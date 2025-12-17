Spitalul Municipal Cluj a realizat primele intervenții de chirurgie robotică
17 decembrie 2025
Spitalul Municipal Cluj a realizat deja primele intervenții de chirurgie robotică, imediat după lansarea unuia dintre cele mai avansate programe de chirurgie robotică din sistemul public de sănătate din România. Tranziția rapidă de la instalare la utilizarea clinică reprezintă un pas important înainte pentru inovația chirurgicală în sectorul public. Programul integrează trei tehnologii de ultimă
Un weekend autentic românesc va avea loc la Cluj, în Munții Apuseni. Târgul de Crăciun de la Răchițele propune o întoarcere la tradițiile autentice din Țara Moților, într-o atmosferă care te face să te simți din nou ca la bunici. Concert de colinde, ceaun tradițional, activități pentru copii, producători locali și obiecte de artizanat din
Prima ediție a Târgului de Crăciun din Căpușu Mare – Colinde și bunătăți tradiționale de la producători autentici
O ocazie perfectă se ivește anul acesta pentru clujeni să descopere autenticitatea satului transilvănean, prin gusturi tradiționale și o atmosferă caldă de sărbătoare. La Căpușu Mare, magia Crăciunului prinde viață printr-o inițiativă a comunității, născută din dorința locuitorilor de a aduce spiritul sărbătorilor mai aproape de oameni. Prima ediție a Târgului de Crăciun de la
Consiliul Județean Cluj va contribui la reducerea traficului intens de pe DJ 109 care tranzitează localitățile Răscruci, Borșa, Vultureni, Așchileu Mare și Așchileu Mic. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a inițiat un proiect de hotărâre privind trecerea în administrarea forului administrativ județean a sectorului de drum situat între localitatea Giula (DJ 109S) și localitatea
Cine era tânărul ucis de trenul care circula pe ruta Baia Mare – Cluj-Napoca în gara din Jucu
Un accident feroviar grav a avut loc în data de 16 decembrie, în halta CFR Jucu de Jos, județul Cluj. Conform IPJ Cluj, bărbatul avea doar 29 de ani și era cetățean străin, cel mai probabil venit aici pentru șansa la o viață mai bună. Victima a murit pe loc. Trenul Regio 4020, care circula
Accident grav în Florești: Un minor de 9 ani și o femeie de 60 de ani acroșați de un autoturism
Un echipaj SMURD din cadrul Gărzii de Intervenție Gilău au intervenit la un accident petrecut pe strada Eroilor din Florești. Pompierii au acordat primul ajutor calificat unei femei, în vârstă de aproximativ 60 de ani, și unui minor, în vârstă 9 ani, care, care au fost acroșați de un autoturism. Conform primelor evaluări, femeia prezenta
Accident în Florești: Un minor de 9 ani și o femeie de 60 de ani acroșați de un autoturism # ViaCluj
10 persoane testate pentru depistarea leprei la Cluj – opt sunt asimptomatice și două confirmate
Autoritățile medicale ale județului Cluj au anunțat că pe lângă cele două surori care s-au prezentat singure la Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj, în ambulatoriu și care au fost diagnosticate cu lepră, mai sunt alte opt persoane considerate contacți direcți, care au fost suspuse investigațiilor medicale. Chiar dacă cei opt nu prezintă simptomele bolii
Nou reper cultural la Cluj: Music Gallery a adus peste 4.000 de vizitatori la Edison – House of Music
De Alina Bizău Prima și singura galerie muzicală interactivă din România, Music Gallery, a reușit să atragă 4.270 de vizitatori, în perioada octombrie-decembrie. Realizarea cea mai mare a fost inaugurarea într-o clădire cu peste 120 de ani de istorie, a unui nou spațiu cultural: Edison – House of Music. Spațiul este în zona centrală a
10 persoane teste pentru depistarea leprei la Cluj – opt sunt asimptomatice și două confirmate # ViaCluj
Cazul de lepră la Cluj – Două angajate ale salonului au fost testate pentru boala infecțioasă
Apar date noi după confirmarea cazului de lepră la un salon de masaj din Cluj-Napoca. În afara celor două surori infectate, alte 8 persoane, considerate contact direct au fost testate. Autoritățile sanitare monitorizează în continuare toate persoanele care au intrat în contact direct cu acestea. Cele două surori care au fost diagnosticate cu lepră săptămâna
Peditel, de la idee la realitate: începuturile și vocile care au pus bazele proiectului, cu Irina Margareta Nistor
Astăzi lansăm un nou podcast și deschidem, episod cu episod, culisele unei povești care a schimbat modul în care funcționează sprijinul medical de urgență pentru copii în România. Este vorba de PediTalks, un podcast realizat Cristina Grigore, cofondator și coordonator Peditel. În primul episod, aflăm de la ambasadorul Peditel Irina Margareta Nistor despre cum a
Louis Munteanu, transfer în străinătate – O fostă campioană a Europei vrea să pună banii „pe masă"
Louis Munteanu este foarte aproape să plece de la CFR Cluj chiar în această iarnă, fiind dorit de un club cu o tradiție uriașă. Concret, scoțienii de la Celtic vor să-l aducă pe Louis Munteanu în această iarnă, iar prețul de transfer se ridică la 8 milioane de euro, exact suma dorită de Nelu Varga.
Cazul de lepră la Cluj – Alte două angajate ale salonului au fost testate pentru boala infecțioasă
Apar date noi după confirmarea a două cazuri de lepră la un salon de masaj din Cluj-Napoca. În afara celor două surori infectate, alte două angajate ale unității au fost internate preventiv și vor fi testate. Autoritățile sanitare monitorizează în continuare toate persoanele care au intrat în contact direct cu acestea, anunță Digi24. Cele două
Creșa „Martinel" și Grădinița „Poienița" modernizate complet pentru 200 de copii – Investiție de peste 1,7 milioane euro
Primăria Cluj-Napoca a finalizat lucrările din cadrul proiectului european finanțat prin PNRR pentru modernizarea unei noi unități educaționale, în cartierul Gheorgheni. Două sute de copii de la Grădinița „Poienița" și Creșa „Martinel" se bucură de acum de spații noi, eficiente energetic, dotate și sigure. „Valoarea investiției este de 8,86 milioane lei – bani europeni și
Pompierii din cadrul Gărzii Aghireșu au intervenit în această dimineață pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o cabană situată la intrarea în localitatea Gârbău. La locul evenimentului a fost trimisă o autospecială de stingere, iar echipajul operativ a găsit cabana cuprinsă de flăcări în totalitate. Construcția, realizată pe structură din lemn și având o suprafață
Lucrări sincron de amploare sunt în desfășurare la opt obiective din Parcul Etnografic Național „Romulus Vuia" din Cluj-Napoca, marcând una dintre cele mai importante intervenții de restaurare realizate aici în ultimii 15 ani. Pentru prima dată după mai bine de un deceniu, în parcul-muzeu sunt deschise simultan opt șantiere, dedicate lucrărilor de reparații și reabilitare
Ce principii îi învață pe copii karate-ul? Cum îi poate ajuta să-și dezvolte disciplina, caracterul, munca în echipă, empatia? În 2025, aproximativ 50 de elevi ai clubului de karate de la Palatul Copiilor Cluj au participat la competiții internaționale, iar o parte din ei au ajuns în etapele finale și au obținut medalii. Cum se ajunge
Fostul judecător clujean Cristi Danileț câștigă la CEDO procesul „postărilor" de pe Facebook
Cristi Danileț a câștigat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) procesul împotriva României cu privire la libertatea de exprimare. Fostul judecător a fost sancționat de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) în 2019, pentru două postări pe Facebook. Curtea a stabilit luni, 15 decembrie 2025, că „magistrații pot comenta public, inclusiv pe rețelele sociale, subiecte
Vlăduța Lupău a rămas fără geanta Louis Vuitton după concertul de Crăciun de la Cluj-Napoca
Vlăduța Lupău a fost victima unui incident neplăcut după concertul susținut de Crăciun la BT Arena din Cluj-Napoca. Artista a rămas fără poșeta sa de lux, un Louis Vuitton negru, care ar fi dispărut chiar din cabina sa, imediat după încheierea spectacolului. Potrivit declarațiilor făcute public de cântăreață, furtul ar fi avut loc la scurt
Pe 14 decembrie, Cofetăria Pralina a aniversat 25 de ani de la prima prăjitură, printr-un eveniment dedicat clujenilor, care a avut loc la Casino – Centru de Cultură Urbană. Clădirea din Parcul Central s-a transformat într-un loc feeric de sărbători, plin de dulciuri, colinde, decoruri de poze și surprize. Invitatul de onoare al zilei a
Vești excelente pentru pasagerii Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj: Norwegian Airlines va opera, pentru prima dată, zboruri regulate de la Cluj-Napoca începând cu vara anului 2026. Noua companie aeriană aduce Scandinavia mai aproape de Transilvania, oferind zboruri directe către Oslo din 20 iunie 2026, urmate de zboruri spre Copenhaga din 28 iunie 2026. Noile rute
Documentarul Recorder ajunge în cinematograf – fosta judecătoare Andreea Chiș va sta de vorba cu publicul
Documentarul Recorder va fi proiectat joi, 18 decembrie, la Cinema ARTA din Cluj-Napoca. Proiecția va fi urmată de o discuție deschisă cu lect. univ. dr. Andreea Chiș, fostă judecătoare și fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care apare și în documentar, fiind una dintre vocile care explică din interior problemele sistemului. Documentarul Recorder
Cel mai mare protest din ultimul an a avut loc la Cluj. Aproximativ 5.000 de clujeni au participat la un protest în favoarea independenței Justiției. Protestatarii s-au strâns în fața Curții de Apel Cluj, apoi au pornit în marș spre cartierul Mărăști, apoi coloana de oameni s-a întors spre centrul orașului. Protestatarii au cerut demisia
Aproximativ 1.000 de clujeni participă la un protest organizat în fața Curții de Apel. Oamenii spun că manifest
Autoritățile române pregătesc instalarea radarelor fixe pe drumurile din țară. Vor fi camere video cu radar și pe drumurile din Cluj. Compania Națională de Administrarea a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a trimis spre Agenția Națională de Achiziții Publice (ANAP) documentația pentru achiziția sistemului e-SIGUR, care prevede montarea a 400 de camere video cu radar și a […] The post Radare fixe vor fi amplasate pe drumurile din Cluj appeared first on ViaClujTV.
Un nou protest de amploare are loc la Cluj. Oamenii au ieșit în stradă pentru a treia seară la rând. La ora publicării acestei știri, peste 1.000 de oameni protestează în fața Curții de Apel Cluj. Ei spun că au ieșit în stradă pentru a-și manifesta solidaritatea cu magistrații care vor o Justiție independentă și […] The post Un nou protest de amploare la Cluj – Peste 1.000 de oameni sunt în stradă appeared first on ViaClujTV.
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat azi că autoritățile vor face o anchetă epidemiologică legată de cazurile de lepră de la Cluj-Napoca. El crede că riscul epidemiologic este scăzut, în acest moment. Două angajate din Indonezia ale unui salon de masaj din Cluj-Napoca au fost diagnosticate cu lepră. Boala a fost adusă de o angajată […] The post Ce spune ministrul Sănătății despre focarul de lepră de la Cluj appeared first on ViaClujTV.
Una dintre cele mai active organizații neguvernamentale din România este Fundația pentru Comunitate. Fundația își va continua activitatea și în 2026, anunță directorul ei, András Imre. Practic, organizația neguvernamentală își bazează activitatea pe patru mari programe de responsabilitate socială. Primul este destinat tinerilor pasionați de sport și de artă. Fundația le oferă posibilitatea de a […] The post András Imre: Fundația pentru Comunitate își va continua programele și în 2026 appeared first on ViaClujTV.
DOCUMENTE OFICIALE: Care este situația salonului de masaj cu angajate diagnosticate cu lepră # ViaCluj
Autoritățile sanitare au confirmat un al doilea caz de lepră la Cluj. Și cea de-a doua pacientă provine din Indonezia. Ea muncea împreună cu prima pacientă în același salon de masaj, Thaico Spa, de pe strada Republicii 56, din Cluj-Napoca. Mai mult, cele două femei locuiesc împreună. Prima pacientă s-ar fi îmbolnăvit de lepră în […] The post DOCUMENTE OFICIALE: Care este situația salonului de masaj cu angajate diagnosticate cu lepră appeared first on ViaClujTV.
Fostul judecător Cristi Danileț critică modul în care conducerea Curții de Apel București a dat explicații în cadrul unei conferințe de presă extraordinare, ca reacție la dezvăluirile din reportajul Recorder. Fost membru al CSM, Cristi Danileț spune că s-ar fi așteptat să vadă la conferință un „comportament ireproșabil” din partea conducerii Curții de Apel București […] The post Cristi Danileț: E rușinos modul de comportare a conducerii Curții de Apel București appeared first on ViaClujTV.
36 de ani de la evenimentele din decembrie 1989 – Proiecții de film și dezbateri la Cluj-Napoca # ViaCluj
În contextul împlinirii a 36 de ani de la Revoluția din Decembrie 1989, Institutul de Istorie Orală al Facultății de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai și Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca organizează următoarele manifestări: 1. Proiecția filmului documentar „Împotriva propriului oraș. 21 decembrie 1989 în Cluj- Napoca”, Partea I, care va avea loc […] The post 36 de ani de la evenimentele din decembrie 1989 – Proiecții de film și dezbateri la Cluj-Napoca appeared first on ViaClujTV.
Fenice Palas deschide un nou capitol gastronomic la RIVUS Cluj-Napoca, unde va aduce autenticitatea bucătăriei libaneze într-un spațiu modern și elegant. Noul restaurant va face parte din proiectul inovator RIVUS, dezvoltat de companiile IULIUS și Atterbury Europe, și promite să devină una dintre principalele atracții culinare ale orașului. Fenice Palas, cunoscut pentru rafinamentul preparatelor orientale, […] The post Fenice Palas aduce bucătăria libaneză la Cluj-Napoca, în noul proiect RIVUS appeared first on ViaClujTV.
Peste cinci mii de elevi din elevi din județul Cluj vor susține în decembrie simularea de Bacalaureat 2026 # ViaCluj
Simularea examenului național de Bacalaureat începe luni, 15 decembrie 2025, cu proba la limba și literatura română. Marți, 16 decembrie 2025, va avea loc proba obligatorie a profilului, la disciplinele matematică sau istorie, urmată de proba la alegere a profilului și a specializării, proba care se va desfășura miercuri, 17 decembrie 2025. Joi, 18 decembrie […] The post Peste cinci mii de elevi din elevi din județul Cluj vor susține în decembrie simularea de Bacalaureat 2026 appeared first on ViaClujTV.
Veste medicală șocantă: un caz de lepră a fost descoperit la Cluj-Napoca. Este vorba de o femeie asiatică, din Indonezia, care muncea ca maseuză într-un salon de tip spa. Alte trei muncitoare asiatice sunt supuse evaluării, potrivit ClujToday.ro. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. El a precizat că a dispus suspendarea activității […] The post Ca în Evul Mediu: Caz de lepră la Cluj appeared first on ViaClujTV.
Un nou protest pentru independența Justiției are loc în fața Palatului de Justiție din Cluj. Protestatarii se declară nemulțumiți de starea sistemului judiciar din România. Ei au cerut demisia ministrului Justiției, Cătălin Predoiu, și a președintei Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea. Din cauza numărului mare de protestatari, circulația este restricționată parțial pe […] The post LIVE: Sute de clujeni protestează în fața Palatului de Justiție din Cluj appeared first on ViaClujTV.
Câteva zeci de studenți clujeni participă la un protest împotriva măsurilor de austeritate din domeniul Educației. Protestul a început în fața Facultății de Geografie a Universității Babeș-Bolyai, potrivit ClujToday.ro. Studenții au pornit în marș spre centrul orașului. Protestul ar urma să se încheie în fața sediului Prefecturii Cluj. The post LIVE: Protest studențesc împotriva măsurilor de austeritate appeared first on ViaClujTV.
Intri în bibliotecă, introduci codul tău de cititor și cauți cartea dorită. Sistemul digitalizat te ajută să o găsești sau îți sugerează cărți similare, din aceeași tematică. Nu ești hotărât dacă e cartea potrivită pentru tine? Poți să o scanezi din nou, într-un loc special din bibliotecă și poți citi recenzile altor elevi făcute cății […] The post Bibliotecă asistată de tehnologie, deschisă elevilor Liceului Teoretic Elf din Cluj appeared first on ViaClujTV.
În România, ideea de familii cu averi multigeneraționale abia începe să prindă contur, iar odată cu ea apare și un rol rar întâlnit, dar esențial în culisele marilor averi: asistentul executiv care devine mâna dreaptă a persoanelor cu venituri foarte ridicate. În aceste familii unde structura financiară și organizațională este deja bine definită, acest profesionist […] The post Mâna dreaptă a marilor averi: Inside job în lumea familiilor ultra-bogate appeared first on ViaClujTV.
Campania „Controlează Obezitatea”, găzduită la UMF Cluj-Napoca: Provocări și soluții în gestionarea obezității # ViaCluj
Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” a găzduit ediția clujeană a campaniei „Controlează Obezitatea”, un eveniment cu impact major în sănătatea publică și practica medicală. Potrivit World Obesity Atlas 2025, în lipsa unor măsuri îndreptate spre combaterea obezității, este estimat că urmând tendințele actuale: Aproximativ 50% din adulți, la nivel mondial – aproape 3 […] The post Campania „Controlează Obezitatea”, găzduită la UMF Cluj-Napoca: Provocări și soluții în gestionarea obezității appeared first on ViaClujTV.
Să nu lăsăm adevărul să stea în calea unei ştiri senzaționale – cazul polițistului rocker de la Cluj # ViaCluj
EDITORIAL (MATERIAL DE OPINIE INFORMATĂ) O “ştire” a circulat, în ultimele zile în spațiul public, care spune că un polițist din Cluj a fost declarat incompatibil din cauză că era…rocker, în timp ce alți polițiști care cântă muzică populară n-au nicio problemă de incompatibilitate. Dacă am avea jurnaliști profesioniști în breasla noastră și nu doar […] The post Să nu lăsăm adevărul să stea în calea unei ştiri senzaționale – cazul polițistului rocker de la Cluj appeared first on ViaClujTV.
Tăierile din educație cresc riscul de abandon universitar – Studenții cer revenirea la bugetul din 2024 # ViaCluj
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) atrage atenția Ministrului Educației și Cercetării, domnului Daniel David, precum și întregului Guvern al României, condus de domnul Prim-ministru Ilie Bolojan, cu privire la necesitatea de a aloca bugetul necesar fondului de burse și protecție socială a studenților pentru anul 2026. Acest lucru presupune readucerea valorii acestuia […] The post Tăierile din educație cresc riscul de abandon universitar – Studenții cer revenirea la bugetul din 2024 appeared first on ViaClujTV.
Protest major în învățământ: Sindicatele acuză „viziunea autoritară” a Ministrului Educației # ViaCluj
Peste 1500 de angajați din educație au participat miercuri, 10 decembrie 2025, la acțiunea de protest organizată în Piața Victoriei de cele trei federații sindicale reprezentative din învățământ, împotriva măsurilor de austeritate luate de Guvernul Bolojan. Acțiunea s-a desfățurat în contextul escaladării conflictului cu Ministrul Educației, Daniel David și al tensiunilor acumulate în școli după […] The post Protest major în învățământ: Sindicatele acuză „viziunea autoritară” a Ministrului Educației appeared first on ViaClujTV.
A 11-a ediție a Concertului de colinde românești va avea loc pe 22 decembrie 2025, de la ora 19:00, marcând o premieră importantă pentru tradiționalul eveniment caritabil: debutul în nou-inaugurata Sală Héritage a Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. Spațiul modern, conceput special pentru repertoriu vocal-simfonic, oferă o acustică optimă pentru ansambluri mari, […] The post Concertul de colinde românești 2025 debutează în noua Sală Héritage din Cluj-Napoca appeared first on ViaClujTV.
Primăria municipiului Cluj-Napoca prin Direcția de Asistență Socială și Medicală (DASM), organizează concurs de ocupare prin recrutare pentru 45 de posturi contractuale vacante. Aceste posturi sunt disponibile în contextul în care Primăria Cluj-Napoca va da în curând în folosință viitorul Cămin pentru Persoane Vârstnice „Sfântul Vasile cel Mare”. Posturile vacante pentru care s-a demarat organizarea […] The post Primăria Cluj-Napoca face angajări – 45 de posturi scoase la concurs appeared first on ViaClujTV.
De astăzi, 11 decembrie 2025, intră în vigoare noile reglementări de circulație pe Aleea Bârsei, aprobate în Comisia Operativă de Circulație și avizate de Poliția Rutieră. Modificările vizează instituirea mai multor sensuri unice pe tronsoanele din zona străzii Ciocârliei. Astfel:– se instituie sens unic pe Aleea Bârsei, dinspre strada Ciocârliei nr. 32–34 către Aleea Bârsei […] The post Noi reglementări de circulație pe Aleea Bârsei appeared first on ViaClujTV.
Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit în această după-amiază la un accident rutier produs în localitatea Tureni, unde două autoturisme au fost implicate într-o coliziune. Din primele informații, nu au existat persoane încarcerate, însă un bărbat de aproximativ 70 de ani a primit îngrijiri medicale la fața locului. Victima a fost transportată ulterior la […] The post Accident rutier în Tureni: două autoturisme implicate, un bărbat transportat la spital appeared first on ViaClujTV.
Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit de urgență, joi, la un incendiu izbucnit în interiorul unui imobil aparținând unui operator economic de pe strada Bobâlnei din municipiu. La fața locului au fost trimise două autospeciale de stingere de mare capacitate, o autoscară și un echipaj SMURD. Forțele de intervenție au pătruns imediat în […] The post Imobil cuprins de incendiu la Cluj – Ce au găsit pompierii la fața locului appeared first on ViaClujTV.
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că Spitalul Regional de Urgență Cluj este pregătit să intre în faza de execuție, după ce amenajarea șantierului a fost finalizată. Construcția efectivă ar trebui să înceapă în 2026, potrivit calendarului prezentat pentru toate cele trei spitale regionale. Totuși, optimismul oficial este contrazis de realitate, deoarece proiectul de la […] The post Spitalul Regional Cluj a fost blocat de licitații – Lucrările întârzie appeared first on ViaClujTV.
Sute de clujeni ieșiți în stradă în fața Tribunalului Cluj au strigat ”Savonea demisia” și ”Jos corupții din sistem” # ViaCluj
Protestul a venit ca reacție la documentarul difuzat de Recorder, intitulat „Justiție capturată”. Peste 300 de persoane au protestat și cerut demisia Liei Savonea, a ministrului Cătălin Predoiu și a șefului DNA, Marius Voineag. Clujenii au cerut și independența justiției și eliminarea influenței politice. Protestatarii de la Cluj și-au manifestat nemulțumirea față de corupție și […] The post Sute de clujeni ieșiți în stradă în fața Tribunalului Cluj au strigat ”Savonea demisia” și ”Jos corupții din sistem” appeared first on ViaClujTV.
