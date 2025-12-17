Luca 20, 9-18
Ziarul Lumina, 17 decembrie 2025 19:50
„Zis-a Domnul pilda aceasta: Un om a sădit vie și a dat-o lucrătorilor și a plecat departe pentru multă vreme. Și, la timpul potrivit, a trimis la lucrători o slugă ca să-i dea din rodul viei. Lucrătorii
• • •
Alte ştiri de Ziarul Lumina
Acum o oră
19:50
„Zis-a Domnul pilda aceasta: Un om a sădit vie și a dat-o lucrătorilor și a plecat departe pentru multă vreme. Și, la timpul potrivit, a trimis la lucrători o slugă ca să-i dea din rodul viei. Lucrătorii
19:50
Fiule Tit, pentru aceasta te-am lăsat în Creta, ca să îndreptezi cele ce mai lipsesc și să așezi preoți prin cetăți, precum ți-am rânduit: de este cineva fără de prihană, bărbat al unei singure femei,
19:50
Origen, Despre principii, Cartea Întâia, VIII, 2, în Părinți și Scriitori Bisericești (1982), vol. 8, pp. 62-63„Fiul, Care era sub înfățișarea lui Dumnezeu, S-a smerit pe Sine (Filipeni 2, 6), iar prin
19:40
Sf. Cuv. Daniil Sihastrul; Sf. Mc. Sebastian şi Zoe; Sf. Ier. Modest, Arhiepiscopul Ierusalimului (Dezlegare la peşte) # Ziarul Lumina
Cuviosul Daniil Sihastrul (†1496) s-a născut într-o localitate din zona Rădăuţilor din părinţi drept-credincioşi. A intrat de tânăr în monahism, primind numele David. Apoi a mers la Mănăstirea Sfântului
19:40
Contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 24,63 miliarde euro, în perioada ianuarie-octombrie 2025, comparativ cu 23,64 miliarde în ianuarie-octombrie 2024, informează Banca Naţională a
19:40
Peste 136.000 de persoane vulnerabile vor beneficia de donațiile strânse în ediţia de Crăciun a Colectei naţionale de alimente desfăşurată în 5-7 decembrie, informează Federaţia Băncilor pentru Alimente din
19:40
Actualul sistem de etichetare, bazat exclusiv pe data expirării, limitează vânzarea cu discount şi donarea alimentelor încă sigure pentru consum. De aceea, Feliciu Paraschiv, vicepreşedintele Asociaţiei
19:30
Creşterile de preţuri din ultimul an „au afectat puterea de cumpărare a oamenilor şi implicit bugetele alocate cumpărăturilor de sărbători, astfel că aproape jumătate (49%) dintre români au în plan să
19:30
Pădurile se află, în prezent, într-o „situaţie destul de critică” din cauza fenomenului de uscare a arborilor, atrag atenția specialiștii. Uscarea este agravată de secetă, nu are un tipar clasic de
19:30
În contextul în care mulți români pun pe masa de Crăciun carne de porc provenită de la animale sacrificate în gospodării, Institutul Naţional de Sănătate Publică a publicat câteva recomandări care să îi
Acum 2 ore
19:20
La Muzeul „Nicolae Bălcescu” din localitatea vâlceană cu același nume va putea fi admirată, până la 15 ianuarie 2026, o expoziție de icoane realizate de 14 cursanţi ai Şcolii Populare de Arte şi Meserii di
19:10
Biblioteca Județeană „C. Sturdza” Bacău organizează azi, 18 decembrie, începând cu ora 14:00, în sala multimedia a instituției, un eveniment intitulat „Jocul Ursului”, dedicat obiceiurilor și
Acum 4 ore
18:20
Căderea părului între anumite limite face parte din ciclul natural de viață al foliculilor capilari, un proces fiziologic absolut normal. În medie, pierdem zilnic între 50 și 100 de fire de păr. Dar, dincolo de
18:10
Polipii intestinali, aparent inofensivi, pot evolua în timp către cancer de colon, fără să provoace simptome. Singura strategie de a detecta la timp acest pericol este colonoscopia, în special după vârsta de 50
18:10
Recuperarea medicală după intervenții chirurgicale face diferența între o vindecare completă a pacientului și una incompletă, cu dureri persistente și limitări funcționale pe termen lung. Pacienții ca
18:10
Mai mult de 3.000 de cazuri de gripă clinică au fost confirmate în prima săptămână a lunii decembrie, la nivelul întregii țări, de două ori mai multe decât în ultima săptămână din noiembrie, potrivit
17:50
Suferința trupească nu este doar o problemă medicală, ci o experiență care atinge întreaga persoană: trup, psihic și viață duhovnicească. În fața bolii, omul caută alinare și vindecare, dar
17:40
Omul este un căutător neobosit, un pelerin al tainelor și un cercetător neliniștit al sensurilor existenţiale. Înțelesuri, taine, descoperiri, preocupări, sensuri și nuanțe: toate acestea țes
16:30
Corul Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu la Palatul Patriarhiei # Ziarul Lumina
Praznicul Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos a fost vestit și de corul militar al Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu în sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei, miercuri, 17
Acum 6 ore
15:10
† DANIEL PRIN HARUL LUI DUMNEZEU, ARHIEPISCOPUL BUCUREȘTILOR, MITROPOLITUL MUNTENIEI ȘI DOBROGEI,LOCȚIITORUL TRONULUI CEZAREEI CAPADOCIEI ȘIPATRIARHUL BISERICII ORTODOXE
14:40
Persoanele îngrijite la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” din București au primit luni, 15 decembrie, vizita tinerilor voluntari ai Grupului „Tinerii în acțiune” al Arhiepiscopiei
Acum 8 ore
14:20
Nașterea Mântuitorului Hristos, vestită și la Institutul Clinic Fundeni din Capitală # Ziarul Lumina
Tineri ai Asociației Studenților Creștin‑Ortodocși din România (ASCOR) au vestit Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, marți, 16 decembrie, și persoanelor aflate în suferință de la Institutul Clinic
14:10
Sectorul social‑filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, împreună cu Protoieria Sector 5 Capitală, a organizat marți, 16 decembrie, la Biserica „Sfinții Români” din sectorul 5 al Capitalei,
14:00
Protoieria Sector 4 Capitală a desfășurat marți, 16 decembrie, în cadrul unei colaborări de tradiție, o acțiune social‑filantropică dedicată copiilor de la Centrul de zi „Eu și prietenii mei” aflat în
13:50
Proiectul social‑filantropic „Vestim Nașterea Domnului”, inițiat de Protoieria Sector 2 Capitală în 2014, a continuat și în acest an. Potrivit frumoasei tradiții, în apropierea sărbătorii Crăciunului,
13:00
Ne bucurăm, dragi pictori, că vă vedem față către față, nu pe schelă, deoarece, în general, dumneavoastră ați lucrat în ateliere și apoi pe schele. Pictura Catedralei Naționale a fost o lucrare mare și î
12:30
Așezămintele Brâncovenești „Biserica Domnița Bălașa” din București organizează tradiționalul concert de colinde „Legănelul lui Iisus”, duminică, 21 decembrie, ora 16:00. În ctitoria brâncovenească
Acum 12 ore
12:20
Corul Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova a susţinut marți, 16 decembrie, concertul de colinde în Catedrala Arhiepiscopală „Madona Dudu” din oraș. La eveniment au participat Înaltpreasfințitului Pă
12:10
Protopopiatul Urziceni, județul Ialomița, Episcopia Sloboziei și Călărașilor, prin Serviciul social acordat în comunitate destinat persoanelor adulte, a acordat marți, 16 decembrie, cazurilor sociale asistate, pa
12:10
Centrul eparhial al Arhiepiscopiei Târgoviștei a oferit luni, 15 decembrie, daruri pentru 250 de beneficiari ai unor instituții sociale din Târgoviște, ne‑a transmis Biroul de presă al Eparhiei Târgoviștei.
11:40
Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a participat vineri, 12 decembrie 2025, la Gala Performanței Școlare, eveniment de amploare organizat de către Consiliul Județean Bacău,
11:30
Începutul unui „așezământ de ocrotire, alinare și nădejde pentru cei aflați în suferință trupească și sufletească” a fost binecuvântat miercuri, 16 decembrie 2025, în municipiul Suceava. Acesta se
11:30
101 copii din familii numeroase au participat la serbarea de Crăciun organizată de Fundația Antibiotice „Știință și Suflet”, în parteneriat cu Departamentul Pro Vita al Arhiepiscopiei Iașilor. Evenimentul a
Acum 24 ore
21:30
În urmă cu 1.700 de ani, păstorii Bisericii din toată lumea s-au întrunit la Niceea pentru a formula adevărul de credință despre Întruparea Fiului lui Dumnezeu, consfințind învățătura ortodoxă că Iisus Hr
21:20
Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei din București a găzduit în seara zilei de marți, 16 decembrie 2025, concertul tradițional de colinde „Răsăritul cel de Sus”. Au vestit prin
21:00
Origen, Despre principii, Cartea Întâia, XI-XIII, în Părinți și Scriitori Bisericești (1982), vol. 8, pp. 67-69„Înțelepciunea mea e numită strălucirea luminii cele veșnice (Înț. Solomon 7,
20:50
„În vremea aceea, pe când Iisus învăța poporul în templu și binevestea, au venit preoții și cărturarii, împreună cu bătrânii, și L-au întrebat, zicând către El: Spune nouă, cu ce putere faci acestea
20:50
Prorocul Daniel face parte dintre profeţii mari ai Vechiului Testament, el arătând precis timpul când S-a născut Mântuitorul, cu aproape 600 de ani înainte de venirea Acestuia. Era din neamul lui David şi a fost
20:50
Fiule Timotei, silește-te să vii curând la mine, că Dimas, iubind veacul de acum, m-a lăsat și s-a dus la Tesalonic, Crescent în Galatia, Tit în Dalmația; numai Luca este cu mine. Ia-l pe Marcu și adu-l cu
20:30
În Sala „Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae” a Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București s-a desfășurat în seara zilei de luni, 15 decembrie, tradiționalul concert de colinde susținut de corul instituției de învățământ.
Ieri
20:10
Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut, luni, la 6,19% pe an, de la 6,20% pe an în şedinţa precedentă, conform datelor
20:00
Într-un demers care îndeamnă la reculegere în memoria oamenilor și a zilelor istorice care au schimbat destinul ţării în decembrie 1989, în Piața Revoluției din București, în zona Memorialului Renaşterii,
20:00
În aceste zile, la 36 de ani de la Revoluția din decembrie 1989, la Timișoara sunt organizate o serie de evenimente comemorative, culturale și educative - de la concursuri pentru liceeni și expoziții, până la
20:00
A unsprezecea şi ultima ediţie din acest an a programului de titluri de stat Fidelis, derulată în perioada 5-12 decembrie, a atras subscrieri de 1,49 miliarde de lei, a anunţat Ministerul Finanţelor.Cumulat,
19:50
De la 1 ianuarie 2026, facturile la apă și canalizare vor crește în mai multe județe. 13 operatori locali sau regionali au anunțat deja majorările de prețuri la serviciile de furnizare a apei potabile și de
19:40
Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului (UMP), a semnat contractul de finanţare pentru proiectul eMonumente, o bază digitală care va îngloba informaţiile despre monumentele istorice - atât pe
19:40
Banca Naţională a României a lansat în circuitul numismatic, începând din 8 decembrie 2025, o monedă din tombac cuprat cu tema Centenar Marin Constantin, fondatorul Corului Madrigal. Aversul monedei îl prezintă
19:40
Secția Muzeului Orașului Oradea din Cetatea Oradea, găzduieşte azi, 17 decembrie 2025, de la ora 16:00, a V-a ediție a expoziției „Armonii sacre”, realizată de studenții programelor de studiu de licență
19:30
Gabriel Boholț, unul dintre cei mai cunoscuți fotoreporteri din presa românească, este autorul expoziției de fotografie „Redescoperă tradițiile românești”, găzduită în Foaierul Sălii de Plen a Senatului
19:20
UMBRAplecând de la trupul Tău -umbra dragosteio umbră pe care o pot recunoașteatunci când stăcu braţele desfăcuteîntr-un curcubeufără de marginiUITE ÎNGERIIuite îngerii cum
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.