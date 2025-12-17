Proiect de lege: Neplata pensiei de întreținere va fi anchetată din oficiu ca violență economică
Jurnalul.ro, 17 decembrie 2025 14:10
Alina Gorghiu, deputat PNL, a depus miercuri un proiect de lege care prevede eliminarea plângerii prealabile pentru infracțiunea de abandon de familie, astfel încât neplata pensiei de întreținere să fie sancționată din oficiu.
