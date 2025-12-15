„Totul s-a făcut peste capul lui!” » Legia Varșovia e la retrogradare în Polonia: noi detalii despre demisia lui Edward Iordănescu + acord cu antrenorul unui român

16:10

Cererea pentru biletele la Cupa Mondială din 2026 a explodat, FIFA înregistrând cinci milioane de solicitări din partea fanilor din peste 200 de țări și teritorii în primele 24 de ore ale celei de-a treia faze de vânzări.Turneul, care va fi primul din istorie cu participarea a 48 de echipe, va fi organizat de Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, în perioada 11 iunie - 19 iulie 2026, a stârnit interesul fanilor din toată lumea. ...