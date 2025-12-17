Amazon investește masiv în OpenAI, creatorul ChatGPT

10:10

Atacurile intesificate ale Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei au dus la crize majore de energie. Kievul și estul Ucrainei sunt aproape de o pană totală de curent, cu locuitorii suportând până la 16 ore de întreruperi zilnice, iar soluțiile de armistițiu între părți rămân inaccesibile. Rusia intensifică atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, provocând … Articolul Ucraina estică și Kievul, aproape de blackout total din cauza atacurilor rusești apare prima dată în Main News.