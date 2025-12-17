Dominic Fritz: Situaţia descrisă în acest reportaj Recorder care a revoltat atât de mulţi oameni este o situaţie care nu a picat din cer, ci a fost cauzată de nişte decizii politice, de nişte legi votate în Parlament/ Clasa politică trebuie să o rezolve
News.ro, 17 decembrie 2025 22:50
Preşedintele USR, Dominic Fritz, consideră că situaţia din justiţia din România a fost cauzată de adoptarea unor legi de către clasa politică şi tot clasa politică trebuie să le corecteze. Fritz afirmă că aşteaptă de la PSD şi PNL, care au votat legile ”toxice”, să voteze acum modificarea acelor aspecte care au dus la ”o justiţie dependentă de propriile reţele de putere”.
• • •
Acum 10 minute
23:20
Fritz: Vineri vom vota propunerea pentru noul ministru al Apărării. O să fie un om calificat, care cunoaşte domeniul. O să regăsim un om cu greutate politică şi un om care ştie despre ce vorbeşte # News.ro
Dominic Fritz, liderul USR, anunţă că în zilele următoare forul de conducere al formaţiunii se va reuni şi va propune un nume pentru portofoliul Apărării Naţionale, minister rămas fără conducere după ce Ionuţ Moşteanu a demisionat, în urma scandalului legat de CV-ul său.
23:20
Netanyahu anunţă un acord de vânzare de gaz naturale Egiptului în valoare de 30 mld. €, ”cel mai mare acord gazifer din istoria Israelului” # News.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat miercuri seara că a dat undă verde unui mega-acord de vânzare de gaze naturale Egiptului, estimat la 30 de miliarde de euro, relatează AFP.
Acum 30 minute
23:10
Fritz: E absolut halucinant cum domnul Grindeanu, adică premierul OUG 13, care el a făcut ce i-a cerut Dragnea, acuma foloseşte Dragnea ca un fel de sperietoare # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, îi dă replica lui Sorin Grindeanu care a făcut comparaţia între ”conducerea USR de acum cu dosare în instanţă, care vrea schimbarea legilor justiţiei”, şi fostul lider al PSD Liviu Dragnea care a încercat acelaşi lucru. ”E absolut halucinant cum domnul Grindeanu, adică premierul OUG 13, care el a făcut ce i-a cerut Dragnea, acuma foloseşte Dragnea ca un fel de sperietoare”, spune Dominic Fritz.
23:10
Formaţia PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, a învins, miercuri, scor 4-1, echipa Marko, în ultima etapă a fazei ligii Cupei Greciei.
23:00
Un suspect de 22 de ani, arestat cu privire la un atac cibernetic la Ministerul francez de Interne. ânărul este cunoscut justiţiei cu privire la fapte asemănătoare din 2025 # News.ro
Un bărbat în vârstă de 22 de ani a fost reţinut în cadrul unei anchete cu privire la un atac cibernetic împotriva Ministerului francez de Interne, anunţă miercuri procuroarea Republicii la Paris Laure Beccuau, relatează AFP.
Acum o oră
22:50
Dominic Fritz: Ar fi fost de preferat să avem o evoluţie mult mai lină a acestor taxe şi impozite/ Această creştere are meritele ei, dar trebuia făcută de mult, nici să nu ajungem în situaţia în care aceste impozite rămâneau aşa de mici # News.ro
Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, este de părere că majorarea taxelor şi impozitelor nu trebuia să fie făcută atât de abrupt, însă atrage atenţia asupra faptului că era nevoie de creşteri ale cuantumului acestora, întrucât valoarea lor este foarte mică, iar localităţile au nevoie de dezvoltare.
22:50
22:40
Vicecampioana CSM Oradea a înregistrat al doilea eşec miercuri, în deplasare, în faza Top 16 a FIBA Europe Cup, scor 90-59 (41-37), cu formaţia italiană Pallacanestro Reggiana, în grupa L a competiţiei.
22:30
Cupa Intercontinentală: Safonov i-a adus echipei PSG al şaselea trofeu din 2025. Portarul a apărat patru penaltiuri # News.ro
Echipa Paris Saint-Germain a câştigat, miercuri, al şaselea său trofeu din acest an, Cupa Intercontinentală. Jucătorii lui Luis Enrique au învins în finală formaţia Flamengo, la lovituri de departajare (1-1, 2-1), la Al-Rayyan.
Acum 2 ore
22:00
O bătaie a avut loc miercuri în Parlamentul bulgar, în timpul dezbaterilor bugetului de stat, relatează Euronews.
22:00
Meteorologii prognozează o răcire a vremii, săptămâna viitoare/ Sunt două scenarii: unul cu o răcire mai puternică şi precipitaţii puţine sau deloc, al doilea cu o răcire mai puţin pronunţată şi o extindere a precipitaţiilor # News.ro
Meteorogii estimează o răcire a vremii săptămâna viitoare, dar arată că gradul de incertitudine în ceea ce priveşte cât de accentuată va fi răcirea, dar şi în ce priveşte precipitaţiile este destul de mare. Ei explică faptul că sunt două scenarii probabile, unul în care răcirea va fi mai puternică, iar precipitaţiile puţine sau deloc, în timp ce al doilea presupune o răcire mai puţin pronunţată, dar o extindere a precipitaţiilor.
22:00
Dominic Fritz: Nimeni nu câştigă cu aceste moţiuni de tip PR care sunt fumigene, care sunt doar despre retorică politică şi care ne iau energia de a rezolva problemele reale. Şi ăsta e unul din motivele de ce cresc partidele extremiste # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, critică din nou decizia senatorilor PSD de a vota o moţiune împotriva ministrului Mediului, el susţinând că, dacă cineva vrea să schimbe regulile din protocolul de coaliţie, trebuie să o spună. ”Nimeni nu câştigă cu aceste moţiuni de tip PR care sunt fumigene, care sunt doar despre retorică politică şi care ne iau energia de a rezolva problemele reale pe care le au românii. Şi ăsta e unul din motivele de ce cresc partidele extremiste”, afirmă el.
21:50
Baschet masculin: Rapid Bucureşti – Dinamo Bucureşti, scor 83-73, în optimile Cupei României # News.ro
Echipa Rapid Bucureşti a câştigat, miercuri, manşa tur din optimile de finală ale Cupei României, cu Dinamo Bucureşti, scor 83-73 (41-39). Alte trei meciuri s-au jucat tot miercuri.
21:50
Victorie pentru Ianis Hagi şi Umit Akdag în Cupa Turciei: Trabzonspor – Alanyaspor, scor 0-1 # News.ro
Formaţia Alanyaspor, la care joacă Ianis Hagi şi Umit Akdag, a învins, miercuri, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Trabzonspor, într-un meci din grupele Cupei Turciei.
21:40
Fritz: Nu putem, de dragul păcii, să mergem toţi acasă şi să tăcem din gură, mai ales când vedem că sunt încă reţele de interese care se luptă pentru privilegiile lor # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, cataloghează coaliţia de guvernare drept una ”de nevoie”, spunând că ea este ”o reflexie a societăţii româneşti de astăzi, o societate dezbinată”. ”Nu putem, de dragul păcii, să mergem toţi acasă şi să tăcem din gură, mai ales când vedem că sunt încă reţele de interese care se luptă pentru privilegiile lor”, susţine el.
21:30
Enhanced Games, competiţia din 2026 la care dopajul va fi permis, a anunţat miercuri participarea primei atlete la proba de 100 m: Shania Collins, campioană a Statelor Unite în proba de 60 m în 2019.
21:30
Putin îi cataloghează drept ”porci” pe aliaţii europeni ai Ucrainei, într-un discurs în faţa ofiţerilor ruşi de rang înalt # News.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin, care a ameninţat miercuri că Moscova îşi va extinde ”câştigurile” în Ucraina, dacă Kievul şi aliaţii acestuia din Occident resping revendicările Kremlinului, a acuzat administraţia fostului preşedinte democrat Joe Biden de faptul că a ”iniţiat” Războiul din Ucraina, iar ”porcii europeni (care) voiau să se bucure de prăbuşirea Rusiei” i s-au alăturat, relatează Euroonews.
Acum 4 ore
21:20
Arad: Intervenţie pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un microbuz de marfă/ Două persoane au ieşit singure din autovehicul # News.ro
Un incendiu a izbucnit, miercuri seară, la un microbuz de marfă, între localităţile Târnova şi Şilindia din judeţul Arad, focul distrugând în proporţie de 50% autovehiculul. În acesta se aflau două persoane, care au reuşit să iasă singure.
20:50
UEFA a amendat Bayern Munchen cu 116.000 de euro şi a decis închiderea parţială a stadionului bavarezilor la următorul meci de acasă din LC # News.ro
Bayern München a fost clubul cel mai sever sancţionat în cadrul celor mai recente măsuri disciplinare anunţate de UEFA, primind amenzi în valoare totală de 116.000 de euro şi închiderea parţială a stadionului pentru următorul meci de acasă din Liga Campionilor, relatează Reuters.
20:40
Kovesi, despre invocarea numelui ei pentru diverse funcţii: Nu cunosc nimic despre aceste situaţii, dar sunt cu adevărat onorată că oamenii s-au gândit că sunt calificată pentru toate/ Nu sunt interesată să intru în politică # News.ro
Procurorul şef al Parchetului European Laura Codruţa Kovesi spune că a auzit, din spaţiul public că ar fi fost desemnată pentru diverse funcţii înalte în statul român. „Nu cunosc nimic despre aceste situaţii, dar sunt cu adevărat onorată că oamenii s-au gândit că sunt calificată pentru toate aceste funcţii şi asta mă onorează. Pot să vă zic că nu am un plan concret în acest moment”, spune Kovesi.
20:30
François Bayrou, internat cu o gripă foarte severă la spitalul din Pau, mutat de la ”reanimare” la ”boli infecţioase” # News.ro
Fostul premier francez François Bayrou, în vârstă de 74 de ani, primarul localităţii Pau, a fost externat de la Secţia de ”Reanimare” a Spitalului din Pau, unde a fost internat din cauza unei ”gripe foarte severe”, anunţă miercuri primăria, relatează AFP.
20:30
Unsprezece bătrâni din azilul din Timiş de unde oamenii au fost relocaţi şi ţinuţi în condiţii mizerabile sunt internaţi în spitale cu scabie # News.ro
Unsprezece bătrâni care iniţial au fost internaţi în azilul din Lenauheim, judeţul Timiş, închis de autorităţi din cauza unor nereguli, apoi relocaţi în condiţii mizerabile într-o casă particulară din Cenad, se află în spitale, cu scabie. Ancheta epidemiologică este în curs.
20:20
Laura Codruţa Kovesi, replică pentru fostul preşedinte Traian Băsescu care a spus că a greşit când a numit-o şefă la DNA: Ce să facem, unii dintre noi rămânem în amintirea oamenilor pentru greşelile noastre # News.ro
Fosta şefă a Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) Laura Codruţa Kovesi îi dă replica fostului preşedinte Traian Băsescu, după ce acesta a afirmat în repetate rânduri, în ultimii ani, că a greşit când a numit-o în fruntea DNA. ”Ce să facem, unii dintre ni rămânem în amintirea oamenilor pentru greşelile noastre”, spune Kovesi.
20:20
Reacţia ministrului Economiei, după mesajele de susţinere şi ofertele de a-i dona bani pentru a plăti amenda primită de la AMEPIP: Mă înclin în faţa generozităţii voastre! Dar vă rog: nu-mi donaţi mie, ci ajutaţi-i pe cei care au cu adevărat nevoie! # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a reacţionat, miercuri seară, după „zecile” de mesaje de încurajare şi de susţinere, dar şi după primirea unor oferte de a-i dona bani pentru a-şi plăti amenda de 15.000 de lei primită de la Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), spunând că se „înclină în faţa generozităţii” oamenilor, dar că îi roagă „să se uite în jur” şi, dacă vor să facă un bine, să-i ajute pe cei care „au cu adevărat nevoie”. „Vă rog ceva: nu-mi donaţi mie. Slavă Domnului, am muncit din greu înainte de a intra în politică şi am o situaţie financiară bunǎ. Poate şi asta deranjează pe unii, că n-am venit în politică pe combinaţii şi că nu răspund la comenzi”, a afirmat Miruţă.
20:10
Aventura continuă. La 38 de ani, atacantul uruguayan Luis Suarez şi-a prelungit cu un an contractul cu Inter Miami pentru a juca în sezonul 2026, a anunţat miercuri clubul nord-american, unde joacă şi starul argentinian Lionel Messi.
20:10
Tadjikistanul denunţă o crimă motivată de ”ură etnică”, după uciderea unui elev tadjic în atacul cu cuţitul de la Orenţov. Ambasadorul rus, convocat la Duşanbe, care cere ”imediat o anchetă obiecitvă şi imparţială” # News.ro
Tadjikistanul, o ţară din Asia Centrală, aliată Rusiei, denunţă miercuri un ”atac motivat de ură etnică”, în urma uciderii unui copil tadjic în vârstă de zece ani, într-o şcoală, la periferia Moscovei, înjunghiat de către un adolescent, relatează AFP.
20:10
Baschet masculin: U BT Cluj, victorie cu Neptunas Klaipeda; Creek, 40 puncte, nou record al sezonului în BKT EuroCup # News.ro
Campioana U BT Cluj a învins miercuri, pe teren propriu, formaţia Neptunas Klaipeda, scor 118-97 (68-40), în etapa a XI-a din grupa A a BKT EuroCup. Mitch Creek a reuşit cea mai bună performanţă personală a sezonului şi, totodată, un nou record în acest sezon din BKT EuroCup, cu 40 puncte marcate pentru U BT Cluj.
20:10
Kovesi: România va deveni un paradis, va deveni un hub al infracţionalităţii cu TVA/ Parchetul European a primit un dosar de la ANAF după patru ani de când am început să fim operaţionali /Ce spune despre expertize în dosarele de evaziune fiscală # News.ro
Fostul procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie Laura Codruţa Kovesi spune că în ultimii ani instituţii ale statului român nu au mai făcut sesizări cu privire la presupuse fapte penale constatate în urma controalelor făcute de autorităţi. „Nivelul de detectare în România este foarte mic, nimeni nu mai trimite nimic nicăieri, Curtea de Conturi, celelalte instituţii”, spune Kovesi, explicând că Parchetul European a primit de la autorităţile române o singură sesizare cu privire la evaziune fiscală în patru ani. „Faptul că atâţia ani de zile nimeni nu a văzut niciun evazionist în România, spuneţi-mi dumneavoastră cum poţi interpreta”, afirmă, în acest context, Laura Codruţa Kovesi, care e de părere că România va deveni „un paradis, va deveni un hub al infracţionalităţii cu TVA”.
19:50
Miercuri s-au disputat celelalte trei partide din turul sferturilor de finală ale Cupei României. Returul, pentru un loc în semifinale, va avea loc în 21 ianuarie.
19:40
Centrul Infotrafic îi avertizează pe şoferi că este ceaţă densă pe mai multe drumuri din aproape jumătate de ţară şi că se poate forma gheţuş/ În unele locuri, vizibilitatea scade sub 50 de metri/ Recomandările poliţiştilor rutieri # News.ro
Centrul Infotrafic al Poliţiei Române îi avertizează pe şoferi, miercuri seară, că este ceaţă densă pe mai multe drumuri din 17 judeţe ale ţării şi că, în funcţie de condiţiile locale, acest fenomen poate favoriza formarea gheţuşului. Potrivit sursei citate, în unele locuri, vizibilitatea scade sub 50 de metri. În aceste condiţii, poliţiştii rutieri le recomandă conducătorilor auto să cureţe temeinic geamurile şi farurile maşinii, să reducă viteza, să păstreze o distanţă mai mare între autovehicule şi să nu facă depăşiri riscante.
19:30
Fotbalistul echipei Gaziantep FK, Deian Sorescu, a înscris un gol în meciul pierdut, miercuri, în deplasare, cu scorul de 2-5, în faţa formaţiei Rizespor, în grupele Cupei Turciei.
Acum 6 ore
19:20
Asociaţia Română a Magazinelor Online: Comerţul electronic continuă să crească în România, aproape trei sferturi dintre utilizatorii de internet cumpără online # News.ro
Comerţul electronic din România îşi continuă trendul ascendent şi în 2025, astfel că în primele trei luni ale anului 2025, aproximativ 5,9 milioane de români au realizat cumpărături online, cu aproape 800.000 de persoane mai mult decât în aceeaşi perioadă din 2024, arată Asociaţia Română a Magazinelor Online (ARMO).
19:20
Kovesi: Când eram procuror general, erau magistraţi care făceau tot felul de alte fapte, nu neapărat corupţie. Dintr-o dată e zero, e linişte. Este exact ceea ce s-a dorit # News.ro
Laura Codruţa Kovesi, fost procuror general al României şi fost procuror şef al DNA, remarcă faptul că în ultimii ani dosarele penale care să vizeze magistraţi nu mai există, indiferent de tipul infracţiunii. „Când eram procuror general, erau magistraţi care făceau tot felul de alte fapte, nu neapărat corupţie. Dintr-o dată e zero, e linişte. Este exact ceea ce s-a dorit”, spune Kovesi, subliniind că, din statistici, reiese că România are „cel mai curat sistem de justiţie”.
19:00
DOCUMENTARUL RECORDER - Kovesi: Când vezi interceptări clare în care se discută despre mită, în care se discută cum să minţi în faţa autorităţilor, şi apoi văd că nu se întâmplă nimic din cauza prescripţiei, care e mesajul pe care vrem să-l transmitem?” # News.ro
Fostul procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) Laura Codruţa Kovesi, este de părere că amânarea unor dosare în justiţia din România este „ceva sistemic” şi consideră că Inspecţia Judiciară, dar şi parchetele trebuie să ia atitudine atunci când în spaţiul public apar informaţii sau indicii cu privire la unele dosare care sunt amânate din diverse motive. „Când vezi interceptări clare (...) în care se discută despre mită, în care se discută cum să minţi în faţa autorităţilor, şi apoi văd că nu se întâmplă nimic din cauza prescripţiei, care e mesajul pe care vrem să-l transmitem?”, spune Kovesi.
19:00
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu rămâne sub control judiciar în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară/ Decizia definitivă a Tribunalului Bucureşti # News.ro
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu rămâne sub control judiciar, după ce Tribunalul Bucureşti i-a respins definitiv, ca nefondată, contestaţia la decizia luată cu opt zile în urmă de Judecătoria Sectorului 1, în dosarul în care acesta este acuzat de propagandă legionară şi de promovare, în public, a unor persoane vinovate de genocid şi de crime de război.
19:00
Chicago Fire a avut discuţii pozitive cu atacantul Barcelonei, Robert Lewandowski, în legătură cu un transfer în Major League Soccer.
18:50
Fabrica de ţevi ArcelorMittal Tubular Products Iaşi a fost cumpărată de Metinvest, controlată de Rinat Akhmetov, unul dintre cei mai bogaţi oameni din Ucraina # News.ro
Metinvest a finalizat achiziţia companiei din Iaşi ArcelorMittal Tubular Products Iaşi, pe 16 decembrie. Pe lângă Ucraina şi România, Metinvest mai deţine active în Italia, Bulgaria, Marea Britanie şi Statele Unite. Beneficiarul final al grupului este Rinat Akhmetov, unul dintre cei mai bogaţi oameni din Ucraina.
18:40
DOCUMENTARUL RECORDER - Kovesi: Am fost şocată de dezvăluirile din documentar şi am fost foarte îngrijorată că afectează independenţa dar şi reputaţia magistraturii din România. Ulterior, am fost din nou şocată de reacţii # News.ro
Şefa Parchetului European, Laura Codruţa Kovesi, se declară „şocată” pe de o parte de dezvăluirile privind justiţia din documentarul realizat de Recorder, dar şi de reacţia autorităţilor din sistemul judiciar care, în loc să ia atitudine pentru a verifica cele prezentate, au recurs la „tactici” pe care Kovesi le cataloghează drept „comuniste”. Fostul procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) Laura Codruţa Kovesi explică de ce a semnat manifestul de solidarizare în care sute de magistraţi susţin demersurile colegilor lor care au vorbit public despre nereguli în sistemul de justiţie, nereguli în urma cărora dosare ale unor inculpaţi celebri ar fi fost amânate până la prescrierea faptelor. „ Sunt foarte onorată să fiu de partea lor”, spune Kovesi despre magistraţii care au luat atitudine faţă de neregulile din justiţie.
18:30
Ministrul Energiei: Acum o lună era o psihoză că vor creşte preţurile la 10 lei motorina şi benzina / Astăzi benzina e 7,27 lei, iar motorina - 7,47 lei, chiar au scăzut preţurile /Am transmis operatorilor să păstreze preţurile la o cotă normală - VIDEO # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat că dacă acum o lună era o psihoză că preţul carburanţilor va ajunge la 10 lei, astăzi motorina costă 7,47 de lei litrul, iar benzina – 7,27 de lei litrul. El a precizat că a avut o discuţie cu operatorii economici şi le-a transmis că este nevoie să păstreze preţurile la o cotă normală.
18:30
Autoritatea de reglementare în comunicaţii anunţă tarife mai mici de roaming din 1 ianuarie 2026 şi ”Roaming ca acasă” în Republica Moldova şi Ucraina # News.ro
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) anunţă că, de la 1 ianuarie 2026, utilizatorii de servicii mobile vor beneficia de tarife mai mici de roaming, atât prin reducerea valorii maxime a suprataxei pentru serviciile de date în roaming în SEE, cât şi prin integrarea Republicii Moldova şi a Ucrainei în sistemul de tarifare „Roaming ca acasă”.
18:30
Filipinele dezmint că adăpostesc tabere de antrenament jihadiste ale Statului Islamic, după atacul de la Sydney. Manila a recunoscut că Sajid Akram şi fiul său, Naveed, care au ucis 15 persoane pe plaja Bondi, s-au aflat în ţară de la 1 la 28 noiembrie # News.ro
Filipinele dezmint miercuri că găzduiesc tabere de antrenament jihadiste, în urma unor informaţii potrivit cărora autorii măcelului de pe plaja Bondi, la Sydney, au fost formaţi în noiembrie într-o astfel de tabără, relatează AFP.
18:20
Un boxer iranian, condamnat la moarte pentru apartenenţa la o organizaţie ilegală, riscă execuţia „iminentă”, cererea sa de rejudecare a procesului fiind respinsă, relatează AFP.
18:20
Coaliţia de guvernare a căzut de acord să reducă cu 10% cheltuielile în administraţia centrală fără afectarea salariilor de bază şi să crească salariul minim la 4.325 începând cu 1 iulie 2026 # News.ro
Coaliţia de guvernare, reunită pe 17 decembrie, în prezenţa liderilor PSD, PNL, USR, UDMR şi ai minorităţilor naţionale, a căzut de acord să reducă cu 10% cheltuielile în administraţia centrală fără afectarea salariilor de bază şi să crească salariul minim la 4.325 începând cu 1 iulie 2026. De asemenea, liderii coaliţiei au convenit asupra reducerii cu 10% a sumei forfetare încasate de senatori şi deputaţi, reducerii cu 10% a subvenţiilor încasate de partidele politice şi reducerii la 0,5% a impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) începând cu 1 ianuarie 2026 şi eliminarea acestuia din 2027
18:10
Bundestagul aprobă o anvelopă de 50 mld. € în vederea echipării armatei germane împotriva ameninţării ruse # News.ro
Bundestagul, Camera inferioară a Parlamentului german, a adoptat miercuri o nouă anvelopă - de aproape 50 de miliarde de euro - în vederea echipării armatei germane (Bundeswehr), care are o nevoie urgentă împotriva ameninţării ruse, a anunţat Ministerul german al Apărării, relatează AFP.
18:00
Preşedintele Nicuşor Dan a fost primit miercuri, de Regele Charles, la Palatul Buckingham.
18:00
Ministerul Educaţiei anunţă aprobarea unui sprijin european de 60 de milioane de euro pentru plata burselor sociale ale studenţilor/ Reacţia Alianţei Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti din România # News.ro
Ministerul Educaţiei şi Cercetării anunţă, miercuri, aprobarea unui sprijin european „important pentru echitate în educaţie”, în valoare de 60 de milioane de euro, pentru plata burselor sociale ale celor aproximativ 40.000 de studenţi proveniţi din medii vulnerabile, în anul 2026. Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) atrage atenţia Guvernului, printr-un comunicat de presă, că această sumă „nu înlocuieşte responsabilitatea de a aloca, prin Legea bugetului de stat pentru 2026, un fond de burse şi protecţie socială ancorat la nevoile reale ale studenţilor”.
17:50
Parlamentul European adoptă un text prin care cere Comisiei Europene să faciliteze accesul la avort în Uniunea Europeană. Comisia s-a angajat să examineze o petiţie în acest sens, semnată de un milion de europeni, până în martie 2026 # News.ro
Parlamentul European (PE) a adoptat miercuri un text prin care cere Bruxellesului să faciliteze accesul la un avort ”sigur” tuturor femeilor de pe continentul european, relatează AFP.
17:30
Bloomberg: SUA pregătesc noi sancţiuni împotriva Rusiei dacă Putin respinge acordul de pace # News.ro
Statele Unite pregătesc o nouă rundă de sancţiuni împotriva sectorului energetic al Rusiei pentru a creşte presiunea asupra Moscovei în cazul în care liderul Vladimir Putin va respinge acordul de pace cu Ucraina, a relatat miercuri Bloomberg News, citând persoane familiarizate cu acest subiect.
Acum 8 ore
17:20
Guvernul a alocat, la propunerea Ministerului Dezvoltării, aproape 200 de milioane de lei pentru 74 de teatre, opere şi filarmonici din subordinea autorităţilor locale # News.ro
Guvernul a alocat, în şedinţa de miercuri, la propunerea Ministerului Dezvoltării, aproape 200 de milioane de lei pentru 74 de teatre, opere şi filarmonici din 48 de localităţi, care funcţionează în subordinea autorităţilor locale.
17:20
Nicuşor Dan, după întâlnirea cu oameni de afaceri români din Regatul Unit: Mesajul mediului de business a fost clar - este nevoie de o deschidere mai mare din partea statului român, de colaborare autentică şi de parteneriate funcţionale # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, după întâlnirea cu oameni de afaceri români din Regatul Unit, că mesajul mediului de business a fost clar, respectiv acela că este nevoie de o deschidere mai mare din partea statului român, de colaborare autentică şi de parteneriate funcţionale.Preşedintele s-a întâlnit şi cu reprezentanţi ai companiilor britanice, reconfirmând angajamentul României de a consolida relaţiile comerciale şi economice cu Regatul Unit şi de a încuraja investitorii britanici să vină în continuare în ţara noastră.
