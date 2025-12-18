Virgiliu Gheorghe: Diana Buzoianu e matrioșka lui Bolojan iar el însuși e o matrioșka a altcuiva, o păpușă în mâinile străinilor. Dezastrul e inestimabil. Vom pierde apa României - INTERVIU ActiveNews
Rezerva de apă este o mare miză în următoarele decenii. Va însemna o bogăție mai mare ca petrolul. Căci fără mai petrol poți trăi, dar fără apă potabilă nu. Așa cum mergem cred că într-acolo ne îndreptăm.
• • •
Acum 2 ore
01:30
Reacțiunea: Legea Vexler - Votul în Camera Deputaților a fost 173 ”pentru” la 101 ”contra”. Gigi Becali s-a abținut # ActiveNews.ro
Împotrivă au votat integral cele trei partide de opoziție: AUR, SOS și POT. Și majoritatea celor care au părăsit între timp acele partide au votat împotrivă. Între excepții, Gigi Becali, care s-a abținut, la fel ca doamna de la USR.
Acum 4 ore
01:00
Se întâmpla acum 5 ani - Pr. Dan Bădulescu despre vaccinarea din pandemie de Sf. Prooroc Daniel și cei trei tineri (17 decembrie 2020) # ActiveNews.ro
Părintele Dan Bădulescu despre vaccinul "anti-COVID"
00:50
Mihai Tîrnoveanu: Naționalismul este lupta pentru păstrarea bogățiilor Cerului și Pământului neamului în care te-ai născut # ActiveNews.ro
Acestea împreună generează Libertatea de a fi român, adică dreptul firesc, divin, ca poporul să poată crește în Moștenirea Națională, beneficiind pe deplin de ea.
Acum 12 ore
19:00
Maestrul Nicolae Voiculeț dă de pâmânt cu Silviu Vexler: ”Cum îndrăznești!? România nu e a dumitale să o rescrii după bunul plac. E a noastră, a românilor și a martirilor care au murit pentru Ea!”. REACȚIE la afrontul păduchelui din Parlament # ActiveNews.ro
„Români, începe bătălia finală pentru recuperarea valorilor morale și spirituale ale României, pentru adevărul istoric nealterat, pentru recăpătarea demnității naționale!” - Maestrul Nicolae Voiculeț a reacționat primul cu un protest ferm față de gestul incalificabil al deputatului evreilor Silviu Vexler, care a rupt sfidător un afiș cu figurile Marilor Români
18:00
Sfidare evreiască pe față: Vexler i-a rupt în patru pe Eminescu, Iorga, Alecsandri, Eliade și alți Mari Români la votarea legii lui antiromânești - VIDEO. S-a făcut și recensământul românilor din Camera Deputaților: 101. USR și-a bătut joc de Nicușor Dan # ActiveNews.ro
Silviu Vexler, reprezentantul oficial al evreilor în Parlamentul României, a rupt sfidător în patru un afiș care reprezenta chipurile unor Mari Români, între care academicienii Eminescu și Iorga, genii care ar cădea sub incidența legii antiromânești care-i poartă numele.
15:20
Teleconferința INTEGRALĂ a lui Nicolae Ceaușescu, din 17 decembrie 1989: Tokeș a fost ”un pretext pregătit din timp de agențiile din străinătate, din Est și din Vest”. ”S-a întors și obrazul celălalt, de parcă ar fi fost Iisus Hristos!” # ActiveNews.ro
Vă prezentăm înregistrarea teleconferinței din 17 decembrie 1989, în care Nicolae Ceaușescu încearcă să „restabilească ordinea” la Timișoara.
14:20
Marius Mioc despre 17 decembrie 1989: Cum a fost împușcat Radian Belici, la Timișoara. A fost ars în crematoriul Cenușa de la București, la ordinul Elenei Ceaușescu # ActiveNews.ro
17 decembrie 1989. Românii încep să cadă sub gloanțele celor trimiși să-i reducă la tăcere. Astăzi, povestea morții lui Radian Belici, care în 1989 avea 32 de ani, era pompier și avea un copil. Ucigașii i-au retezat viitorul cu o rafală de mitralieră, refuzându-i până și înmormântarea creștinească.
Acum 24 ore
13:30
13:20
12:50
Istoricul american Larry Watts: "Turiștii" sovietici nu au fost un basm inventat de Ceaușescu. Ei au mai acționat în România. Revoluția Română din decembrie 1989: Istoria turismului sovietic # ActiveNews.ro
La 36 de ani de la evenimentele din decembrie 1989, românii sunt încă sub efectul manipulărilor și intoxicărilor ca să nu mai vorbim de expunerea la interpretări total neavenite.
10:00
17 decembrie: Ziua onomastică a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. La Mulți Ani! # ActiveNews.ro
Patriarhul Daniel își sărbătorește la 17 decembrie ziua onomastică. Părintele Patriarh a încurajat în mod deosebit activitatea socială în acești ani, Biserica Ortodoxă Română devenind cel mai mare filantrop și având în subordine peste 800 de insitituții cu profil filantropic.
10:00
17 decembrie 1989. Dimineața Timișoara coboară din nou în stradă. Majoritatea liderilor încleștărilor din noaptea trecută fuseseră sălbatic bătuți ori arestați de către Miliție și Securitate, în razii ce măturaseră orașul întreaga noapte.
09:50
17 decembrie: Sfântul Proroc Daniel și Sfinții trei tineri: Anania, Azaria și Misail. AUDIO/VIDEO de Silviu Andrei Vlădăreanu # ActiveNews.ro
Sfântul Prooroc Daniel a trăit aproape 90 de ani și a fost ales de Dumnezeu să susțină poporul evreu pe lângă stăpânitorii țării sale
03:20
A venit și-aici Crăciunul Să ne mângâie surghiunul… RADU GYR: NE VOM ÎNTOARCE ÎNTR-O ZI. Excepționala interpretare a Grupului Psaltic Tronos condus de Arhidiaconul Mihail Bucă - VIDEO # ActiveNews.ro
Sunt versurile de început ale celui mai cunoscut colind îngânat compus de Radu Gyr în închisorile comuniste. Greu de conceput că marea sărbătoare a Nașterii Domnului, atât de plină de bucurie, de lumină, de dragoste, poate rima în vreun context cu surghiunul.
Ieri
02:50
02:00
01:00
Radu Gyr a răsunat din nou la Patriarhie la Concertul extraordinar de colinde. A participat și soția lui Nicușor Dan. PF Daniel: ”Colindele celor care au pătimit în închisori sau în persecuție rămân un memorial viu care răsună până în zilele noastre” # ActiveNews.ro
„Pe Fiul în al Său nume, Tatăl L-a trimis în lume, Să se nască și să crească, Să ne mântuiască”. Ne bucurăm împreună de Nașterea Domnului prin Concertul extraordinar de colinde „Răsăritul Cel de Sus”!
00:50
00:30
Maestrul Nicolae Voiculeț, mesaj către Fritz și ai lui: Vineri, 19 decembrie, 2025, VOI FI LA TIMIȘOARA, în fața voastră. AVEM O ȚARĂ! # ActiveNews.ro
„Dominic Fritz, împreună cu trupele Reich-ului USR-ist și ONG-urile soroșiste de gardă, mi-au transmis cu superioritate că: nu sunt bine venit la Timișoara..(?) Răspunsul meu este clar și de neclintit: Vineri, 19 decembrie, 2025, VOI FI LA TIMIȘOARA, în fața voastră.
16 decembrie 2025
22:10
Revoluționarul timișorean Marius Mioc: În noaptea de 16 spre 17 decembrie, toți arestații eram ca sardelele în sediul Miliției. VIDEO # ActiveNews.ro
În decembrie 2016, la aniversarea revoluției, am dat un interviu pentru TVR Timișoara. Subiectele interviului au fost evenimentele din decembrie 1989 și blogul Marius Mioc. Am procurat între timp înregistrarea, pe care o prezint și cititorilor ActiveNews împreună cu transcrierea ei.
21:40
Cît trăiește, omul învață. Și dacă nu invață, se învață minte! Eu am învățat destule... Și m-am luptat din răsputeri, până la capăt. Nu am renunțat niciodată. Dar nu toate luptele pot fi câștigate. Sper să nu mă uitați niciodată.
20:10
Avem Manifestul AUR în fața dezastrului Guvernării PNL-USR-PSD-UDMR. Urmează PROTESTE! România are nevoie de opoziție fermă și fără compromisuri, o opoziție totală, o opoziție națională. DECALOGUL AUR # ActiveNews.ro
România are nevoie de opoziție fermă și fără compromisuri, o opoziție totală, o opoziție națională, spune liderul AUR, care lansează în acest moment un veritabil Manifest AUR
20:00
Av. Adrian Toni Neacșu: Diana Buzoianu nu mai are legitimitatea să conducă Ministerul Mediului # ActiveNews.ro
Ca atare, premierul Ilie Bolojan are obligații directe urmare a admiterii moțiunii simple: una (doar) politică de revocare a ministrului mediului care și-a pierdut sprijinul politic al coaliției de guvernare și o alta mai concretă, de a trimite corpul de control pentru a dubla verificările făcute de Ministerul Mediului și de a lua personal măsurile de sancționare
19:40
19:30
17:10
Europarlamentarul AUR Georgiana Teodorescu face o dezvăluire halucinantă: ”Comisia Europeană susține sfidător că “nu are acces” la detaliile asistenței financiare acordate Ucrainei” # ActiveNews.ro
Răspunsul a fost unul sfidător și șocant: „Comisia nu are acces la detaliile pachetelor de asistență financiară bilaterală pe care statele membre le furnizează Ucrainei”.
16:40
16 decembrie: Sfântul Proroc Agheu, Sfântul Mucenic Marin, Sfinții Prom și Ilarie și Sfânta Teofana Împărăteasa # ActiveNews.ro
Sfânta Teofana s-a născut și a crescut în Constantinopol. Era de neam împărătesc, din vestiții Martinachi, fata lui Constantin și a Anei, amândoi de loc din Răsărit. Constantin și Ana se mâhneau și se întristau în fiecare zi că nu aveau copii
16:40
Un istoric distruge mitul lui Laszlo Tokeș din decembrie '89: Teza conform căreia sursa revoltei de la Timișoara și a revoluției în general este extremistul iredentist maghiar este falsă. Pe 16 decembrie, Tokeș cerea oamenilor să plece acasă # ActiveNews.ro
Denigratorul României pe toate meleagurile și susținătorul independenței Transilvaniei, extremistul maghiar Laszlo Tokes nu duce lipsă de slugi adulatoare, care respiră același aer fetid, antiromânesc, ca și el.
14:30
Aseară, în emisiunea lui Robert Turcescu, "Sub semnul întrebării", de la Metropola Tv., excepționalul român Dan Puric, a adus pe masă o zicere a lui Albert Camus. Care mi-a oferit un moment de meditație.
14:10
Sorin Grindeanu și Silviu Vexler urează împreună: Hag Hanuka Sameah! Comentariile românilor # ActiveNews.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a postat o fotografie din Sinagoga din Timișoara, alături de Silviu Vexler, reprezentantul Federației Comunităților Evreiești din România, urând „Hag Hanuka Sameach”.
13:40
Salonul din Cluj unde au fost confirmate cazurile de lepră le-a spus clienților că maseuzele sunt ”bolnave de gripă” # ActiveNews.ro
O clientă a salonului ThaiCo SPA din Cluj, care a beneficiat de sesiuni de masaj în lunile septembrie, octombrie și decembrie 2025, a semnalat lipsa de transparență din partea personalului spa-ului privind starea de sănătate a două angajate.
13:00
„Ți-am citit rândurile… Le (și te) înțeleg perfect… Aș avea multe să-ți spun, mă feresc însă de patetisme. La rândul meu, resimt cu mâhnire gustul dezamăgirii postrevoluționare. Se învârte în jurul meu o lume cu care nu am și nu vreau sa am nimic în comun
13:00
Justiția va lovi în dreptate astăzi sau curând, odată cu votul decisiv din Camera Deputaților. Va lovi în temelia oricărui demers serios anti marxist, eliminând reperele fundamentale istorice din perioada interbelică ale luptei naționaliste.
12:50
Și a fost 16 decembrie 1989: La Timișoara începea protestul care va duce la revolta anti-ceaușistă și anti-comunistă. Primele ciocniri cu forțele de ordine și primele arestări. Ce susțin DSS-iștii că s-a întâmplat: A fost un complot KGB-CIA # ActiveNews.ro
Pe 16 decembrie 1989, la Timișoara se puneau în mișcare evenimentele care au declanșat revolta populară generalizată din întreaga țară de-acum 36 de ani.
11:50
Ion Cristoiu: Votul de la Senat a adâncit prăpastia din Coaliția de guvernare. Pe când ruperea? # ActiveNews.ro
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu” pentru Gândul, publicistul Ion Cristoiu a susținut că „votul de la Senat a adâncit prăpastia din Coaliția de guvernare”.
11:50
Ieri, în Parlamentul României, a fost dezbătută și votată moțiunea simplă de cenzură împotriva ministrului mediului, Diana Buzoianu. Aceasta a declarat, în final, după ce senatorii și-au dat votul, că nu va părăsi puntea de comandă...
11:20
Călin Georgescu, declarație explozivă la Poliția Buftea: ”Blestemul se va rupe. A venit ceasul!” # ActiveNews.ro
Călin Georgescu a ajuns la secția de Poliție din Buftea pentru a semna controlul judiciar la o zi după ce a fost în fața magistraților de la Curtea de Apel în procesul care joacă un rol crucial.
10:30
Președintele Donald Trump a vorbit despre negocierile care au avut loc între reprezentanții SUA, Europei și Ucrainei, negocieri desfășurate la Berlin. Trump a explicat că Ucraina nu are de ales, trebuie să cedeze Donbasul.
10:20
Donald Trump, care acuză BBC că a realizat un montaj video înșelător cu extrase dintr-un discurs susținut de el, a depus plângere luni împotriva grupului audiovizual britanic și solicită 10 miliarde de dolari.
09:30
Delir al șefului armatei britanice: ”Fiii și fiicele națiunii trebuie să fie pregătiți să lupte. Familiile vor înțelege ce înseamnă sacrificiul” - VIDEO # ActiveNews.ro
Șeful Statului Major al Forțelor Armate Britanice, mareșalul Sir Richard Knighton, a lansat un avertisment dur privind riscul tot mai mare reprezentat de Rusia, afirmând că Marea Britanie trebuie să fie pregătită pentru un conflict armat.
09:20
09:10
Călin Georgescu, din nou la Poliția Buftea pentru semnarea controlului judiciar. Urmează termene decisive în instanță # ActiveNews.ro
Călin Georgescu ajunge la secția de Poliție din Buftea pentru a semna controlul judiciar la o zi după ce a fost în fața magistraților de la Curtea de Apel în procesul care joacă un rol crucial.
09:00
Ion Cristoiu: Cum l-a salvat Raluca Moroșanu pe un controversat om de afaceri chinez | Ținta bătăliei din interiorul puterii: cine pune mână pe DNA și Parchet # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video | 15 decembrie 2025: Cum l-a salvat Raluca Moroșanu pe un controversat om de afaceri chinez | Ținta bătăliei din interiorul puterii: cine pune mână pe DNA și Parchet.
Mai mult de 2 zile în urmă
00:30
ȘOBOLANII ROȘII - Portretul oportunistului la tinerețe: Vladimir Tismăneanu despre Lenin, Ceaușescu și Partidul Comunist Român # ActiveNews.ro
Mi-am pus, deci, întrebarea: cum s-a raportat tânărul Vladimir Tismăneanu la figurile arhetipale ale totalitarismului modern: Marx, Engels, Lenin? Cum l-a zugrăvit pe Nicolae Ceaușescu, înainte de-a zbura spre tărâmul ospitalier al Statelor Unite ale Americii?
15 decembrie 2025
23:30
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfantul Dumitru Stăniloae” din Iași, Arhiepiscopia Iașilor, Mitropolia Moldovei și Bucovinei și portalul ortodox de cultură și spiritualitate Doxologia.ro, organizează joi, 18 decembrie 2025, ora 18:00, în Aula Magna „Mihai Eminescu” prelegerea-lansare
23:00
Frumoasa actriță australiană Rachael Carpani a murit ”în mod neașteptat” la 45 de ani # ActiveNews.ro
Rachael Carpani, actrița australiană care a apărut în serialele „NCIS: Los Angeles”, „The Glades” și „Against the Wall”, a murit pe 7 decembrie după o luptă cu o boală cronică, a anunțat luni sora ei, citată de NBC.
22:40
S-a aflat din ce cauză a murit tânărul de 18 ani perfect sănătos din Timișoara: infarct fulminant! De la ”vaccin”? # ActiveNews.ro
În declarațiile oferite anchetatorilor, mama a precizat că fiul său nu consumase alcool la petrecere și nu existau indicii privind consumul de substanțe interzise. Tânărul nu ar fi prezentat probleme de sănătate cunoscute înainte de tragedie. Ar fi fost util, desigur, să informeze autoritățile și dacă s-a injectat cu „vaccinul” Covid.
22:30
„Adică a fi naționalist nu e o chestiune, cum să zic, e o chestiune absolut legitimă. A dori păstrarea tradițiilor sau ceva de felul ăsta e legitim. A pune în discuție anumite funcționări ale Uniunii Europene este legitim și anumite moduri de a lua decizii sunt legitime” (Nicușor Dan *)
22:10
O bună prietenă, judecător de-o viață, mi-a mărturisit recent că a fost rugată de propriul copil să nu-și mai devoaleze în public statutul profesional. Eu știu, mami, că tu ești minunată, și bună, și corectă, dar aș prefera ca prietenii din anturajul meu să nu afle că porți roba, ca semn al robiei față de un sistem corupt și putred, în integralitatea lui.
