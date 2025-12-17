Dominic Fritz: Ar fi fost de preferat să avem o evoluţie mult mai lină a acestor taxe şi impozite/ Această creştere are meritele ei, dar trebuia făcută de mult, nici să nu ajungem în situaţia în care aceste impozite rămâneau aşa de mici

20:20

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a reacţionat, miercuri seară, după „zecile” de mesaje de încurajare şi de susţinere, dar şi după primirea unor oferte de a-i dona bani pentru a-şi plăti amenda de 15.000 de lei primită de la Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), spunând că se „înclină în faţa generozităţii” oamenilor, dar că îi roagă „să se uite în jur” şi, dacă vor să facă un bine, să-i ajute pe cei care „au cu adevărat nevoie”. „Vă rog ceva: nu-mi donaţi mie. Slavă Domnului, am muncit din greu înainte de a intra în politică şi am o situaţie financiară bunǎ. Poate şi asta deranjează pe unii, că n-am venit în politică pe combinaţii şi că nu răspund la comenzi”, a afirmat Miruţă.