UE anunță investiții de 1,8 miliarde euro în energie, inclusiv în România

Preţul aurului a înregistrat în 2025 cea mai mare creştere de la criza petrolieră din 1979 - preţurile dublându-se în ultimii doi ani - o performanţă care anterior ar fi putut duce la prognoze vizând o corecţie majoră, iar cu toate acestea analiştii de la JP Morgan, Bank of America şi firma de consultanţă Metals Focus mizează pe faptul că aurul va atinge 5.000 de dolari pe uncie în 2026, arată o analiză Reuters.