LIVE: Sute de clujeni protestează în fața Palatului de Justiție din Cluj
ViaCluj, 11 decembrie 2025 21:20
Un nou protest pentru independența Justiției are loc în fața Palatului de Justiție din Cluj. Protestatarii se declară nemulțumiți de starea sistemului judiciar din România. Ei au cerut demisia ministrului Justiției, Cătălin Predoiu, și a președintei Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea. Din cauza numărului mare de protestatari, circulația este restricționată parțial pe
• • •
Acum o oră
21:20
Acum 2 ore
20:20
Câteva zeci de studenți clujeni participă la un protest împotriva măsurilor de austeritate din domeniul Educației. Protestul a început în fața Facultății de Geografie a Universității Babeș-Bolyai, potrivit ClujToday.ro. Studenții au pornit în marș spre centrul orașului. Protestul ar urma să se încheie în fața sediului Prefecturii Cluj.
Acum 6 ore
17:10
Intri în bibliotecă, introduci codul tău de cititor și cauți cartea dorită. Sistemul digitalizat te ajută să o găsești sau îți sugerează cărți similare, din aceeași tematică. Nu ești hotărât dacă e cartea potrivită pentru tine? Poți să o scanezi din nou, într-un loc special din bibliotecă și poți citi recenzile altor elevi făcute cății
16:20
În România, ideea de familii cu averi multigeneraționale abia începe să prindă contur, iar odată cu ea apare și un rol rar întâlnit, dar esențial în culisele marilor averi: asistentul executiv care devine mâna dreaptă a persoanelor cu venituri foarte ridicate. În aceste familii unde structura financiară și organizațională este deja bine definită, acest profesionist
Acum 8 ore
15:50
Campania „Controlează Obezitatea”, găzduită la UMF Cluj-Napoca: Provocări și soluții în gestionarea obezității # ViaCluj
Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu" a găzduit ediția clujeană a campaniei „Controlează Obezitatea", un eveniment cu impact major în sănătatea publică și practica medicală. Potrivit World Obesity Atlas 2025, în lipsa unor măsuri îndreptate spre combaterea obezității, este estimat că urmând tendințele actuale: Aproximativ 50% din adulți, la nivel mondial – aproape 3
14:50
Să nu lăsăm adevărul să stea în calea unei ştiri senzaționale – cazul polițistului rocker de la Cluj # ViaCluj
EDITORIAL (MATERIAL DE OPINIE INFORMATĂ) O "ştire" a circulat, în ultimele zile în spațiul public, care spune că un polițist din Cluj a fost declarat incompatibil din cauză că era…rocker, în timp ce alți polițiști care cântă muzică populară n-au nicio problemă de incompatibilitate. Dacă am avea jurnaliști profesioniști în breasla noastră și nu doar
14:30
Tăierile din educație cresc riscul de abandon universitar – Studenții cer revenirea la bugetul din 2024 # ViaCluj
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) atrage atenția Ministrului Educației și Cercetării, domnului Daniel David, precum și întregului Guvern al României, condus de domnul Prim-ministru Ilie Bolojan, cu privire la necesitatea de a aloca bugetul necesar fondului de burse și protecție socială a studenților pentru anul 2026. Acest lucru presupune readucerea valorii acestuia
14:10
Protest major în învățământ: Sindicatele acuză „viziunea autoritară” a Ministrului Educației # ViaCluj
Peste 1500 de angajați din educație au participat miercuri, 10 decembrie 2025, la acțiunea de protest organizată în Piața Victoriei de cele trei federații sindicale reprezentative din învățământ, împotriva măsurilor de austeritate luate de Guvernul Bolojan. Acțiunea s-a desfățurat în contextul escaladării conflictului cu Ministrul Educației, Daniel David și al tensiunilor acumulate în școli după
14:00
A 11-a ediție a Concertului de colinde românești va avea loc pe 22 decembrie 2025, de la ora 19:00, marcând o premieră importantă pentru tradiționalul eveniment caritabil: debutul în nou-inaugurata Sală Héritage a Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca. Spațiul modern, conceput special pentru repertoriu vocal-simfonic, oferă o acustică optimă pentru ansambluri mari,
Acum 12 ore
13:30
Primăria municipiului Cluj-Napoca prin Direcția de Asistență Socială și Medicală (DASM), organizează concurs de ocupare prin recrutare pentru 45 de posturi contractuale vacante. Aceste posturi sunt disponibile în contextul în care Primăria Cluj-Napoca va da în curând în folosință viitorul Cămin pentru Persoane Vârstnice „Sfântul Vasile cel Mare". Posturile vacante pentru care s-a demarat organizarea
12:50
De astăzi, 11 decembrie 2025, intră în vigoare noile reglementări de circulație pe Aleea Bârsei, aprobate în Comisia Operativă de Circulație și avizate de Poliția Rutieră. Modificările vizează instituirea mai multor sensuri unice pe tronsoanele din zona străzii Ciocârliei. Astfel:– se instituie sens unic pe Aleea Bârsei, dinspre strada Ciocârliei nr. 32–34 către Aleea Bârsei
12:30
Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit în această după-amiază la un accident rutier produs în localitatea Tureni, unde două autoturisme au fost implicate într-o coliziune. Din primele informații, nu au existat persoane încarcerate, însă un bărbat de aproximativ 70 de ani a primit îngrijiri medicale la fața locului. Victima a fost transportată ulterior la
11:40
Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit de urgență, joi, la un incendiu izbucnit în interiorul unui imobil aparținând unui operator economic de pe strada Bobâlnei din municipiu. La fața locului au fost trimise două autospeciale de stingere de mare capacitate, o autoscară și un echipaj SMURD. Forțele de intervenție au pătruns imediat în
11:30
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că Spitalul Regional de Urgență Cluj este pregătit să intre în faza de execuție, după ce amenajarea șantierului a fost finalizată. Construcția efectivă ar trebui să înceapă în 2026, potrivit calendarului prezentat pentru toate cele trei spitale regionale. Totuși, optimismul oficial este contrazis de realitate, deoarece proiectul de la
Ieri
21:30
Sute de clujeni ieșiți în stradă în fața Tribunalului Cluj au strigat ”Savonea demisia” și ”Jos corupții din sistem” # ViaCluj
Protestul a venit ca reacție la documentarul difuzat de Recorder, intitulat „Justiție capturată". Peste 300 de persoane au protestat și cerut demisia Liei Savonea, a ministrului Cătălin Predoiu și a șefului DNA, Marius Voineag. Clujenii au cerut și independența justiției și eliminarea influenței politice. Protestatarii de la Cluj și-au manifestat nemulțumirea față de corupție și
21:20
Sute de clujeni ieșiți în stradă în fața Tribnalului Cluj au strigat ”Savonea demisia” și ”Jos corupții din sistem” # ViaCluj
15:00
Cel mai recent documentar semnat de echipa de jurnaliști de la Recorder, „Justiție Capturată", va fi transmis miercuri, 10 decembrie, de la ora 21:00 de către TVR, televiziunea publică. Documentarul „Justiție Capturată" a fost publicat marți seară de către Recorder pe canalul propriu de YouTube și în 16 ore a avut peste 600.000 de vizualizări.
14:50
Consiliul Județean a emis decizia de expropriere necesară începerii lucrărilor de modernizare a DJ 103K Căpușu Mare – Râșca – Beliș. Întrunit în ședință extraordinară, plenul Consiliului Județean Cluj a votat miercuri, 10 decembrie, proiectul de hotărâre privind emiterea deciziei de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe coridorul de expropriere aferent drumului județean 103K
13:50
Studenții din toată țara, inclusiv Cluj, protestează pe 11 decembrie: „Bursele înapoi, jos austeritatea!” # ViaCluj
Studenții din întreaga țară anunță un protest național joi, 11 decembrie 2025, împotriva măsurilor de austeritate care au redus bursele și au afectat profund sistemul de educație. Manifestații vor avea loc simultan în București, Cluj, Iași, Oradea, Brașov și Timișoara. Mișcarea studențească independentă cere restituirea burselor, investiții reale în educație și încetarea politicilor care împing
13:10
Nu mai vor tinerii să muncească? Cum au ajuns absolvenții generației Z să nu-și găsească job nici la mall # ViaCluj
Mii de tineri finalizează studiile superioare, convinși că intrarea pe piața muncii va fi pasul firesc și rapid care urmează după ani de învățat. Realitatea însă îi lovește pe mulți dintre ei direct în rafturile magazinelor din mall sau la birouri de call-center, unde ajung să lucreze deși sunt supracalificați pentru pozițiile pe care le
12:00
Claudiu Budean este unul dintre cei mai cunoscuți specialiști români în management sistemic. Cu o bogată experiență atât în cadrul unor companii multinaționale, cât și la nivel antreprenorial, el s-a afirmat inclusiv în cadrul unor comunități precum Guild Faith, o rețea de antreprenori care promovează valorile creștine în business. Claudiu Budean atrage atenția că afacerile
11:10
Clubul de Cicloturism Napoca (CCN) organizează sâmbătă, 13 decembrie 2025, a 189-a ediție lunară a Marșului Bicicliștilor Clujeni (MBC189), cu plecare la ora 10:00 din Piața Unirii. Sunt bineveniți orice locuitori ai zonei metropolitane clujene care au bicicleta în bună stare tehnică și echipată conform legislației rutiere. Participanții sub 16 ani trebuie să poarte cască,
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
Spectacol caritabil la UBB – Psihologia și cultura românească în colindele din „țările” etnografice ale Transilvaniei # ViaCluj
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) invită clujenii la cea de-a treia ediție a evenimentului „Psihologia și cultura românească în colindele din „țările" etnografice ale Transilvaniei". Ediția din acest are în vedere tradițiile românești exprimate prin colinde specifice zonelor etnografice Cluj-Napoca, Bucea, Dej și Sâncraiu. Evenimentul va avea loc luni, 15 decembrie 2025, de la ora
16:00
Moment aniversar la UMF Cluj-Napoca: 25 de ani de studii francofone și distincția „Onoare pentru Cluj” # ViaCluj
Simpozionul aniversar dedicat împlinirii a 25 de ani de învățământ medical și farmaceutic în limba franceză la UMF „Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca a reprezentat un eveniment încărcat de emoție, recunoștință și bucurie, reunind personalități care au contribuit decisiv la dezvoltarea acestei tradiții academice. La eveniment au participat invitați de marcă, printre care prefectul Maria Forna, primarul
15:30
Lacul lebedelor revine la Cluj într-o producție grandioasă pe scena Heritage a Academiei de Muzică # ViaCluj
Concertul Extraordinar de Crăciun revine în această iarnă pe scena clujeană într-un spectacol grandios ce îmbină eleganța baletului clasic cu forța unei orchestre simfonice. Susținut de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup, și de Baletul New Generation (ANMGD), spectacolul "Lacul lebedelor" va fi cu participarea specială a balerinilor invitați de la Opera Națională
15:20
Ce aflăm din scanările pe creier realizate de UBB despre tulburările mintale la adolescenți # ViaCluj
La Universitatea „Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca, cercetătorii pun sub lupă una dintre cele mai actuale probleme ale generației tinere: anxietatea și depresia la adolescenți. Într-o lume în care 1 din 8 oameni suferă de o boală mintală, specialiștii de la UBB aplică soluții inovatoare și metode de intervenție adaptate noilor realități sociale și emoționale. Cercetările desfășurate
15:20
Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul UBB CORE, a folosit banii europeni pentru a realiza cercetare științifică de vârf. Opinia îi aparține cunoscutului cercetător italian Giuseppe Etiope, care s-a implicat într-un proiect din domeniul geochimiei gazului, concretizat sub forma unui laborator creat în cadrul Facultății de Știința și Ingineria Mediului din Cluj. Facultatea funcționează în interiorul Universității
12:10
Clujenii vor plăti facturi mai mici la încălzire, anunță Emil Boc – Investiție pentru modernizarea sistemului de termoficare # ViaCluj
Primarul Emil Boc a semnat luni, 8 octombrie, două contracte de finanțare și execuție pentru modernizarea rețelelor de energie termică, un pas important spre eficientizarea sistemului centralizat de termoficare. Investițiile, în valoare totală de 8,5 milioane de euro, au fost realizate în mare parte cu fonduri europene. „Facturi mai mici prin eficientizarea sistemului de termoficare
11:10
Zi liberă lunar pentru femeile cu endometrioză – Diagnosticarea se face la 7-10 ani de la primele simptome # ViaCluj
Senatul a adoptat, luni, 8 decembrie, un proiect de lege care vizează acordarea unei zile libere plătite, la cerere, pentru femeile diagnosticate cu endometrioză. Iniţiativa legislativă vizează „acordarea unei zile libere plătite, la cerere, în perioada menstruaţiei, pentru femeile cu diagnostic confirmat medical. Aceste zile vor fi considerate vechime în muncă şi se vor suporta
8 decembrie 2025
15:40
Studenții din toată țara vor ieși în stradă joi împotriva tăierii burselor și altor măsuri de austeritate # ViaCluj
Studenții din toată țara
15:20
Clujul se confruntă cu un deficit de medici de familie în localitățile mici. Însă există și comune care pot fi da exemple de bune practici, precum Mociu, potrivit ClujToday.ro. Din punct de vedere statistic, Clujul este unul dintre județele fruntașe la raportul dintre numărul medicilor de familie și numărul total al locuitorilor. Însă, dincolo de […] The post Deficit de medici în satele clujene appeared first on ViaClujTV.
14:30
Cercetarea este cartea de vizită a Universității Babeș-Bolyai (UBB), iar cercetătorii sunt cei care reușesc, an de an, să facă performanță pe domeniilor lor. Vezi un interviu cu rectorul interimar al UBB, prof. univ. dr. Adrian Petrușel, despre ce înseamnă să fii cercetător în România, la UBB. Universitatea clujeană are și un centru dedicat cercetătorilor, […] The post Psihologia și matematica, domeniile în care cercetătorii UBB fac performanță appeared first on ViaClujTV.
14:10
Muzeul Etnografic al Transilvaniei reconstituie sâmbătă, 13 decembrie, în Parcul Etnografic „Romulus Vuia”, Sărbătoarea Ignatului, într-un eveniment spectaculos ce readuce la viață tradițiile iernii transilvănene. Vizitatorii vor avea parte de actori, colindători, măcelari, lăutari, dar și de ritualul gastronomic al pomanei porcului, într-un decor autentic de muzeu viu. Evenimentul deschide proiectul amplu „VIVANȚII – ANOTIMPURILE”, […] The post Sărbătoarea Ignatului, reconstituită la Muzeul Etnografic al Transilvaniei appeared first on ViaClujTV.
13:50
Creşa „Lacul Fermecat”, cu o capacitate de 60 de locuri, a fost deschisă în data de 5 decembrie în cartierul Între Lacuri – str. Dionisie Roman nr. 1. Trei grupe de copii vin de acum într-un spațiu educațional modern și cu dotări la ultimele standarde. „Creșa a fost predată Primăriei de către companiile Cristal Turism […] The post O nouă creșă în cartierul Între Lacuri din Cluj – Dispune de 60 de locuri appeared first on ViaClujTV.
12:00
Transformarea digitală a societății ar putea accelera dezvoltarea economică a României. Experții în domeniul economic estimează că adoptarea proceselor digitale ar putea stimula creșterea PIB-ului României cu 1-2 la sută în fiecare an. Însă adoptarea soluțiilor de transformare digitală este un proces încet. Dacă 42 la sută dintre cetățenii Uniunii Europene nu au competențe digitale […] The post Clujul, campion la transformare digitală appeared first on ViaClujTV.
11:40
A fost deschisă parcarea de pe Avram Iancu – Ce tarife vor plăti șoferii pentru a parca în centrul Clujului # ViaCluj
Parking-ul de pe Avram Iancu, situat lângă Cimitirul Central, s-a deschis luni, 8 decembrie 2025, de la ora 10:00. Tarifele valabile pentru anul 2025 sunt următoarele: în intervalul orar 07:00 – 19:00 – prima oră: 12 lei, ulterior, fiecare 30 minute început / 6 lei în intervalul orar 19:00 – 07:00 – 1 oră / […] The post A fost deschisă parcarea de pe Avram Iancu – Ce tarife vor plăti șoferii pentru a parca în centrul Clujului appeared first on ViaClujTV.
11:10
Atmosferă incendiară creată de zece mii de fani pe BTarena – U-BT, aproape de o mare surpriză cu o campioană europeană # ViaCluj
Într-o atmosferă splendidă, cu 10.000 de fani în tribune, campioana U-BT Cluj-Napoca a cedat, duminică, 7 decembrie, în faţa deţinătoarei trofeului Ligii Adriatice, Partizan Belgrad, scor 85-92 (38-45), în etapa a IX-a, ultima a turului din grupa A. Acesta a fost primul meci oficial pentru U-BT, pe teren propriu, cu o echipă care joacă şi în […] The post Atmosferă incendiară creată de zece mii de fani pe BTarena – U-BT, aproape de o mare surpriză cu o campioană europeană appeared first on ViaClujTV.
7 decembrie 2025
10:20
După întâlnirea cu locuitorii din cartierul Între Lacuri, municipalitatea a început să pună în aplicare măsurile discutate pentru îmbunătățirea siguranței circulației în zonele folosite frecvent de pietoni. În ultimele zile au fost realizate următoarele intervenții: Trecerea de pietoni supraînălțată de la intersecția Oltului cu Mureșului – finalizată. Modernizarea și supraînălțarea trecerii de pietoni din zona […] The post Măsuri în cartierul Între Lacuri, după întâlnirea viceprimarului cu cetățenii appeared first on ViaClujTV.
6 decembrie 2025
20:50
Moș Nicolae a sosit, chiar de ziua lui de naștere, la mall, spre bucuria copiilor și părinților aflați la cumpărături. Moșul, însoțit de câțiva elfi, a mers prin mall, a făcut poze cu copiii și le-a oferit dulciuri. Elfii au cântat și au întreținut atmosfera. Copiii au fost încântați, iar atmosfera a adus spiritul Crăciunului […] The post Moș Nicolae a făcut o surpiză copiilor și părinților, la Iulius Mall appeared first on ViaClujTV.
20:40
Crăciun fericit în Căpușu Mic – Liceul Greco-Catolic și Asociația Fain Art colaborează pentru a ajuta copiii săraci # ViaCluj
73 de familii din satul Căpușu Mic vor avea un Crăciun mai fericit datorită unor oameni generoși. Liceul Greco-Catolic ”Inochentie Micu” și Asociația Fain Art vor colabora cu alte organizații neguvernamentale pentru a-i ajuta pe cei aflați în nevoie. Ideea proiectului îi aparține actorului Bob Rădulescu, impresionat de munca învățătoarei Cristina Bondarescu. Tocmai Cristina Bondarescu […] The post Crăciun fericit în Căpușu Mic – Liceul Greco-Catolic și Asociația Fain Art colaborează pentru a ajuta copiii săraci appeared first on ViaClujTV.
11:20
Weekend special la Cluj – Lights On Romania, Celălalt Târg de Crăciun și Oserul din centru # ViaCluj
Clujenii sunt invitați în acest weekend la o serie de evenimente speciale pregătite de Asociația Daisler, care animă centrul orașului cu artă, lumină și tradiții reinterpretate. Mai sunt doar câteva zile în care publicul poate explora instalațiile din cadrul Lights On Romania, dar și „Celălalt Târg de Crăciun”, un eveniment creat pentru comunitate. În plus, […] The post Weekend special la Cluj – Lights On Romania, Celălalt Târg de Crăciun și Oserul din centru appeared first on ViaClujTV.
10:10
Sucursala Cluj-Napoca a anunţat unde vor avea loc întreruperi planificate în alimentarea cu energie electrică în județul Cluj. Informaţii actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica Suport/Întreruperi energie electrică. Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcţionări […] The post Întreruperi planificate în alimentarea cu energie electrică în Florești appeared first on ViaClujTV.
5 decembrie 2025
13:40
Dan Nistor (37 de ani) a semnat prelungirea cu ”U” Cluj, club cu care mai aveam contract până în vară. Mijlocașul ofensiv se află la ”U” Cluj din februarie 2023, perioadă în care a bifat 115 meciuri, 34 de goluri și 24 de pase decisive. Acum, este de așteptat și ca Alexandru Chipciu (36 de ani) să semneze […] The post Dan Nistor și-a prelungit contractul cu ”U” Cluj appeared first on ViaClujTV.
12:20
Louis Munteanu (23 de ani) a răbufnit din nou în cadrul unui flash-interviu, de această dată după meciul Metaloglobus – CFR Cluj 2-2, din etapa a doua în Cupa României. Titular în cadrul meciului, atacantul din naționala României a ieșit de pe teren în minutul 72 și, conform spuselor sale, a plecat direct la vestiare, […] The post Louis Munteanu, pus la colț după ce a protestat că nu a plecat de la CFR Cluj appeared first on ViaClujTV.
12:00
Studenții UAD transformă RIVUS într-o scenă artistică: parteneriat creativ cu proiectul de reconversie urbană # ViaCluj
Șantierul RIVUS Cluj se transformă într-un spațiu al creativității printr-o nouă colaborare între dezvoltatorii proiectului și Universitatea de Arte și Design din Cluj-Napoca. RIVUS, investiția de peste 550 de milioane de euro realizată de companiile IULIUS și Atterbury Europe pe fosta platformă Carbochim, continuă să dezvolte parteneriate cu mediul educațional local, implicând de această dată […] The post Studenții UAD transformă RIVUS într-o scenă artistică: parteneriat creativ cu proiectul de reconversie urbană appeared first on ViaClujTV.
11:40
Trei cercetătoare de la Cluj, premiate în cadrul L’Oréal – UNESCO „Pentru Femeile din Știință” # ViaCluj
Ceremonia de acordare a premiilor din cadrul ediției a XV-a a programului de burse private L’Oréal – UNESCO „Pentru Femeile din Știință”, derulat în parteneriat cu Comisia Națională a României pentru UNESCO, a avut loc marți, 2 decembrie 2025, la București. În cadrul ediției, L’Oréal România a oferit 10 burse, fiecare în valoare de 10.000 […] The post Trei cercetătoare de la Cluj, premiate în cadrul L’Oréal – UNESCO „Pentru Femeile din Știință” appeared first on ViaClujTV.
11:10
Profesorul Mihali: „Să fii patriot înseamnă să vorbești și să scrii corect în limba română” # ViaCluj
Evenimentele de 1 Decembrie 2025 de la Alba Iulia au readus în prim-plan o realitate tot mai vizibilă: tensiunea dintre patriotismul autentic și naționalismul strident care câștigă vizibilitate în spațiul public. Repere ale identității culturale precum drapelul, portul popular și simbolurile religioase au ajuns să fie revendicate de către grupuri extremiste. Mândria națională devine astfel […] The post Profesorul Mihali: „Să fii patriot înseamnă să vorbești și să scrii corect în limba română” appeared first on ViaClujTV.
4 decembrie 2025
18:30
Ce surprize muzicale pregătește Opera Națională Română din Cluj pentru sfârșitul acestui an # ViaCluj
Opera Națională Română din Cluj-Napoca pregătește o serie de surprize muzicale pentru sfârșitul acestui an. Cea mai veche și mai prestigioasă operă din România a pregătit pentru public spectacole precum ”Spărgătorul de nuci”, ”Winter Delights”, ”Liliacul” sau ”Christmas whispers”. Multe dintre spectacole sunt deja sold-out. De asemenea, mai este încă deschis târgul de Crăciun organizat […] The post Ce surprize muzicale pregătește Opera Națională Română din Cluj pentru sfârșitul acestui an appeared first on ViaClujTV.
14:40
De la exterior spre interior – Drumul unei nurori care a ales să intre și să-și găsească locul în afacerea familiei # ViaCluj
Intrarea într-o afacere de familie rămâne unul dintre cele mai sensibile și mai puțin discutate capitole ale mediului antreprenorial românesc. Când însă drumul spre business nu pornește din interior, ci de la margine, din postura de observator, partener de viață sau, uneori, chiar critic constructiv, provocarea devine cu atât mai interesantă. Invitata din acest episod […] The post De la exterior spre interior – Drumul unei nurori care a ales să intre și să-și găsească locul în afacerea familiei appeared first on ViaClujTV.
11:50
Cupa României: CFR și „U” Cluj au parte de dueluri pentru calificarea în sferturile de finală # ViaCluj
Cele două formații rivale din Cluj-Napoca au programate azi meciuri în deplasare, una la Sfântu Gheorghe și cealaltă la Clinceni. După victoriile obținute în prima etapă a grupelor, în dueluri cu echipe din liga secundă, Universitatea și CFR urmăresc acum un nou succes care să le apropie decisiv de calificarea în sferturile Cupei României. În […] The post Cupa României: CFR și „U” Cluj au parte de dueluri pentru calificarea în sferturile de finală appeared first on ViaClujTV.
