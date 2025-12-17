Dorit de granzii SuperLigii, Dinamo Kiev a făcut anunţul oficial despre Vladislav Blănuţă: „A plecat acasă!"
Primasport.ro, 17 decembrie 2025 18:50
Dorit de granzii SuperLigii, Dinamo Kiev a făcut anunţul oficial despre Vladislav Blănuţă: „A plecat acasă!"
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 15 minute
19:10
Surpriză mare! Robert Lewandowski pleacă de la Barcelona şi semnează cu altă echipă
Acum o oră
18:50
Dorit de granzii SuperLigii, Dinamo Kiev a făcut anunţul oficial despre Vladislav Blănuţă: „A plecat acasă!" # Primasport.ro
Dorit de granzii SuperLigii, Dinamo Kiev a făcut anunţul oficial despre Vladislav Blănuţă: „A plecat acasă!"
18:50
Cupa Mondială 2026 | "Contribuţie financiară record” anunţată de FIFA pentru echipele participante. 727 milioane de dolari puşi pe masă! Cât ar obţine România în cazul calificării # Primasport.ro
Cupa Mondială 2026 | "Contribuţie financiară record” anunţată de FIFA pentru echipele participante. 727 milioane de dolari puşi pe masă! Cât ar obţine România în cazul calificării
18:40
Antrenorul grecilor a avertizat înaintea meciului decisiv cu Universitatea Craiova: ”Au schimbat antrenorul!” # Primasport.ro
Antrenorul grecilor a avertizat înaintea meciului decisiv cu Universitatea Craiova: ”Au schimbat antrenorul!”
18:30
Răsturnare de situaţie! Luis Suarez a pus cerneala pe contract şi a semnat
Acum 2 ore
18:20
Cosmin Olăroiu, OUT de la naţionala Emiratelor Arabe Unite! Fostul antrenor de la FCSB este aşteptat să semneze cu altă echipă # Primasport.ro
Cosmin Olăroiu, OUT de la naţionala Emiratelor Arabe Unite! Fostul antrenor de la FCSB este aşteptat să semneze cu altă echipă
17:40
3.000.000 de euro pentru un transfer de mare clasă la FCSB! Gigi Becali e gata să spargă banca: „Dau, am zis că nu dau?” # Primasport.ro
3.000.000 de euro pentru un transfer de mare clasă la FCSB! Gigi Becali e gata să spargă banca: „Dau, am zis că nu dau?”
Acum 4 ore
17:00
Popescu nu a fost nici măcar în lotul FCSB-ului, iar MM Stoica a vorbit: ”Am trimis un asistent medical!” | EXCLUSIV # Primasport.ro
Popescu nu a fost nici măcar în lotul FCSB-ului, iar MM Stoica a vorbit: ”Am trimis un asistent medical!” | EXCLUSIV
16:40
Ar fi lovitura sfârşitului de an în România! Scouterii unui club dintr-un campionat de top din Europa vin la FCSB - Rapid şi sunt gata să pună pe masă 2 milioane de euro pentru transfer # Primasport.ro
Ar fi lovitura sfârşitului de an în România! Scouterii unui club dintr-un campionat de top din Europa vin la FCSB - Rapid şi sunt gata să pună pe masă 2 milioane de euro pentru transfer
16:20
Spectacolul din Copa del Rey se vede în România pe PrimaPlay.ro! Talavera – Real Madrid, ASTĂZI, de la 22:00, în direct pe Prima Sport 1 # Primasport.ro
Spectacolul din Copa del Rey se vede în România pe PrimaPlay.ro! Talavera – Real Madrid, ASTĂZI, de la 22:00, în direct pe Prima Sport 1
15:30
Veste şoc în tenisul mondial! Una dintre cele mai prolifice colaborări se încheie după şapte ani # Primasport.ro
Veste şoc în tenisul mondial! Una dintre cele mai prolifice colaborări se încheie după şapte ani
Acum 6 ore
15:20
„Nu am auzit în viaţa mea asemenea prostii”! Cristi Chivu, pus la zid după declaraţiile de la finalul meciului cu Genoa # Primasport.ro
„Nu am auzit în viaţa mea asemenea prostii”! Cristi Chivu, pus la zid după declaraţiile de la finalul meciului cu Genoa
15:20
Claudiu Keşeru a demisionat din funcţia de director sportiv al FC Bihor
15:20
Veste bună pentru Craiova! Doi titulari au revenit după accidentări şi sunt apţi pentru meciul cu AEK Atena # Primasport.ro
Veste bună pentru Craiova! Doi titulari au revenit după accidentări şi sunt apţi pentru meciul cu AEK Atena
14:10
Un internaţional român, prezent la vizita lui Nicuşor Dan în Regatul Unit: „Este o onoare” # Primasport.ro
Un internaţional român, prezent la vizita lui Nicuşor Dan în Regatul Unit: „Este o onoare”
14:00
CFR Cluj refuză oferta FCSB şi dă lovitura pe piaţa de transferuri din străinătate! Suma pe care va pleca Emerllahu # Primasport.ro
CFR Cluj refuză oferta FCSB şi dă lovitura pe piaţa de transferuri din străinătate! Suma pe care va pleca Emerllahu
Acum 8 ore
13:00
Deşi a plecat de două luni, Balaj mai are de încasat bani grei de la CFR! Despre ce sumă este vorba # Primasport.ro
Deşi a plecat de două luni, Balaj mai are de încasat bani grei de la CFR! Despre ce sumă este vorba
12:30
Revenire miraculoasă în lotul FCSB-ului pentru meciul cu Rapid!
11:40
Tite, fostul selecţioner al Braziliei, a fost numit antrenor al echipei Cruzeiro
11:40
Miodrag Belodedici s-a poziţionat în cazul disputei dintre Steaua şi FCSB: "Eram întrebat cu cine ţin.." # Primasport.ro
Miodrag Belodedici s-a poziţionat în cazul disputei dintre Steaua şi FCSB: "Eram întrebat cu cine ţin.."
11:30
28 de ani de Prima TV – o poveste despre curaj, inovaţie, umor şi identitate
11:30
S-a decis! Cine va arbitra derby-ul FCSB – Rapid din etapa 21 a SuperLigii
Acum 12 ore
10:40
Istvan Kovacs, aproape de un pas uriaş în carieră! Cel mai bun arbitru român este luat în calcul pentru Campionatul Mondial # Primasport.ro
Istvan Kovacs, aproape de un pas uriaş în carieră! Cel mai bun arbitru român este luat în calcul pentru Campionatul Mondial
10:10
Aur pentru judoka Alex Bologa la IBSA Judo Grand Prix São Paulo
10:00
Ianis Hagi, mesaj tranşant înainte de barajul pentru Mondial: „Trebuie să ne calificăm, nu există altă variantă” # Primasport.ro
Ianis Hagi, mesaj tranşant înainte de barajul pentru Mondial: „Trebuie să ne calificăm, nu există altă variantă”
09:50
Spectacolul din Copa del Rey se vede în România pe PrimaPlay.ro! Talavera – Real Madrid, AZI, de la 22:00, în direct pe Prima Sport 1 # Primasport.ro
Spectacolul din Copa del Rey se vede în România pe PrimaPlay.ro! Talavera – Real Madrid, AZI, de la 22:00, în direct pe Prima Sport 1
09:40
VIDEO | Guadalajara - Barcelona 0-2. Catalanii au marcat târziu contra formaţiei din Liga 3 # Primasport.ro
VIDEO | Guadalajara - Barcelona 0-2. Catalanii au marcat târziu contra formaţiei din Liga 3
09:40
De neînţeles! Liderul din România şi-a demis antrenorul, un nume surpriză îi poate lua locul # Primasport.ro
De neînţeles! Liderul din România şi-a demis antrenorul, un nume surpriză îi poate lua locul
Acum 24 ore
00:30
Ilia Topuria dezvăluie că nu îşi poate apăra centura din cauza unui şantaj legat de violenţa domestică # Primasport.ro
Ilia Topuria dezvăluie că nu îşi poate apăra centura din cauza unui şantaj legat de violenţa domestică
16 decembrie 2025
23:10
A fost făcut în direct anunţul despre antrenorul lui Dinamo: ”Avem discuţii!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
A fost făcut în direct anunţul despre antrenorul lui Dinamo: ”Avem discuţii!” | VIDEO EXCLUSIV
22:50
Alex Dobre, OUT de la Rapid?! Victor Angelescu, anunţ bombă: „Dacă nu îşi mai doreşte să joace la club, este greu de ţinut” # Primasport.ro
Alex Dobre, OUT de la Rapid?! Victor Angelescu, anunţ bombă: „Dacă nu îşi mai doreşte să joace la club, este greu de ţinut”
22:40
Chiar în faţa lui MM Stoica, conducătorul lui Dinamo l-a avertizat pe fotbalistul de la FCSB: ”E greu să ajungi să-l faci să se deschidă!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Chiar în faţa lui MM Stoica, conducătorul lui Dinamo l-a avertizat pe fotbalistul de la FCSB: ”E greu să ajungi să-l faci să se deschidă!” | VIDEO EXCLUSIV
22:10
MM Stoica a luat foc în direct la TV, după Unirea Slobozia - FCSB 0-2: „Unii au atât de multă ură încât li se întunecă judecata” | EXCLUSIV # Primasport.ro
MM Stoica a luat foc în direct la TV, după Unirea Slobozia - FCSB 0-2: „Unii au atât de multă ură încât li se întunecă judecata” | EXCLUSIV
22:00
E gata! Revenire de senzaţie la Bayern! Bavarezii au făcut anunţul oficial: „Bine ai revenit” # Primasport.ro
E gata! Revenire de senzaţie la Bayern! Bavarezii au făcut anunţul oficial: „Bine ai revenit”
21:30
Criticată în trecut de Becali, Iuliana Demetrescu o va arbitra pe Barcelona în Champions League # Primasport.ro
Criticată în trecut de Becali, Iuliana Demetrescu o va arbitra pe Barcelona în Champions League
21:20
Probleme mari la FCSB. Doi oameni de bază nu vor putea juca cu Rapid
21:10
Cristi Chivu, comparat cu unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului, după ce Inter a devenit lider în Serie A: „Maestru al jocurilor mentale” # Primasport.ro
Cristi Chivu, comparat cu unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului, după ce Inter a devenit lider în Serie A: „Maestru al jocurilor mentale”
20:20
După ce a câştigat Balonul de Aur, Ousmane Dembele a fost desemnat şi jucătorul anului la gala FIFA The Best # Primasport.ro
După ce a câştigat Balonul de Aur, Ousmane Dembele a fost desemnat şi jucătorul anului la gala FIFA The Best
19:50
Juri Cisotti, mesaj clar înaintea duelului cu Rapid: ”S-a văzut joi”
19:50
Paris Saint-Germain ia act de hotărârea pronunţată de Consiliul de Arbitraj din Paris în cazul Mbappe, dar îşi rezervă dreptul de a face apel # Primasport.ro
Paris Saint-Germain ia act de hotărârea pronunţată de Consiliul de Arbitraj din Paris în cazul Mbappe, dar îşi rezervă dreptul de a face apel
19:50
Luis Enrique a fost desemnat antrenorul anului la gala FIFA The Best. Sarina Wiegman, declarată câştigătoare la feminin # Primasport.ro
Luis Enrique a fost desemnat antrenorul anului la gala FIFA The Best. Sarina Wiegman, declarată câştigătoare la feminin
Ieri
19:00
Bruno Fernandes a spus lucrurilor pe nume: ”Manchester United îşi dorea să plec. El este cel care a vrut să rămân” # Primasport.ro
Bruno Fernandes a spus lucrurilor pe nume: ”Manchester United îşi dorea să plec. El este cel care a vrut să rămân”
18:40
Spectacolul din Copa del Rey se vede în România exclusiv pe platforma PrimaPlay.ro! Talavera – Real Madrid, mâine, de la 22:00, în direct pe Prima Sport 1 # Primasport.ro
Spectacolul din Copa del Rey se vede în România exclusiv pe platforma PrimaPlay.ro! Talavera – Real Madrid, mâine, de la 22:00, în direct pe Prima Sport 1
18:10
Cine a câştigat premiul FIFA Puskas pentru cel mai frumos gol al anului
18:00
E gata! A fost anunţat cine va câştiga Superliga! Surpriză mare: ”Tot ea pare cea mai periculoasă. Zici că e acolo de la începutul campionatului!” | EXCLUSIV # Primasport.ro
E gata! A fost anunţat cine va câştiga Superliga! Surpriză mare: ”Tot ea pare cea mai periculoasă. Zici că e acolo de la începutul campionatului!” | EXCLUSIV
17:20
Fostul mare arbitru, verdict fără dubii! FCSB a fost favorizată de arbitraj cu Unirea Slobozia: „Un intrus care a pătruns acolo în condiţii dubioase” # Primasport.ro
Fostul mare arbitru, verdict fără dubii! FCSB a fost favorizată de arbitraj cu Unirea Slobozia: „Un intrus care a pătruns acolo în condiţii dubioase”
17:20
Cum arată cea mai bună echipă a etapei din Superligă! Cine a fost desemnat cel mai bun antrenor # Primasport.ro
Cum arată cea mai bună echipă a etapei din Superligă! Cine a fost desemnat cel mai bun antrenor
17:00
Veste uriaşă pentru fanii lui Dinamo! A fost făcut anunţul despre construirea noului stadion # Primasport.ro
Veste uriaşă pentru fanii lui Dinamo! A fost făcut anunţul despre construirea noului stadion
17:00
Şoferul care a intrat în mulţime la Liverpool, în luna mai, când se sărbătoarea titlul de campioană a Angliei, condamnat la 21 de ani de închisoare # Primasport.ro
Şoferul care a intrat în mulţime la Liverpool, în luna mai, când se sărbătoarea titlul de campioană a Angliei, condamnat la 21 de ani de închisoare
16:30
Dezastru pentru un club de mare tradiţie din SuperLiga! Falimentul bate la uşă„ Datoriile au ajuns la 8 milioane de euro. Pune lacătul pe club!” # Primasport.ro
Dezastru pentru un club de mare tradiţie din SuperLiga! Falimentul bate la uşă„ Datoriile au ajuns la 8 milioane de euro. Pune lacătul pe club!”
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.