obținând despăgubiri de la fostele joburi. The post ANALIZĂ Trei bugetari care bat recordul la salarii și longevitate. Metoda transferul și procesul appeared first on Cotidianul RO.
06:10
VIDEO Sfaturile lui Dîncu pentru USR. Cum ar trebui să arate viitorul ministru al Apărării # Cotidianul de Hunedoara
„Astăzi este o glumă pe care o spun strategii pe la summit-urile NATO: apărarea este foarte importantă și nu poate fi lăsată numai pe mâna militarilor. Și chiar așa este. Reziliența înseamnă că la Apărare participăm cu toții”. The post VIDEO Sfaturile lui Dîncu pentru USR. Cum ar trebui să arate viitorul ministru al Apărării appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
23:10
VIDEO Corespondență. Radu Drăgușin, la recepția de la Londra cu Nicușor Dan # Cotidianul de Hunedoara
Președintele Nicușor Dan efectuează zilele acestea o vizită în rândul comunităților de români din Marea Britanie. The post VIDEO Corespondență. Radu Drăgușin, la recepția de la Londra cu Nicușor Dan appeared first on Cotidianul RO.
22:40
VIDEO Corespondența din Londra. Cu ce mesaje l-au așteptat românii pe Nicușor Dan # Cotidianul de Hunedoara
Elena Crângașu, trimisul ziarului Cotidianul la Londra, acoperă vizita președintelui Nicușor Dan în Marea Britanie. The post VIDEO Corespondența din Londra. Cu ce mesaje l-au așteptat românii pe Nicușor Dan appeared first on Cotidianul RO.
22:10
Anchetat de DNA, fostul deputat PSD Cătălin Rădulescu, cunoscut numele de „Mitralieră” a fost acuzat de fals în declarații și complicitate la abuz în serviciu. The post Curtea de Apel, încă o achitare. Deputatul AKM, salvat după 19 amânări appeared first on Cotidianul RO.
21:40
George Simion și AUR lansează un manifest politic și anunță o strategie de opoziție extinsă față de actuala guvernare # Cotidianul de Hunedoara
George Simion, președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), a anunțat, în această seară, lansarea unui manifest politic care va sta la baza acțiunilor publice și parlamentare ale formațiunii în perioada următoare. The post George Simion și AUR lansează un manifest politic și anunță o strategie de opoziție extinsă față de actuala guvernare appeared first on Cotidianul RO.
20:50
„Legea Novak” atacată la CCR de președintele Nicușor Dan. Verdictul, în februarie 2026 # Cotidianul de Hunedoara
Președintele României a anunțat că a atacat la Curtea Constituțională legea care prevede ca 40% dintre sportivii unei echipe care participă la competiții naționale oficiale să fie români. The post „Legea Novak” atacată la CCR de președintele Nicușor Dan. Verdictul, în februarie 2026 appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Cristi Danileț cere demisii la vârful magistraturii. Pe listă și Lia Savonea, șefa ÎCCJ Video # Cotidianul de Hunedoara
Într-un mesaj postat pe internet, fostul judecător i-a cerut public demisia președintei ÎCCJ, Lia Savonea. The post Cristi Danileț cere demisii la vârful magistraturii. Pe listă și Lia Savonea, șefa ÎCCJ Video appeared first on Cotidianul RO.
19:00
România va cheltui 600 de milioane de dolari pentru instruirea piloților F-16 și mentenanța avioanelor # Cotidianul de Hunedoara
Acordul-cadru a primit avizul din partea Parlamentului României. The post România va cheltui 600 de milioane de dolari pentru instruirea piloților F-16 și mentenanța avioanelor appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Rusia nu poate câștiga un arbitraj decât la Moscova, spun unele analize. Finanțele mondiale funcționează pe încredere, nu pe „narațiuni”, spun altele The post Vom plăti sau nu pentru confiscarea banilor Rusiei? appeared first on Cotidianul RO.
18:20
The Stones au susţinut turnee aproape în fiecare an, de la începutul anilor 2000, cu itinerarii din ce în ce mai scurte însă pe măsură ce au îmbătrânit. The post The Rolling Stones anulează turneul din 2026 appeared first on Cotidianul RO.
18:00
În documentarul ”Justiție capturată”, judecătorul Beșu a vorbit despre activitatea din Curtea de Apel București, unde a activat o perioadă. The post Judecătorul din documentarul Recorder devine procuror appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Coaliția de guvernare se reunește miercuri, de la ora 15:00, la Palatul Victoria, pentru a relua „cartoful fierbinte” al reformei administrației. The post Epopeea reformei ratate. Vorbe, nu fapte. Promisiuni versus realitate appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Cine este baronașul PSD săltat de DNA. A încercat să țină avioane la sol pentru salvarea lui Dăncilă # Cotidianul de Hunedoara
Numele lui Răzvan Cuc nu este nou în istoria controverselor politice. În 2019, în ziua moțiunii de cenzură care a trântit Guvernul Dăncilă, liderul PSD Neamț, Ionel Arsene, i-ar fi cerut lui Cuc să rețină la sol sau să întârzie cursele interne TAROM în care se aflau parlamentari ai opoziției. Scopul era ca absența parlamentarilor de la vot să ducă la salvarea lui Dăncilă, astfel încât moțiunea de cenzură să nu treacă la votul din plen. The post Cine este baronașul PSD săltat de DNA. A încercat să țină avioane la sol pentru salvarea lui Dăncilă appeared first on Cotidianul RO.
17:40
INTERVIU Lider AUR, trei anunțuri majore: alianță cu PSD, alegeri anticipate, Justiție # Cotidianul de Hunedoara
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) va depune două noi moțiuni simple, după tensiunile din Justiție. Una vizează problemele de la Interne, gestionate de ministrul Cătălin Predoiu. Cealaltă vorbește despre nemulțumirile din Justiție și îl va viza pe ministrul Radu Marinescu. Omul doi din conducerea AUR a făcut anunțul într-un interviu pentru Cotidianul, realizat de Sebastian Zachmann și Alina Manolache. The post INTERVIU Lider AUR, trei anunțuri majore: alianță cu PSD, alegeri anticipate, Justiție appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Alertă pentru turiști: greve în aeroporturi europene de sărbători, cu posibile perturbări ale zborurilor. The post Alertă de Sărbători. Mari aeroporturi din Europa intră în grevă appeared first on Cotidianul RO.
