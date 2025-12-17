Bucurii pentru copiii de la un centru de zi din sectorul 4
Ziarul Lumina, 17 decembrie 2025 14:00
Protoieria Sector 4 Capitală a desfășurat marți, 16 decembrie, în cadrul unei colaborări de tradiție, o acțiune social‑filantropică dedicată copiilor de la Centrul de zi „Eu și prietenii mei” aflat în
• • •
Alte ştiri de Ziarul Lumina
Acum 5 minute
14:10
Sectorul social‑filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, împreună cu Protoieria Sector 5 Capitală, a organizat marți, 16 decembrie, la Biserica „Sfinții Români” din sectorul 5 al Capitalei,
Acum 15 minute
14:00
Protoieria Sector 4 Capitală a desfășurat marți, 16 decembrie, în cadrul unei colaborări de tradiție, o acțiune social‑filantropică dedicată copiilor de la Centrul de zi „Eu și prietenii mei” aflat în
Acum 30 minute
13:50
Proiectul social‑filantropic „Vestim Nașterea Domnului”, inițiat de Protoieria Sector 2 Capitală în 2014, a continuat și în acest an. Potrivit frumoasei tradiții, în apropierea sărbătorii Crăciunului,
Acum 2 ore
13:00
Ne bucurăm, dragi pictori, că vă vedem față către față, nu pe schelă, deoarece, în general, dumneavoastră ați lucrat în ateliere și apoi pe schele. Pictura Catedralei Naționale a fost o lucrare mare și î
12:30
Așezămintele Brâncovenești „Biserica Domnița Bălașa” din București organizează tradiționalul concert de colinde „Legănelul lui Iisus”, duminică, 21 decembrie, ora 16:00. În ctitoria brâncovenească
12:20
Corul Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova a susţinut marți, 16 decembrie, concertul de colinde în Catedrala Arhiepiscopală „Madona Dudu” din oraș. La eveniment au participat Înaltpreasfințitului Pă
Acum 4 ore
12:10
Protopopiatul Urziceni, județul Ialomița, Episcopia Sloboziei și Călărașilor, prin Serviciul social acordat în comunitate destinat persoanelor adulte, a acordat marți, 16 decembrie, cazurilor sociale asistate, pa
12:10
Centrul eparhial al Arhiepiscopiei Târgoviștei a oferit luni, 15 decembrie, daruri pentru 250 de beneficiari ai unor instituții sociale din Târgoviște, ne‑a transmis Biroul de presă al Eparhiei Târgoviștei.
11:40
Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a participat vineri, 12 decembrie 2025, la Gala Performanței Școlare, eveniment de amploare organizat de către Consiliul Județean Bacău,
11:30
Începutul unui „așezământ de ocrotire, alinare și nădejde pentru cei aflați în suferință trupească și sufletească” a fost binecuvântat miercuri, 16 decembrie 2025, în municipiul Suceava. Acesta se
11:30
101 copii din familii numeroase au participat la serbarea de Crăciun organizată de Fundația Antibiotice „Știință și Suflet”, în parteneriat cu Departamentul Pro Vita al Arhiepiscopiei Iașilor. Evenimentul a
Acum 24 ore
21:30
În urmă cu 1.700 de ani, păstorii Bisericii din toată lumea s-au întrunit la Niceea pentru a formula adevărul de credință despre Întruparea Fiului lui Dumnezeu, consfințind învățătura ortodoxă că Iisus Hr
21:20
Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei din București a găzduit în seara zilei de marți, 16 decembrie 2025, concertul tradițional de colinde „Răsăritul cel de Sus”. Au vestit prin
21:00
Origen, Despre principii, Cartea Întâia, XI-XIII, în Părinți și Scriitori Bisericești (1982), vol. 8, pp. 67-69„Înțelepciunea mea e numită strălucirea luminii cele veșnice (Înț. Solomon 7,
20:50
„În vremea aceea, pe când Iisus învăța poporul în templu și binevestea, au venit preoții și cărturarii, împreună cu bătrânii, și L-au întrebat, zicând către El: Spune nouă, cu ce putere faci acestea
20:50
Prorocul Daniel face parte dintre profeţii mari ai Vechiului Testament, el arătând precis timpul când S-a născut Mântuitorul, cu aproape 600 de ani înainte de venirea Acestuia. Era din neamul lui David şi a fost
20:50
Fiule Timotei, silește-te să vii curând la mine, că Dimas, iubind veacul de acum, m-a lăsat și s-a dus la Tesalonic, Crescent în Galatia, Tit în Dalmația; numai Luca este cu mine. Ia-l pe Marcu și adu-l cu
20:30
În Sala „Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae” a Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București s-a desfășurat în seara zilei de luni, 15 decembrie, tradiționalul concert de colinde susținut de corul instituției de învățământ.
20:10
Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut, luni, la 6,19% pe an, de la 6,20% pe an în şedinţa precedentă, conform datelor
20:00
Într-un demers care îndeamnă la reculegere în memoria oamenilor și a zilelor istorice care au schimbat destinul ţării în decembrie 1989, în Piața Revoluției din București, în zona Memorialului Renaşterii,
20:00
În aceste zile, la 36 de ani de la Revoluția din decembrie 1989, la Timișoara sunt organizate o serie de evenimente comemorative, culturale și educative - de la concursuri pentru liceeni și expoziții, până la
20:00
A unsprezecea şi ultima ediţie din acest an a programului de titluri de stat Fidelis, derulată în perioada 5-12 decembrie, a atras subscrieri de 1,49 miliarde de lei, a anunţat Ministerul Finanţelor.Cumulat,
19:50
De la 1 ianuarie 2026, facturile la apă și canalizare vor crește în mai multe județe. 13 operatori locali sau regionali au anunțat deja majorările de prețuri la serviciile de furnizare a apei potabile și de
19:40
Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului (UMP), a semnat contractul de finanţare pentru proiectul eMonumente, o bază digitală care va îngloba informaţiile despre monumentele istorice - atât pe
19:40
Banca Naţională a României a lansat în circuitul numismatic, începând din 8 decembrie 2025, o monedă din tombac cuprat cu tema Centenar Marin Constantin, fondatorul Corului Madrigal. Aversul monedei îl prezintă
19:40
Secția Muzeului Orașului Oradea din Cetatea Oradea, găzduieşte azi, 17 decembrie 2025, de la ora 16:00, a V-a ediție a expoziției „Armonii sacre”, realizată de studenții programelor de studiu de licență
19:30
Gabriel Boholț, unul dintre cei mai cunoscuți fotoreporteri din presa românească, este autorul expoziției de fotografie „Redescoperă tradițiile românești”, găzduită în Foaierul Sălii de Plen a Senatului
19:20
UMBRAplecând de la trupul Tău -umbra dragosteio umbră pe care o pot recunoașteatunci când stăcu braţele desfăcuteîntr-un curcubeufără de marginiUITE ÎNGERIIuite îngerii cum
19:20
TOT EU DAR FĂRĂ MINEScapă-mă, Doamne, de minesă nu mai simți tortura timpuluiambivalentce îl urăscși nici măsura Legii Talece împresoară totul cu o puterenevăzută. Sunt
19:10
Pe cât de adulat de majoritatea discipolilor, pe atât de contestat de inamici, harismaticul profesor de filosofie Nae Ionescu a marcat definitiv bună parte din cultura și istoria interbelică românească.Puțin
19:10
Ca să scrii despre un om, trebuie să-i trăiești viața, spune G. Călinescu.De mai multe decenii, Florentin Popescu se străduiește să trăiască viața lui Vasile Voiculescu pentru a o pune în tiparele
19:00
Lumea a fost anunţată despre venirea lui Hristos prin proroci. Aceştia au pregătit lumea pentru venirea lui Mesia prin prorocirile lor. Prin ei Dumnezeu a vestit neamul omenesc că va veni în lume un Mântuitor,
19:00
Avva Or consideră un păcat pe care noi adesea îl considerăm neînsemnat și pe care îl practicăm cu nonșalanță, ca fiind, nici mai mult și nici mai puțin, decât: „moarte pentru suflet”. Iată ce zicea
18:50
Postul Nașterii Domnului este pentru fiecare dintre noi o perioadă de pregătire sufletească și de reflecție. Este un timp în care ne oprim din goana zilnică și ne întoarcem spre adevăratele valori ale vieții: iubirea, smerenia, apropierea de Dumnezeu. Prin post și rugăciune, sufletul nostru se curățește, iar inima devine locul în care Hristos poate să Se nască. Despre pregătirea duhovnicească în această perioadă a Postului Nașterii Domnului am vorbit cu Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului.
15:50
În data de 10 decembrie, un grup de studenți de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a organizat, sub îndrumarea părintelui lect. dr. Aurel Mihai, o vizită de studiu la Casa
15:30
Corul Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, dirijat de studentul militar Alexandru Szasz şi coordonat de pr. dr Florin Pavel, Corul Regimentului 46 Artilerie, dirijat de pr. Adrian Drăgușin
15:00
Ctitori de lumină într-o lume de umbre - o lucrare în care zidurile vorbesc fără cuvinte # Ziarul Lumina
Într-o zi, Mântuitorul, aflându-Se în Templul din Ierusalim, a privit nu atât gesturile oamenilor, cât, îndeosebi, adâncul inimilor lor. Și acolo, în mulțimea care trecea, a zărit o femeie încovoiată de
14:40
Patriarhia Română, prin intermediul Sectorului cultură, pictură și restaurare și al Sectorului teologic‑educațional, organizează, în perioada 15 decembrie 2025 - 31 iulie 2026, a 15‑a ediție a Concursului
14:40
Mai multe familii defavorizate din parohiile prahovene Meri și Drăgănești au primit luni, 15 decembrie, printr‑o amplă acțiune umanitară a Sectorului social‑filantropic și misionar al Arhiepiscopiei
14:30
Clerul și credincioșii Eparhiei Dunării de Jos au trăit, pe parcursul ultimelor săptămâni, clipe de aleasă bucurie duhovnicească prilejuite de sărbătorile a trei mari sfinți ai Bisericii Ortodoxe a căror luc
Ieri
14:10
În Sala „Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae” a Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București s‑a desfășurat în seara zilei de luni, 15 decembrie, tradiționalul concert de colinde
14:00
În cadrul Galei Celebrităților 2025, editia a 18‑a, care a avut loc luni, 15 decembrie, Patriarhia Română a primit Premiul de Excelență pentru Inaugurarea Catedralei Naționale. Diploma de excelență,
13:20
Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a săvârșit luni, 15 decembrie, în Paraclisul eparhial din Târgoviște, slujba de hirotesie întru duhovnic
13:20
La Mănăstirea Pantocrator din localitatea Drăgănești‑Vlașca, județul Teleorman, va avea loc sâmbătă, 20 decembrie, cea de‑a treia ediție a concertului de muzică bizantină „Plecarea Magilor”.
13:20
Episcopia Tulcii a desfășurat luni, 15 decembrie, programul social‑filantropic „De Crăciun ne bucurăm cu toții”, ajuns în acest an la cea de‑a 17‑a ediție, o inițiativă devenită deja tradiție în via
11:40
Proiectul național „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»”, prezentat la Zalău # Ziarul Lumina
Proiectul național „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»” al Patriarhiei Române, a fost prezentat, pe 11 decembrie, la Hotel Griff din municipiul Zalău, în prezența
11:40
În Duminica a 28‑a după Rusalii (a Sfinților Strămoși după trup ai Domnului - Pilda celor poftiți la cină), 14 decembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și
11:30
Duminică, 14 decembrie, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a fost prezent în mijlocul obștii Mănăstirii Bogdana din județul Bacău, săvârșind
11:30
Sute de oameni au umplut, duminică seară, sala Centrului de Evenimente Agora, ascultând, timp de câteva ceasuri, grupurile de copii prezente la concertul „Colindul care ne unește”. Și în acest an,
11:30
Credincioșii care au venit duminică, 14 decembrie, la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava s‑au bucurat de binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, care a
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.