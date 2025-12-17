Investiția accesibilă: în România, începe cu suma unui meal fast-food
MainNews.ro, 17 decembrie 2025 20:20
Investiția nu trebuie să fie un lux în România. Începând cu doar 50 de lei, oricine poate face primul pas. Cristian Pascu ne învață despre importanța economisirii și a investițiilor accesibile. Află cum să îți transformi banii în siguranță financiară și control personal în interviul nostru.
• • •
Acum 15 minute
20:40
Carlos Alcaraz, liderul mondial de 22 de ani, anunță separarea de antrenorul Juan Carlos Ferrero, după peste șapte ani de colaborare. Vestea surprinzătoare vine înaintea Australian Open. Cei doi au reușit să câștige 24 de trofee, inclusiv 6 titluri de Grand Slam, iar Ferrero își exprimă dorința de a continua colaborarea.
Acum 30 minute
20:30
Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European, a reacționat după documentarul Recorder „Justiție capturată", exprimându-și șocul față de dezvăluirile acestuia și reacțiile autorităților. Kovesi subliniază criza de încredere în justiția română și opinia că răspunsurile oficiale sunt represive, îndemnând la clarificări și investigații.
Acum o oră
20:20
Parlamentul Ungariei a adoptat o lege controversată care ar putea trimite primarul Budapestei, Gergely Karacsony, în închisoare pentru imposibilitatea de a respecta cerințele financiare. Această măsură, susținută de Viktor Orban, îi afectează grav bugetul și provoacă tensiuni politice în capitală.
20:20
Investiția nu trebuie să fie un lux în România. Începând cu doar 50 de lei, oricine poate face primul pas. Cristian Pascu ne învață despre importanța economisirii și a investițiilor accesibile. Află cum să îți transformi banii în siguranță financiară și control personal în interviul nostru.
20:20
Blaise Metreweli, noua șefă a MI6, avertizează asupra amenințării rusești și a războiului din Ucraina. Ea subliniază importanța sprijinirii Ucrainei și impactul agresiunilor Rusiei. Metreweli indică și implicarea Chinei în destabilizarea Occidentului, subliniind necesitatea ca Putin să-și schimbe calculele strategice.
20:20
Google lansează Gemini 3 Flash, un model rapid și accesibil care concurează cu OpenAI și GPT-5.2. Cu performanțe îmbunătățite, Gemini 3 Flash poate interpreta conținut multimodal și oferă răspunsuri vizuale. Disponibil pentru consumatori și dezvoltatori, modelul promite o soluție eficientă și economică în utilizarea AI.
20:10
Coaliția de guvernare din România a decis creșterea salariului minim la 4.325 lei începând cu 1 iulie 2026 și reducerea cheltuielilor în administrație cu 10%. Măsurile vizează stimularea economiei și îmbunătățirea veniturilor angajaților, contribuind astfel la creșterea puterii de cumpărare a românilor.
Acum 2 ore
19:40
Tribunalul București a menținut controlul judiciar asupra lui Călin Georgescu, fost candidat la prezidențiale, acuzat de propagandă legionară. Decizia este definitivă, iar instanța a respins contestația acestuia. Georgescu face parte dintr-un proces legat de răspândirea ideilor extremiste și cultul crimelor de război.
19:30
Nicușor Dan a avut o întâlnire surpriză la Londra cu fotbalistul român Radu Drăgușin, legitimat la Tottenham Hotspur. Discuțiile s-au concentrat pe provocările diasporei românești și pe pregătirile lui Drăgușin pentru Cupa Mondială 2026. Această întâlnire subliniază legătura dintre sport și autorități.
19:20
Vladimir Putin anunță continuarea războiului din Ucraina, cerând concesii asupra „cauzelor profunde". Administrația Trump pregătește sancțiuni noi împotriva Rusiei dacă Putin refuză un acord de pace. Kremlinul vizează consolidarea influenței în Europa Centrală și de Est, subliniind ambițiile imperiale ale lui Putin.
19:20
Salariile în project management variază semnificativ: un manager de proiect câștigă în medie 12.000 lei net/lună, un coordonator 8.000 lei, iar un asistent 4.000 lei. Domeniul oferă beneficii competitive și perspectives de carieră promițătoare. Certificările, în special în metodologii Agile, sunt din ce în ce mai căutate.
19:20
Noapte intensă pentru Rusia, cu sute de drone ucrainene care au provocat închiderea a zece aeroporturi, inclusiv în Moscova și Sankt Petersburg. Ministerul Apărării din Rusia a anunțat interceptarea a 235 de drone, iar un depozit de petrol a fost afectat de resturile unei drone căzute.
19:20
Apple pregătește schimbări semnificative pentru iPhone Air 2, inclusiv o a doua cameră, probabil ultrawide, și o posibilă reducere de preț, începând de la 899 de dolari. Aceste caracteristici ar putea face noul model mai atractiv comparativ cu predecesorul său. Rămâne de văzut dacă aceste zvonuri se vor confirma.
19:20
Scapă de gheața de pe parbriz în timpul iernii cu trucuri simple și eficiente. Evită apa fierbinte și folosește produse comerciale pentru dezghețare. Protejează-ți parbrizul cu folie sau huse speciale. Dacă ai o mașină electrică, preîncălzește-o din aplicație pentru un confort maxim.
19:10
Sindicatul Polițiștilor „Diamantul" a denunțat „imaginea perfectă a schizofreniei politice" în România, evidențiind discrepanța dintre aplauzele internaționale pentru Cătălin Predoiu și protestele din țară. Mii de oameni cer demisia sa pentru conducerea unei „Justiții Capturate". Critici dure au fost aduse și fostului ambasador SUA, Mark Gitenstein.
Acum 4 ore
18:30
FIFA a anunțat un buget record de 727 milioane de dolari pentru Cupa Mondială din 2026, organizată în SUA, Mexic și Canada. Sumele reprezintă o creștere de 50% față de turneul anterior. Fiecare echipă va primi 1,5 milioane de dolari, iar câștigătoarea va încasa 50 milioane de dolari. Competiția promite a fi cea mai profitabilă din istorie.
18:20
Prețurile băuturilor alcoolice în Europa variază semnificativ, Islanda fiind cea mai scumpă țară, urmată de Norvegia și Finlanda. România are un preț mediu de 95 de euro, aproape de media UE. Articolul analizează factorii care influențează costurile, inclusiv accizele și producția de alcool.
18:20
Uniunea Europeană inaugurează o săptămână esențială pentru susținerea Ucrainei, cu întâlniri decisive la Berlin. Liderii europeni discută despre un acord de pace și un plan de împrumut, în contextul presiunilor din partea Rusiei. Eforturile vizează stabilirea garanțiilor de securitate și soluționarea teritoriilor ocupate.
18:20
TikTok a spionat utilizatorii Grindr printr-o altă firmă, acuză o organizație pentru protecția vieții private # MainNews.ro
TikTok a spionat utilizatorii Grindr prin AppsFlyer, susține organizația de apărare a vieții private noyb. Aceste activități ar putea încălca GDPR, ridicând îngrijorări legate de confidențialitate. Autoritățile sunt îndemnate să impună amenzi și să oprească aceste practici ilegale. Informațiile sensibile au fost partajate fără consimțământ.
18:20
Guvernul a publicat o nouă lege care crește impozitele locale, eliminând reducerile pentru clădirile vechi. Proprietarii vor plăti mai mult, în special în orașele mari. Noile măsuri includ taxe suplimentare pentru proprietățile evaluate peste 2,5 milioane de lei și impozite mai mari pentru mașinile poluante.
18:10
Nicușor Dan abordează problema corupției în România, subliniind că schimbările în guvern sunt esențiale, dar necesită timp și suport popular. El evidențiază că mulți oficiali actuali nu sunt suspectați de fapte ilegale și că recuperarea banilor furați depinde de instituțiile statului.
18:10
Un pompier a scăpat miraculos în timpul intervenției la un incendiu din Ural, când o explozie de gaze devastatoare a avut loc. Într-o înregistrare video virală, acesta se află la fereastra apartamentului, iar explozia distruge complet locuința. Din fericire, proprietarii nu erau acasă.
17:40
Horațiu Potra, împreună cu fiul și nepotul său, a fost transferat la Penitenciarul Rahova, după ce Curtea de Apel București a respins cererea de eliberare. Aceștia sunt acuzați de încercarea de destabilizare a ordinii constituționale. Ultima verificare a arestului preventiv va avea loc în 30 de zile.
17:30
Comunitatea Declic, Funky Citizens, Corupția Ucide și Inițiativa România organizează un protest-coregrafie în Piața Victoriei. Mesajul adresat premierului Ilie Bolojan solicită reformarea urgentă a legilor justiției. Participanții vor afișa un banner uriaș cu textul „BOLOJAN / TE SUNĂ / ROMÂNIA".
17:30
Ladislau Boloni a realizat un top al celor mai buni antrenori români, plasându-l pe Ștefan Kovacs pe primul loc. Anghel Iordănescu, desemnat antrenorul secolului XX, nu apare în listă, deși a dus naționala pe locul 5 la Mondialul din 1994.
17:20
Descoperă 8 castele din Franța, mai accesibile decât un apartament în București, ideale pentru un cadou de Crăciun extravagant. De la ruine medievale la conace istorice, prețurile încep de la 199.000€. Află cum poți trăi viața aristocratică și investește în istorie!
17:20
Prim-ministrul Keir Starmer a declarat că 2,5 miliarde de lire destinate Ucrainei, provenite de la Roman Abramovici, trebuie transferate către o fundație umanitară. Guvernul britanic amenință cu acțiuni legale pentru deblocarea fondurilor, care sunt blocate din cauza negocierilor cu Abramovici. Rusia reacționează, calificând această acțiune drept furt.
17:20
Roblox ar putea reveni în Rusia, acceptând condițiile impuse de Roskomnadzor. Blocată din cauza conținutului considerat extremist și a lipsei de protecție pentru minori, platforma s-a angajat să adapteze moderarea și securitatea. Reacțiile copiilor din Rusia au fost puternice, cu multe plângeri adresate autorităților.
17:10
Călin Georgescu a stârnit controverse cu un gest similar celui al Elenei Udrea, prin care și-a dus degetul la nara dreaptă. Acest semn are semnificații adânci în lumea crimei organizate, indicând tăcerea sau compromiterea. Aflați detalii despre interpretările acestui gest și impactul său în actualitatea românească.
17:10
Elenna, o studentă română în China, a cheltuit doar 28 lei într-o zi, incluzând cafea, prânz și cină. În videoclipurile ei, ea arată cât de ieftină este mâncarea în cantinele chinezești. Reacțiile românilor sunt surprinse de prețurile mici, comparându-le cu cele din România.
Acum 6 ore
16:50
Maia Sandu a impresionat într-o fotografie primind onoruri militare în timp ce urca scara avionului, plecând din Grecia spre Olanda pentru o reuniune internațională. Comentariile subliniază calitățile sale de lider și respectul pentru Moldova, simbolizând o națiune care își cere locul pe scena mondială.
16:40
Urmărirea penală din oficiu în cazurile de abandon de familie este acum propusă printr-un nou proiect de lege inițiat de Alina Gorghiu. Acesta elimină plângerea prealabilă și recunoaște neplata pensiei de întreținere ca violență economică, întărind protecția copiilor și a persoanelor vulnerabile.
16:30
Lindon Emerllahu pleacă de la CFR Cluj pentru a semna cu Polissya Zhytomyr din Ucraina, după o despărțire profitabilă pentru clubul ardelenesc. Transferul, evaluat la 1,5 milioane de euro, evidențiază un interes refuzat anterior din partea FCSB. Emerllahu a fost esențial pentru CFR, acumulând 41 de apariții.
16:20
Mersul trenurilor din 14 decembrie: noutăți în trafic feroviar intern și internațional
Noul mers al trenurilor CFR Călători va intra în vigoare pe 14 decembrie, aducând noutăți în traficul feroviar intern și internațional. Vor exista legături directe între Budapesta și București, trenuri sezoniere pe ruta București – Giurgiu – Ruse, precum și rame electrice moderne. Detalii complete despre schimbări. Noul mers al trenurilor va intra în vigoare … Articolul Mersul trenurilor din 14 decembrie: noutăți în trafic feroviar intern și internațional apare prima dată în Main News.
16:20
Putin a anunțat că Rusia va accelera ofensiva militară pentru a-și elibera teritoriile, dacă Ucraina și susținătorii săi abandonează negocierile. Liderul rus subliniază că obiectivele operațiunii militare speciale în Ucraina vor fi atinse, în ciuda presiunilor internaționale și a propunerilor americane. Putin anunță că Rusia este pregătită să accelereze ofensiva militară în Ucraina Moscova nu … Articolul Putin: Rusia va accelera ofensiva dacă negocierile cu Ucraina sunt abandonate apare prima dată în Main News.
16:20
Warner Bros. Discovery a respins oferta de 108,4 miliarde de dolari a Paramount Skydance, invocând lipsa garanțiilor financiare. Consiliul a acuzat Paramount de inducerea în eroare a acționarilor, subliniind că oferta de 30 de dolari pe acțiune era susținută de Larry Ellison. Warner Bros a recomandat acționarilor să refuze oferta. Consiliul de administrație al Warner … Articolul Warner Bros. Discovery refuză oferta de 108 miliarde de dolari de la Paramount apare prima dată în Main News.
16:20
Papanașii sunt un desert românesc tradițional, apreciat pentru gustul său delicios și ușor de preparat. Fie că sunt prăjiți sau fierți, papanașii aduc un element de savoare în fiecare masă. În contrast, baclavaua, un desert turcesc bine cunoscut, s-a clasat pe locul 77 în topul celor mai bune deserturi din lume. Papanașii sunt un desert … Articolul Papanașii, desertul românesc ce surclasează baclavalele în topuri globale apare prima dată în Main News.
16:10
Ilie Bolojan solicită eliminarea prescripției în cazurile de corupție gravă, argumentând că aceste fapte nu ar trebui să beneficieze de o astfel de facilitate. Premierul subliniază importanța reducerii duratei proceselor pentru a menține impactul social al sentințelor. Se va forma un grup de lucru pentru îmbunătățirea sistemului judiciar. Ilie Bolojan a cerut eliminarea prescripției pentru … Articolul Corupția gravă ar trebui să nu aibă prescripție legală apare prima dată în Main News.
16:10
Atacatorul din Sydney, Naveed Akram, a fost acuzat de 59 de infracțiuni, incluzând 15 omucideri și acte teroriste inspirate de ISIS. Poliția afirmă că atacul armat a vizat o sărbătoare evreiască, provocând moartea a 15 persoane și rănirea altor 40. Acuzațiile au fost formulate în urma incidentului din Bondi. Atacatorul din Sydney, Naveed Akram, a … Articolul Atacator din Sydney, acuzat de 59 de infracţiuni, inspirat de ISIS apare prima dată în Main News.
15:40
Judecătorul Tiberiu Obrogea subliniază importanța independenței justiției în fața presiunilor politice, evidențiind riscurile generalizării acuzațiilor la adresa magistraților. Acesta pledează pentru o reformă a sistemului judiciar care să răspundă criticilor legitime și să eficientizeze gestionarea dosarelor în instanțe. Judecătorul Tiberiu Obrogea subliniază pericolul generalizării acuzațiilor la adresa magistraților Justiția trebuie să rămână conectată la realitățile … Articolul Judecătorul Tiberiu Obrogea: Justiția trebuie să fie liberă de presiuni politice apare prima dată în Main News.
15:30
Oțelul Galați se confruntă cu o criză financiară severă, având salarii restante pe două luni pentru jucători. Clubul este nevoit să vândă jucători, cum ar fi Joao Lameira, pentru a acoperi cheltuielile. Situația este similară și la Petrolul Ploiești, unde salariile restante ajung la trei luni, amplificând presiunea asupra echipei. Oțelul Galați se confruntă cu … Articolul Oțelul Galați în criză: Lameira vândut pentru salarii, probleme la Petrolul apare prima dată în Main News.
15:20
Amazon plănuiește să investească 10 miliarde de dolari în OpenAI, evaluând compania de inteligență artificială la peste 500 de miliarde de dolari. Această investiție vine într-un context favorabil, cu parteneriate recente și pregătiri pentru un IPO, însă investitorii rămân precauți. Amazon intenționează să investească aproximativ 10 miliarde de dolari în OpenAI, evaluând compania la peste … Articolul Amazon investește masiv în OpenAI, creatorul ChatGPT apare prima dată în Main News.
15:20
Pașaportul românesc ocupă locul 2 mondial în topul documentelor dorite de antreprenori și cetățeni globali. România se distinge prin mobilitate internațională și un sistem fiscal simplu, contribuind la atractivitatea sa pentru persoanele active la nivel global. Aflați mai multe despre acest succes remarcabil. Pașaportul românesc se clasează pe locul 2 mondial în topul dorințelor antreprenorilor … Articolul Pașaportul românesc, al doilea în lume pentru antreprenori și cetățeni globali apare prima dată în Main News.
15:10
Românii cer demisia lui Cătălin Predoiu și a Liei Savonea după dezvăluirile documentarului „Justiție capturată”. Premierul Ilie Bolojan refuză demiterea lui Predoiu, susținând stabilitatea guvernului. Certurile din Coaliție afectează imaginea administrației. Scenarii pentru viitorul Coaliției: resetare sau destrămare. Românii cer demisia lui Cătălin Predoiu și Lia Savonea după scandalul din Justiție Peste 11.000 de semnături … Articolul Dificultăți în formarea echipelor politice din cauza conflictelor între oameni apare prima dată în Main News.
15:10
Venezuela se află sub asediu militar de 25 de săptămâni, iar președintele Maduro acuză SUA de încercarea de a o atrage într-un conflict similar celor din Libia, Afganistan și Irak. El denunță acțiunile de „piraterie maritimă” ale SUA și solicită solidaritate globală pentru apărarea libertății de comerț. Problemele sunt discutate la ONU. Maduro acuză SUA … Articolul Venezuela: Asediu militar de 25 de săptămâni în criza națională apare prima dată în Main News.
15:10
Gigantul ucrainean Metinvest a finalizat achiziția fabricii ArcelorMittal din Iași, marcând prima sa unitate de producție în România. Fabrica produce țevi structurale sudate, având o capacitate anuală de 240.000 de tone. Această investiție va susține reconstrucția Ucrainei și integrarea în lanțurile de producție europene. Metinvest a cumpărat fabrica ArcelorMittal Tubular Products din Iași pe 16 … Articolul Metinvest preia fabrica ArcelorMittal Iași: planuri pentru țevi și producție apare prima dată în Main News.
15:10
Dronele ucrainene au atacat o rafinărie de petrol în Krasnodar Krai, provocând explozii și pene de curent pentru 38.000 de persoane. Ministerul rus al Apărării a declarat că 31 de drone au fost doborâte. Atacurile asupra infrastructurii energetice rusești continuă, intensificând conflictul dintre Ucraina și Rusia. Dronele ucrainene au atacat o rafinărie de petrol în … Articolul Dronele ucrainene atacă rafinăria din Krasnodar Krai, provocând explozii apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
14:50
Oligarhul Vladimir Plahotniuc, acuzat în dosarul furtului miliardului, s-a prezentat în instanță la Chișinău, unde a făcut glume despre perioada în care a fugit. El susține că este nevinovat și oferă detalii despre condițiile de detenție. Plahotniuc este cercetat pentru organizarea unei scheme de fraudă complexă. Vladimir Plahotniuc a apărut în instanță pe 17 decembrie, … Articolul Vladimir Plahotniuc glumește cu presa despre vizita sa la Moscova apare prima dată în Main News.
14:40
Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, a fost surprins noaptea vizitând-o pe directoarea Tarom, Mădălina Mezei, în contextul unei anchete DNA. Aceasta este acuzată de complicitate la luare de mită, iar scandalul a izbucnit după modificarea zborurilor parlamentarilor. Detalii despre acuzații și implicații. Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, este acuzat de complicitate la luare … Articolul Ministrul Cuc, surprins noaptea la directoarea Tarom, audiați la DNA apare prima dată în Main News.
14:30
Claudiu Keșeru a demisionat surprinzător din funcția de director sportiv al FC Bihor Oradea, lăsând echipa pe locul 3 în Liga 2. Fostul internațional invocă motive personale pentru plecarea sa, în ciuda performanțelor bune ale echipei. Aceasta a fost lansarea sa în fotbal, continuându-și cariera în diverse cluburi europene. Claudiu Keșeru a demisionat din funcția … Articolul Claudiu Keșeru părăsește FC Bihor Oradea: motivele fostului internațional apare prima dată în Main News.
