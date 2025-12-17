UE anunță investiții de 1,8 miliarde euro în energie, inclusiv în România
Economica.net, 17 decembrie 2025 18:20
Comisia Europeană şi Banca Europeană de Investiţii au anunţat, joi, plata a 1,8 miliarde euro din Fondul pentru modernizare pentru a sprijini 45 de investiţii legate de energia curată în 12 state membre diferite, inclusiv în România, informează un comunicat de presă al executivului comunitar.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 15 minute
18:40
Acord în coaliție. Reformă fără tăieri de salarii, se taie din cheltuieli. Când crește salariul minim # Economica.net
Coaliția de guvernare a ajuns, în sfârșit, la consens, după discuții de luni privind tăierile din administrație și salariul minim, mai ales.
Acum o oră
18:20
Comisia Europeană şi Banca Europeană de Investiţii au anunţat, joi, plata a 1,8 miliarde euro din Fondul pentru modernizare pentru a sprijini 45 de investiţii legate de energia curată în 12 state membre diferite, inclusiv în România, informează un comunicat de presă al executivului comunitar.
18:10
Taxa pe stâlp majorează prețul energiei electrice pentru populație, de la 1 ianuarie # Economica.net
O parte din creșterea tarifelor de rețea, care va conduce la creșterea prețurilor finale la energie eletrică, a fost genarată de taxa pe construcții speciale, au explicat oficialii ANRE la o întâlnire cu presa.
18:00
Grindeanu ignoră avertismentele marilor antreprenori și companii: Nu vreau să fie eliminat impozitul pe cifra de afaceri (IMCA). Mediul de business a afirmat clar că IMCA va îngropa economia # Economica.net
Sorin Grindeanu, președintele PSD, afirmă fără echivoc că nu dorește eliminarea Impozitului pe cifra de afaceri (IMCA) impus băncilor. Anterior, cele mai importante organizații ale mediului de business, care au în componența lor și parte din marile bănci, au arătat că această taxă va îngropa economia.
Acum 2 ore
17:50
Wizz Air a anunțat o nouă rută pe care o lansează de la Brașov anul viitor.
17:10
Oraşul mindfulness – Povestea „utopiei” în care Bhutan investeşte un miliard de dolari în criptomonede (VIDEO) # Economica.net
Regatul Bhutan a anunţat miercuri că vrea să investească un miliard de dolari proveniţi din rezervele sale naţionale de criptomonede în viitorul oraş bazat pe conceptul de "mindfulness", care are drept obiectiv să devină centrul economic şi financiar al regatului, relatează AFP.
Acum 4 ore
16:40
Anunț surpriză al Ministrului Dezvoltării: Vom achita toate lucrările executate. Suma semnificativă pregătită pentru constructori # Economica.net
Ministrul Dezvoltării, Cseke Atilla, a anunțat, după ședința de Guvern de astăzi, că instituția pe care o conduce va achita toate lucrările deja executate, pe toate programele de finanțare.
16:40
Nicuşor Dan: Urgenţa e să avem bugetul pe 2026. România va intra într-un deficit poate puţin peste 6% # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan a subliniat, miercuri, că urgenţa este ca România să aibă bugetul de stat pe anul viitor, iar acesta se va înscrie într-un deficit de "puţin peste 6%".
16:20
Prima instalaţie STATCOM din România a fost pusă în funcţiune. De ce este importantă această tehnologie pentru Sistemul Energetic al României # Economica.net
Transelectrica a pus în funcţiune, după finalizarea cu succes a probelor tehnice, prima instalaţie STATCOM (Compensator Sincron Static) din Reţeaua Electrică de Transport (RET), în staţia electrică 400/220/110/20 kV Sibiu Sud, ce reprezintă prima parte a proiectului de instalare a două mijloace moderne de compensare a puterii reactive în staţiile Sibiu Sud şi Bradu.
16:20
Vești bune! Roamingul se ieftinește din 1 ianuarie. Rep. Moldova și Ucraina intră în programul Roaming ca acasă al UE # Economica.net
ANCOM informează că, de la 1 ianuarie 2026, utilizatorii de servicii mobile vor beneficia de tarife mai mici de roaming, atât prin reducerea valorii maxime a suprataxei pentru serviciile de date în roaming în SEE, cât și prin integrarea Republicii Moldova și a Ucrainei în sistemul de tarifare „Roaming ca acasă”.
16:20
Încă un an de recorduri pentru aur, în 2026 – Cât va mai creşte preţul metalului galben (analiză) # Economica.net
Preţul aurului a înregistrat în 2025 cea mai mare creştere de la criza petrolieră din 1979 - preţurile dublându-se în ultimii doi ani - o performanţă care anterior ar fi putut duce la prognoze vizând o corecţie majoră, iar cu toate acestea analiştii de la JP Morgan, Bank of America şi firma de consultanţă Metals Focus mizează pe faptul că aurul va atinge 5.000 de dolari pe uncie în 2026, arată o analiză Reuters.
16:20
Micii detronează burgerii în topul livrărilor. Ce comandă românii în funcție de oraș – bilanț Wolt # Economica.net
La șapte luni de la lansarea oficială în România, platforma de livrări Wolt prezintă rezultatele primei sale analize detaliate a obiceiurilor de cumpărare ale românilor.
16:20
Reset major în industria IT în 2025: proiectele de volum dispar, iar bugetele se concentrează pe AI aplicată, securitate și infrastructuri critice – analiză # Economica.net
Industria IT încheie 2025 sub semnul unui reset major, după un an marcat de restructurări, ajustări de bugete și o schimbare profundă a modului în care companiile decid ce proiecte continuă și ce proiecte sunt abandonate, potrivit OVES Enterprise, companie de tehnologie din Cluj-Napoca.
16:20
Ultima oră. Ministerul Finanțelor dă drumul la bani. Aproape 4 miliarde de lei pentru investiții și plata datoriilor # Economica.net
Ministerul Finanțelor anunță că a alocat 3,8 miliarde de lei pentru plata arieratelor și investiții în domenii cheie, cum ar fi infrastructura.
15:30
Ce spune Bolojan despre eliminarea impozitului minim pentru companii (IMCA) şi ce ne aşteaptă în 2026 # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a declarat la DIGIFM că în zilele următoare vor avea loc discuţii în Coaliţie pentru eliminarea impozitului pe cifra de afaceri la companii deoarece IMCA a redus la jumătate volumul de investiţii străine. Guvernul ar trebui să se concentreze la a limita preţurile de transfer şi la a elimina sau a reduce impozitul minim pe cifra de afaceri, a explicat premierul.
15:10
Noul terminal de pasageri al Aeroportului International Craiova, de peste 100 de milioane de euro, se inaugurează mâine – FOTO # Economica.net
Terminalul Aeroportului International Craiova, care a necesitat investiții de peste 100 de milioane de euro, se inaugurează mâine în prezența a 500 de invitați, potrivit unui comunicat de presă remis Economica.net.
15:10
Sănătatea nu intră în vacanță: în spitalul de recuperare din Orașul Medical, îngrijirea medicală continuă și de sărbători # Economica.net
La final de an, într-o perioadă de bilanț și reflecție, sănătatea rămâne una dintre cele mai importante investiții pe termen lung. În contextul creșterii incidenței bolilor cronice, neurologice și cardiovasculare, recuperarea medicală devine nu doar o etapă de tratament, ci un pilon esențial pentru redobândirea autonomiei și a calității vieții.
15:10
Amazon.com Inc este în discuţii pentru a investi în OpenAI, într-un potenţial acord care ar putea evalua firma de inteligenţă artificială (AI) la peste 500 miliarde de dolari, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.
15:10
Carrefour trece de borna de 200 de magazine cu formatul său de proximitate Express. „Vom continua să investim în magazinele Express și Market” # Economica.net
Retailerul francez Carrefour va deschide în data de 22 decembrie al 200-lea magazin de proximitate Express. Doar anul acesta, compania a inaugurat 27 de magazine în acest format, dintre care 19 integrate și 8 în sistem de franciză. Totodată, retailerul și-a extins rețeaua de magazine Market, ajungând la 191 de locații. Retailerul vizează ca în 2026 să accelereze planurile de dezvoltare a formatului Express, cu mai multe deschideri planificate decât în anul 2025, atât proprii, cât și în sistem de franciză.
15:10
Consumul individual efectiv (AIC) în statele membre UE, exprimat în paritatea puterii de cumpărare standard (PPS), varia anul trecut între 72% din media UE în Letonia, 86% în România şi 146% în Luxemburg, arată datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistică (Eurostat).
15:10
Bolojan nu ia în calcul declararea ca neconstituţională a legii privind pensiile magistraţilor # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, miercuri, că nu ia în calcul varianta în care legea de reformare a pensiilor magistraţilor ar putea fi declarată neconstituţională.
Acum 6 ore
13:50
VIDEO A fost deschisă circulația pe Centura Zalău, primul drum făcut de chinezi în România # Economica.net
Misiune încheiată la Zalău, anunță miercuri Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, cu ocazia deschiderii circulației pe Centura Zalău.
13:50
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman ar fi cumpărat magazinele Carrefour din România – Gazeta de Cluj # Economica.net
Adrian și Dragoș Pavăl, proprietarii Dedeman, ar fi cumpărat Carrefour ieri seara, potrivit unor surse citate de Gazeta de Cluj.
13:40
Cărbunele refuză să moară. Un nou record pentru cererea mondială, în 2025 (date oficiale IEA) # Economica.net
Cererea mondială de cărbune ar urma înregistreze un nou record în 2025, în pofida tendinţelor regionale divergente în privinţa consumului, arată un raport publicat miercuri de Agenţia Internaţională a Energiei (IEA), transmite DPA.
13:40
Marea Britanie, cunoscută pentru climatul său umed şi mohorât, a înregistrat un record de ore de soare în 2025, au anunţat miercuri serviciile meteorologice, informează AFP.
13:40
Marius Barbu preia rolul de Chief Operating Officer al NEPI Rockcastle din aprilie 2026 # Economica.net
Marius Barbu va prelua de anul viitor rolul de Chief Operating Officer al celui mai mare dezvoltator de centre comerciale din România. În prezent, această funcție este ocupată de la Marek Noetzel, care va deveni noul CEO al companiei.
13:40
Piața balsamurilor de buze, creștere anuală de aproape 30%. Care sunt factorii care influențează tendința # Economica.net
Piața balsamurilor de buze înregistrează creșteri anuale constante de până la 30%, potrivit datelor Nielsen raportate în perioada iulie 2024-iunie 2025 - temperaturile scăzute din sezonul rece favorizează această tendință.
13:40
S-a mai vândut un centru comercial. Un investitor local a preluat Winmarkt Tulcea cu 5,6 milioane de euro # Economica.net
Immobiliare Grande Distribuzione (IGD), care deține în România rețeaua de centre comerciale Winmarkt, a vândut al cincilea centru comercial din planul de restructurare.
13:40
Facturi mai mici – Ce ar trebui să se întâmple în 2026 pentru ca preţurile la energie electrică să scadă (analiză AEI) # Economica.net
Scăderea preţului energiei electrice în România depinde de un mix complex de factori economici, tehnologici şi politici, fiind esenţială o piaţă competitivă, bazată pe transparenţă şi pe eliminarea speculaţiilor care duc la fluctuaţiile nejustificate de preţ, relevă o analiză realizată de Asociaţia Energia Inteligentă (AEI).
13:40
Amenzi de 26 mil. euro pentru trei companii de pe piața de tutun încălzit, care s-ar fi înțeles la preț. Nume mari pe listă # Economica.net
Consiliul Concurenței a sancționat companiile Philip Morris Trading SRL, Interbrands Orbico SRL și Mediaposte Hit Mail SA cu amenzi în valoare totală de 135,2 milioane lei (26,6 milioane euro), pentru participarea la înțelegeri anticoncurențiale pe piața produselor din tutun încălzit.
Acum 8 ore
12:00
Canon lansează în România modelul de aparat foto EOS R6 Mark III, precum şi obiectivul fix RF 45mm F1.2 STM.
12:00
Frânele mașinii tale Volkswagen Golf asigură siguranța ta și a familiei, indiferent de distanțe sau stil de condus. Întreținerea corectă a sistemului de frânare previne reparațiile costisitoare, protejează valoarea autoturismului și evită evenimente neplăcute în trafic. Află cum poți să recunoști semnele uzurii, să menții performanța optimă și să iei decizii informate despre piesele potrivite pentru modelul tău!
12:00
Pentru majoritatea dintre noi, zilele se succed într-un ritm previzibil. Calendarul se umple cu întâlniri, termene-limită și obiective de atins. Deciziile sunt luate rapid, iar atenția este orientată spre rezultate, eficiență și performanță. Viața își urmează cursul, cu planuri pentru viitor și momente de respiro atent programate.
12:00
Suedezii de la OX2, foarte activi la noi în țară, termină primul lor parc eolian din România, au montat ultima turbină. VIDEO # Economica.net
Dezvoltatorul suedez OX2, care dezvoltă un portofoliu de 1.100 MW în România și care acum are în lucru jumătate din tot ce se ridică în eolian în România, finalizează parcul Green Breeze de 99 MW din Galați, primul lor parc dezvoltat în România. Au anunțat că au montat toate turbinele.
Acum 12 ore
10:50
Rinat Akhmetov, unul dintre cei mai bogaţi oameni din Ucraina, a finalizat achiziţia companiei ArcelorMittal Tubular Products Iași. Produsele fabricii vor reconstrui infrastructura și industria Ucrainei # Economica.net
Metinvest, controlată de Rinat Akhmetov, beneficiarul real al grupului Meinvest şi unul dintre cei mai bogaţi oameni din Ucraina, a finalizat achiziția companiei ArcelorMittal Tubular Products Iași, la 16 decembrie. "Aceasta face parte din contribuția noastră la reconstrucția de după război", a spus Yuriy Ryzhenkov, CEO al Metinvest Group.
10:50
FOTO Anunț major pentru toți clienții ING! Se schimbă cardurile, conturile, comisioanele, dobânzile, cursul valutar. Apare contul de 220 de lei pe lună # Economica.net
Anunț major pentru peste 2 milioane de români. ING Bank, unul dintre cei mai mari jucători din piața bancară, prezent în top 3 în ceea ce privește numărul de clienți cu conturi curente, anunță schimbări majore în ceea ce privește serviciile pe care le oferă, de la carduri și conturi la dobânzi și curs valutar.
10:40
Petrom inaugurează o nouă unitate de recuperare sulf la rafinăria Petrobrazi, investiție de 45 mil. euro # Economica.net
OMV Petrom, cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, anunță finalizarea unei investiții în rafinăria Petrobrazi, pentru o nouă unitate de recuperare sulf, cu o valoare de 45 milioane euro, potrivit unui comunicat de presă al companiei.
10:40
Brandul de lux Gucci revine oficial în România, cu un magazin la București, în cadrul TOFF Galleries, amplasat pe Calea Victoriei.
10:30
Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP și băncile cooperatiste afiliate au integrat plățile instant împreună cu Trasfond # Economica.net
Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP și TRANSFOND, operatorul și administratorul infrastructurii de plăți interbancare de retail naționale, anunță integrarea Plăților Instant, consolidând astfel accesul la soluții moderne de plată pentru un număr extins de utilizatori din întreaga țară, arată un comunicat de presă al băncii.
10:30
Industrie România – Afacerile au crescut cu peste 3%, în primele 10 luni. Care a fost sectorul cu cele mai bune rezultate (date oficiale) # Economica.net
Cifra de afaceri din industrie pe total (piaţa internă şi piaţa externă) a crescut în primele zece luni, în termeni nominali, cu 3,2%, raportat la perioada similară din 2024, pe fondul majorărilor înregistrate în industria extractivă (+12,6%) şi în industria prelucrătoare (+2,9%), potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS) date miercuri publicităţii.
10:30
Preşedintele american Donald Trump l-a felicitat marţi pe noul prim-ministru suveranist ceh Andrej Babis pentru învestirea lui în funcţie, declarând că aşteaptă "lucruri incredibile" de la acest miliardar, la fel ca el, inclusiv un eventual contract pentru avioane de vânătoare, informează AFP.
09:50
Bătălia pentru Warner Bros dintre Netflix şi Paramount – Decizie ar putea fi anunţată miercuri. Cine are şanse mai mari să preia „tezaurul” # Economica.net
Consiliul de Administraţie al Warner Bros Discovery (WBD) ar putea anunţa miercuri o decizie privind oferta de preluare a Paramount Skydance, în valoare de 108,4 miliarde de dolari, iar Board-ul va sfătui probabil acţionarii să voteze împotriva ofertei, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.
09:50
2026 aduce două noi situații de inactivitate fiscală pentru firme. Ce riscă firmele declarate inactive # Economica.net
ANAF va putea declara firmele ca fiind inactive în două noi situații, conform Legii 239/2025, respectiv Pachetul 2 fiscal. În plus, dacă în termen de un an administratorii acelor societăți nu le reactivează, Fiscul va cere dizolvarea, arată firmele de consultanță fiscală.
09:50
Preşedintele american Donald Trump a anunţat marţi o "blocadă totală" împotriva petrolierelor sub sancţiuni care se deplasează spre sau pleacă din Venezuela, întărind presiunea economică asupra Caracasului în plină criză între cele două ţări, relatează AFP.
09:50
Industria auto reacționează la deciziile CE: ACEA vorbește despre „diavolul din detalii”, iar VDA despre jumătăți de măsură # Economica.net
La doar câteva ore după ce Comisia Europeană a anunțat relaxarea deciziilor sale anterioare cu privire la emisiile poluante ale vehiculelor, dar și ale uzinelor auto, ACEA și VDA au manifestat rezerve cu privire la efectele pozitive ale pachetului de măsuri.
09:50
ENGIE a semnat un acord pentru achiziția unui parc eolian cu o capacitate instalată de 253,1 MW de la compania Greenvolt Power, parte a Greenvolt Group, arată compania franceză într-un comunicat de presă.
09:20
Firmele sub 1.000 de angajați scapă de raportările obligatorii privind drepturile omului și mediul. Noi reguli europene # Economica.net
Raportarea și obligațiile de diligență vor viza mai puține companii, dar vor rămâne stricte pentru marile corporații. Obligațiile de diligență înseamnă că marile companii trebuie să identifice, să prevină și să reducă efectele negative ale activităților lor asupra drepturilor omului și mediului, inclusiv în lanțurile de aprovizionare, scrie Termene.ro.
08:50
Statele Unite au suspendat parteneriatul lor tehnologic cu Regatul Unit, invocând progrese insuficiente în implementarea acordurilor comerciale dintre cele două ţări, a anunţat marţi Michael Kratsios, consilierul pentru ştiinţă şi tehnologie al Casei Albe, relatează AFP.
08:50
Carburanții s-au ieftinit din nou azi, pentru a opta oară la rând. Cât costă benzina și motorina azi, 17 decembrie # Economica.net
Prețul carburanților a scăzut din nou în benzinării în această dimineață, pentru a opta oară la rând, pe fondul scăderii cotațiilor petrolului.
08:40
Schimbări esențiale pe care pachetul 2 al Guvernului Bolojan le aduce de la 1 ianuarie 2026 pentru antreprenori – Hotnews # Economica.net
Cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale adoptat de Guvernul Bolojan a fost publicat în Monitorul Oficial, astfel că de la 1 ianuarie 2026 vor intra în vigoare o serie de modificări, printre care și cele aduse la legea de funcționare a unei companii, din perspectiva capitalului social minim sau a distribuirii de dividende, scrie Hotnews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.