Flota fantomă a Rusiei în vizorul Washingtonului: SUA amenință cu sancțiuni dacă planul de pace e respins

Energie, pasiune pentru muzică și dans, dar și sensibilitate. Toate au fost transmise de Ricky Martin de pe scena de la Romexpo, în fața publicului care a venit să îl vadă aseară. A fost al doilea concert al superstarului latino în România, la 23 de ani distanță de la recitatul de la Cerbul de Aur.