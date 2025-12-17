Coaliția a ajuns la o decizie privind salariul minim, reducerea subvențiilor pentru partide și a cheltuielilor din administrația locală
Europa Liberă România, 17 decembrie 2025 18:50
Liderii partidelor din coaliția de guvernare au ajuns miercuri la un acord privind, printre altele, majorarea salariului minim, reducerea cu 10% a subvențiilor pentru partide și a cheltuielilor din administrația locală.
• • •
Bolojan: Votul PSD contra ministrului Mediului încalcă protocolul Coaliției. „Fără resetarea relațiilor, lucrurile nu se vor termina bine” # Europa Liberă România
Premierul Ilie Bolojan afirmă că votul PSD în parlament, în favoarea moțiunii simple împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, este o încălcare a protocolului coaliției de guvernare. Bolojan avertizează că acest tip de dispute interne slăbesc capacitatea coaliției de a funcționa eficient și că niciunui partid nu are de câștigat politic.Premierul spune la DigiFM că, pentru ca actuala guvernare să funcționeze, relațiile dintre partidele Coaliției trebuie să fie reașezate.„În...
Comisia Europeană lansează primul plan la nivelul UE pentru combaterea crizei locuințelor # Europa Liberă România
Comisia Europeană a prezentat la Strasbourg, pe 16 decembrie 2025, primul plan la nivelul Uniunii Europene destinat combaterii crizei locuințelor, o problemă care afectează atât marile orașe, cât și zonele mai puțin urbanizate din cele 27 de state membre.
Președintele Nicușor Dan, către românii de la Londra: „Se vor întâmpla nişte lucruri în Justiţie” # Europa Liberă România
Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit la Londra cu români stabiliți în Marea Britanie care protestau în fața Ambasadei României, nemulțumiți de funcționarea justiției și de anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut.
Ucraina susține că a atacat cu drone subacvatice un submarin rus, Moscova neagă acest lucru # Europa Liberă România
Serviciile de securitate ucrainene au difuzat o înregistrare video în care se vede, potrivit acestora, un atac cu drone subacvatice asupra unui submarin rus ancorat în portul Novorossiisk de la Marea Neagră.
Volodimir Zelenski spune că Ucraina nu va recunoaște Donbas ca teritoriu rus și solicită garanții de securitate similare cu cele ale NATO # Europa Liberă România
Oficialii ruși au reacționat rezervat la relatările privind progrese în negocierile americano-europene pentru a pune capăt războiului declanșat de Moscova împotriva Ucrainei.
Interviu. Reprezentantul special al UE pentru sancțiuni spune că veniturile Rusiei din petrol sunt din ce în ce mai afectate # Europa Liberă România
Sancțiunile Uniunii Europene sufocă „încet, dar sigur” exporturile de petrol ale Rusiei și, în plus, își intensifică ritmul și amploarea, a declarat David O’Sullivan, trimisul special al UE pentru sancțiuni, într-un interviu acordat RFE/RL.
Procurorii din CSM au cerut Inspecției Judiciare să verifice acuzațiile aduse șefului DNA, Marius Voineag, în documentarul Recorder # Europa Liberă România
Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) va cere Inspecţiei Judiciare (IJ) să verifice informațiile semnalate în documentarul Recorder despre activitatea procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Marius Voineag.
Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, reținut de procurorii anticorupție pentru dare de mită # Europa Liberă România
Fostul ministru PSD al Transporturilor, Răzvan Cuc, a fost reținut marți de procurorii DNA după patru ore de audieri într-un dosar de dare de mită, în care este vizat şi un om de afaceri.
Imagini cu explozia din portul Novorossiisk, aproape de un submarin militar rusesc # Europa Liberă România
Imagini din satelit au arătat urmele exploziei unei drone subacvatice ucrainene în portul rusesc Novorossiisk. Aceasta a avut loc la câteva zeci de metri de submarinul „Varshavianka”, transmite Radio Svoboda, Serviciul rusesc al RFE/RL.
Nicușor Dan, de la Helsinki: Sperăm să existe pace în Ucraina, dar Rusia va rămâne o amenințare permanentă, așa că trebuie să fim pregătiți # Europa Liberă România
Președintele Nicușor Dan nu este optimist cu privire la intenția Rusiei de a încheia un acord de pace în războiul pe care-l duce împotriva Ucrainei și crede că, și dacă se va ajunge „la această pace”, Rusia va continua să rămână „o amenințare permanentă”
România a importat în primele 10 luni din 2025 cu 43% mai multă energie electrică decât în aceeași perioadă din 2024 # Europa Liberă România
Importurile de energie electrică ale României, din ianuarie și până la finalul lui octombrie 2025, au fost cu aproape 43% mai mari decât în primele zece luni din 2024, în condițiile în care consumul a scăzut ușor.În aceeași perioadă, exporturile au crescut cu 30%.
Haga | Volodimir Zelenski către Maia Sandu: „Progresele noastre spre Uniunea Europeană trebuie să fie simultane” # Europa Liberă România
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a spus președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, că Ucraina și Moldova trebuie să înainteze „simultan” spre Uniunea Europeană.
Turcia doboară o dronă care zbura necontrolat deasupra Mării Negre și se apropia de spațiul aerian al țării # Europa Liberă România
Ministerul Apărării din Turcia a anunțat că a doborât o dronă care zbura necontrolat și care se apropia de spațiul aerian turc venind dinspre Marea Neagră.
Statele din estul Europei vor cere, la Helsinki, un buget de Apărare dedicat regiunii, pe fondul amenințării ruse # Europa Liberă România
Statele estice ale Uniunii Europene ar urma să ceară autorităților de la Bruxelles, la un summit organizat la Helsinki, fonduri pentru Apărare dedicate lor în bugetul multianual al UE, relatează Politico și Bloomberg.Liderii din Finlanda, Suedia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România și Bulgaria ar urma să justifice această cerere prin acțiunile Rusiei, care testează tot mai agresiv granițele. În aceste condiții, securitatea flancului estic nu ar mai putea fi tratată exclusiv ca o...
Pe 16 decembrie, Ucraina va face un pas înainte în direcția obținerii despăgubirilor pentru daunele cauzate de Rusia de la invazia sa pe scară largă începută în februarie 2022.
Cum ar putea arăta piața imobiliară în 2026. În unele orașe, precum Cluj-Napoca, prețurile dau deja semne de stagnare # Europa Liberă România
Piața imobiliară a avut un an 2025 complicat, cu prețuri în creștere, taxe mai mari și multă incertitudine economică. Inflația ridicată și ritmul lent al economiei i-au făcut pe mulți români mai prudenți atunci când vine vorba de decizii importante, cum este cumpărarea unei locuințe, notează Știrile ProTV.Potrivit specialiștilor în domeniul imobiliar, primele semne de stagnare se văd deja în Cluj-Napoca, unde prețurile par să se fi temperat. În schimb, Bucureștiul mai are loc de creștere,...
Trump spune că acordul cu Ucraina e „mai aproape ca niciodată”. Există relatări că Ucraina ar putea primi garanții de securitate de tip NATO # Europa Liberă România
Oficiali americani și ucraineni au declarat că au făcut progrese substanțiale în cele două zile de discuții care au ca scop găsirea unei soluții de oprire a invaziei rusești
Ucraina și SUA, în a doua zi a discuțiilor de la Berlin despre acordul de pace # Europa Liberă România
Oficiali americani și ucraineni s-au întâlnit pentru a doua zi de discuții la Berlin, pe 15 decembrie, în timp ce Washingtonul insistă pentru un acord care să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, iar Kievul se luptă să evite un acord care ar favoriza Moscova.Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și alți oficiali s-au întâlnit cu delegația SUA, au relatat postul public de radio ucrainean Suspilne și alte instituții media.Zelenski și alți oficiali ucraineni de...
Consiliul Superior al Magistraturii vrea să consulte judecătorii despre nemulțumiri. Magistrații îl acuză că vrea să transmită frică # Europa Liberă România
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) anunță că Secţia pentru judecători a insituției a pornit mai multe demersuri pentru consultarea corpului profesional al judecătorilor.CSM spune că, pe de o parte, pe 17 decembrie, sunt așteptați la sediul Consiliului reprezentanţii asociaţiilor profesionale ale judecătorilor, precum şi reprezentanţii Ministerului Justiţiei „pentru dezbaterea aspectelor de actualitate în contextul generat de recentele evenimente vizând sistemul judiciar”.Pe de...
Fără regrete: prizonierii belaruși eliberați spun că decizia de a îl contesta pe Lukașenko a fost cea corectă # Europa Liberă România
La o zi după ce au fost eliberați în urma unui acord mediat de Statele Unite cu Minsk, mai mulți prizonieri politici belaruși care au petrecut mai mult de patru ani după gratii au afirmat că nu regretă că s-au opus liderului autoritar Aleksandr Lukașenko. Într-o declarație făcută duminică, pe 14 decembrie, în fața reporterilor, în orașul ucrainean Cernigău, două dintre figurile importante ale mișcării de opoziție din 2020, Viktar Babarika și Maria Kalesnikava, au spus că simt că au...
Prizonierii politici belaruși eliberați spun că nu regretă nimic în legătură cu mișcarea de opoziție # Europa Liberă România
La o zi după eliberarea a 123 de prizonieri politici din Belarus, mai mulți dintre aceștia au vorbit cu presa într-un loc secret din Ucraina.
CEDO condamnă definitiv România pentru că i-a încălcat dreptul de exprimare fostului judecător Cristi Danileț # Europa Liberă România
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a decis, pe 15 decembrie 2025, că România a încălcat dreptul la libertatea de exprimare al fostului judecător Cristi Danileț, prin sancționarea sa disciplinară pentru două postări pe Facebook.
Pe măsură ce invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina intră în al patrulea an, orașul Liov se confruntă cu o nouă realitate sumbră: nu mai are spațiu în care să-și îngroape soldații căzuți.În această săptămână, pentru prima dată din 2022, soldații ucraineni uciși în conflict vor fi înmormântați într-o nouă zonă a cimitirului istoric Liceakiv din oraș.Câmpul de Onoare din cimitir – care a fost deschis în 2022, la scurt timp după începerea invaziei Rusiei în Ucraina – este deja plin....
„Câmpul de onoare” din Liov este plin, iar orașul a fost nevoit să deschidă un nou cimitir pentru a face față înmormântărilor zilnice ale soldaților căzuți la datorie. Extinderea cimitirului arată pierderile devastatoare cu care se confruntă Ucraina.
Raluca Moroșanu: Mandatele de supraveghere în cazuri de corupție a judecătorilor, inutile. „Cel mai probabil, cel implicat va fi anunțat” # Europa Liberă România
Într-un interviu acordat Recorder despre închiderea marilor dosare de corupție, Moroșanu susține că mandatele de supraveghere tehnică nu mai reprezintă o amenințare reală pentru magistrații corupți, deoarece există suspiciuni serioase că persoanele vizate sunt avertizate din timp.„Degeaba vor procurorii să facă ceva. În momentul în care se vor duce la instanța competentă să emită aceste mandate de supraveghere tehnică, e degeaba. Vor fi pe hârtie, dar nu se va întâmpla nimic. Cel mai...
O moțiune de cenzură și o moțiune simplă, dezbătute și votate luni în Parlament # Europa Liberă România
Parlamentul României dezbate astăzi, 15 decembrie, două inițiative parlamentare care vizează executivul condus de Ilie Bolojan. Este vorba despre o moțiune de cenzură împotriva guvernului și o moțiune simplă care solicită demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu.
Negociatorii americani și ucraineni se întâlnesc luni din nou, după cinci ore de discuții desfășurate duminică la Berlin # Europa Liberă România
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și trimișii americani au avut duminică este cinci ore de negocieri la Berlin pe 14 decembrie. Fără a dezvălui informații despre posibile rezultate, participanții la discuții au anunțat că negocierile vor continua și luni.
Ce s-a întâmplat la Institutul Cantacuzino în cei opt ani de când a fost transferat la Ministerul Apărării # Europa Liberă România
La opt ani de la preluarea de către Ministerul Apărării Naționale, de la Ministerul Sănătății, Institutul Cantacuzino a reușit să atragă fonduri externe și construiește infrastructura pentru producerea de vaccinuri însă numai pentru cazuri de necesitate. Nu va mai produce vaccinuri în masă.
De ce nu mai fabrică Institutul Cantacuzino, cândva faimos în Europa, vaccinuri în masă pentru români # Europa Liberă România
La opt ani de la preluarea de către Ministerul Apărării Naționale, de la Ministerul Sănătății, Institutul Cantacuzino a reușit să atragă fonduri externe și construiește infrastructura pentru producerea de vaccinuri. Însă, nu va mai produce vaccinuri în masă, ci doar în situații de urgență.
Cel puțin zece persoane au fost ucise fiind împușcate pe plaja Bondi, din Australia. Printre ele se află și unul dintre cei doi atacatori.
SUA și Ucraina organizează negocieri de pace importante la Berlin, după vizita provocatoare a lui Zelenski pe linia frontului # Europa Liberă România
Negociatorii americani și ucraineni se întâlneasc la Berlin, pe 14 decembrie, pentru discuții de pace importante, în contextul în care persistă dezacordurile privind controlul teritorial și garanțiile de securitate, iar Rusia intensifică atacurile asupra infrastructurii ucrainene.
Cum a finanțat o organizație rusească susținută de stat activități pro-Kremlin în Ucraina # Europa Liberă România
Fondurile au fost alocate în scopul colectării de informații care să susțină acuzațiile Kremlinului privind crimele de război și să submineze apărarea Kievului împotriva invaziei.
Doi morți și cel puțin opt răniți într-un schimb de focuri la Universitatea Brown din nord-estul Statelor Unite # Europa Liberă România
Două persoane au fost ucise și cel puțin alte opt au fost rănite într-un schimb de focuri la Universitatea Brown din orașul Providence, din nord-estul Statelor Unite, sâmbătă.
Belarus a eliberat 123 de prizonieri, în timp ce SUA ridică sancțiunile. Activista Maria Kolesnikova și un laureat Nobel, printre cei liberi # Europa Liberă România
Autoritățile din Belarus au eliberat 123 de prizonieri, printre care și proeminenta activistă a opoziției, Maria Kolesnikova, după ce SUA au acceptat să ridice sancțiunile impuse țării est-europene.
Autoritățile judiciare iraniene au confiscat un petrolier străin și au reținut cei 18 membri ai echipajului în Marea Oman. Presa iraniană a relatat că nava confiscată pe 12 decembrie transporta aproximativ 6 milioane de litri de combustibil de contrabandă.
Armata rusă a folosit rachete Shahed și balistice pentru a ataca porturile Odesa și Chornomorsk.
SmartJob contra minciunii | Mădălina Voinea, Expert Forum: La țară e (mai) mult gunoi informațional. Statul român nu e acolo pentru oameni # Europa Liberă România
Mădălina Voinea vorbește la SmartJob despre cât de important e ca statul să facă diferența între oamenii care dezinformează și rețelele create special ca să manipuleze: „Opiniile legitime ale oamenilor nu trebuie niciodată cenzurate, ci actorii inautentici, rețelele false care amplifică fake news”.
A treia seară de proteste în toată țara în sprijinul independenței magistraților și împotriva presiunilor din Justiție # Europa Liberă România
Oamenii au ieșit în stradă pentru a treia seară consecutiv, pentru a protesta împotriva injustițiilor din justiție, a presiunilor la care sunt supuși magistrații onești din sistem și a altor nereguli relatate într-un documentar al jurnaliștilor de la Recorder.
Consultări ale partidelor parlamentare săptămâna viitoare, în Bulgaria, după căderea guvernului. Spectrul anticipatelor, la orizont # Europa Liberă România
Președintele Bulgariei va consulta săptămâna viitoare partidele parlamentare pentru formarea unui nou guvern, a anunțat vineri președinția bulgară.
Studiu cu bani UE care schimbă abordarea asupra urșilor din România, acum între 10.000 și 13.000. Finanțare pentru sistemele electrice # Europa Liberă România
România are în prezent între 10.000 și 13.000 de urși bruni, arată un studiu făcut cu bani europeni de Universitatea Transilvania din Brașov, la prezentarea căruia a participat vineri și ministrul mediului, Diana Buzoianu.
500 de magistrați susțin dezvăluirile din Justiție. Laura Codruța Kovesi, în capul listei: „Sancțiunile disciplinare sunt represalii” # Europa Liberă România
Peste 500 de magistrați români semnează un mesaj de solidaritate cu colegii care au semnalat nereguli în documentarul Recorder. Numele procurorului-șef european, Laura Codruța Kovesi, apare primul nume pe noua listă publicată.
Ministrul Justiției: „Este inacceptabilă orice formă de persecuție a unei persoane care sesizează disfuncționalități în sistem” # Europa Liberă România
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a transmis, după documentarului Recorder și apariția scrisorii de solidarizare semnată de aproape 200 de magistrați, că libertatea magistraților de a semnala probleme din sistem trebuie protejată.
O interpretă a izbucnit în lacrimi în timpul mărturiei unui băiat ucrainean în Parlamentul UE # Europa Liberă România
Asistenta unui vicepreședinte al Parlamentului European a izbucnit în lacrimi în timp ce traducea mărturia lui Roman Olexiv, un băiat de 11 ani din Liov, la dezbaterile ce au urmat după prezentarea unui documentar despre copiii din Ucraina.
Primul caz de lepră confirmat în România după patru decenii. Alte trei suspiciuni sunt investigate # Europa Liberă România
Ministerul Sănătății a confirma joi seara unui caz de lepră (boala Hansen) în România, la un salon SPA din Cluj-Napoca. Alte trei suspiciuni sunt în curs de analiză. Toate cele patru persoane vizate sunt femei, originare din Asia, angajate ca maseuze la salon.
Volodimir Zelenski: SUA propun o „zonă economică liberă” în estul țării, dacă Ucraina cedează Donbasul # Europa Liberă România
Ucraina a prezentat Statelor Unite o propunere revizuită, în 20 de puncte, pentru a pune capăt războiului cu Rusia, a declarat joi președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. El a adăugat însă că problema cedării teritoriilor rămâne „un punct major de blocaj”.
