Claudiu Keșeru părăsește FC Bihor Oradea: motivele fostului internațional
MainNews.ro, 17 decembrie 2025 14:30
Claudiu Keșeru a demisionat surprinzător din funcția de director sportiv al FC Bihor Oradea, lăsând echipa pe locul 3 în Liga 2. Fostul internațional invocă motive personale pentru plecarea sa, în ciuda performanțelor bune ale echipei. Aceasta a fost lansarea sa în fotbal, continuându-și cariera în diverse cluburi europene. Claudiu Keșeru a demisionat din funcția … Articolul Claudiu Keșeru părăsește FC Bihor Oradea: motivele fostului internațional apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 10 minute
14:40
Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, a fost surprins noaptea vizitând-o pe directoarea Tarom, Mădălina Mezei, în contextul unei anchete DNA. Aceasta este acuzată de complicitate la luare de mită, iar scandalul a izbucnit după modificarea zborurilor parlamentarilor. Detalii despre acuzații și implicații. Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, este acuzat de complicitate la luare … Articolul Ministrul Cuc, surprins noaptea la directoarea Tarom, audiați la DNA apare prima dată în Main News.
Acum 30 minute
14:30
Claudiu Keșeru a demisionat surprinzător din funcția de director sportiv al FC Bihor Oradea, lăsând echipa pe locul 3 în Liga 2. Fostul internațional invocă motive personale pentru plecarea sa, în ciuda performanțelor bune ale echipei. Aceasta a fost lansarea sa în fotbal, continuându-și cariera în diverse cluburi europene. Claudiu Keșeru a demisionat din funcția … Articolul Claudiu Keșeru părăsește FC Bihor Oradea: motivele fostului internațional apare prima dată în Main News.
Acum o oră
14:10
Costel Barbu, fost secretar general adjunct al Guvernului Orban, are un trecut controversat, inclusiv condamnări pentru incompatibilitate și probleme legale. Implicat în dosare de corupție și acuzații grave, rămâne un membru influent al PNL. În 2024, a candidatat pentru Senat, continuând activitatea politică. Costel Barbu, fost șofer al premierului Orban, a devenit secretar general al … Articolul Costel Barbu, parlamentarul PNL din Guvernul Orban, și legătura cu Răzvan Cuc apare prima dată în Main News.
14:10
Kremlinul a avertizat că va reacționa ferm la voturile statelor membre UE privind activele rusești înghețate. Premierul ungar Orbán consideră confiscarea acestora o declarație de război. Într-un climat politic dinamic, mai multe țări UE caută soluții alternative. Află detalii despre pozițiile variate ale statelor membre și impactul asupra Ucrainei. Kremlinul va reacționa luând în considerare … Articolul Cine și cum votează: importanța votului în procesul electoral apare prima dată în Main News.
14:10
Paramount Skydance oferă 108,4 miliarde de dolari pentru a achiziționa Warner Bros Discovery. Oferta include 30 de dolari pe acțiune și este considerată superioară celei a Netflix. Președintele Donald Trump a exprimat preocupări legate de concurență. Oferta Paramount ar putea schimba peisajul industriei media. Paramount Skydance oferă 108,4 miliarde de dolari pentru a cumpăra Warner … Articolul Paramount oferă 108,4 miliarde dolari pentru a cumpăra Warner Bros apare prima dată în Main News.
14:10
Moscova a reacționat la declarația lui Zelenski privind renunțarea Ucrainei la aderarea la NATO, considerând această chestiune esențială pentru negocierile de pace. Kremlinul a subliniat că neutralitatea Ucrainei este crucială și așteaptă informații de la SUA după discuțiile de la Berlin. Garanțiile de securitate sunt acum prioritare. Moscova consideră că neaderarea Ucrainei la NATO este … Articolul Reacția Kremlinului la renunțarea Ucrainei la aderarea în NATO apare prima dată în Main News.
14:10
Google a lansat o funcție de căutare bazată pe AI care generează rețete, stârnind îngrijorări în rândul bloggerilor culinari. Fără protecție legală, rețetele sunt reproduse fără atribuiri, afectând veniturile din publicitate. Bloggerii caută strategii alternative pentru a-și menține traficul și veniturile în această nouă eră digitală. Google a lansat o funcție AI care generează rețete, … Articolul Ce se întâmplă cu bloggerii de rețete și impactul asupra audienței loro apare prima dată în Main News.
14:10
Prețurile cazărilor din România pentru 2026 rămân în majoritate stabilizate, cu 68,8% dintre hotelieri conservând tarifele. Cererea slabă a generat ajustări, dar investițiile continuă, axându-se pe modernizări. Sărbătorile de Crăciun și Revelion 2026 aduc oferte diverse, cu un interes crescut pentru relaxare în medii naturale. Anul 2025 a fost mai modest pentru 76,8% dintre hotelieri … Articolul Prețurile cazărilor în România din 2026: Anunț vital pentru Crăciun și Revelion apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
13:40
Adi Popa a răspuns atacului lui Gregory Tade, afirmând că are mai multe trofee decât goluri a marcat fostul său coleg la FCSB. Fotbalistul de 37 de ani, sub contract cu CSA Steaua, a subliniat diferențele de poziție și calități între ei, amintind și de reușitele sale în carieră. Adi Popa a reacționat la criticile … Articolul Adi Popa atacă un fost coleg de la FCSB: „Am mai multe trofee decât goluri” apare prima dată în Main News.
13:40
Vlad Voiculescu a pierdut procesul împotriva lui Mircea Geoană, instanța respingând cererea de despăgubiri de 25.000 de euro și obligându-l să suporte cheltuielile de judecată. Acțiunea s-a bazat pe acuzații de fraudă legate de achizițiile de vaccinuri, intensificate de un dosar penal deschis de DNA. Curtea de Apel București a respins apelul lui Vlad Voiculescu … Articolul Vlad Voiculescu, învins de Mircea Geoană în procesul vaccinurilor de miliarde apare prima dată în Main News.
13:10
Soldații belgieni din Lituania dezvăluie o stare de alertă și pregătiri pentru război, într-un context în care o confruntare militară între NATO și Rusia devine din ce în ce mai probabilă. Oficialii atrag atenția asupra amenințărilor constante la adresa flancului estic al Europei și necesității întăririi apărării în fața presiunii ruse. O confruntare militară între … Articolul Soldații belgieni în Lituania: stare reală de alertă pentru război apare prima dată în Main News.
13:10
Comisia Europeană investighează Google pentru utilizarea conținutului online al presei fără compensare adecvată în antrenarea inteligenței artificiale. Autoritățile antitrust subliniază riscurile de abuz de poziție dominantă și asigură protecția creatorilor de conținut pe piețele emergente AI. Comisia Europeană investighează Google pentru utilizarea conținutului online al presei și videoclipurilor YouTube în antrenarea inteligenței artificiale Google ar … Articolul Comisia Europeană investighează Google pentru antrenarea inteligenței artificiale apare prima dată în Main News.
13:10
Casa Albă pregătește sancțiuni împotriva Rusiei dacă Putin refuză acordul de pace cu Ucraina. Noile măsuri vizează sectorul energetic, inclusiv nava fantomă de petroliere rusești. Proiectul de lege bipartid din 2025 ar obliga pe Trump să sancționeze comercianții de petrol rusesc în termen de 90 de zile. Casa Albă pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei în … Articolul Casa Albă anunță sancțiuni suplimentare pentru Rusia în cazul respingerii păcii apare prima dată în Main News.
13:10
Un studiu din Marea Britanie preconizează că până în 2035, trei cincimi din sarcinile din comerț vor fi transformate de inteligența artificială. Schimbările vor afecta mai ales echipele digitale și operațiunile de retailer, îmbunătățind eficiența și serviciile către clienți. România va urma aceeași tendință. În următorul deceniu, inteligența artificială va transforma aproape 60% din sarcinile … Articolul Transformările posturilor în comerț până în 2035: ce va schimba viitorul? apare prima dată în Main News.
13:10
Descoperă DraculaLand, proiectul de 1 miliard de euro, inspirat de legenda lui Dracula, situat la doar 20 de minute de București. Cu zone tematice, atracții diverse și hoteluri, parcul tematic promite să devină destinația principală de divertisment din Europa. Deschiderea este estimată pentru 2027. DraculaLand, un parc tematic inspirat de mitul lui Dracula, va fi … Articolul Disneyland în București: Oferte Ieftine în Capitala Transilvaniei apare prima dată în Main News.
13:00
Băsescu cere demiterea lui Predoiu, acuzându-l că a izolat Justiția. Soluțiile propuse includ refacerea legilor Justiției, reducerea puterii șefilor de instanță și introducerea responsabilității judecătorești. Fostul președinte avertizează asupra vânzării Porților de Fier sau a portului Constanța, dacă măsurile economice nu sunt luate urgent. Băsescu solicită demiterea lui Predoiu, considerându-l vinovat de izolarea Justiției Propune … Articolul Predoiu merită o vacanță: soluții de la fostul președinte apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
12:40
Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, este acuzat de intervenția în mita de 6% pentru atribuirea unui contract RAR. Ancheta DNA a relevat întâlniri secrete și promisiuni de plată legate de afacerea cu Euro Quip International. Detalii despre posibile fapte de corupție și implicarea directorului RAR. Procurorii DNA au efectuat percheziții în dosarul lui Răzvan … Articolul Intermediari secreți și detalii despre mita la RAR de la Cuc apare prima dată în Main News.
12:30
UTA Arad a pierdut un proces și este obligată să plătească 70.000 de euro impresarului Traian Gherghișan pentru transferul lui Virgiliu Postolachi. Instanța a decis că clubul nu a respectat clauza de comision, iar UTA se află într-o situație financiară delicată, având datorii semnificative către stat. UTA Arad a fost obligată să plătească 70.000 de … Articolul UTA, obligată să plătească 70.000 euro unui impresar, verdict dur apare prima dată în Main News.
12:10
Charles Leclerc a ales o vacanță exotică alături de logodnica sa, Alexandra Saint-Mleux, pentru a se reîncărca după un sezon dificil în Formula 1. Monegascul se pregătește intens pentru sezonul 2026 și va petrece timp în Antarctica, combinând relaxarea cu antrenamente fizice specifice. Sezonul dificil pentru Ferrari s-a încheiat cu Charles Leclerc pe locul 4 … Articolul Evadare romantică pentru Charles Leclerc și logodnica sa: destinația de vis apare prima dată în Main News.
12:10
Nicușor Dan a subliniat necesitatea reformării concursurilor și puterii președinților de instanță, evidențiind problemele din sistemul de justiție. El a promis o dezbatere amplă pentru a oferi un spațiu de exprimare tuturor actorilor, subliniind importanța probelor și a stabilității legislative. Nicuşor Dan a declarat necesitatea reformării concursurilor pentru președinții de instanță Președintele a promis o … Articolul Reforma concursurilor și puterii președinților de instanță: necesitate urgentă apare prima dată în Main News.
12:10
Traian Băsescu avertizează că România riscă să vândă Portul Constanța și Porțile de Fier din cauza îndatorării ridicate. Fostul președinte critică Coaliția PSD-USR pentru blocarea reformelor economice esențiale, subliniind impactul negativ asupra populației și creșterea impozitelor. Deficitul de 9,3% din PIB necesită măsuri urgente. Traian Băsescu avertizează că România ar putea vinde Portul Constanța sau … Articolul Băsescu: Portul Constanța și Porțile de Fier, în pericol de vânzare! apare prima dată în Main News.
12:10
Telescopul James Webb a descoperit o exoplanetă rară, PSR J2322-2650b, cu o atmosferă bizară ce conține nori de funingine și carbon molecular. Studiile sugerează o compoziție unică, ceea ce ridică întrebări noi despre formarea planetelor. Descoperirea evidențiază importanța telescopului în explorarea cosmosului. Telescopul James Webb a descoperit exoplaneta PSR J2322-2650b, cu o atmosferă ce conține … Articolul Exoplanetă misterioasă descoperită de telescopul James Webb: reacția cercetătorilor apare prima dată în Main News.
12:10
Banca Reglementelor Internaționale avertizează că prețul aurului a devenit „exploziv” și speculativ, contrar modelului de protecție istoric. Creșterea bruscă de aproape 20% din septembrie atrage atenția investitorilor, iar tendința actuală ar putea duce la corecții rapide pe piețe. Banca Reglementelor Internaționale avertizează că prețul aurului a devenit speculativ și riscant Evoluția prețului aurului este o … Articolul Băncile avertizează: Prețul aurului ar putea exploda oricând! apare prima dată în Main News.
12:10
Rusia a început să-și echipeze dronele cu rachete aer-aer R-60 pentru a ataca avioanele care le interceptează, conform informațiilor serviciului de informații ucrainene (GUR). Această modificare permite dronelor Geran-2 să țintească elicopterele și avioanele adversarului, reprezentând un nou pas în războiul modern. Rusia a început să-și înarmeze dronele cu rachete aer-aer R-60 din era sovietică … Articolul Rusia își înarmează dronele cu rachete aer-aer pentru atacuri Zboruri sub amenințare apare prima dată în Main News.
12:10
Startup-ul Everbloom transformă penele de pui în cașmir sustenabil, folosind inteligența artificială. Compania promite materiale biodegradabile, mai ieftine și prietenoase cu mediul, contribuind la reducerea deșeurilor din industria avicolă. Investițiile de peste 8 milioane de dolari subliniază potențialul revoluționar al acestei tehnologii. Everbloom transformă penele de pui în fibre textile asemănătoare cu cașmirul folosind inteligența … Articolul Startup inovator transformă penele de pui în cașmir cu inteligența artificială apare prima dată în Main News.
12:10
ANAF caută sechestru pe bunurile familiei Iohannis pentru despăgubiri de 1 milion euro # MainNews.ro
ANAF intenționează să impună sechestru pe bunurile familiei Iohannis din Sibiu, solicitând despăgubiri de 1 milion de euro. Acțiunea vizează recuperarea prejudiciului dintr-un imobil dobândit de stat prin moștenire. Instanța va analiza apelul, iar ANAF promite măsuri legale pentru protejarea intereselor statului. ANAF vrea să pună sechestru pe bunurile familiei Iohannis pentru recuperarea unei datorii … Articolul ANAF caută sechestru pe bunurile familiei Iohannis pentru despăgubiri de 1 milion euro apare prima dată în Main News.
11:10
Președintele României, Nicușor Dan, a discutat despre provocările din sistemul de justiție, punând întrebarea de ce foștii magistrați nu au acționat în instanță. El a promis schimbări, dar a subliniat că acestea vor fi limitate și că timpul va fi necesar pentru implementare. Magistrații nemulțumiți au fost invitați la dialog la Cotroceni. Nicușor Dan a … Articolul De ce nu s-a acționat în judecată sistemul judiciar? apare prima dată în Main News.
11:10
Răspunsuri variate ale germanilor despre croați și sârbi, scumpe pentru comunitățile imigrante. Opiniile despre croați sunt în general neutre sau pozitive, asociindu-i cu vacanțe și ospitalitate, însă unii germani îi grupează alături de sârbi. Descoperă perspectivele interesante din acest articol. Germanii au o opinie variată, majoritatea fiind neutră sau pozitivă despre croați Croații sunt asociați … Articolul Opinie surprinzătoare a germanilor despre croați și sârbi apare prima dată în Main News.
11:10
Fabrica din România, sponsorizată de Critical Metals, va prelucra pământuri rare extrase din mina Tanbreez din Groenlanda. Proiectul vizează asigurarea unor surse independente de metale esențiale pentru industria aerospațială și militară, reducând dependența Europei de China în acest sector strategic. Fabrica din România va prelucra pământuri rare extrase din mina Tanbreez din Groenlanda Proiectul are … Articolul Fabrica din România care va prelucra pământuri rare pentru americani apare prima dată în Main News.
11:10
Un miliardar ceh a donat 4,1 milioane de euro pentru armamentul Ucrainei, conform asociației „Dárek pro Putina”. Ivo Lukačovič, antreprenor de succes, și-a dezvăluit identitatea, iar banii vor fi folosiți pentru achiziția de drone și echipamente militare, în sprijinul forțelor ucrainene. Articolul Miliardar ceh donează 4 milioane euro pentru armamentul Ucrainei apare prima dată în Main News.
11:10
Google a lansat CC, un asistent de productivitate AI care rezumă ziua utilizatorilor prin e-mail. Conectat la Gmail, Google Drive și Calendar, CC trimite un mesaj zilnic cu sarcini și actualizări importante. Disponibil în SUA și Canada, acest asistent oferă un context bogat și învață preferințele utilizatorilor. Google lansează CC, un asistent de productivitate bazat … Articolul Asistentul Google îți rezumă ziua prin e-mail: cum funcționează apare prima dată în Main News.
11:10
Porcul a dispărut din târgurile românești din cauza interdicțiilor legate de pesta porcină, lăsând românii fără tradiționalul preparat de Crăciun. Oamenii se plâng de hoții din Parlament și Bruxelles, visând la un viitor în care porcul va reveni pe mesele lor. Georgescu promite să facă ordine. Porcul este interzis de vânzare în târgurile din România, … Articolul Georgescu luptă cu scroafele din București pentru porci mai buni apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
10:30
Înalta Curte de Casație și Justiție a decis că dosarele de evaziune fiscală fără expertiză de specialitate nu pot fi trimise în judecată. Această hotărâre subliniază importanța raportului de expertiză conform legii, asigurând astfel o aplicare corectă și consistentă a normelor în procedura penală. Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit că dosarele de … Articolul ÎCCJ: Fără expertiză, dosarele de evaziune fiscală nu se judecă apare prima dată în Main News.
10:20
FIFA a desemnat cel mai bun 11 din fotbalul mondial în 2025, cu PSG dominând lista jucătorilor, incluzând șase premianți. Donnarumma, ales cel mai bun portar, va continua la Manchester City. Barcelona și Liverpool completează echipa de elită, în timp ce Mbappe lipsește din cauza unui conflict cu patronul clubului. FIFA a desemnat cele mai … Articolul FIFA 2025: Cel mai bun 11 mondial, PSG domină selecția jucătorilor apare prima dată în Main News.
10:10
Curtea Constituțională a aprobat majorările fiscale din 2026, inclusiv creșterea impozitelor pe locuințe și autovehicule. Antreprenorii vor plăti un impozit pe dividende de 16%, iar noi restricții vor afecta distribuirea dividendelor. Prepară-te pentru schimbările din 2026 în impozitarea proprietăților și afacerilor. Curtea Constituțională a validat creșterea impozitelor locale începând cu 1 ianuarie 2026 Impozitul pe … Articolul Creșterea taxelor în 2026: măsuri fiscale aprobate de Curtea Constituțională apare prima dată în Main News.
10:10
Atacurile intesificate ale Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei au dus la crize majore de energie. Kievul și estul Ucrainei sunt aproape de o pană totală de curent, cu locuitorii suportând până la 16 ore de întreruperi zilnice, iar soluțiile de armistițiu între părți rămân inaccesibile. Rusia intensifică atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, provocând … Articolul Ucraina estică și Kievul, aproape de blackout total din cauza atacurilor rusești apare prima dată în Main News.
10:10
Astronauții au descoperit mirosuri surprinzătoare în spațiu, precum cel de friptură arsă sau praf de pușcă, asociate cu oxigenul atomic. Studiile asupra cometei 67P arată arome ca ouă putrede și grajd de cai. Analizarea acestor mirosuri oferă indicii valoroase despre compoziția chimică a planetelor și originile Uniului. Astronauții au raportat mirosuri precum friptură arsă și … Articolul Mirosurile surprinzătoare descoperite de astronauți în spațiu apare prima dată în Main News.
10:10
Român cu 101 arestări, bătut în Madrid după ce a furat 80 de euro din restaurantul japonez Mahana. Incidentul a avut loc pe 13 decembrie, când bărbatul a intrat în localul închis. Urmărirea angajaților a dus la o altercație, iar românul a fost resuscitat de poliție și internat cu traumatism cranio-cerebral sever. Un român de … Articolul Român cu 101 arestări, bătut în Madrid după furtul de 80 de euro apare prima dată în Main News.
10:00
Judecătoarea Raluca Moroșanu a atras atenția purtând roba de instanță la conferința de presă a Curții de Apel, spre deosebire de colegii săi îmbrăcați în civil. Această alegere subliniază etica profesională și respectul față de lege, având loc într-un context unde roba este asociată cu autoritatea și neutralitatea judiciară. Judecătoarea Raluca Moroșanu a purtat roba … Articolul Judecătoarea Raluca Moroșanu, roba de instanță la conferința CAB apare prima dată în Main News.
10:00
Judecătoarea Raluca Moroșanu a denunțat teroarea la Curtea de Apel București, comparând situația cu regimul lui Ceaușescu. După dezvăluirile unui coleg despre nereguli, ea a intervenit într-o conferință de presă pentru a confirma presiunile și amenințările asupra magistraților, lăsând-o pe Liana Arsenie fără reacție. Judecătoarea Raluca Moroșanu a simțit nevoia să susțină un coleg după … Articolul Teroare la CAB: Plana Raluca Moroșanu ca Ceaușescu apare prima dată în Main News.
10:00
Fiul regizorului Rob Reiner, Nick Reiner, a fost acuzat de omor cu premeditare în cazul morții părinților săi, Rob și Michele Reiner. Aceștia au fost găsiți morți prin înjunghiere în locuința lor din Brentwood, California. Nick riscă închisoare pe viață sau pedeapsa cu moartea dacă va fi găsit vinovat. Nick Reiner, fiul regizorului Rob Reiner, … Articolul Nick Reiner, fiul regizorului Rob Reiner, acuzat de omor în cazul părinților săi apare prima dată în Main News.
09:20
Istvan Kovacs, arbitru român de 41 de ani, se pregătește pentru un nou obiectiv: participarea la Cupa Mondială 2026. După succesul la finala Ligii Campionilor, el este singurul român pe lista UEFA pentru turneul din SUA, Canada și Mexic. Lotul final va fi anunțat în martie. Istvan Kovacs, arbitru român, a oficiat la finala Ligii … Articolul Istvan Kovacs zboară printre vulturi: Arbitrul român în acțiune apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
08:20
FCSB a obținut o victorie clară, 2-0, împotriva Unirii Slobozia, în etapa a 20-a a Superligii, urcând pe locul 9 cu 28 puncte. Într-un meci în care gazdele au jucat în 10 oameni, FCSB se apropie de Oțelul, ocupanta locului 6. Unirea Slobozia rămâne pe o serie negativă cu 9 înfrângeri la rând. FCSB a … Articolul FCSB presează Oțelul, ultimul din play-off, în urma eșecului lui Hagi apare prima dată în Main News.
08:00
Senatul votează moţiunea împotriva Dianei Buzoianu după incidentul de la Barajul Paltinu # MainNews.ro
Moţiunea simplă împotriva ministrului mediului, Diana Buzoianu, se va vota luni la Senat, în urma crizei apei din Prahova. AUR o acuză de incompetenţă pentru că nu a intervenit în gestionarea situaţiei de la barajul Paltinu, lăsând peste 100.000 de oameni fără apă potabilă. Consecinţele sunt grave, afectând sănătatea publică şi sistemul energetic naţional. AUR … Articolul Senatul votează moţiunea împotriva Dianei Buzoianu după incidentul de la Barajul Paltinu apare prima dată în Main News.
08:00
Doi tineri din Milano au deschis focul asupra bodyguarzilor unui club, după ce le-a fost refuzat accesul. Incidentul s-a petrecut noaptea, iar atacatorii au tras trei focuri, rănind ușor o persoană. Cei doi suspecți au fost arestați, având asupra lor o armă și droguri. Motivul: o răzbunare. Doi tineri au tras asupra bodyguarzilor după ce … Articolul Tineri deschid focul asupra bodyguarzilor la un club din Milano apare prima dată în Main News.
08:00
Disney a semnat un acord de 1 miliard de dolari cu OpenAI pentru a folosi personaje din francizele sale în platforma de video generativ Sora. Utilizatorii vor putea crea videoclipuri cu peste 200 de personaje Disney, iar conținutul generat va fi disponibil și pe Disney+. Investiția va promova inovația responsabilă în industrie. Disney și OpenAI … Articolul Disney investește 1 miliard în OpenAI pentru personaje în ChatGPT și Sora apare prima dată în Main News.
08:00
Europenii propun o „forță multinațională” pentru Ucraina, sprijinită de SUA, pentru a asigura o pace durabilă. Liderii europeni, reuniți la Berlin, cer Rusiei să încheie războiul și discută despre garanții de securitate și sprijin economic pentru Ucraina, menționând importanța menținerii frontierelor internaționale. Articolul Forță multinațională în Ucraina: Europa și SUA presionează Rusia pentru pace apare prima dată în Main News.
08:00
Satelitul chinezesc s-a apropiat periculos de sateliții Starlink ai lui Elon Musk, evitând coliziunea grație manevrelor automate. SpaceX acuză lipsa de date de localizare, în timp ce CAS Space susține că incidentul a avut loc după încheierea misiunii. Orbita joasă a Pământului devine tot mai aglomerată, crescând riscurile de coliziuni. O coliziune între un satelit … Articolul Risc de ciocnire între sateliții Starlink și cei chinezi pe orbita joasă apare prima dată în Main News.
08:00
Pe 17 decembrie 1989, Nicolae Ceaușescu a ordonat deschiderea focului asupra protestatarilor din Timișoara, marcând cea mai sângeroasă zi a Revoluției Române. Măcelul a început după blândețea forțelor de ordine și a dus la 73 de morți în zilele următoare. Detalii despre evenimentele tragice sunt disponibile în articol. Pe 17 decembrie 1989, Ceaușescu a ordonat … Articolul Ordinul lui Ceaușescu din 17 Decembrie 1989: împușcarea timișorenilor apare prima dată în Main News.
07:20
Răzvan Burleanu, președintele FRF, a pierdut un proces împotriva fostului portar Florin Prunea, decis de Înalta Curte. Burleanu a solicitat 500.000 lei pentru daune morale, dar instanța a dat câștig de cauză lui Prunea, argumentând că declarațiile acestuia erau critice, dar nu defăimătoare. Răzvan Burleanu a pierdut procesul cu Florin Prunea, fost component al Generației … Articolul Răzvan Burleanu a găsit nașul: Un fost star din Generația de Aur intervine apare prima dată în Main News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.