FCSB îi provoacă frisoane în play-off: „Vine ca un tăvălug peste noi, ne mănâncă pe toți crocodilul!”
Gazeta Sporturilor, 17 decembrie 2025 19:50
Valeriu Iftime (65 de ani), patronul de la FC Botoșani, se teme că FCSB își va subordona adversarele în play-off în cazul în care va obține calificarea.FCSB nu ocupă în acest moment un loc de play-off. E pe 9, cu 28 de puncte. Chiar și așa, Valeriu Iftime crede că echipa lui Becali va intra în primele 6, iar în play-off va fi peste celelalte echipe. Asta datorită plusului de experiență pe care îl are față de adversare. ...
• • •
Acum o oră
19:50
Acum 4 ore
16:30
Schimbul iernii între Inter și Juventus! » Prețul pentru Davide Frattesi, pe care nici Cristi Chivu nu-l mai vrea # Gazeta Sporturilor
Davide Frattesi (26 de ani) nu l-a convins nici pe Cristi Chivu că are loc la Inter. Folosit puțin și de antrenorul român, la fel cum se întâmplase în sezonul trecut cu Simone Inzaghi, mijlocașul italian va pleca aproape sigur luna viitoare de la nerazzurri, probabil cu destinația Juventus.Internaționalul cu 33 de selecții și opt goluri în Squadra Azzurra este pe placul lui Luciano Spalletti, fostul selecționer al Italiei, care l-ar primi cu brațele deschise. ...
16:30
Ladislau Boloni a întocmit top 5 antrenori români din toate timpurile: „Pentru mine el este pe 1” # Gazeta Sporturilor
Marele Ladislau Boloni (72 de ani) a ales cei mai buni cinci antrenori români din istorie. Pe 19 noiembrie, legendarul tehnician și-a lansat filmul documentar „Boloni - legenda care ne leagă”.Acesta a ținut să-l pună în topul lui pe Ștefan Kovacs. Pe poziția a doua, neputând să se decidă, a ales doi antrenori pe care i-a îndrăgit: Emeric Ienei și Mircea Lucescu. Boloni a avut numai cuvinte de laudă la adresa tuturor. ...
Acum 12 ore
11:50
Din Alanya, Ianis Hagi a spus cum văd turcii barajul cu România: „Și aici se întâmplă asta” # Gazeta Sporturilor
Ianis Hagi (27 de ani), mijlocașul ofensiv de la Alanyaspor, a vorbit din Turcia despre duelul naționalei României cu turcii de la barajul pentru Campionatul Mondial din 2026.Turcia - România va avea loc pe 26 martie, de la ora 19:00, pe stadionul lui Beșiktaș, la Istanbul. Va fi semifinala barajului pentru Mondial. Cine merge mai departe va juca în deplasare cu învingătoarea din duelul Slovacia - Kosovo. ...
11:50
Fotografia postată de Mihai Stoica aprinde derby-ul FCSB - Rapid: „Asta abia urmează” # Gazeta Sporturilor
FCSB - Rapid e ultimul derby din 2025. Partida de pe Arena Națională se joacă duminică, 21 decembrie, de la 20:00, în etapa 21 din Superliga. Cu 4 zile înaintea duelului, Mihai Stoica (60 de ani), oficialul roș-albaștrilor, a publicat pe rețelele de socializare o fotografie cu clasamentul ultimelor 10 meciuri.FCSB - Rapid se joacă duminică, 21 decembrie, de la 20:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP. ...
11:50
E căpitan la Milan și are de ales în continuare între România și Italia: „Nu se știe niciodată” + Ce sfaturi a primit de la Modric # Gazeta Sporturilor
Matteo Duțu, 20 ani, poartă în acest sezon banderola lui Milan Futuro, echipa secundă a „diavolilor”. Stoperul născut la Roma din părinți români se află din 2021 în circuitul naționalelor juvenile ale României, dar lasă o poartă deschisă și către Italia. La Milanello, își spune povestea pornită la Lazio și continuată în tricoul lui Milan. ...
11:00
I. Organizatorul concursuluiOrganizatorul este Ringier Sportal S.R.L., cu sediul în București, Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr. 9-9A, Iride Business Park, înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. J2018004372405, cod fiscal RO 39114787, (denumită în continuare “Organizator” sau “Ringier Sportal”).Decizia de derulare a campaniei promoționale conform regulilor din prezentul regulament este finală și obligatorie pentru participanți. ...
10:00
A fost votat cel mai FRUMOS gol al anului: execuție acrobatică, într-un vacarm de nedescris # Gazeta Sporturilor
Fotbalistul echipei Independiente din Avellaneda, Santiago Montiel (25 de ani), a câștigat premiul FIFA „The Best”, cunoscut și sub denumirea de „Premiul Puskas” pentru cel mai frumos gol al anului 2025.Pe 11 mai 2025, Montiel a marcat un gol spectaculos, din „foarfecă”, de la 20 de metri, în meciul din liga argentiniană împotriva echipei Independiente Rivadavia. ...
09:50
Incredibil cu cine a semnat Christian Irobiso, la 7 luni de la despărțirea de Petrolul # Gazeta Sporturilor
Atacantul nigerian Christian Irobiso (32 de ani) este noul fotbalist al celor de la DPMM (Brunei), locul 10 din campionatul Malaeziei. Anunțul a fost făcut de noua echipă a vârfului, prin intermediul canalelor oficiale. Irobiso era liber din luna mai, atunci când s-a despărțit de Petrolul.Fotbalistul bifează a 12-a echipă din carieră, însă probabil cea mai „exotică”. ...
09:50
„Străinul anului” de două ori, Eric dezvăluie înainte de Superlativele GSP: „Băiatul meu zice: «Într-o zi voi câștiga și eu!». Și eu îi spun: «Măi iubitule, mai greu. Că tu ești român»” # Gazeta Sporturilor
Brazilianul Eric de Oliveira (40 de ani) e unul dintre străinii care și-au pus amprenta pe fotbalul din prima ligă. Iar România i-a intrat la inimă, căsătorindu-se și stabilindu-se aici. De la Mediaș, fostul mijlocaș ofensiv a vorbit despre Superlativele GSP, el fiind desemnat în 2010 și 2013 „Străinul Anului”.Sosit în vara lui 2007 la Gaz Metan, Eric a mai jucat în România la Pandurii, Viitorul și FC Voluntari, retrăgându-se în 2021. ...
09:40
Universitatea Craiova, cu toate liniile spre titlu » Capitolul dominat categoric de olteni în Superliga # Gazeta Sporturilor
Considerată de mulți ca fiind formația care practică fotbalul cel mai bun în Superliga, Universitatea Craiova impresionează prin forța echipei, iar acest aspect se vede în numărul mare de fotbaliști care au contribuit ofensiv la reușitele oltenilor. Nu mai puțini de 19 dintre cei 29 de jucători de câmp utilizați au în cont cel puțin un gol și/sau un assist sau au scos un penalty transformat de un alt coleg, capitol la care gruparea olteană este lideră. ...
Acum 24 ore
23:20
Voturile lui Mircea Lucescu și Ianis Hagi pentru premiile FIFA The Best: alegeri surprinzătoare # Gazeta Sporturilor
Mircea Lucescu, selecționerul echipei naționale, și Ianis Hagi, căpitanul „tricolorilor”, au votat la Gala FIFA The Best.Selecționerul și Ianis Hagi au votat pentru mai multe premii: cel mai bun jucător al anului, cel mai bun antrenor al anului și cel mai bun portar al anului.Cum au votat Mircea Lucescu și Ianis Hagi la Gala FIFA „The Best”Cel mai bun jucător al anului a fost numit Ousmane Dembele. Francezul nu a fost în topul preferințelor pentru Mircea Lucescu. ...
23:10
U-BT Cluj-Napoca – Neptunas Klaipeda, duel foarte important în EuroCup » Urmează alte 5 meciuri acasă pentru alb-negri # Gazeta Sporturilor
U-BT Cluj-Napoca se pregătește de o serie de 6 meciuri consecutive pe teren propriu, iar prima formație care va evolua împotriva campioanei României e Neptunas Klaipeda, în etapa a 11-a din EuroCup. Meciul va avea loc miercuri, 17 decembrie, la ora 18:00, în direct pe Prima Sport 1. ...
21:20
CSO Voluntari, a 5-a victorie stagională în European North Basketball League și locul 1 în grupă # Gazeta Sporturilor
CSO Voluntari a învins-o pe Bristol Flyers cu 99-85, într-un meci din European North Basketball League, și a obținut a 5-a victorie stagională, singurul pas greșit venind la începutul lunii, când ilfovenii au pierdut pe terenul Valmierei Glass Via, scor 81-77.În sezonul precedent, CSO Voluntari a reușit o performanță remarcabilă, câștigând European North Basketball League. ...
Ieri
19:30
Președintele Nicușor Dan a explicat de ce a atacat Legea Novak la CCR: „Încalcă principii consacrate atât de Constituție, cât și de tratatele europene” # Gazeta Sporturilor
Președintele Nicușor Dan a atacat la Curtea Constituțională celebra „Lege Novak” și, în această seară, prin intermediul unei postări pe Facebook, a explicat motivele acestei decizii. Președintele României a afirmat că legea adoptată de Parlament încalcă principiul nediscriminării și libera circulație a lucrătorilor. ...
18:20
Povestea specială a medaliilor acordate la Campionatul Mondial de handbal feminin: peste 100 de cluburi olandeze și-au adus aportul! # Gazeta Sporturilor
Medaliile acordate la Campionatul Mondial de handbal feminin au o poveste specială, peste 100 de cluburi olandeze contribuind la fabricarea acestora. De asemenea, motto-ul turneului a fost gravat pe medaliile primite de jucătoarele naționalelor clasate pe podium.Duminică, 14 decembrie, s-a încheiat ediția din acest an a Campionatului Mondial de handbal feminin. ...
16:10
Cu Cosmin Olăroiu (56 de ani) pe banca tehnică, naționala Emiratelor Arabe Unite a pierdut luni în fața Marocului, scor 0-3, în semifinalele FIFA Arab Cup. A fost partida cu numărul 15 pentru tehnician, acesta fiind cel de-al doilea obiectiv ratat, după calificarea la Campionatul Mondial.Chiar și în acest context, Olăroiu și-a dus naționala în această fază a competiției pentru a doua oară în istorie. ...
15:10
Pugilist britanic: „Timp de patru zile, nu am știut dacă familia mea mai este în viață” # Gazeta Sporturilor
Boxerul Troy Williamson, 34 de ani, a povestit cum barul familiei sale din orașul Black River (Jamaica) a fost distrus de uraganul Melissa care a răvășit zona Caraibelor, necesitând acum o reconstrucție completă.Troy Williamson a spus jurnaliștilor englezi că-și amintește și acum senzația de gol din stomac pe care o avea când își privea în zadar telefonul mobil, încercând să ia legătura cu tatăl său, aflat în Jamaica. ...
14:00
Stadionul Rapid își schimbă iar denumirea! Ce se întâmplă cu cei 600.000 de euro care intrau în club # Gazeta Sporturilor
După trei ani de contract între compania de pariuri Superbet și Clubul Sportiv Rapid, stadionul din Giulești nu se va mai numi „Superbet Arena”. Arena va fi cunoscută de acum drept „Stadionul Giulești”, iar nu „Stadionul Valentin Stănescu”, așa cum era înainte de demolare.Schimbare importantă în Giulești! De la meciul pe care Rapid l-a jucat cu Oțelul, arena de 14.000 de locuri nu se mai numește „Superbet Arena”. ...
13:30
Sacchi, Cannavaro și Capello s-au pronunțat, după ce Chivu a redevenit lider în Italia: „Este o lovitură uriașă!” vs „Tot Napoli ia titlul” # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu (45 de ani) i-a convins deja după numai șase luni de la numirea la Inter de faptul că nu întâmplător va face Crăciunul pe primul loc în Serie A. Marii Fabio Capello și Arrigo Sacchi, ex-campionul mondial și câștigătorul Balonului de Aur din 2006, Fabio Cannavaro, și Andrea Stramaccioni, fost tehnician al nerazzurrilor, au cuvinte de laudă la adresa antrenorului român al liderului campionatului italian. ...
13:20
Semnează cu FCSB și le-a lăsat un gust amar: „Stai cu gluga aia în cap de luni bune! De ce ai face asta?” # Gazeta Sporturilor
Malcom Edjouma (29 de ani) urmează să-și prelungească înțelegerea cu FCSB. Anunțul a fost făcut de patronul Gigi Becali (67 de ani). Decizia n-a fost înțeleasă de Basarab Panduru și Constantin Zotta, cei care l-au „condamnat” pe jucător, ținând cont de tratamentul pe care l-a avut din partea lui Becali.Francezul a fost împrumutat la Bari în sezonul 2023-2024, exclus din lot în vară, la un pas de CFR Cluj, iar în ultima vreme a început să fie utilizat meci de meci. ...
13:20
7 situații ULUITOARE din istoria Anchetei Gazetei: are 10 titluri în România și NU a câștigat niciodată! N-a fost nici măcar pe locul 2! Și marele Costică Ștefănescu are o statistică-șocantă # Gazeta Sporturilor
Ancheta Gazetei acoperă 60 de ani din sportul românesc și este considerată drept cea mai relevantă decernare de premii din România. De la Dobrin la Hagi și de la Constantina Diță-Tomescu la Simona Halep, cele 4 trofee acordate de Gazetă au influențat cariere și au stârnit rivalități. În același timp, inevitabil, Superlativele GSP au creat și situația imprevizibile, din cele mai vechi timpuri și până acum. ...
13:10
Comparație handbal-fotbal: câți oameni au citit știrile de la Campionatul Mondial # Gazeta Sporturilor
Cu ce rămânem după Campionatul Mondial de handbal feminin? Cu poziția a 9-a, loc mult de progres, un interes ridicat al cititorilor, 10 momente memorabile și două teme majore ale detractorilor.În intervalul 27 noiembrie - 9 decembrie, între primul meci al României și ziua primelor sferturi de finală, când încă existau ecouri legate de parcursul „tricolorelor”, articolele despre Campionatul Mondial au strâns pe GSP.ro 4.168.000 vizualizări. O medie zilnică de peste 320. ...
13:10
Mâine sunt Superlativele GSP » Edi Iordănescu predă ștafeta și votează Antrenorul Anului 2025: „Încă NU a realizat ceva, dar țineți cont de un lucru!” # Gazeta Sporturilor
Edward Iordănescu, Antrenorul Anului în Ancheta Gazetei Sporturilor doi ani la rând, 2023 și 2024, predă ștafeta. Și spune ce a însemnat pentru el „dubla” din Superlativele GSP.Ajunsă la ediția cu numărul 60, Ancheta organizată de Gazeta Sporturilor, cea mai veche și cea mai prestigioasă decernare de trofee din sportul românesc, își va premia campionii miercuri, pe 17 decembrie, de la ora 20:00. ...
11:50
Adrian Porumboiu face praf arbitrajul din Unirea Slobozia - FCSB: „Nu poți! Nu ai cum! Nu poți să dai roșu la o asemenea fază” + Se ia și de arbitrul VAR: „Dubios” # Gazeta Sporturilor
Adrian Porumboiu, fostul mare arbitru și fost finanțator la FC Vaslui, a comentat cel mai controversat moment din meciul Unirea Slobozia – FCSB 0-2: eliminarea lui Daniel Șerbănică.În minutul 57, arbitrul Vlad Băban l-a eliminat pe apărătorul Unirii Slobozia pentru un fault la marginea careului, asupra lui Juri Cisotti. ...
11:50
Iată concurenții din echipa Faimoșilor la Survivor România 2026! Gabi Tamaș țintește „dubla” # Gazeta Sporturilor
Show-ul Survivor va fi produs și difuzat în 2026 de Antena 1. Pe 9 ianuarie are loc prima ediție, iar 12 concurenți vor face parte din echipa Faimoșilor. Printre ei, nume precum Gabi Tamaș sau Patricia Vizitiu.Tamaș participă din postura de proaspăt câștigător la Asia Express. Pentru fosta handbalistă Patricia Vizitiu este prima experiență de acest gen. ...
11:40
Conducerea Unirii Slobozia i-a stabilit soarta lui Andrei Prepeliță, după a 9-a înfrângere la rând # Gazeta Sporturilor
Ilie Lemnaru, președintele Unirii Slobozia, a vorbit pentru GSP.ro despre eșecul cu FCSB, scor 0-2. Oficialul grupării ialomițene a declarat că îl susține în continuare pe Andrei Prepeliță, antrenorul galben-albaștrilor.Unirea Slobozia a ajuns la 9 înfrângeri la rând în Superliga și a căzut pe loc de baraj de retrogradare. Asta deși la începutul sezonului se afla pe locurile de play-off. ...
11:40
Gest superb! Sute de jucării de pluș aruncate pe parchet la meciul de handbal din România # Gazeta Sporturilor
Luni, înaintea meciului Minaur Baia Mare - HC Buzău, scor 26-27, sute de jucării de pluș au fost aruncate pe parchetul Sălii Sporturilor Lascăr Pană. Partida dintre Minaur și Buzău a fost prilej de sărbătoare la Baia Mare. Gazdele le-au cinstit pe handbalistele participante la Campionatul Mondial, Iulia Dumanska, Jessica Quintino Ribeiro și Nikoletta Papp. Daniel Apostu, antrenorul portarilor din lotul României, a fost la rândul lui premiat. GALERIE FOTO. ...
11:30
Dinamo impresionează: „Ar avea cel mai bun culoar” + Ce transferuri sunt cerute în „haită”: „Dar unde să-l găsești iarna?!” # Gazeta Sporturilor
Ionel Dănciulescu, 49 de ani, legenda clubului dinamovist, este de părere că echipa lui Zeljko Kopic poate emite pretenții la titlu încă din această stagiune. Cere transferuri și explică precis ce așteptări are în privința acestui subiect2025 se apropie de final, iar Dinamo este pe val. "Câinii" au fost în play-off după o pauză de opt ani, iar acum sunt pe locul secund în Superliga la un singur punct de liderul Rapid. ...
11:30
Premiile anuale WTA au avut loc duminică, 14 decembrie, la Sankt Petersburg, Rusia, iar unele dintre cele mai bune jucătoare de tenis au fost premiate pentru performanțele lor remarcabile din 2025.Aryna Sabalenka a fost votată „jucătoarea anului” pentru al doilea an consecutiv, în timp ce Victoria Mboko a fost votată „revelația anului”.Câștigătorii au fost desemnați prin vot de către membrii presei internaționale. ...
09:10
Gyor, echipa din Ungaria pentru care evoluează patru fotbaliști români, și-a câștigat meciul din etapa 17 și a urcat pe primul loc în campionatul Ungariei.Pentru Gyor evoluează fundașii Dejan Boldor (30 de ani), Ștefan Vlădoiu (26 de ani), precum și mijlocașii Paul Anton (34) și Claudiu Bumba (31). ...
08:00
Ianis Stoica a jucat 61 de minute pe „Dragao”, în fața lui Porto! Ce scriu portughezii despre român # Gazeta Sporturilor
Estrela Amadora, echipa românului Ianis Stoica (23 de ani), a pierdut pe terenul celor de la FC Porto, scor 1-3, în etapa 14 din campionatul Portugaliei. Fostul fotbalist de la Hermannstadt a fost titularizat de antrenorul Joao Nuno.Mijlocașul stânga a jucat 61 de minute, fără să aibă contribuții ofensive. Cel mai periculos a fost în minutul 4, atunci când șutul lui cu piciorul drept din afara careului l-a pus în dificultate pe Diogo Costa, portarul gazdelor. ...
07:40
Alibec și Thiam, OUT de la FCSB?! Becali, „obligat” de derby-ul cu Rapid să se abțină: „Cred că ați înțeles” # Gazeta Sporturilor
Atacanții Denis Alibec (34 de ani) și Mamadou Thiam (30 de ani) ar urma să nu mai continue la FCSB după pauza de iarnă. Anunțul a fost făcut indirect de patronul Gigi Becali (67 de ani), cel care a intrat în direct la TV după succesul de pe terenul Sloboziei, scor 2-0. ...
07:40
Florentino Perez nu-i slăbește pe arbitri nici în discursul de Crăciun! » Atac devastator # Gazeta Sporturilor
Președintele lui Real Madrid, Florentino Perez, s-a luat de arbitrul VAR de la meciul cu Alaves (2-1), iar postul de televiziune al clubului a prezentat un videoclip cu toate greșelile acestuia împotriva echipei blanca de-a lungul timpului.Florentino Perez a profitat de prânzul de Crăciun pe care Real Madrid îl organizează cu jurnaliștii care se ocupă de club pentru a lovi din nou în arbitrii din La Liga și a aminti de cazul „Negreira”. ...
01:30
Meciul sezonului pe „Old Trafford”? » 8 goluri și desfășurare incredibilă în Manchester United - Bournemouth # Gazeta Sporturilor
Într-unul dintre cele mai spectaculoase meciuri din acest sezon de Premier League, dacă nu chiar cel mai bun, Manchester United și Bournemouth au terminat la egalitate, 4-4, pe „Old Trafford”.Manchester United și Bournemouth au oferit goluri și spectacol, încheind la egalitate, scor 4-4, în partida care a tras cortina peste etapa a 16-a din Premier League, luni seară. ...
01:20
Mariah Carey, confirmată pentru ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Milano Cortina # Gazeta Sporturilor
Marian Carey (56 de ani), interpretă a hit-urilor „Vision of Love” sau „All I Want for Christmas is You”, va cânta la ceremonia de inaugurare a Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano Cortina.Superstarul pop american Mariah Carey va fi prima vedetă muzicală importantă care va participa la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026, au anunțat organizatorii într-un comunicat. ...
15 decembrie 2025
23:50
„Totul s-a făcut peste capul lui!” » Legia Varșovia e la retrogradare în Polonia: noi detalii despre demisia lui Edward Iordănescu + acord cu antrenorul unui român # Gazeta Sporturilor
Legia Varșovia se află pe locuri de retrogradare în Polonia, iar fanii și-au pierdut răbdarea cu fosta echipă antrenată de Edward Iordănescu. Legia a suferit o nouă înfrângere, 0-1 cu Piast, și a ajuns pe locul 17 din 18 în Ekstraklasa. Formația nu a obținut nicio victorie de la despărțirea de fostul selecționer al echipei naționale.Eșecul cu Piast, golul primit de Legia în minutul 83, a declanșat revolta la Varșovia. ...
23:50
Florin Tănase admite: „Cu fața am dat? De obicei este greu să te motivezi după un rezultat așa mare” # Gazeta Sporturilor
Unirea Slobozia - FCSB 0-2. Florin Tănase (30 de ani) a oferit prima reacție după succesul de la Clinceni. Fotbalistul roș-albaștrilor a oferit două pase decisive pentru reușitele semnate de Lixandru și Stoian.La final, acesta a precizat faptul că echipa s-a motivat mai greu după succesul uriaș de joi cu Feyenoord, scor 4-3, în grupa principală de Europa League, însă echipa și-a făcut treaba și a luat punctele de care avea nevoie cu Slobozia. ...
23:40
Vlădoiu a explicat faza golului care a deblocat tabela în Slobozia - FCSB: „Lipsă de experiență” # Gazeta Sporturilor
Ion Vlădoiu, cel care o antrenază pe Unirea Slobozia alături de Andrei Prepeliță, a tras concluziile, după eșecul cu FCSB, scor 0-2. Slobozia a ajuns la 9 eșecuri la rând, iar Ion Vlădoiu a recunoscut că echipa este căzută din punct de vedere mental. A spus că Dorobanțu (fundaș drepta) ar fi trebuit să îl oprească pe Lixandru la cornerul din care mijlocașul a deschis scorul. ...
23:30
Jucătorul evidențiat de Charalambous, după Slobozia - FCSB: „Are asta în sânge” # Gazeta Sporturilor
Unirea Slobozia - FCSB 0-2. Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul roș-albaștrilor, a oferit prima reacție după succesul de la Clinceni. Mihai Lixandru a deschis scorul în minutul 62, iar Alexandru Stoian a stabilit scorul final în prelungirile partidei (90+5').Tehnicianul cipriot a ținut să-l remarce pe puștiul venit în sezonul trecut de la Farul Constanța. Victoria celor de la FCSB e meritată în viziunea lui Charalambous, ținând cont de raportul ocaziilor. ...
23:30
Gigi Becali i-a decis soarta lui Octavian Popescu: „Astea sunt regulile, poate greșesc” # Gazeta Sporturilor
Unirea Slobozia - FCSB 0-2. Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei României, a intrat în direct la TV după succesul de la Clinceni. Acesta a vorbit despre situația lui Octavian Popescu (22 de ani), fotbalist care n-a făcut parte din lotul echipei pentru acest duel.Reprezentanții campioanei n-au vorbit despre o posibilă accidentare a jucătorului, în timp ce Becali, pe un ton neconvingător, a vorbit despre o „gripă” pe care ar avea-o el și iubita lui. ...
23:00
Marcator chiar de ziua lui, Stoian i-a pus gând rău Rapidului: „E visul meu de mic copil” # Gazeta Sporturilor
Alexandru Stoian (18 ani), care a marcat în Unirea Slobozia - FCSB chiar în ziua în care a împlinit 18 ani, a oferit declarații la finalul meciului.Alexandru Stoian a spus că are ambiții foarte mari în cariera lui: vrea să devină cel mai bun fotbalist. Acesta a spus că visează de mic să marcheze cu Rapid, echipă pe care FCSB o va înfrunta etapa viitoare. Până să dea gol în prelungiri cu Slobozia, Stoian ratase 3 ocazii foarte mari. ...
23:00
Gigi Becali, dialog tensionat cu Radu Naum, după Slobozia - FCSB: „Dacă vreți să vorbim pe tonul ăsta, vorbim până la capăt” » Ce l-a deranjat # Gazeta Sporturilor
Unirea Slobozia - FCSB 0-2. Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul campioanei României, a intrat în direct imediat după succesul de la Clinceni. Roș-albaștrii au urcat pe locul 9 în Superliga, la două puncte de Oțelul Galați, echipa aflată pe ultimul loc de play-off.Patronul celor de la FCSB a avut un dialog tensionat cu Radu Naum, moderatorul emisiunii „Fotbal Club”, de la Digi Sport. ...
23:00
Idee simpatică pentru anunțul titularilor din partida cu Como » Ce a pus AS Roma în locul pozelor jucătorilor! # Gazeta Sporturilor
AS Roma și-a surprins fanii cu modul în care a publicat pe rețelele de socializare unsprezecele de start din epilogul etapei a 15-a din Serie A. Titularii echipei alese de antrenorul Gian Piero Gasperini au fost prezentați cu chipurile desenate de cei mai tineri suporteri ai giallorossilor.AS Roma a venit cu o inițiativă curioasă și, deopotrivă, amuzantă cu ocazia meciului împotriva lui Como. ...
23:00
Darius Olaru i-a răspuns lui Ioan Becali: „Mi-au scris mulți după ce a spus asta” # Gazeta Sporturilor
Darius Olaru (27 de ani), mijlocașul și căpitanul de la FCSB, i-a dat replica lui Ioan Becali imediat după victoria cu Slobozia, scor 2-0. Recent, Ioan Becali a declarat că Olaru l-a întrebat pe nepotul impresarului la meciul cu Feyenoord, scor 4-3, dacă se va transfera de la FCSB în această iarnă. Căpitanul l-a contrazis pe Ioan Becali: „Nu știu, am văzut și eu declarația, dar nu știu cui i-am spus eu că îmi doresc să plec. ...
22:50
După 2-0 cu Unirea Slobozia la Clinceni, FCSB a devenit cea mai bună echipă în ultimele 10 runde, cu 21 de puncte obținute. Pe locul secund este chiar Rapid (20 de puncte). Duminică seară, de la ora 20:00, cele două rivale se vor duela pe Arena NaționalăLupta pentru play-off a devenit și mai interesantă după victoria celor de la FCSB la Clinceni cu Unirea Slobozia (2-0). Campioana a bifat o victorie de serviciu cu formația ce a adunat 9 eșecuri consecutive în Liga 1. ...
22:40
Mihai Lixandru (24 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, a marcat pentru campioană în meciul cu Unirea Slobozia, scor 2-0, din runda cu numărul 20 din Superliga.FCSB s-a chinuit la Clinceni în prima repriză a meciului cu Slobozia. A avut o posesie mult mai bună, însă marile ocazii au lipsit. Prima repriză a venit, însă, cu o veste foarte bună pentru campioană. Șerbănică a fost eliminat, după ce l-a faultat pe Juri Cisotti din postura de ultim apărător.VIDEO. ...
22:20
Milan i-a găsit înlocuitor lui Gimenez, în pericol de a fi operat » Câte goluri are atacantul vizat de rossoneri! # Gazeta Sporturilor
AC Milan are urgentă nevoie de un atacant în perioada de transferuri ce se va deschide în ianuarie 2026. Mexicanul Santiago Gimenez nu mai joacă de o lună și jumătate și ar putea fi supus unei intervenții chirurgicale la gleznă, astfel că rossonerii au găsit o soluție de urgență: Niclas Fullkurg, germanul de 23 de ani de la West Ham. ...
22:20
Luka Juricic (29 de ani) s-a despărțit de CFR Cluj în vară. Bosniacul a semnat cu Borac Banja Luka, formație din țara natală. În România nu s-a adaptat, ținând cont de faptul că a înscris doar 2 goluri în 18 meciuri, însă vârful a „explodat” la noua echipă.Iar cifrele lui spun totul: în primele 18 meciuri din acest sezon a marcat 16 goluri și a oferit 3 pase decisive. ...
22:10
Amendă? Tănase a comis-o în Slobozia - FCSB » Răsturnare de situație după 5 minute # Gazeta Sporturilor
Unirea Slobozia - FCSB. Moment-cheie în minutul 52, la scorul de 0-0, în partida de la Clinceni. Daniel Șerbănică (29 de ani), fundașul stânga al gazdelor, l-a faultat din postura de ultim apărător pe Juri Cisotti (32 de ani), iar „centralul” Vlad Băban i-a acordat inițial cartonașul galben.Ce s-a întâmplat ulterior? Florin Tănase (30 de ani) a contestat decizia și a primit cartonașul galben pentru proteste. ...
