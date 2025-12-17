Craiova, în fața ultimului meci european al anului. O înfruntă pe AEK Atena
Click.ro, 17 decembrie 2025 14:30
Oltenii vor disputa partida în deplasare.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 5 minute
14:40
Internaționalul român e optimist în privința șanselor.
14:40
Ce spun psihologii despre maternitatea pe cont propriu. De ce tot mai multe femei aleg să fie mame singure? # Click.ro
Tot mai multe femei aleg maternitatea pe cont propriu, după ani de relații care nu au dus la o familie stabilă. Decizia este prezentată adesea ca un act de autonomie și curaj personal, dar în spatele acestei alegeri apar emoții complexe, rar discutate public.
Acum 15 minute
14:30
Oltenii vor disputa partida în deplasare.
14:30
Orășelul din România unde toate drumurile sunt asfaltate și familiile tinere primesc casă. Cum arată viața la capătul țării în 2025. FOTO # Click.ro
Într-o țară în care lipsa infrastructurii rămâne o problemă inclusiv în marile centre urbane, un orășel din nordul extrem al Moldovei reușește să contrazică toate așteptările.
Acum 30 minute
14:20
Cum îl ajută pe Irinel Columbeanu frații de la Biserica Baptistă? Ion Cassian, directorul azilului: „E vioi ca un tinerel, de când s-a pocăit” Unde va petrece Crăciunul? # Click.ro
Cum îl ajută pe Irinel Columbeanu frații de la Biserica Baptistă? Ion Cassian, director azil: „E vioi ca un tinerel, de când s-a pocăit”
Acum o oră
14:10
Prin ce trece Gabriela Cristea după ce a fost la concertul lui Ricky Martin: „E o mare încălcare a dreptului meu” # Click.ro
Gabriela Cristea a avut parte de o experiență surprinzător de neplăcută la concertul lui Ricky Martin de la Romexpo. Deși inițial se bucura că a primit bilete de la soțul ei, atmosfera aglomerată și fumul de țigară electronică din sală au făcut-o să se simtă rău
13:50
Evenimentul s-a desfășurat în Qatar, la Doha.
Acum 2 ore
13:40
Ce să faci când varza murată a prins floare. Un ingredient din bucătărie poate rezolva problema # Click.ro
Deja începem să ne apropiem cu pași repezi de sărbătorile de iarnă, iar cu această ocazie, poate că cel mai popular preparat tradițional ce va fi pregătit de gospodine sunt sarmalele. Iar ingredientul cel mai important atunci când vine vorba despre sarmale este, fără doar și poate, varza murată.
13:40
Elevii se bucură de aproape trei săptămâni de vacanță de iarnă în anul școlar 2025-2026, timp în care pot sărbători Crăciunul, Anul Nou și alte tradiții specifice sezonului.
13:40
Paradox meteo în România la debutul vacanței de iarnă: mai cald la munte față de câmpie. Sinaia vs București # Click.ro
România traversează un episod meteorologic rar, în care stațiunile montane sunt mai calde decât zonele joase, cu diferențe de până la 12 grade Celsius. În plină iarnă, acest paradox termic contrazice tiparele obișnuite și afectează planurile celor care se pregătesc să schieze
13:10
Ce reclamase la poliție Rodica Stănoiu înainte să moară. Au ieșit la iveală detalii tulburătoare # Click.ro
Cazul fostei ministre a Justiției, Rodica Stănoiu, continuă să ridice semne de întrebare. Ancheta privind moartea sa suspectă a scos la iveală detalii tulburătoare: înainte de deces, femeia reclamase dispariția actelor de proprietate și a unei sume importante de bani.
12:50
O jurnalistă din România foarte apreciată a murit la doar 59 de ani. Ce mesaj de adio a lăsat: „Marele meu regret este...” # Click.ro
Presa românească a pierdut una dintre vocile sale respectate. Jurnalista Simona Popescu s-a stins din viață la vârsta de 59 de ani, după o luptă lungă și dureroasă cu cancerul.
Acum 4 ore
12:40
Pe orice piață iGaming reglementată și funcțională, așa cum este și cea din țara noastră, operatorii de platforme cu sloturi video și jocuri de masă de cazinou întâmpină o concurență ridicată.
12:40
Ce a descoperit un bărbat în timp ce își renova casa. Adevărul șocant ieșit la iveală după zeci de ani # Click.ro
Ani la rând, Michael Carroll a trăit cu o rană deschisă în suflet: convingerea că tatăl său își abandonase familia fără explicații.
12:40
Ilie Bolojan, în dialog cu Andi Moisescu la Apropo TV: În România lucrează prea puţini oameni. Cât să mărești taxele? # Click.ro
Premierul Ilie Bolojan a avertizat că România se află pe penultimul loc în Europa ca pondere a populației active implicate în economie. Într-un dialog cu Andi Moisescu la Apropo TV, el a explicat că „în România lucrează prea puţini oameni”.
12:20
Singurul desert din România care a ajuns în topul celor mai bune din întreaga lume. A bătut vafele din Belgia și creme brulee-ul din Franța # Click.ro
Este o rețetă tradițională pe care o îndrăgesc românii din întreaga țară, iar mulți chiar o pregătesc în propria bucătărie.
12:10
Profesor universitar din Iași, acuzat că a violat o studentă chiar în biroul său din facultate, arestat # Click.ro
Un profesor de 57 de ani de la Universitatea de Ştiinţele Vieţii din Iaşi a fost arestat preventiv, după ce o studentă l-a acuzat de viol. Abuzurile ar fi avut loc în biroul său, pe fondul hărțuirii sexuale continue.
11:50
Motivul pentru care pisica aduce pradă stăpânilor ei. Experții spun ce trebuie făcut într-o astfel de situație # Click.ro
Dacă aveți acasă o pisică, mai mult ca sigur că vi s-a întâmplat ca aceasta să vă aducă „pradă”. Dacă felina voastră nu iese din casă, poate că este vorba despre ceva ce a găsit prin bucătărie sau chiar de o insectă. Dacă o lăsați să iasă din casă, poate fi vorba chiar despre porumbei sau șoareci.
11:40
Este un loc unic în lume unde ajung anual sute de mii de turiști. Unde se află deșertul incredibil plin de lagune # Click.ro
Atunci când auzim cuvântul „deșert”, ne vom gândi imediat la un loc arid, uscat și necruțător. Însă, există un loc unde deșertul înseamnă cu totul altceva.
11:30
Ce conține fasolea bătută care se vinde în Mega Image? Este unul dintre cele mai dorite produse de post # Click.ro
Fasolea bătută rămâne unul dintre preparatele de post cele mai iubite de români, iar varianta gata preparată din supermarket a devenit tot mai populară.
11:20
Declarațiile emoționante ale Cosminei, câștigătoarea MasterChef 2025 cu o poveste tragică de viață MasterChef 2025: „Simt că aș fi vrut să fie și părinții mei aici cu mine” # Click.ro
Cea de-a zecea ediție a emisiunii MasterChef România și-a desemnat marele câștigător, după o finală intensă, plină de emoții, tensiune și preparate spectaculoase.
11:00
Alimentul tot mai popular în dieta românilor. Un renumit medic endocrinolog explică la ce trebuie să fie atenți cei care îl consumă # Click.ro
Este un aliment tot mai comun în dieta românilor, însă medicii spun că există și anumite riscuri ascunse la care trebuie să fim atenți.
10:50
Cum creștem nivelul de colină din corp și cât de riscantă este deficiența acesteia. Știți cât este de benefică? # Click.ro
Colina este un nutrient adesea ignorat, dar esențial pentru sănătatea creierului și a sistemului nervos. Deficiența sa poate crește riscul de Alzheimer și de alte tulburări cognitive.
Acum 6 ore
10:40
Care este ritualul lui Cătălin Măruță înainte de a intra în emisiune: „Țin mult la rutina asta” # Click.ro
Cătălin Măruță marchează 18 ani de carieră la PRO TV, intrând zi de zi în casele telespectatorilor și construind o legătură specială cu publicul.
10:40
Carmen Harra rupe tăcerea despre moartea Rodicăi Stănoiu: „El a văzut acolo oportunitatea ca el să își facă o viață foarte bună” # Click.ro
Moartea Rodicăi Stănoiu, fost ministru al Justiției, a devenit unul dintre cele mai discutate subiecte ale ultimelor zile, stârnind numeroase semne de întrebare și controverse.
10:30
Cum să acrești ciorba dacă nu ai borș sau lămâie. Ingredientul la care nu te-ai fi gândit # Click.ro
Se întâmplă frecvent: ciorba este aproape gata, legumele sunt fierte, carnea este fragedă, verdeața tocată și aroma aproape perfectă, dar realizezi că ai uitat să cumperi borș sau lămâie.
10:30
Ana Maria Barnoschi vrea să se mute de la apartament la vilă! „Am fost la o serie de vizionări!”. Ce cerințe are?! „Vreau o curte mare, am patru căței” # Click.ro
Ana Maria Barnoschi a rămas fără servici, dar plănuiește să se mute la vilă.
10:10
Ce știu spaniolii și noi încă nu am aflat despre pliculețele de ceai puse la ferestre în lunile de iarnă # Click.ro
În Spania, pe măsură ce frigul pătrunde în case și ferestrele rămân închise pentru perioade lungi, gospodinele au transformat un gest simplu de zi cu zi într-un obicei eficient de iarnă. Ele așază pliculețe de ceai pe pervazuri
09:50
Cât de periculos este solarul pentru piele. Afectează ADN-ul și crește riscul de cancer de piele # Click.ro
Expunerea la solar nu este doar un moft estetic. Cercetările recente arată că bronzul artificial poate provoca leziuni extinse în ADN și crește semnificativ riscul de melanom, cea mai periculoasă formă de cancer de piele.
09:40
Horoscopul zilei de 17 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va pleca într-o vacanță neașteptată și în ianuarie își schimbă jobul # Click.ro
Horoscopul zilei de 17 decembrie 2025 este prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV și vine cu vești amestecate pentru toate zodiile. Este „o zi cu de toate”, în care suntem nevoiți să ne mobilizăm rapid pentru a duce la capăt numeroase sarcini, multe dintre ele contra cronometru. Energia există, d
09:40
Orașul care a aprins scânteia libertății. Timișoara nu uită: Marșul Eroilor, la 36 de ani de când gloanțele au spus „nu” comunismului # Click.ro
Timișoara, orașul care a avut curajul să spună primul „nu” dictaturii comuniste, își plânge și își onorează eroii.
09:40
Alice Peneacă a dat modeling-ul pe provocările vieții de mămică! Cum l-a „atins” pe fostul soț, Bobby Păunescu?! „Am găsit, în sfârșit, bărbatul potrivit!” # Click.ro
Alice Peneacă aproape că a renunțat la modeling după ce a născut o fetiță.
09:30
Fiul regizorului Rob Reiner, acuzat că și-a ucis părinții. Procurorii iau în calcul pedeapsa cu moartea # Click.ro
Nick Reiner, fiul regizorului american Rob Reiner, a fost pus sub acuzare pentru uciderea părinților săi, găsiți morți în locuința lor din Los Angeles. Procurorii vorbesc despre o dublă crimă cu premeditare,
09:30
Cele 10 alimente perfecte pentru o digestie ușoară. Au un conținut ridicat de fibre și sunt recomandate de către nutriționiști # Click.ro
Fibrele sunt foarte importante pentru sănătatea sistemului digestiv, pentru a ține sub control nivelul de zahăr din sânge și pot chiar să ne ofere o senzație de sațietate.
09:10
Misterul insulelor Bermudelor, spulberat de seismologi. Ce se ascunde sub ocean te lasă fără cuvinte # Click.ro
Un mister vechi de zeci de ani pare să fi fost, în sfârșit, descifrat. Seismologii au descoperit de ce insulele Bermude par să plutească pur și simplu în mijlocul Oceanului Atlantic.
09:00
Radicondoli, un loc liniștit și însorit la o oră de Florența, oferă 20.000 de euro, 100 de case și un nou început # Click.ro
Într-un colț liniștit al Toscanei, un sat medieval cu străzi pietruite și case vechi încearcă o reformă demografică atipică: autoritățile plătesc efectiv oamenilor să se mute acolo. Radicondoli, localitate aflată la aproximativ o oră de Florența
08:50
Ceaiul poate reduce riscul apariției unei probleme dureroase de sănătate. Cafeaua are efectul exact opus atunci când este consumată în exces # Click.ro
Ceaiul este a doua cea mai populară băutură din întreaga lume, după apa potabilă. Iar această popularitate nu se datorează numai gustului divers și plăcut pe care îl are, ci și numeroaselor beneficii pe care le aduce stării noastre de sănătate.
08:50
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte # Click.ro
Cosmina Boboc este marea câștigătoare a MasterChef România, difuzat în 2025 la PRO TV. Concurenta a obținut trofeul competiției culinare și premiul în valoare de 75.000 de euro, după o finală strânsă în care i-a învins pe Florentin Drăgoiu și Ștefan Măchiță.
Acum 8 ore
08:30
Cum arată fenomenala stație de metrou de sub Colosseum, deschisă după 20 de ani de lucrări cu descoperiri spectaculoase|VIDEO # Click.ro
După două decenii de lucrări, întârzieri și descoperiri arheologice spectaculoase, Roma a inaugurat una dintre cele mai complexe stații de metrou din lume.
08:30
Mai mulți copii de la o grădiniță din Drobeta-Turnu Severin au ajuns la spital cu toxiinfecție alimentară # Click.ro
Mai mulți preșcolari au ajuns de urgență la Spitalul Județean din Drobeta-Turnu Severin, după ce au consumat masa de la grădiniță pregătită de o firmă de catering. Incidentul a stârnit îngrijorare în rândul părinților și a autorităților locale.
07:50
Gust amar în gură dimineața? Semnalul pe care ficatul nu vrea să-l ignori și ce poți face concret # Click.ro
Te trezești dimineața cu un gust amar persistent în gură, chiar dacă nu ai mâncat nimic? Deși mulți îl tratează ca pe un disconfort minor, acest simptom este adesea un semn clar că organismul – în special ficatul și vezica biliară – este suprasolicitat.
07:40
Astrele s-au decis: Trei zodii au tras lozul câştigător al destinului. În următoarele cinci săptămâni le așteaptă noroc, bani și împlinire # Click.ro
Universul își joacă cărțile cu generozitate în următoarea perioadă, iar pentru trei zodii, destinul pare că a decis să accelereze lucrurile în direcția bună.
07:10
Când se lasă seara și orașele se aprind în mii de luminițe de sărbătoare, pare că timpul încetinește. Luminițele de Crăciun nu sunt doar o decorațiune festivă, ci un simbol al căldurii, al nostalgiei și al sentimentului de „acasă”.
Acum 12 ore
06:10
Aceste 3 ornamente pentru bradul de Crăciun aduc noroc. Unul atrage bani, altul îți aduce iubire în viață, iar celălalt are grijă de sănătatea ta # Click.ro
În fiecare an, împodobim bradul de Crăciun aproape din reflex. Alegem copacul, scoatem decorațiunile din cutii, aprindem instalația de lumini și considerăm misiunea încheiată. Însă, potrivit filosofiei Feng Shui, adevărata poveste abia atunci începe.
05:10
Vinetele umplute sunt foarte ușor de pregătit, iar în cel mult o oră veți avea în fața voastră un preparat delicios, de care vă veți îndrăgosti încă de la prima înghițitură.
04:10
Cel mai amuzant serial Netflix din 2025 pe care-l poți urmări de Crăciun. Are în rolul principal un actor iconic de comedie și te va face să râzi cu lacrimi # Click.ro
Sărbătorile de Crăciun sunt momentul ideal pentru relaxare, seri liniștite petrecute acasă și producții care să aducă zâmbetul pe buze.
03:10
Când se adaugă, de fapt, sarea în piftie. Ce ar trebui să știe orice gospodină pentru ca preparatul să iasă cât mai gustos # Click.ro
Sarea este unul dintre ingredientele esențiale care fac diferența între o piftie obișnuită și una cu adevărat gustoasă. Multe gospodine greșesc momentul în care o adaugă, iar asta poate afecta aroma și claritatea preparatului. Urmând câteva sfaturi simple, poți obține o piftie limpede, aromată și pe
02:10
Zodia care astăzi, 17 decembrie, trece printr-o situație delicată. Ce trebuie să facă acest nativ ca să iasă cu capul sus după acest eveniment neplăcut # Click.ro
Pe 17 decembrie, nativii Scorpion se pot confrunta cu momente tensionate sau evenimente neplăcute care le pot zdruncina emoțional sau profesional.
Acum 24 ore
01:10
Manichiura cu gel poate distruge unghiile fără să îți dai seama. Semnul discret pe care multe femei îl ignoră # Click.ro
Manichiura cu gel este, pentru multe femei, un ritual de frumusețe devenit rutină. Rezistă săptămâni întregi, arată impecabil și economisește timp. Totuși, specialiștii avertizează că, în spatele acestui confort, se poate ascunde o problemă serioasă pentru sănătatea unghiilor
01:10
Aceasta va fi cea mai căutată culoare pentru locuințe în 2026. Un ton neutru care elimină stresul și adaugă rafinament # Click.ro
În 2026, designul interior va face trecerea de la tonurile reci și sterile la nuanțe calde, echilibrate și relaxante. Universal Khaki, culoarea oficială a anului 2026 de la Sherwin-Williams, devine alegerea principală pentru case moderne
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.