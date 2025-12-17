Piața care dă o lovitură în plex crescătorilor de porci: Taxe de până la 20%, începând de azi!
Agro-TV.ro, 17 decembrie 2025 14:30
Cu puțin înaintea sfârșitului de an, crescătorii de porci din Uniunea Europeană (UE) primesc o adevărată lovitură în plex: Ministerul Comerțului de la Beijing a anunțat că va impune taxe vamale între 4,9% și 19,8% la importurile de carne de porc din UE, timp de cinci ani, începând din 17 decembrie 2025. Anunțul făcut marți […]
Acum 30 minute
14:30
Acum 2 ore
13:10
Babicul de Buzău este cel mai apreciat produs alimentar românesc, mai popular decât celebrul Salam de Sibiu! Este rezultatul clasamentului TasteAtlas, platforma internațională dedicată mâncărilor tradiționale din întreaga lume, potrivit căruia produsul tradițional cu gust picant din Buzău a fost declarat cel mai bun produs din carne din România, depășind astfel Salamul de Sibiu. Aprecierile […]
Acum 4 ore
11:10
Mâine, fermierii ies la protest! Ce i-au scris organizațiile de agricultori premierului Ilie Bolojan # Agro-TV.ro
Fermierii ies la protest! Peste 10.000 de agricultori din toată Europa sunt așteptați joi, 18 decembrie, la Bruxelles, pentru a protesta în principal față adoptarea acordului UE-Mercosur în actuala formă, dar și pentru a atrage atenția asupra riscurilor noii reforme a Politicii Agricole Comune (PAC), odată cu viitorul cadru financiar multianual 2028-2034. În acest context, […]
Acum 8 ore
08:40
Prețul rapiței revine la cote normale! Când trebuie semnate contractele pentru recolta nouă # Agro-TV.ro
Prețul rapiței traversează o perioadă de stabilitate, după estimările recente privind producțiile și stocurile din Canada și Australia. Deși raportul Departamentului pentru Agricultură al Statelor Unite (USDA) indică un surplus global de aproximativ 3 milioane de tone, ceea ce a generat o scădere temporară pe burse, prețurile au revenit la cote normale în scurt timp, […]
07:30
Micii fermieri cer majorarea ajutorului pentru sere și solarii: ”Fără cei 1.500 de euro, eram în faliment” # Agro-TV.ro
Ajutorul de minimis acordat legumicultorilor români pentru culturile din sere și solarii a fost esențial pentru supraviețuirea multor exploatații agricole, spun producătorii. În lipsa sprijinului de 1.500 de euro pentru fiecare 1.000 de metri pătrați, o parte semnificativă a sectorului ar fi intrat în colaps financiar, susțin aceștia, încă nici această sumă nu mai este […]
Acum 12 ore
06:30
Impozit pe sere, solarii, silozuri și depozite, de la 1 ianuarie! Impact devastator pentru fermieri # Agro-TV.ro
Președintele Nicușor Dan a promulgat Legea nr. 239/2025, actul normativ fiscal-bugetar care introduce noi impozite inclusiv pentru unele structuri agricole, cum ar fi serele, solariile, răsadnițele, ciupercăriile, silozurile pentru furaje și depozitele de cereale. Legea a fost publicată și în Monitorul Oficial nr. 1160 din 15 decembrie 2025, urmând să intre în vigoare de la 1 ianuarie […]
02:50
Copa del Rey este pe PrimaPlay.ro! Barcelona, Real Madrid și Atletico Madrid, în direct pe platforma Clever Group # Agro-TV.ro
Primaplay.ro, platforma de streaming din portofoliul Grupului Clever, își consolidează poziția pe piața media sportivă din România și anunță difuzarea meciurilor din Copa del Rey. Fanii fotbalului iberic vor putea urmări, în direct, confruntări spectaculoase, cu unele dintre cele mai titrate cluburi din lume. Cupa Spaniei debutează în forță pe PrimaPlay.ro, cu un program extrem […]
Acum 24 ore
18:10
Agricultorii români vor putea beneficia de la 1 ianuarie de o nouă serie de măsuri, printre care și un sprijin pentru micii fermieri majorat cu 25.000 de euro, a transmis marți europarlamentarul Dan Motreanu. „Fermierii care lucrează pământul și ne asigură hrana au nevoie de sprijin real și de timp pentru fermele lor, nu pentru […]
16:30
Fermierii și producătorii români nu dau înapoi nici de Crăciun: Toată floarea cea vestită se adună la MADR! # Agro-TV.ro
Pentru fermierii și producătorii români, Crăciunul și toate celelalte sărbători de peste an reprezintă în bună parte doar niște repere. În rest, ei știu una și bună: să producă și să ofere celorlalți roadele muncii lor – hrana cea de zi cu zi, cât mai bună și cât mai sănătoasă. Tocmai de aceea, în perioada […]
15:20
Tehnologia No-Till câștigă teren rapid în România, iar fermierii care au făcut deja trecerea spun că diferența este uriașă: sol mai sănătos, costuri reduse și o productivitate mai mare chiar și în anii tot mai secetoși. Tocmai de aceea, DELTATEH oferă spre vânzare semănători No-Till SIVA AGRO, considerate printre cele mai performante modele de pe […]
Ieri
14:20
Un cioban în vârstă de 50 de ani a avut parte de un sfârșit tragic, după ce a ars de viu în timp ce dormea într-o rulotă aflată lângă o stână din satul Grădiștea, comuna Comana, informeză Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Giurgiu. „La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Stației Colibași, care au sosit […]
12:30
Șapte persoane din județul Buzău sunt cercetate pentru evaziune fiscală, fals în înscrisuri și înșelăciune, după ce ar pus la cale un tun dat unei societăți din Tulcea, de la care au achiziționat fasole fără să o mai plătească. Potrivit unui comunicat al Ploției Române remis presei marți, la data de 15 decembrie a.c., polițiștii […]
08:40
Ce se întâmplă cu prețurile cerealelor – Cotații pentru grâu și porumb în Portul Constanța # Agro-TV.ro
Prețurile cerealelor din România se mențin, în această perioadă, într-un interval relativ stabil, în ciuda unor evoluții importante pe piețele internaționale. Deși cel mai recent raport USDA indică o creștere importantă în producția de grâu la nivel global, situația din bazinul Mării Negre oferă un avantaj pentru România, astfel că prețul din Portul Constanța nu […]
07:30
Programul „Prima Seră”, unul dintre proiectele legislative așteptate de legumicultori, a fost retras temporar din dezbaterile parlamentare, pentru a fi reanalizat și îmbunătățit. Anunțul a fost făcut de George Scarlat, membru al Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților, care a explicat că decizia vine în contextul existenței unei măsuri dedicate sectorului legumicol finanțate prin fonduri […]
06:30
Schimbare MAJORĂ pentru crescătorii de animale! Cine NU mai primește subvenție din 2026 # Agro-TV.ro
Începând cu 1 ianuarie 2026, regulile privind închirierea pajiștilor și pășunilor se schimbă fundamental, iar principalii beneficiari vor fi crescătorii de animale care pot face dovada încărcăturii de animale pe suprafețele utilizate. Modificarea legislativă, anunțată de George Scarlat, membru al Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților, vine să tranșeze o dispută veche din sectorul agricol, […]
15 decembrie 2025
19:20
Ciobanii fac bilanțul pagubelor din această vară care cresc de la un sezon la altul. „Am pierdut aproximativ 250 de animale din cauza urșilor. Chiar dacă avem câini buni de pază, nu este suficient”, spune unul dintre ciobani. Un coleg de-al său a încercat să salveze o oaie din ghearele ursului, însă riscul a fost […]
17:30
Fermierii români vor avea la dispoziție 25 de milioane de euro pentru finanțare suplimentară, grație unui împrumut din partea Băncii Europene de Investiții (BEI) către Agricover Credit. „Fermierii români vor fi eligibili pentru finanțare suplimentară în urma împrumutului de 25 milioane euro pe care Agricover Credit IFN SA îl primește din partea Băncii Europene de […]
15:30
ANSVSA, controale severe pentru prevenirea comerțului ilegal cu carne de porc! Amenzi de peste 3,6 milioane de lei! # Agro-TV.ro
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) desfășoară zilele acestea o amplă campanie de control în unitățile de procesare și comercializare a produselor alimentare, punând un accent deosebit pe comerțului ilegal cu carne de porc. Potrivit unui comunicat remis luni redaciei AgroTV, într-o primă etapă a acțiunilor de control specifice perioadei sărbătorilor de iarnă, […]
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
Terenurile agricole administrate de Agenția Domeniilor Statului (ADS) vor putea avea de acum înainte și altă utilizare, în anumite condiții, strict reglementate. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, (MADR) a pus în dezbatere publică, pe site-ul instituției, în secțiunea „Transparență decizională”, un proiect de Ordonanță de Urgență privind modificarea și completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea […]
08:40
Tensiunile din sectorul ovin ating un nou nivel, după ce tot mai mulți crescători reclamă întârzieri majore la plata mieilor livrați către centrele de colectare pentru export. Potrivit Constanței Ștefan, președinte al Asociației Țara Loviștei și vicepreședinte al Federației Naționale Pro Agro, sunt ferme care au de recuperat datorii cuprinse între 5.000 și 80.000 de […]
07:40
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) dă startul, astăzi, 15 decembrie, de la ora 9.00, unei noi sesiuni de depunere a cererilor de finanțare prin intervenția DR 23 – Investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole, finanțată din Planul Strategic PAC 2023–2027. Noua linie de finanțare se adresează procesatorilor din industria alimentară și vizează obținerea […]
06:30
Plățile derulate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) în actuala campanie au ajuns la un nivel de peste 1,2 miliarde de euro, potrivit situației centralizate a transferurilor efectuate până la acest moment. Datele arată că peste 652.000 de fermieri au primit banii în campania de plăți în avans, iar aproximativ 585.000 de […]
13 decembrie 2025
19:10
Căpșunile românești proaspete culese direct din câmp vor ajunge anul acesta pe mesele de Crăciun. Consumatorii plătesc până la 40 de lei pentru un kilogram, iar cererea este în creștere. Inițiativa aparține fermierului Florin Chiuțu din județul Argeș, care a început să cultive soiul de căpșuni remonante în urmă cu un an. Investiția inițială s-a […]
17:10
Un nou model de afaceri în agricultură a luat amploare în rândul consumatorilor de produse naturale. Oricine poate deveni proprietarul unei vaci chiar și de la sute de kilometri distanță în schimbul produselor. Afacerea a luat amploare în regiunea Lipețk, Rusia, un investitor contribuie financiar la achiziționarea unei vaci, iar în schimb primește lapte, brânzeturi, […]
14:00
Rețelele sociale au devenit în ultimii ani „piața” preferată a românilor. Tot mai mulți producători își promovează marfa online, folosind fotografii atractive și anunțuri atractive, iar consumatorii reacționează imediat. Comentează, se interesează de prețuri și chiar se târguiesc direct cu fermierii. Un exemplu este anunțul postat de un producător: „Bună tuturor! Vând urgent varză. Preț: […]
11:10
O exploatație non profesională din a fost sancționată de inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) după ce a vândut porci fără documentele obligatorii prevăzute de lege. Proprietarul din localitatea Tiream a primit o amendă de 1.200 de lei, în urma controalelor desfășurate în perioada 5–12 decembrie 2025. O altă exploatație din Micula […]
08:00
După ani în care populația de urși a crescut constant și a stârnit tot mai multe discuții, Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat la Brașov, câți urși are oficial România. Potrivit acesteia, analizele genetice realizate pe aproximativ 24.000 de probe strânse din toată România arată că populația de urși se situează aproximativ între 10.657 și […]
12 decembrie 2025
16:40
Un bărbat de 37 de ani, din comuna Lipovu, a fost reținut, joi, pentru 24 de ore, de polițiștii din Bârca, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere, după ce ar fi incendiat o mașină în care obișnuiau să doarmă niște ciobani, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Dolj. „În fapt, în cursul zilei de 11 […]
12:50
Se apropie sărbătorile, și mulți români se întreabă care va fi prognoza meteo pentru zilele de vacanță. Ei bine, se pare că anul acesta vom avea un Crăciun ceva mai cald și lipsit, în multe zone din țară, de zăpadă. În schimb, de Anul Nou, șansele pentru o mica bătaie cu bulgări ar putea crește, […]
11:20
O nouă finanțare AFIR va fi la dispoziția beneficiarilor începând de luni, 15 decembrie, ora 9.00, atunci când Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale va da startul sesiunii de depunere a cererilor pentru prin intervenția DR 23 Investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse alimentare și produse transformate, altele decât cele […]
07:40
Noua finanțare de 200.000 EURO/fermă în 2026 – Sprijin 100% nerambursabil din fonduri europene # Agro-TV.ro
AFIR va deschide pe 9 februarie 2026 apelul pentru DR-19 – Investiții neproductive la nivelul fermei, una dintre cele mai așteptate linii de finanțare din noul PNS. Măsura este dedicată fermierilor care vor să își crească reziliența exploatațiilor în fața fenomenelor climatice extreme, prin înființarea de perdele naturale de protecție. Este pentru prima dată când […]
06:30
România trece printr-o schimbare majoră în structura culturilor agricole, pe fondul secetei repetate și al pierderilor economice din ultimii ani. Tot mai mulți fermieri renunță la porumb, considerat cândva cultura-rege în fermele neirigate, și se orientează către alternative neobișnuite, dar mult mai rezistente și mai profitabile. În zone precum Vrancea, unde porumbul ocupa odinioară peste […]
11 decembrie 2025
19:50
România își menține poziția de lider în cadrul Uniunii Europene la exportul de cereale, conform celor mai recente date publicate de Direcția Generală pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (DG-AGRI) din cadrul Comisiei Europene. Cifrele valabile pentru perioada 1 iulie – 9 decembrie 2025 confirmă faptul că țara noastră continuă să fie principalul furnizor european de […]
18:40
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a transmis joi un comunicat în care aduce unele explicații cu privire la diferența de 1,5 milioane de hectare de teren agricol ce apare între datele sale și cele furnizate de Institutul Național de Statistică (INS), diferență care a creat o serie de controverse în spațiul public. […]
17:30
Nu ne surprinde faptul că vânzările de terenuri agricole din România au mai scăzut în luna noiembrie (11.145 de tranzacții) față de luna anterioară (12.988 de tranzacții), așa cum reiese din datele publicate joi de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANPCI). Ceea ce remarcăm însă este că și de această dată avem un […]
16:10
Fermierii români, apel către președintele Nicușor Dan privind noile impozite: „Va fi final de drum!” # Agro-TV.ro
Fermierii din cadrul Alianței pentru Agricultură și Cooperare (AAC) îi cer președintelui Nicușor Dan să nu promulge legea care va permite majorarea sau introducerea de noi impozite începând de anul viitor, atrăgându-i atenția că aplicarea acesteia în forma actuală va însemna finalul de drum pentru multe afaceri agricole românești, ferme de familie și mici fabrici […]
15:20
Divizia Crop Science a Bayer, lider global în inovație agricolă, anunță astăzi implementarea unei noi identități vizuale care va consolida prezența mărcii și va îmbunătăți experiența clienților în era digitală. Această actualizare strategică vine ca răspuns la evoluția rapidă a industriei agricole, caracterizată prin cicluri de inovare mai rapide și complexitate crescută. În contextul în […]
14:30
Fermierii români s-au mobilizat azi pentru un viitor mai bun! Ce subiecte au pus pe masă # Agro-TV.ro
Pentru fermierii români, Târgu Frumos, județul Iași, a devenit joi un fel de capitală a agriculturii, unde s-au strâns pentru a discuta despre viitorul sectorului. Clubul Fermierilor Români (CFRO) a organizat în orașul ieșean Conferința Regională Agri4Future România: Obiectiv 2035 – Moldova Nord, un eveniment strategic dedicat dialogului și soluțiilor pentru viitorul agriculturii românești. Evenimentul […]
13:00
Verificați conturile! Noi plăți APIA pentru crescătorii de animale au fost anunțate joi dimineață de către Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură. Este vorba despre ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor (ameliorare rase), solicitat prin cererile de plată aferente serviciilor prestate în luna septembrie/trimestrul III 2025. Potrivit unui comunicat al APIA remis joi redacției […]
07:40
Anul 2025 a început sub presiunea unuia dintre cele mai mari riscuri financiare din istoria recentă a Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). Potrivit directorului general al instituției, Adrian Chesnoiu, la momentul revenirii sale la conducerea agenției, în decembrie 2024, România se confrunta cu un risc de dezangajare de 1,2 miliarde de euro din fonduri […]
06:30
Apicultorii și asociațiile acreditate pentru activitatea de ameliorare în zootehnie trebuie să depună de urgență documentele obligatorii la Agenția Națională pentru Zootehnie (ANZ), pentru ca bazele oficiale de date să fie corecte, iar bugetele pentru plăți și ajutoare de stat să poată fi stabilite pentru anul 2026. Anunțul a fost făcut de Florinel Bîrcă, directorul […]
10 decembrie 2025
15:40
Fermierii sunt din nou în alertă! Legea pentru stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care prevede creșterea taxelor locale și instituie, printre altele, impozitul pe solarii, a trecut miercuri de Curtea Constituțională a României (CCR). Astfel, impozitul pe solarii are, deocamdată, cale liberă, […]
15:20
Mutare strategică pe piața furajelor: Protena trece sub controlul East Grain și Hodler Capital # Agro-TV.ro
Grupul East Grain și Poultry Investment SA au preluat participația de 45% deținută anterior de UBM Group în UBM Feed Romania, consolidându-și astfel poziția și devenind acționari principali cu cote egale. Mișcarea marchează o etapă strategică pentru unul dintre cei mai mari producători de furaje din România, care va opera sub noul brand Protena. Compania […]
12:40
MADR, explicații de ultimă oră pentru fermieri: Ce se va întâmpla cu soiurile de semințe # Agro-TV.ro
Printre fermierii români există o stare accentuată de îngrijorare cu privire la faptul că accesul la diverse soiuri de de semințe le va fi îngreunat odată cu reorganizarea unor instituții din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). Astfel, există temeri că vor exista disfuncționalități în activitatea de testare și omologare a soiurilor, de certificare […]
11:40
O nouă fabrică de procesare a laptelui în România, cu o capacitate de 150.000 de litri pe zi! # Agro-TV.ro
O nouă fabrică de procesare a laptelui va fi ridicată la Straja, în județul Alba, printr-o investiție de 3,5 milioane de euro făcută de DN Agrar Group, una dintre principalele companii agroalimentare integrate din România, informează AGERPRES, citând un comunicat al companiei. Noua fabrică de procesare a laptelui va avea o capacitate de circa 150.000 […]
08:40
Prețurile cerealelor continuă să le dea mari bătăi de cap fermierilor români, care avertizează că valorile din piață au ajuns la un nivel extrem de scăzut, comparabil cu cel de acum 15 ani, prin prisma inflației. În contextul creșterii accentuate a costurilor de producție, de la îngrășăminte și motorină până la forță de muncă și […]
07:30
Premieră la finanțarea pentru micii fermieri – Ce trebuie să facă cei care vor să primească banii # Agro-TV.ro
Linia de finanțare DR-14, destinată investițiilor în fermele de mici dimensiuni, va suferi o schimbare majoră față de vechea măsură de finanțare pentru micii fermieri. Pentru prima dată de la lansarea acestui tip de sprijin, beneficiarii vor fi obligați să asigure o cofinanțare proprie, în procent fix de 15%. Cofinanțare de 15% impusă în premieră […]
06:30
DR-12, sprijin de 200.000 de euro pentru tinerii fermieri – Care vor fi criteriile de selecție # Agro-TV.ro
Programul DR-12 – „Investiții în consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și a fermierilor recent instalați” se pregătește pentru lansare cu reguli noi, praguri diferite de cofinanțare și un sistem de punctare care va face diferența între proiectele eligibile și cele respinse. Consultantul în fonduri europene Ion Păunel a explicat ce criterii vor sta la baza […]
9 decembrie 2025
17:40
Declarațiile secretarului de stat din Ministerul Agriculturii, Emil Dumitru, potrivit cărora o mare parte din subvenții ajung la fermieri care lucrează pe persoană fizică, sunt contestate din teren de crescătorii de animale. Ioan Bodea, fermier cu experiență în sectorul ovin, susține că această etichetă este profund greșită și produce discriminări majore între diferitele forme de […]
15:30
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a anunțat marți că în perioada 1-30 noiembrie 2025 s-au efectuat plăți pentru fermieri, procesatori și autorități locale din zonele rurale, având o valoare totală de peste 1,5 miliarde de lei, echivalentul a 306,6 milioane de euro. Potrivit unui comunicat AFIR remis redacției AgroTV, aceste fonduri nerambursabile sunt acordate pentru decontarea […]
