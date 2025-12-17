Coaliția a ajuns la o decizie privind salariul minim, reducerea subvențiilor pentru partide și a cheltuielilor din administrația locală

14:10

La o zi după ce au fost eliberați în urma unui acord mediat de Statele Unite cu Minsk, mai mulți prizonieri politici belaruși care au petrecut mai mult de patru ani după gratii au afirmat că nu regretă că s-au opus liderului autoritar Aleksandr Lukașenko. Într-o declarație făcută duminică, pe 14 decembrie, în fața reporterilor, în orașul ucrainean Cernigău, două dintre figurile importante ale mișcării de opoziție din 2020, Viktar Babarika și Maria Kalesnikava, au spus că simt că au...