S-a căsătorit sau nu Ilie Bolojan? Află ce a răspuns premierul la speculațiile vehiculate de o parte a presei! (VIDEO)

15:40

Premierul României, Ilie Bolojan, consideră că prescripția în cazul faptelor grave de corupție ar trebui eliminată, cu atât mai mult cu cât „generează o nemulțumire din partea cetățenilor”, dar și că președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, ar trebui să plece din funcție. Pe de altă parte, el a afirmat că ministrul Justiției, în prezent Radu Marinescu (PSD), nu are multe pârghii pentru a interveni pentru remedierea situației din acest domeniu, iar fostul ministru Cătălin Predoiu, în prezent la Interne, nu poate fi tras la răspundere acum pentru presupuse responsabilități din urmă cu mai mulți ani.