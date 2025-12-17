„Ne-am împotmolit”. Mihai Stoica, detalii despre transferul pregătit la FCSB. Negocierile au intrat în impas
Antena Sport, 17 decembrie 2025 23:20
Mihai Stoica a oferit ultimele detalii despre transferul pregătit la FCSB. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a dezvăluit că negocierile cu jucători dorit din Portugalia au intrat în impas. Până în acest moment, FCSB a efectuat un singur transfer pentru a doua parte a sezonului, prezentându-l oficial pe Andre Duarte. Gigi Becali a declarat
• • •
Acum o oră
23:20
„Ne-am împotmolit”. Mihai Stoica, detalii despre transferul pregătit la FCSB. Negocierile au intrat în impas # Antena Sport
23:00
„Am fost atât de șocată încât…”. Georgina, dezvăluiri uluitoare după ce a fost cerută în căsătorie de Cristiano Ronaldo # Antena Sport
Georgina Rodriguez (31 de ani) a făcut dezvăluiri în premieră despre momentul în care Cristiano Ronaldo (40 de ani) a cerut-o în căsătorie. Starul lusitan a cerut-o de soție pe partenera lui la finalul verii, iar postarea făcut pe paginile lor de socializare s-a viralizat instant. Cristiano Ronaldo i-a oferit Georginei Rodriguez un inel cu un diamant uriaș, de 37 de carate, valoarea
Acum 2 ore
22:50
Andrei Nicolescu, declarația care îi va dezamăgi pe fanii lui Dinamo: „Nu e planul nostru pentru anul ăsta” # Antena Sport
Dinamo București are până acum un parcurs excelent în actuala stagiune, iar „câinii" au chiar ocazia să încheie anul 2025 pe prima poziție, în funcție de anumite rezultate. Andrei Nicolescu a vorbit despre șansele alb-roșilor în lupta pentru titlu și a transmis care este obiectivul real al formației antrenate de Zeljko Kopic. Andrei Nicolescu și
22:30
PSG a câștigat dramatic Cupa Intercontinentală, după finala cu Flamengo. Șase lovituri de departajare ratate # Antena Sport
PSG a câştigat în premieră Cupa Intercontinentală la fotbal, după ce a învins echipa braziliană Flamengo Rio de Janeiro cu scorul de 2-1, la loviturile de departajare, miercuri seara. Pe Ahmad Bin Ali Stadium din Al-Rayyan (Qatar), rezultatul a fost egal, 1-1, atât după 90 de minute, cât şi după prelungiri. PSG a câștigat dramatic
22:20
Gică Craioveanu, mesaj savuros pentru Răzvan Marin înainte de AEK Atena – Universitatea Craiova: „Veniră oltenii” # Antena Sport
Gică Craioveanu a dezvăluit că a vorbit cu Răzvan Marin înaintea duelului dintre AEK Atena și Universitatea Craiova, din ultima etapă a grupei de Conference League. Fostul jucător i-a transmis un mesaj savuros mijlocașului grecilor, avertizându-l că oltenii vor da totul pentru a obține cele trei puncte. Totodată, Gică Craioveanu a subliniat forma excelentă pe care o
22:10
Bayern Munchen, taxată de UEFA după incidentele de la meciul cu Sporting. Ce sancțiuni au primit bavarezii # Antena Sport
Suporterii lui Bayern Munchen, dar și organizarea de la meciul cu Sporting Lisabona au atras sancțiuni pentru campioana Germaniei. UEFA s-a sesizat după neregulile de la acest joc și a amendat clubul din Bundesliga. Vorbim despre sancțiuni în valoare totală de 116.000 de euro, plus închiderea partială a arenei din Munchen la următorul meci din
22:00
Campionatul Mondial va fi evenimentul de referință din sportul mondial pe anul 2026, iar competiția va fi transmisă în Universul Antena, la fel ca turneul final din 2030. La mai puțin de două săptămâni de la tragerea la sorți a grupelor, președintele Donald Trump a luat o decizie incredibilă, prin care va bloca suporterii a
Acum 4 ore
21:40
Mihai Stoica a anunțat că Daniel Bîrligea (25 de ani) e apt pentru derby-ul dintre FCSB și Rapid, care se va disputa duminică, de la ora 20:00, în ultima etapă din 2025. Atacantul s-a refăcut la timp pentru duelul cu marea rivală. Daniel Bîrligea s-a accidentat după partida cu Steaua Roșie Belgrad din grupa de Europa League,
21:30
„Mi-a căzut cerul în cap”. Alexandru Musi, detalii după accidentarea suferită. Ce a spus despre recuperare # Antena Sport
Alexandru Musi a oferit declarații despre accidentarea gravă suferită. Mijlocașul lui Dinamo a transmis că a primit o adevărată lovitură atunci când a aflat că va rata finalul de sezon. Alexandru Musi a evoluat ultima dată în urmă cu o lună, în victoria lui Dinamo cu Csikszereda, scor 4-0. El s-a accidentat ulterior la echipa națională U21. Alexandru Musi, detalii după
21:10
Marius Șumudică, verdict în privința jucătorului în care Dinamo își pune speranțele: „Se înmoaie de picioare” # Antena Sport
Revenit pe gazon la sfârșitul lunii noiembrie, Adrian Mazilu este unul dintre jucătorii în care conducerea celor de la Dinamo își pune speranțele în sezonul următor. Fotbalistul care și-a trecut în palmares un titlu de campion cu Farul Constanța a avut nevoie de recuperare fizică. Marius Șumudică a analizat evoluțiile sale de până acum și
21:00
The post Jurnal Antena Sport | Universitatea Craiova atacă „primăvara europeană” appeared first on Antena Sport.
20:50
Oleksandr Romanchuk, visător înainte de AEK Atena – Craiova: „Îmi doresc să fie o seară istorică” # Antena Sport
AEK Atena – Universitatea Craiova este meciul care poate fi unul istoric pentru formația din Bănie, aflată în fața unei calificări de proporții în primăvara europeană. Oleksandr Romanchuk a vorbit la antrenamentul oficial dinaintea partidei despre situația sa medicală, dar și despre importanța jocului programat joi de la ora 22:00. Oleksandr Romanchuk nu vrea să
20:50
The post Jurnal Antena Sport | Un nou început la CSM București appeared first on Antena Sport.
20:50
The post Jurnal Antena Sport | Survivor, noua provocare pentru Gabi Tamaș appeared first on Antena Sport.
20:40
„Am o ușă deschisă acolo”. Cristina Neagu, anunț despre revenirea la CSM București. Ce a spus despre parcursul României de la CM # Antena Sport
Cristina Neagu (37 de ani) a oferit declarații despre o posibilă revenire la CSM București. Fosta handbalistă a dat cărțile pe față despre această posibilitate, având în vedere zvonurile din ultima perioadă. Neagu a transmis clar faptul că nu ia în considerare să revină în cadrul clubului la care a evoluat timp de opt ani.
20:20
Filipe Coelho, îngrijorat înaintea meciului cu AEK Atena: „Încă nu știu dacă vor juca” # Antena Sport
Universitatea Craiova va da piept cu AEK Atena, în ultimul meci din grupa principală de UEFA Conference League, iar disputa este una decisivă pentru calificarea în play-off-ul competiției sau chiar în faza optimilor. Antrenorul oltenilor a vorbit la Atena despre disputa de joi seară și a transmis care sunt absențele din cadrul lotului. AEK Atena
20:20
Campioana U BT Cluj a învins miercuri, pe teren propriu, formaţia Neptunas Klaipeda, scor 118-97 (68-40), în etapa a XI-a din grupa A a BKT EuroCup. Mitch Creek a reuşit cea mai bună performanţă personală a sezonului şi, totodată, un nou record în acest sezon din BKT EuroCup, cu 40 puncte marcate pentru U BT Cluj. Principalii marcatori ai partidei au fost Creek 40, Ceaser 19, Molinar 15, Russell 14, pentru U BT Cluj, respectiv Lomazs 20, Giurdziunas 19, Waterman 17, Velicka 17,
Acum 6 ore
19:50
La ce echipă vrea să se transfere Robert Lewandowski. Atacantul a început deja discuțiile # Antena Sport
Chicago Fire a avut discuţii pozitive cu atacantul Barcelonei, Robert Lewandowski, în legătură cu un transfer în Major League Soccer. Golgheterul polonez rămâne fără contract la Spotify Camp Nou la sfârşitul sezonului, iar Fire doreşte să-l transfere pe jucătorul în vârstă de 37 de ani în vara viitoare. La ce echipă vrea să se transfere Robert Lewandowski Surse au declarat pentru BBC Sport că Lewandowski este deschis la
19:30
„Dacă ne luăm după loturi, ar trebui să nu ne mai prezentăm”. Gică Popescu știe care e atuul României în barajul cu Turcia # Antena Sport
Gică Popescu a oferit declarații despre confruntarea României cu Turcia, din martie, din play-off-ul pentru World Cup 2026. Fostul internațional a declarat că „tricolorii" vor avea o misiune extrem de dificilă la Istanbul, având însă încredere că aceștia se pot impune. Gică Popescu a declarat că atuul naționalei lui Mircea Lucescu va fi reprezentat de faptul
19:20
Andrei Nicolescu nu a stat pe gânduri, când a fost întrebat de transferul lui Blănuță: „Da” # Antena Sport
S-a vorbit mult despre posibilitatea ca Vladislav Blănuță să semneze cu Dinamo, asta în condițiile în care atacantul român nu pare să mai aibă vreun viitor la Dynamo Kiev. Andrei Nicolescu a vorbit despre acest subiect și a explicat de ce mutarea ar fi imposibilă în contextul actual. Vârful a plecat pentru două milioane de
19:10
Alexandru Dobre, anunț despre viitorul lui la Rapid după ce a aflat că va fi urmărit la derby-ul cu FCSB # Antena Sport
Alexandru Dobre a oferit declarații după ce a aflat că va fi urmărit la derby-ul dintre FCSB și Rapid, din ultima etapă din 2025. Scouterii celor de la Utrecht vor fi prezenți pe Arena Națională pentru a-l urmări pe căpitanul giuleștenilor. Alexandru Dobre ar putea pleca de la Rapid încă din această iarnă. Utrecht e dispusă să-i ofere
19:00
Deian Sorescu și Alexandru Maxim au fost titular miercuri seară în meciul dintre Rizespor și Gaziantep, din Cupa Turciei. Echipa unde evoluează Valentin Mihăilă s-a impus într-un mod categoric, scor 5-2. Unul dintre golurile formației oaspete a fost înscris de internaționalul Deian Sorescu, care a profitat de o eroare incredibilă a portarului advers, Erdem Canpolat.
18:40
Valeriu Iftime se teme de ce e mai rău, dacă FCSB va ajunge în play-off: „Crocodilul ne va mânca pe toți” # Antena Sport
FC Botoșani are parte de un parcurs de vis în actuala ediție a Ligii 1, asta în condițiile în care în sezonul precedent a fost la un pas de a retrograda în al doilea eșalon al fotbalului românesc. Valeriu Iftime a vorbit despre parcursul echipei sale în actuala stagiune, dar a transmis că FCSB-ul va
18:40
„A fost o onoare”. Cosmin Olăroiu, mesaj de adio înaintea posibilei plecări de la naționala Emiratelor Arabe Unite # Antena Sport
Cosmin Olăroiu a oferit declarații înaintea finalei mici din Arab Cup, dintre Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită. Antrenorul român ar fi decis să plece de pe banca naționalei EAU, după meciul care se va disputa joi. Cosmin Olăroiu a susținut conferința de presă și a transmis un mesaj prin care a dat de înțeles
18:00
Cristi Chivu pregătește un nou transfer la Inter. Jucătorul pe care a pus ochii antrenorul român # Antena Sport
Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, se gândeşte să-l transfere pe fundaşul dreapta Brooke Norton-Cuffy, de la Genoa, pentru a-l înlocui pe Denzel Dumfries în perioada în care acesta va lipsi din cauza unei accidentări, informează site-ul Football Italia. Inter începe să ia în considerare opţiunile pentru a-l înlocui pe Denzel Dumfries, despre care se aşteaptă să nu fie disponibil timp de câteva luni după operaţie, iar presa italiană sugerează că nerazzurrii ar putea
18:00
Luis Suarez va împlini vârsta de 39 de ani la data de 24 ianuarie 2026, iar contractul său cu Inter Miami era valabil până la finalul lunii decembrie. După ce a devenit campion cu gruparea din Major League Soccer, acesta a luat o decizie importantă pentru cariera sa. Deși mulți s-ar fi așteptat să se
Acum 8 ore
17:40
Cosmin Olăroiu, OUT de la naționala Emiratelor Arabe Unite. Care va fi ultimul meci al românului pe bancă # Antena Sport
Cosmin Olăroiu (56 de ani) e OUT de la naționala Emiratelor Arabe Unite. Antrenorul român urmează să-și încheie mandatul pe banca saudiților în această săptămână. Naționala Emiratelor Arabe Unite va înfrunta Arabia Saudită joi, în finala mică din FIFA Arab Cup. Cosmin Olăroiu, OUT de la naționala Emiratelor Arabe Unite Conform sport.ro, partida cu Arabia
17:40
Antrenorul lui Răzvan Marin, în gardă înaintea meciului contra Craiovei: „Poate provoca momente neplăcute adversarului” # Antena Sport
AEK Atena are asigurată calificarea în play-off-ul UEFA Conference League, însă gruparea antrenată de Răzvan Marin are șansa de a obține calificarea directă în faza optimilor de finală. La conferința de presă premergătoare partidei de joi, tehnicianul grecilor a vorbit despre lucrurile remarcate în jocul oltenilor, respectiv despre punctele lor forte. Marko Nikolic: „Craiova te
17:20
Legendele lui Dinamo nu-l mai vor pe Dennis Politic. Reacții categorice: „Ciorbă reîncălzită / A făcut o greșeală” # Antena Sport
Legendele lui Dinamo nu-l mai vor la echipă pe Dennis Politic. Mijlocașul a intrat într-un „con de umbră" la FCSB, dat fiind faptul că a evoluat foarte puțin la echipa roș-albastră. Ionel Augustin (70 de ani) și Claudiu Vaișcovici (63 de ani) au fost întrebați dacă Dennis Politic ar putea să mai joace la Dinamo. Cei doi
17:10
Giovanni Becali, nou mesaj despre plecarea lui Darius Olaru de la FCSB. Anunțul făcut după replica jucătorului # Antena Sport
Giovanni Becali a transmis un nou mesaj clar despre posibila plecare a lui Darius Olaru (27 de ani) de la FCSB. Impresarul a revenit asupra declarațiilor făcute anterior și a transmis că mijlocașul nu-și dorește să plece de la formația roș-albastră. Inițial, Giovanni Becali declarase că Darius Olaru e dornic să plece cât mai repede
17:10
1. Premii record FIFA a anunţat premii record la World Cup 2026. În cazul în care se va califica, România va încasa cel puţin 10,5 milioane de dolari, în timp ce campioana mondială va pleca acasă cu 50 de milioane de dolari. 2. Becali e mulţumit Gigi Becali a lăudat delegarea lui Istvan Kovacs la
17:10
Massimiliano Allegri a expus motivele pentru care l-a inclus pe Matteo Duţu în lotul Milanului # Antena Sport
Matteo Duţu a primit o veste excelentă, după ce antrenorul Massimiliano Allegri l-a inclus pe acesta în lotul cu care AC Milan va juca în Supercupa Italiei. Tehnicianul grupării din Serie A a expus motivele pentru care l-a luat pe fotbalistul român în lot. AC Milan va juca joi seară contra celor de la Napoli.
16:50
Iuliana Demetrescu este unul dintre cele mai importante personaje din arbitrajul românesc, fiind delegată la mai multe meciuri de calibru, în mai toate competițiile din fotbalul feminin european. Acum, aceasta va fi la centrul unui meci din Liga Campionilor, mai exact la duelul
16:40
Răzvan Marin abia așteaptă duelul cu Universitatea Craiova: „Voi întâlni mulți prieteni, dar îmi doresc să câștig” # Antena Sport
Răzvan Marin abia așteaptă duelul cu Universitatea Craiova, din ultima etapă a grupei de Conference League. Mijlocașul român de la AEK Atena a transmis că în ciuda faptului că se va confrunta cu mai mulți prieteni, speră ca echipa sa să obțină cele trei puncte. Răzvan Marin se așteaptă ca partida cu oltenii să fie una extrem […] The post Răzvan Marin abia așteaptă duelul cu Universitatea Craiova: „Voi întâlni mulți prieteni, dar îmi doresc să câștig” appeared first on Antena Sport.
16:30
Noua țintă a lui Gigi Becali. Presa din străinătate a aflat totul: „E urmărit de FCSB” # Antena Sport
Gigi Becali are o nouă țintă pentru perioada de transferuri care se apropie. Patronul campioanei vrea din nou să-l transfere pe Denis Drăguș, atacant care are viitorul incert la Eyupspor. FCSB a realizat deja un transfer pentru a doua parte a sezonului, campioana prezentându-l oficial pe Andre Duarte. Gigi Becali a anunțat că-și dorește să transfere […] The post Noua țintă a lui Gigi Becali. Presa din străinătate a aflat totul: „E urmărit de FCSB” appeared first on Antena Sport.
16:20
Două reveniri importante în lotul Universității Craiova, pentru meciul de la Atena! Oltenii înfruntă AEK # Antena Sport
Universitatea Craiova va juca joi pe terenul celor de la AEK Atena, în cadrul grupei principale de UEFA Conference League. Oltenii au șanse mici să se califice direct în primăvara europeană, dar sunt „în cărți” pentru o prezență în play-off. Pentru acest duel, antrenorul a primit două vești importante din partea staff-ului medicale, care i-a […] The post Două reveniri importante în lotul Universității Craiova, pentru meciul de la Atena! Oltenii înfruntă AEK appeared first on Antena Sport.
16:00
Marea Britanie va emite oficial instrucţiuni pentru transferul către cauze umanitare din Ucraina a 2,5 miliarde de lire sterline, bani obţinuţi de oligarhul rus Roman Abramovich din vânzarea lui Chelsea în 2022, cerându-i miliardarului să deblocheze aceste fonduri, altfel riscând să se confrunte cu o acţiune în instanţă, relatează The Guardian şi Reuters. Premierul Keir […] The post Ce se întâmplă cu 2.5 miliarde de euro după ce Roman Abramovich a vândut Chelsea appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
15:20
Premii record la World Cup 2026! Câţi bani poate câştiga România dacă ajunge în grupe. Sumă uriaşă pentru campioană # Antena Sport
FIFA a anunţat premii record pentru World Cup 2026, turneu final care va fi transmis exclusiv în Universul Antena. România este calificată la baraj, acolo unde trebuie să treacă mai întâi de Turcia, apoi de câştigătoarea partidei Slovacia – Kosovo, pentru a ajunge la turneul organizat de Statele Unite, Canada şi Mexic. Pentru ediţia din […] The post Premii record la World Cup 2026! Câţi bani poate câştiga România dacă ajunge în grupe. Sumă uriaşă pentru campioană appeared first on Antena Sport.
15:00
Numărul 1 mondial Carlos Alcaraz şi antrenorul său de lungă durată Juan Carlos Ferrero au anunţat, miercuri, sfârşitul colaborării lor de şapte ani. Colaborarea celor doi a fost una de mare succes. Alături de Ferrero, Alcaraz a câştigat mai multe turnee de Grand Slam şi a devenit numărul 1 mondial. Carlos Alcaraz nu va mai […] The post Carlos Alcaraz s-a despărţit de antrenorul Juan Carlos Ferrero! Anunţ şoc în tenis appeared first on Antena Sport.
15:00
Gigi Becali a ofertat un mare dinamovist pentru a fi antrenor la FCSB. Dezvăluire incendiară # Antena Sport
Gigi Becali a surprins mereu când a venit vorba de antreborii doriţi pentru banca FCSB-ului. Dacă Marius Şumudică – mare rapidist – a fost pe lista patronului de la FCSB, în trecut şi Dan Alexa a fost favorit să preia echipa. Asta s-a întâmplat în 2021, când în final la echipă a ajuns Edi Iordănescu. […] The post Gigi Becali a ofertat un mare dinamovist pentru a fi antrenor la FCSB. Dezvăluire incendiară appeared first on Antena Sport.
14:40
Mihai Covaliu, discurs sincer înaintea Jocurilor Olimpice de Iarnă: “Voi fi puţin mai circumspect” # Antena Sport
Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR), Mihai Covaliu, a declarat, marţi, că din punctul său de vedere, ţinând cont de rezultatele sportivilor la competiţiile de până acum, va fi foarte dificil ca delegaţia României să obţină o medalie la Jocurile Olimpice de iarnă programate în perioada 6-22 februarie la Milano-Cortina (Italia). “De data aceasta […] The post Mihai Covaliu, discurs sincer înaintea Jocurilor Olimpice de Iarnă: “Voi fi puţin mai circumspect” appeared first on Antena Sport.
14:30
Pe urmele lui Dennis Man. Meciul FCSB – Rapid îi decide transferul carierei. Cine vine să-l urmărească # Antena Sport
Rapid se pregăteşte să dea o lovitură financiară cu Alex Dobre. Jucătorul este foarte aproape de un transfer în Olanda, la Utrecht. Ajuns liber de contract în Giuleşti, fotbalistul se poate transfera în această iarnă. Anunţul a fost făcut de Victor Angelescu, care spune că sunt oferte pe adresa clubului pentru fotbalist. Potrivit gsp.ro, una […] The post Pe urmele lui Dennis Man. Meciul FCSB – Rapid îi decide transferul carierei. Cine vine să-l urmărească appeared first on Antena Sport.
14:20
Claudiu Keșeru, directorul sportiv al echipei FC Bihor, a demisionat, invocând motive personale! Fostul internațional român a decis să părăsească echipa după aproape un an de la semnarea contractului. Momemtul a surprins pe toată lumea, mai ales că echipa antrenată de Erik Lincar are şanse de promovare în prima ligă. Keşeru a invocat motive personale […] The post Claudiu Keșeru a plecat de la FC Bihor. De ce şi-a dat demisia appeared first on Antena Sport.
14:20
Cristi Chivu, pus la zid în Italia: “A călcat strâmb! Nu am auzit în viaţa mea asemenea prostii” # Antena Sport
Cristi Chivu, antrenorul celor de la Inter, a avut o declaraţie care a încins spiritele în Italia, după victoria obţinută de echipa sa pe terenul lui Genoa, scor 2-1. În urma acestui succes, Inter a revenit pe primul loc în Serie A şi este la un punct deasupra rivalei AC Milan. Fostul căpitan al naţionalei […] The post Cristi Chivu, pus la zid în Italia: “A călcat strâmb! Nu am auzit în viaţa mea asemenea prostii” appeared first on Antena Sport.
13:40
Christian Horner vrea să revină în Formula 1! Negociază cu o echipă pentru a deveni acţionar # Antena Sport
Fostul şef al Red Bull, Christian Horner, ar fi în negocieri cu echipa franceză Alpine pentru a deveni acţionar minoritar. Concediat de Red Bull în iulie, după douăzeci de ani la conducerea echipei, apoi concediat oficial în septembrie, britanicul în vârstă de 52 de ani a revenit în actualitate doar prin câteva zvonuri, în special […] The post Christian Horner vrea să revină în Formula 1! Negociază cu o echipă pentru a deveni acţionar appeared first on Antena Sport.
13:30
Drama lui Oleksandr Romanchuk: “Mi-am pierdut prieteni!” Războiul din Ucraina i-a marcat viaţa fundaşului Universităţii # Antena Sport
Răzvoiul din Ucraina a schimbat destinele a zeci de mii de familii. Unul dintre oamenii afectaţi de tragedia de la graniţa României a fost şi Oleksandr Romanchuk. Jucătorul Universității Craiova spune că în războiul din Ucraina s-au stins prieteni apropiaţi. „Ce pot să spun? E o situație extrem de urâtă în țara mea. De patru […] The post Drama lui Oleksandr Romanchuk: “Mi-am pierdut prieteni!” Războiul din Ucraina i-a marcat viaţa fundaşului Universităţii appeared first on Antena Sport.
12:50
Reacţia categorică a lui Gigi Becali după ce Istvan Kovacs a fost delegat la FCSB – Rapid: “La revedere” # Antena Sport
Gigi Becali a reacţionat după ce Istvan Kovacs a fost delegat la derby-ul dintre FCSB şi Rapid, din etapa cu numărul 21 al Ligii 1. Meciul este extrem de important în ceea ce priveşte primul loc din campionat, chiar dacă FCSB este departe în acest moment, pe locul 9. Rapid este lider după 20 de […] The post Reacţia categorică a lui Gigi Becali după ce Istvan Kovacs a fost delegat la FCSB – Rapid: “La revedere” appeared first on Antena Sport.
12:50
Gică Popescu se pregăteşte de o afacere de proporţii, de 70 milioane de euro. Locul din România ales pentru noul business este oraşul Craiova. Pe terenul unde deţine Şcoala de Fotbal care îi poartă numele se va ridica un ansamblu imobiliar modern. Actele pentru începerea lucrărilor au fost depuse deja. Gică Popescu plănuieşte o măsură […] The post Locul din România unde Gică Popescu face o afacere de 70.000.000 de euro appeared first on Antena Sport.
12:40
Ianis Hagi, uimit de Gică Hagi: “Credeam că îl cunosc pe tata, dar așa nu l-am văzut niciodată” # Antena Sport
Ianis Hagi a dat din casă şi a dezvăluit cum a fost uimit de atitudinea pe care o are Gică Hagi faţă de nepotul său, Giorgios, care are deja patru luni. “Regele” e vrăjit de apariţia micuţului său nepot, pe care îl vizitează cât poate de des şi alături de care petrece mult timp “zi […] The post Ianis Hagi, uimit de Gică Hagi: “Credeam că îl cunosc pe tata, dar așa nu l-am văzut niciodată” appeared first on Antena Sport.
12:30
Leon Draisaitl a depăşit 1000 de puncte în NHL! Jucătorii lui Edmonton Oilers au sărbătorit chiar în faţa fostului coleg # Antena Sport
Leon Draisaitl şi-a trecut în cont 4 assisturi în meciul dintre Pittsburgh Penguins şi Edmonton Oilers, câştigat de finalista Stanley Cup cu 6-4. Draisaitl a devenit primul jucător german din istorie care depăşeşte 1000 de puncte în NHL, fiind acum la 1003. El a reuşit acest lucru în 824 de meciuri, cu 416 goluri şi […] The post Leon Draisaitl a depăşit 1000 de puncte în NHL! Jucătorii lui Edmonton Oilers au sărbătorit chiar în faţa fostului coleg appeared first on Antena Sport.
