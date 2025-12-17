Locul din România unde Gică Popescu face o afacere de 70.000.000 de euro
Antena Sport, 17 decembrie 2025 12:50
Gică Popescu se pregăteşte de o afacere de proporţii, de 70 milioane de euro. Locul din România ales pentru noul business este oraşul Craiova. Pe terenul unde deţine Şcoala de Fotbal care îi poartă numele se va ridica un ansamblu imobiliar modern. Actele pentru începerea lucrărilor au fost depuse deja. Gică Popescu plănuieşte o măsură
Reacţia categorică a lui Gigi Becali după ce Istvan Kovacs a fost delegat la FCSB – Rapid: “La revedere” # Antena Sport
Gigi Becali a reacţionat după ce Istvan Kovacs a fost delegat la derby-ul dintre FCSB şi Rapid, din etapa cu numărul 21 al Ligii 1. Meciul este extrem de important în ceea ce priveşte primul loc din campionat, chiar dacă FCSB este departe în acest moment, pe locul 9. Rapid este lider după 20 de
Ianis Hagi, uimit de Gică Hagi: “Credeam că îl cunosc pe tata, dar așa nu l-am văzut niciodată” # Antena Sport
Ianis Hagi a dat din casă şi a dezvăluit cum a fost uimit de atitudinea pe care o are Gică Hagi faţă de nepotul său, Giorgios, care are deja patru luni. "Regele" e vrăjit de apariţia micuţului său nepot, pe care îl vizitează cât poate de des şi alături de care petrece mult timp "zi
Leon Draisaitl a depăşit 1000 de puncte în NHL! Jucătorii lui Edmonton Oilers au sărbătorit chiar în faţa fostului coleg # Antena Sport
Leon Draisaitl şi-a trecut în cont 4 assisturi în meciul dintre Pittsburgh Penguins şi Edmonton Oilers, câştigat de finalista Stanley Cup cu 6-4. Draisaitl a devenit primul jucător german din istorie care depăşeşte 1000 de puncte în NHL, fiind acum la 1003. El a reuşit acest lucru în 824 de meciuri, cu 416 goluri şi
Radu Drăguşin, prezent la întâlnirea preşedintelui Nicuşor Dan cu românii de la Londra # Antena Sport
Fundaşul echipei Tottenham Hotspur, Radu Drăguşin, a fost prezent la întâlnirea preşedintelui Nicuşor Dan cu românii de la Londra. Radu Drăguşin a fost operat în februarie pentru o ruptură a ligamentului încrucişat anterior la genunchiul drept şi a revenit la antrenamentele echipei luna trecută. „Este o onoare să fiu aici, Mă bucur să fiu printre
În Formula 1, construirea unui monopost (sau introducerea unui upgrade) se face urmând fluxul CFD → tunel aerodinamic → teste pe pistă. Este un ciclu închis, iterativ, adică unul care se repetă de multe ori, făcând corecțiile necesare. Nu oricât, căci există un sistem ATR (Aerodynamic Testing Restrictions) bazat pe ordinea în clasamentul constructorilor, care
Valeriu Iftime anunţă primul plecat de la FCSB. Fotbalistul abia a semnat: “Vorbim din ianuarie” # Antena Sport
Valeriu Iftime se amuză pe seama lui Gigi Becali şi anunţă primul plecat de la FCSB. Este vorba de un fotbalist care a semnat zilele trecute cu FCSB, pentru încă şase luni: Malcom Edjouma. Valeriu Iftime, patronul formației FC Botoșani, a susținut că Edjouma va mai fi „dat afară" de la echipă și readus de
Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, este extrem de încrezător înaintea derby-ului de duminică seară contra liderului Rapid. Chiar dacă a avut un început dezastruos de campionat, formaţia roş-albastră şi-a revenit în ultimele etape. Oficialul campioanei României a venit şi cu "dovada" că FCSB se află pe drumul cel bun,
Unde se transferă Alexandru Dobre? Anunţul făcut de Victor Angelescu: “E greu de ţinut” # Antena Sport
Rapid se pregăteşte să dea o lovitură financiară cu Alex Dobre. Ajuns liber de contract în Giuleşti, fotbalistul se poate transfera în această iarnă. Anunţul a fost făcut de Victor Angelescu, care spune că sunt oferte pe adresa clubului pentru fotbalist. Victor Angelescu crede că primul jucător care părăseşte Rapid este Borza, apoi şi Alexandru
Veste uriaşă pentru Matteo Duţu! Românul va face parte din lotul lui AC Milan la Supercupa Italiei # Antena Sport
Matteo Duţu a primit o veste uriaşă din partea lui Massimiliano Allegri, înainte ca AC Milan să plece spre Arabia Saudită, acolo unde va avea loc Supercupa Italiei. În condiţiile în care formaţia de pe San Siro se confruntă cu mai multe probleme de efectiv, antrenorul rossonerilor a pregătit mai multe surprize. Allegri a chemat
Gică Hagi şi Mihai Rotaru se află în negocieri pentru un transfer important. Nu între cele două cluburi, pe care le deţin, ci este vorba de o mutare la ȚSKA Sofia. Farul a primit o ofertă de 450.000 de euro, de la ȚSKA Sofia, pentru Alexandru Ișfan, conform ProSport. Suma nu este pe placul lui
New York Knicks a câştigat NBA Cup 2025! Victorie în finală contra lui San Antonio Spurs # Antena Sport
Echipa de baschet New York Knicks a câştigat Cupa NBA după ce s-a impus cu 124-113 în faţa formaţiei San Antonio Spurs, marţi seara, la Las Vegas, în finala competiţiei, informează AFP. Deşi mult timp condusă de echipa starului francez Victor Wembanyama, New York Knicks a reuşit să răstoarne situaţia la începutul sfertului patru, mizând
Alexandru Bologa a încheiat anul 2025 cu încă o medalie de aur! Campionul olimpic a câştigat Judo Grand Prix São Paulo # Antena Sport
Alexandru Bologa, campion paralimpic şi lider mondial la categoria J1 –70 kg, a încheiat anul competiţional 2025 în forţă, cucerind medalia de aur la IBSA Judo Grand Prix São Paulo (Brazilia) pentru nevăzători – ultima competiţie majoră a anului. După un parcurs solid şi o finală câştigată prin ippon, Alex confirmă încă o dată un
Dan Șucu vrea să transfere un fotbalist legendar. A jucat la Manchester City sau Inter # Antena Sport
Dan Şucu şi Genoa se pregătesc să facă un transfer interesant. Potrivit presei din Italia, Edin Dzeko (39 de ani) ar fi foarte aproape să ajungă în iarnă la Genoa, după ce ar urma să încheie colaborarea cu Fiorentina. Revenit în Italia la începutul sezonului, după despărțirea de Fenerbahce, Dzeko nu a reușit să confirme
“Abia aştept luna martie!” Ianis Hagi, încrezător că România se va califica la World Cup 2026: “Nu există altă variantă” # Antena Sport
Ianis Hagi este încrezător în şansele României de a se califica la World Cup 2026. Pentru acest lucru, tricolorii trebuie să câştige două meciuri în luna martie. Mai întâi, România trebuie să se impună în Turcia, după care trebuie să învingă câştigătoarea meciului Slovacia – Kosovo. Chiar dacă România a încheiat pe locul 3 grupa
O echipă deja eliminată visează din nou să joace la Mondialul din 2026: „Asta e breșa pe care o exploatăm!” # Antena Sport
Barajul intercontinental pentru Campionatul Mondial din 2026 ar putea suferi o modificare radicală, iar o echipă deja eliminată să reintre din nou în cărțile calificării! Astfel, Nigeria a cerut FIFA să o descalifice pe RD Congo, echipă calificată pentru play-off, unde ar trebui să întâlnească câștigătoarea dintre Jamaica și Noua Caledonie în meciul pentru un
Cine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie # Antena Sport
Mircea Lucescu este un familist convins. Actualul selecţioner al României şi-a cunscut marea dragoste pe băncile facultăţii. Mircea și Neli Lucescu sunt căsătoriți din anul 1967. Ea avea 23 de ani, iar el, 22. Cei doi au împreună un copil, pe celebrul antrenor Răzvan Lucescu, doi nepoți, pe Matei și Maria-Luiza. Neli Lucescu este o
Barcelona s-a chinuit cu o echipă din Liga 3 în Cupa Spaniei! Meciul a început cu întârziere din cauza cozilor uriaşe # Antena Sport
FC Barcelona s-a calificat în optimile Cupei Spaniei, după ce a învins, scor 2-0, echipa Guadalajara, din a treia divizie. Golurile au fost marcate de Christensen (76) şi Rashford (90). Barcelona s-a calificat în optimile Cupei Spaniei Clubul, care are un stadion cu 8.000 de locuri şi evoluează în Primera RFEF (Divizia a III-a), a
“Ce nenorocire!” Mihai Stoica a lansat scenariul pentru Dinamo – FCSB, iar Andrei Nicolescu a venit cu soluţia: “Foarte bine” # Antena Sport
Mihai Stoica şi Andrei Nicolescu, cei doi conducători de la FCSB şi Dinamo, şi-au strigat, din nou, nemulţumirile legate de faptul că Arena Naţională va fi indisponibilă în luna mai pentru meciurile de fotbal, atunci când vor avea loc ultimele partide din play-off-ul Ligii 1. Motivul este foarte simplu. Metallica şi Iron Maiden vor veni
Doliu în lumea fotbalului din România! Fostul fotbalist Leontin Chiorpec a murit în urma unui accident rutier. „Cu profundă durere in suflet, vă anunț ca un om deosebit, un soț bun și cel mai minunat tată ne-a părăsit astăzi, 16 decembrie. Trupul neînsuflețit va fi depus la capela bisericii Cuvioasa Parascheva, mâine 17.12.2025 unde toți
Surpriză în lotul lui AC Milan! Fiul lui Zlatan Ibrahimovic, chemat de Massimiliano Allegri # Antena Sport
Antrenorul lui AC Milan, Massimiliano Allegri, l-a chemat la lot pe atacantul suedez Maximilian Ibrahimovic, fiul lui Zlatan Ibrahimovic, fost jucător al lui Milan şi actual membru al consiliului de administraţie, acesta urmând să facă deplasarea în Arabia Saudită pentru Supercupa Italiei, scrie EFE. Absenţa mijlocaşului mexican Santiago Gimenez, accidentat la glezna dreaptă ce ar
“Atât de multă ură!” Mihai Stoica s-a revoltat după Unirea Slobozia – FCSB 0-2: “Li se întunecă judecata” # Antena Sport
Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a fost şocat după victoria obţinută de echipa sa în meciul contra celor de la Unirea Slobozia, scor 2-0. Partida de la Clinceni a fost câştigată de campioana României, graţie golurilor marcate de Mihai Lixandru şi Alexandru Stoian. În minutul 57 a avut loc
FIFA a anunţat o nouă categorie de bilete la World Cup 2026! Cât vor costa, după scandalul preţurilor astronomice # Antena Sport
Suporterii echipelor calificate pentru Cupa Mondială de fotbal din 2026 vor plăti 60 de dolari (aproximativ 51 de euro) pe bilet pentru fiecare meci, a anunţat, marţi, FIFA, ca răspuns la asociaţiile care denunţau tarifele „astronomice". O nouă categorie „Supporter Entry" va oferi bilete „la preţul de 60 de dolari americani fiecare, disponibile pentru toate
Cum au votat Mircea Lucescu și Ianis Hagi pentru Gala FIFA The Best 2025. Surpriza de pe lista selecționerului # Antena Sport
Gala organizată de FIFA a avut loc marți la Doha și a fost transmisă în direct pe AntenaPLAY. În cadrul evenimentului, au participat peste 800 de celebrități, atât din lumea sportului, cât și din lumea showbiz-ului. Ousmane Dembele a fost marele câștigător al serii, el fiind clasat pe primul loc în urma voturilor. Pentru această
Victor Angelescu, mesaj categoric pentru jucătorii de la Rapid: “Dacă vrei titlul, nu poţi face asta” # Antena Sport
Victor Angelescu, acţionarl minoritar de la Rapid, a fost extrem de nemulţumit de înfrângerea suferită de echipa sa în etapa cu numărul 20 din Liga 1. Oţelul Galaţi s-a impus în Giuleşti cu 2-0, iar echipa lui Costel Gâlcă, iar distanţa liderului faţă de urmăritoare s-a micşorat. În cazul unei înfrângeri cu FCSB, în derby-ul
„Nu se poate așa ceva!” – Reacții acide pe social media, după Gala FIFA The Best 2025. Nemulțumirea fanilor # Antena Sport
Marți a avut loc Gala FIFA The Best 2025, eveniment care a fost transmis în direct pe AntenaPLAY. Cu peste 800 de invitați în cadrul ceremoniei, au fost aleși cei mai buni sportivi din acest an, votul fanilor fiind și el crucial în această întrecere. Mai mult decât atât, în cadrul galei s-a ales și
“Ceva rău de tot!” Mihai Stoica a dezvăluit prin ce a trecut Octavian Popescu: “Să nu vă gândiţi la altceva” # Antena Sport
Octavian Popescu nu a făcut parte din lotul celor de la FCSB pentru meciul cu Unirea Slobozia. Gigi Becali, patronul roş-albaştrilor, a dezvăluit că ar fi vrut să îl introducă pe acesta la pauza meciului care a avut loc la Clinceni, dar abia atunci a aflat că acesta nu se afla
Cristi Balaj, verdict în cazul celei mai controversate faze din Unirea Slobozia – FCSB # Antena Sport
Unirea Slobozia – FCSB a fost meciul care a închis etapa cu numărul 20 din Liga 1, iar toate punctele puse în joc au mers în direcția roș-albaștrilor, care s-au impus cu scorul de 2-0. Ambele reușite ale campioanei României au venit după ce ialomițenii au rămas în inferioritate numerică. Șerbănică a văzut cartonașul roșu, […] The post Cristi Balaj, verdict în cazul celei mai controversate faze din Unirea Slobozia – FCSB appeared first on Antena Sport.
Victor Angelescu, anunţ despre transferul lui Nicolae Stanciu la Rapid: “100 ar fi nevoie” # Antena Sport
Victor Angelescu, acţionarul minoritar de la Rapid, a vorbit despre posibilitatea ca Nicolae Stanciu să ajungă în Giuleşti. Căpitanul naţionalei României se află în prezent la Genoa, echipa patronată de Dan Şucu, cel care este acţionar majoritar şi la Rapid. Angelescu a anunţat că Rapid vrea să mai aducă cel puţin doi jucători în perioada […] The post Victor Angelescu, anunţ despre transferul lui Nicolae Stanciu la Rapid: “100 ar fi nevoie” appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Gheorghe Gajion este poreclit “Bestia Estului” appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | România are fete de aur şi la dans sportiv appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Nicuşor Micu îşi dă bacul la jiu-jitsu şi MMA appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Campionii de la FCSB au adus cadouri pentru nevăzători appeared first on Antena Sport.
Marți a avut loc Gala FIFA The Best 2025, iar evenimentul de la Doha a fost transmis în direct pe AntenaPLAY. Ousmane Dembele a câștigat titlul pentru cel mai bun jucător al anului, însă aici s-a aflat și care este ”11”-le ideal. Paris Saint Germain, campioana Franței și deținătoarea UEFA Champions League, dă cei mai […] The post Echipa ideală a anului 2025! Câți fotbaliști sunt de la Paris Saint Germain appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | FCSB a sperat la o minune în privinţa lui Bîrligea şi Miculescu # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | FCSB a sperat la o minune în privinţa lui Bîrligea şi Miculescu appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Rapidiştii vor să se pună bine cu Moş Crăciun appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Louis Munteanu vrea o nouă provocare appeared first on Antena Sport.
Denzel Dumfries nu a mai jucat pentru Inter de la începutul lunii noiembrie, acesta fiind unul dintre cei mai importanți jucători din echipa lui Cristi Chivu. Presa din Italia anunță că revenirea pe gazon a fotbalistului olandez se amână, asta după ce au existat complicații în ceea ce privește problemele medicale ale acestuia. Denzel Dumfries […] The post Veste cruntă pentru Cristi Chivu! Va lipsi trei luni de pe gazon appeared first on Antena Sport.
Jucătorul Barcelonei, așteptat să semneze cu Inter Miami! S-a certat în trecut cu Lionel Messi # Antena Sport
Sosit acum mai bine de trei ani la FC Barcelona, Robert Lewandowski este gata de o nouă provocare în cariera sa. Atacantul polonez nu va mai rămâne pe Camp Nou de la finalul sezonului, iar acesta a primit o propunere spectaculoasă. Concret, cei de la Inter Miami și-au exprimat interesul de a-l transfera pe fotbalistul […] The post Jucătorul Barcelonei, așteptat să semneze cu Inter Miami! S-a certat în trecut cu Lionel Messi appeared first on Antena Sport.
Ionuţ Radu a prins echipa etapei în La Liga! Românul, alături de nume uriaşe după ce i-a apărat penalty lui Nico Williams # Antena Sport
Ionuţ Radu a apărat un penalty în victoria obţinută de Celta Vigo pe teren propriu, în meciul cu Athletic Bilbao, scor 2-0. Prestaţia internaţionalului român din meciul de duminică i-a convins pe jurnaliştii de la Marca să îl numească portarul etapei cu numărul 16 din Spania. În minutul 65, la scorul de 2-0 pentru Celta […] The post Ionuţ Radu a prins echipa etapei în La Liga! Românul, alături de nume uriaşe după ce i-a apărat penalty lui Nico Williams appeared first on Antena Sport.
Mamadou Thiam, pregătit de derby-ul cu Rapid: „Foame mare de îndeplinire a obiectivelor” # Antena Sport
FCSB încheie anul pe Arena Națională, acolo unde va înfrunta liderul Rapid București. Campioana României are un moral excelent, după ce a înregistrat două succese consecutive în ultimele două partide. Mamadou Thia, unul dintre marcatorii roș-albaștrilor în duelul spectaculos cu Feyenoord, a vorbit despre derby-ul care fură toate privirile în etapa cu numărul 21. Mamadou […] The post Mamadou Thiam, pregătit de derby-ul cu Rapid: „Foame mare de îndeplinire a obiectivelor” appeared first on Antena Sport.
Veste bună pentru Bayern! Starul de 140 de milioane de euro a revenit la cinci luni după accidentarea gravă # Antena Sport
Bayern Munchen are până acum un sezon fantastic, fie că vorbim de campionatul intern sau de UEFA Champions League. Campioana Germaniei a primit acum o altă veste excelentă. Jamal Musiala, cel mai bine cotat jucător al bavarezilor, a revenit la antrenamentele echipei, la cinci luni de la accidentarea gravă suferită la Campionatul Mondial al Cluburilor. […] The post Veste bună pentru Bayern! Starul de 140 de milioane de euro a revenit la cinci luni după accidentarea gravă appeared first on Antena Sport.
Singurul format în care nevoile de bază devin doar amintiri ale confortului de acasă, în care fiecare zi reprezintă o provocare și orice probă o dovadă că nimic nu este imposibil. Show-ul care rescrie capacitatea oamenilor de a se adapta și de a lupta pentru supraviețuire! Reality show-ul care revine cu o nouă dimensiune, la […] The post Cine sunt sportivii care participă la Survivor România appeared first on Antena Sport.
FCSB continuă să fie implicată în lupta la play-off, după succesul obținut la Clinceni, contra celor de la Unirea Slobozia. Pentru campioana României urmează derby-ul cu Rapid, liderul Ligii 1. Juri Cisotti. unul dintre eroii FCSB-ului din partida cu Feyenoord, a vorbit despre disputa contra giuleștenilor. FCSB – Rapid este capul de afiș al ultimei […] The post Juri Cisotti, motivat înaintea derby-ului cu Rapid: „Suntem pregătiți 100%” appeared first on Antena Sport.
Şoferul care a rănit peste 100 de oameni la parada lui Liverpool a fost condamnat la 21 de ani de închisoare # Antena Sport
Şoferul britanic care a rănit peste 100 de persoane intrând cu maşina într-o mulţime de suporteri în timpul paradei echipei de fotbal Liverpool FC din luna mai a fost condamnat marţi la 21 de ani şi şase luni de închisoare, transmite AFP. “V-aţi pierdut cumpătul într-un acces de furie, hotărât să vă faceţi loc prin […] The post Şoferul care a rănit peste 100 de oameni la parada lui Liverpool a fost condamnat la 21 de ani de închisoare appeared first on Antena Sport.
AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 16 decembrie, de pe as.ro. Pe as.ro vezi ultimele detalii despre starea accidentaţilor de la FCSB, înaintea derby-ului cu Rapid. Daniel Bîrligea şi David Miculescu nu vor putea juca în meciul de duminică. AntenaSport Update 16 decembrie 1. OUT din derby Daniel Bîrligea și […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 16 decembrie appeared first on Antena Sport.
Fotbalul a devenit o adevărată afacere pentru un miliardar al României. Business-ul este făcut şi cu pasiune de Valeriu Iftime, care începe să şi culeagă roadele muncii cu FC Botoşani, club care a ajuns acum pe primele locuri în Liga 1. Rezultatele echipei nu sunt întâmplătoare, ci vin după o investiţie fabuloasă, de 30.000.000 de […] The post Investiţie fabuloasă într-un club de fotbal din România: 30.000.000 de euro! appeared first on Antena Sport.
PSG a reacționat, după ce a pierdut procesul de 61 de milioane de euro cu Kylian Mbappe # Antena Sport
Clubul Paris Saint Germain a primit marți o lovitură de proporții, după ce a pierdut procesul cu fostul jucător Kylian Mbappe. Consiliul de arbitraj din capitala Franței a anunțat sentința și i-a dat câștig de cauză starului din Hexagon, care acum activează la Real Madrid. Concret, campioana din Ligue 1 va fi nevoită să achite […] The post PSG a reacționat, după ce a pierdut procesul de 61 de milioane de euro cu Kylian Mbappe appeared first on Antena Sport.
Cum a ajuns Andrei Rațiu să fie suspendat. Ce s-a întâmplat cu Betis şi ce a scris arbitrul în raport # Antena Sport
Situaţie ciudată pentru Andrei Rațiu în Spania. El a fost suspendat o etapă şi ratează meciul cu Elche, ultimul din acest an, programat pe 21 decembrie. Curios este că pe timpul partidei cu Betis, încheiată 0-0, nimeni nu a observat cartoşanul galben primit de român. La o zi după meci, As scrie că Rațiu apare […] The post Cum a ajuns Andrei Rațiu să fie suspendat. Ce s-a întâmplat cu Betis şi ce a scris arbitrul în raport appeared first on Antena Sport.
Scandal fără sfârşit în Spania! Arbitrii au emis un comunicat împotriva lui Florentino Perez şi Real Madrid # Antena Sport
Arbitrii din Spania s-au săturat şi au emis un comunicat împotriva lui Florentino Perez, preşedintele lui Real Madrid. După meciul cu Alaves, câştigat de echipa lui Xabi Alonso cu 2-1, echipa de pe Bernabeu s-a plâns de faptul că Vinicius nu a primit un penalty pe final de partidă. Imediat după, ziarele de casă ale […] The post Scandal fără sfârşit în Spania! Arbitrii au emis un comunicat împotriva lui Florentino Perez şi Real Madrid appeared first on Antena Sport.
