Papanașii sunt un desert românesc tradițional, apreciat pentru gustul său delicios și ușor de preparat. Fie că sunt prăjiți sau fierți, papanașii aduc un element de savoare în fiecare masă. În contrast, baclavaua, un desert turcesc bine cunoscut, s-a clasat pe locul 77 în topul celor mai bune deserturi din lume. Papanașii sunt un desert …