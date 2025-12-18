18 decembrie 1989. Elena Ceaușescu ordonă: ”Trageți cu tunul în Catedrală, să terminați odată cu ea!”. Apare în Scînteia Tineretului articolul ”Câteva sfaturi pentru cei aflați în aceste zile la mare” - FOTO
În timp ce Nicolae Ceaușescu a plecat în Iran, Elena Ceaușescu, rămasă la București, a fost informată că s-au reluat confruntările în Timișoara. Conform stenogramelor de la Procesul Timișoara, Elena Ceaușescu a făcut o criză de nervi și a ordonat: „Trageți cu tunul în Catedrală, să terminați odată cu ea!”.
18 decembrie 1989: Mărturia Părintelui Constantin Jinga, rănit în piept în timpul manifestațiilor de la Timișoara # ActiveNews.ro
Acum 33 de ani pe străzile din Timișoara se murea. Asupra manifestanților care protestau contra regimului Ceaușescu a început să se tragă. Mulți morți, mulți răniți.
18 decembrie 1989. Elena Ceaușescu ordonă: "Trageți cu tunul în Catedrală, să terminați odată cu ea!". Apare în Scînteia Tineretului articolul "Câteva sfaturi pentru cei aflați în aceste zile la mare" - FOTO
În timp ce Nicolae Ceaușescu a plecat în Iran, Elena Ceaușescu, rămasă la București, a fost informată că s-au reluat confruntările în Timișoara. Conform stenogramelor de la Procesul Timișoara, Elena Ceaușescu a făcut o criză de nervi și a ordonat: „Trageți cu tunul în Catedrală, să terminați odată cu ea!”.
Cristian Botez: București, 18 decembrie 1989 - FRAȚILOR, E GROASĂ! SE DĂRÂMĂ ȘANDRAMAUA! # ActiveNews.ro
Pe peronul metroului, la Republica, Mocanu, șeful PCR la Energomontaj, ne-a strâns mai aproape și șoptit, ne-a spus, după ce ne-a zis „sper că nu e unul dintre noi de la… ochi albaștri”, că, citez, „Fraților, e groasă! Se dărâmă șandramaua!”. Asta, pe 18 decembrie 1989, la București.
Sorin Bogdan: Timișoara, 18 decembrie. Incursiune de nebuni în Spitalul Județean. ÎNCEPUTUL SFÂRȘITULUI - VIDEO # ActiveNews.ro
Toata piata era plina de trupe de militie si garzi patriotice, comandate de civili in scurte de piele gri-petrol, cu automate de gat, care se rasteau la oamenii ce nu grabeau pasul si priveau cu nedisimulata satisfactie urmele luptelor. Se decretase stare de necesitate si timisorenii nu mai aveau sa circule pe strada in grupuri.
Prof. Ilie Bădescu primește o explicație a afrontului anti-Eminescu și anti-România din Parlamentul de la București: ”Vexler nu se reprezintă pe sine și nici etnia sa ci a primit să se facă unealta oligarhiei politice” # ActiveNews.ro
Am văzut și eu întâmplarea „parlamentară” de ieri din România „democratică”, unde un ins, Vexler, a rupt un afiș sugerând o chemare la un fel de autodafe (nu prin foc ci prin sfârtecare) al imaginarului portretistic de pe frontonul culturii române. M-am grăbit să discut cu un foarte vechi prieten, trecut prin temnițele celuilalt regim bolșevic.
18 decembrie: Sfântul Daniil Sihastrul. Cuviosul l-a îndemnat pe Sfântul Ștefan cel Mare să zidească Mânăstirea Putna # ActiveNews.ro
Sfântul Daniil Sihastrul este cunoscut și sub numele de „Daniil Schimonahul” sau „Daniil cel Nou”, nume care nu mai fac posibilă confuzia cu prorocul din Vechiul Testament.
Senator Dumitru Manea (Miron Manega): Mistificări istorice care stau la baza Legii Vexler # ActiveNews.ro
„Includerea legionarismului în același pachet infracțional cu fascismul și nazismul este o nedreptate strigătoare la cer și denotă o profundă necunoaștere istorică sau o condamnabilă mistificare a ei. Deși Institutul Elie Wiesel & Comp le pune permanent, cu obstinație, sub aceeași umbrelă, nazismul și legionarismul sunt două fenomene radical diferite:”
Ștefan Secăreanu: Bucureștiul a votat legea Vexler și a rupt, de la tribuna parlamentară, chipul lui Eminescu! La fel ca la Chișinău, unde un deputat filorus a rupt harta României Mari! Prutule, nu mai sunt sigur că te voi mai putea trece vreodată! # ActiveNews.ro
Ieri, Bucureștiul a votat legea Vexler, una dintre cele mai crunte legi care lovește în sentimentul nostru suprem – cel de apartenență la națiunea română!
Timpul care a mai rămas — din acest an, din această viață — capătă o consistență stranie, aproape minerală. Nu mai curge, ci apasă.
Bomba avocatului Adrian Toni Neacșu, fost judecător CSM: Toți judecătorii care au semnat protestul Recorder vor fi recuzați! # ActiveNews.ro
Toți judecătorii în activitate care au semnat lista de susținere a dezvăluirilor Recorder, confirmând că este generalizată cel puțin la instanțele lor practica infracțională a colegiilor de conducere și a președinților instanțelor de...
Vocea Internetului: Mișcarea lui Vexler nu a fost o scăpare nervoasă și nici un accident. A fost un act deliberat, făcut într-un moment calculat. Dar pe acestea nu ai cum să le rupi, Vexlere! Mihai Eminescu – Doina (două variante necenzurate) # ActiveNews.ro
Vexler a rupt afișul cu Eminescu și întreaga mișcare s-a transformat într-un circ administrativ. Nu mai contează cine a făcut legea sau ce prevede; contează gestul, simbolul și ce stupid ajută la consolidarea inevitabilului.
Zoe Dantes: ”Atunci i-am condamnat pe toți la moarte”. Vexlere, pe Eminescu NU va putea nimeni vreodată să-l scoată din ADN ul poporului român creștin-ortodox! # ActiveNews.ro
România de ecrane. Am ajuns să nu mai avem timp pentru noi. Să fim nevoiți să stăm cu ochii pe ecrane, mai ceva decât pe viață. În speță, pe mizeriile care se numesc ședințe în Parlament.
Toți judecătorii în activitate care au semnat lista de susținere a dezvăluirilor Recorder, confirmând că este generalizată cel puțin la instanțele lor practica infracțională a colegiilor de conducere și a președinților instanțelor de...
Moment penibil în direct la Antena3: Radu Tudor și noul cetățean român Dominic Fritz au încurcat la unison versurile Imnului Național # ActiveNews.ro
Noul cetățean român Dominic Fritz a încurcat versurile Imnului Național, într-un studio de televiziune. În încercarea de a-l ajuta, moderatorul Radu Tudor l-a încurcat și mai tare.
Moment penibil în direct la Antena3: Viitorul român Dominic Fritz a încurcat versurile Imnului Național
Viitorul român Dominic Fritz a încurcat versurile Imnului Național, într-un studio de televiziune. În încercarea de a-l ajuta, moderatorul l-a încurcat și mai tare.
Un proiect de ordin recent pus în dezbatere publică de Ministerul Sănătății propune aprobarea unui Ghid de evaluare și inspecție sanitară a sistemelor de aprovizionare cu apă, elaborat de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP).
Femeie care s-a dat drept descendentă a unei familii nobiliare din Ungaria, reținută pentru înșelăciune de peste 50.000 de euro în Alba # ActiveNews.ro
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba au plasat sub control judiciar o femeie care ar fi pretins că este descendenta unei familii nobiliare din Ungaria și posesoare a unei averi impresionante și care, împreună cu un alt...
Crimă violentă între homosexuali în Lichtenstein, între care un român, dezmoștenit de fostul partener # ActiveNews.ro
Un cetățean român, considerat autorul principal al crimei comise la finalul anului 2024 în Liechtenstein, a fost condamnat la 18 ani de închisoare, potrivit deciziei pronunțate recent de Obergericht, instanța superioară a principatului.
Așchia nu sare departe de trunchi: USR îl propune la Apărare pe Radu Miruță, amendat pentru numirea prietenilor în vârful unor companii-cheie # ActiveNews.ro
Tupeu incredibil în tabăra reziștilor. Ministrul economiei este propus de USR să ia oficial portofoliul apărării după ce a primit o amendă de 15000 mii de lei de la Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice.
România de ecrane. Am ajuns să nu mai avem timp pentru noi. Să fim nevoiți să stăm cu ochii pe ecrane, mai ceva decât pe viață. În speță, pe mizeriile care se numesc ședințe în Parlament.
Mihai Tîrnoveanu: Un Vexler poate da legi, poate rupe nu una, ci o mie de foi, nu va putea însă rupe Țara Noastră și nici Gândirea ei # ActiveNews.ro
De s-ar uni toți "proletarii" din lume și ar pune mâna pe un baros, nu ar putea strivi nici măcar un vers. Nu au putut niciodată.
Vexler a rupt afișul cu Eminescu și întreaga mișcare s-a transformat într-un circ administrativ. Nu mai contează cine a făcut legea sau ce prevede; contează gestul, simbolul și ce stupid ajută la consolidarea inevitabilului.
Geanina Hagimă: Oare toți acesti MARI ROMÂNI nu știau ce vorbesc, nu aveau proprietatea ideilor, a cuvintelor lor? # ActiveNews.ro
Oare putem noi să-i credem mai degrabă pe Vexler și ai lui, pe reprezentanții PSD, USR, PNL trădători de țară care ne-au adus în halul in care ne aflăm acum?
Agresiunea asupra culturii române nu este de ieri, de alatăieri. Ieri, în pseudo-parlamentul României, a a atins doar culminația.
Ștefan Secăreanu: Bucureștiul a votat legea Vexler și a rupt, de la tribuna parlamentară, chipul lui Eminescu: Prutule, nu mai sunt sigur că te voi mai putea trece vreodată! # ActiveNews.ro
Ieri, Bucureștiul a votat legea Vexler, una dintre cele mai crunte legi care lovește în sentimentul nostru suprem – cel de apartenență la națiunea română!
Un document secret al Forțelor Armate germane (Bundeswehr) prezintă modul în care Germania ar acționa la un atac rusesc, având rolul de „Placă turnantă” („Drehscheibe”) a NATO (Die Presse).
Virgiliu Gheorghe: Diana Buzoianu e matrioșka lui Bolojan iar el însuși e o matrioșka a altcuiva, o păpușă în mâinile străinilor. Dezastrul e inestimabil. Vom pierde apa României - INTERVIU ActiveNews # ActiveNews.ro
Rezerva de apă este o mare miză în următoarele decenii. Va însemna o bogăție mai mare ca petrolul. Căci fără mai petrol poți trăi, dar fără apă potabilă nu. Așa cum mergem cred că într-acolo ne îndreptăm.
Reacțiunea: Legea Vexler - Votul în Camera Deputaților a fost 173 ”pentru” la 101 ”contra”. Gigi Becali s-a abținut # ActiveNews.ro
Împotrivă au votat integral cele trei partide de opoziție: AUR, SOS și POT. Și majoritatea celor care au părăsit între timp acele partide au votat împotrivă. Între excepții, Gigi Becali, care s-a abținut, la fel ca doamna de la USR.
Se întâmpla acum 5 ani - Pr. Dan Bădulescu despre vaccinarea din pandemie de Sf. Prooroc Daniel și cei trei tineri (17 decembrie 2020) # ActiveNews.ro
Părintele Dan Bădulescu despre vaccinul "anti-COVID"
Mihai Tîrnoveanu: Naționalismul este lupta pentru păstrarea bogățiilor Cerului și Pământului neamului în care te-ai născut # ActiveNews.ro
Acestea împreună generează Libertatea de a fi român, adică dreptul firesc, divin, ca poporul să poată crește în Moștenirea Națională, beneficiind pe deplin de ea.
Maestrul Nicolae Voiculeț dă de pâmânt cu Silviu Vexler: ”Cum îndrăznești!? România nu e a dumitale să o rescrii după bunul plac. E a noastră, a românilor și a martirilor care au murit pentru Ea!”. REACȚIE la afrontul păduchelui din Parlament # ActiveNews.ro
„Români, începe bătălia finală pentru recuperarea valorilor morale și spirituale ale României, pentru adevărul istoric nealterat, pentru recăpătarea demnității naționale!” - Maestrul Nicolae Voiculeț a reacționat primul cu un protest ferm față de gestul incalificabil al deputatului evreilor Silviu Vexler, care a rupt sfidător un afiș cu figurile Marilor Români
Sfidare evreiască pe față: Vexler i-a rupt în patru pe Eminescu, Iorga, Alecsandri, Eliade și alți Mari Români la votarea legii lui antiromânești - VIDEO. S-a făcut și recensământul românilor din Camera Deputaților: 101. USR și-a bătut joc de Nicușor Dan # ActiveNews.ro
Silviu Vexler, reprezentantul oficial al evreilor în Parlamentul României, a rupt sfidător în patru un afiș care reprezenta chipurile unor Mari Români, între care academicienii Eminescu și Iorga, genii care ar cădea sub incidența legii antiromânești care-i poartă numele.
Teleconferința INTEGRALĂ a lui Nicolae Ceaușescu, din 17 decembrie 1989: Tokeș a fost ”un pretext pregătit din timp de agențiile din străinătate, din Est și din Vest”. ”S-a întors și obrazul celălalt, de parcă ar fi fost Iisus Hristos!” # ActiveNews.ro
Vă prezentăm înregistrarea teleconferinței din 17 decembrie 1989, în care Nicolae Ceaușescu încearcă să „restabilească ordinea” la Timișoara.
Marius Mioc despre 17 decembrie 1989: Cum a fost împușcat Radian Belici, la Timișoara. A fost ars în crematoriul Cenușa de la București, la ordinul Elenei Ceaușescu # ActiveNews.ro
17 decembrie 1989. Românii încep să cadă sub gloanțele celor trimiși să-i reducă la tăcere. Astăzi, povestea morții lui Radian Belici, care în 1989 avea 32 de ani, era pompier și avea un copil. Ucigașii i-au retezat viitorul cu o rafală de mitralieră, refuzându-i până și înmormântarea creștinească.
Pe data de 17 decembrie, Donald Trump apostat pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, un text halucinant: elanunță o blocadă împotriva Venezuelei, acuzând-o, între altele, că a furatpetrol și teritorii de la Statele Unite.
Pe data de 17 decembrie, Donald Trump apostat pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, un text halucinant: elanunță o blocadă împotriva Venezuelei, acuzând-o, între altele, că a furatpetrol și teritorii de la Statele Unite.
Istoricul american Larry Watts: "Turiștii" sovietici nu au fost un basm inventat de Ceaușescu. Ei au mai acționat în România. Revoluția Română din decembrie 1989: Istoria turismului sovietic # ActiveNews.ro
La 36 de ani de la evenimentele din decembrie 1989, românii sunt încă sub efectul manipulărilor și intoxicărilor ca să nu mai vorbim de expunerea la interpretări total neavenite.
17 decembrie: Ziua onomastică a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. La Mulți Ani! # ActiveNews.ro
Patriarhul Daniel își sărbătorește la 17 decembrie ziua onomastică. Părintele Patriarh a încurajat în mod deosebit activitatea socială în acești ani, Biserica Ortodoxă Română devenind cel mai mare filantrop și având în subordine peste 800 de insitituții cu profil filantropic.
17 decembrie 1989. Dimineața Timișoara coboară din nou în stradă. Majoritatea liderilor încleștărilor din noaptea trecută fuseseră sălbatic bătuți ori arestați de către Miliție și Securitate, în razii ce măturaseră orașul întreaga noapte.
17 decembrie: Sfântul Proroc Daniel și Sfinții trei tineri: Anania, Azaria și Misail. AUDIO/VIDEO de Silviu Andrei Vlădăreanu # ActiveNews.ro
Sfântul Prooroc Daniel a trăit aproape 90 de ani și a fost ales de Dumnezeu să susțină poporul evreu pe lângă stăpânitorii țării sale
A venit și-aici Crăciunul Să ne mângâie surghiunul… RADU GYR: NE VOM ÎNTOARCE ÎNTR-O ZI. Excepționala interpretare a Grupului Psaltic Tronos condus de Arhidiaconul Mihail Bucă - VIDEO # ActiveNews.ro
Sunt versurile de început ale celui mai cunoscut colind îngânat compus de Radu Gyr în închisorile comuniste. Greu de conceput că marea sărbătoare a Nașterii Domnului, atât de plină de bucurie, de lumină, de dragoste, poate rima în vreun context cu surghiunul.
A fost scandal în Comisia Juridică, pe ”Legea Vexler” care intră în plen miercuri, 17 decembrie. Dan Tanasă: ”Românii vor putea fi băgați direct la pușcărie dacă vor posta ”Ridică-te Gheorghe, ridică-te Ioane” a lui Radu Gyr”. Urmează Eminescu? # ActiveNews.ro
Legea este de inspirație bolșevică. Oamenii vor putea fi băgați direct la pușcărie pentru că vor posta „Ridică-te Gheorghe, ridică-te Ioane” a lui Radu Gyr. Se spune și despre Eminescu, și despre Goga că au fost antisemiți.
Radu Gyr a răsunat din nou la Patriarhie la Concertul extraordinar de colinde. A participat și soția lui Nicușor Dan. PF Daniel: ”Colindele celor care au pătimit în închisori sau în persecuție rămân un memorial viu care răsună până în zilele noastre” # ActiveNews.ro
„Pe Fiul în al Său nume, Tatăl L-a trimis în lume, Să se nască și să crească, Să ne mântuiască”. Ne bucurăm împreună de Nașterea Domnului prin Concertul extraordinar de colinde „Răsăritul Cel de Sus”!
Radu Gyr a răsunat din nou la Patriarhie la Concertul extraordinar de colinde ”Răsăritul Cel de Sus”. A participat și soția lui Nicușor Dan. PF Daniel: ”Colindele celor care au pătimit în închisori sau în persecuție rămân un memorial viu care răsună până # ActiveNews.ro
„Pe Fiul în al Său nume, Tatăl L-a trimis în lume, Să se nască și să crească, Să ne mântuiască”. Ne bucurăm împreună de Nașterea Domnului prin Concertul extraordinar de colinde „Răsăritul Cel de Sus”!
Maestrul Nicolae Voiculeț, mesaj către Fritz și ai lui: Vineri, 19 decembrie, 2025, VOI FI LA TIMIȘOARA, în fața voastră. AVEM O ȚARĂ! # ActiveNews.ro
„Dominic Fritz, împreună cu trupele Reich-ului USR-ist și ONG-urile soroșiste de gardă, mi-au transmis cu superioritate că: nu sunt bine venit la Timișoara..(?) Răspunsul meu este clar și de neclintit: Vineri, 19 decembrie, 2025, VOI FI LA TIMIȘOARA, în fața voastră.
Revoluționarul timișorean Marius Mioc: În noaptea de 16 spre 17 decembrie, toți arestații eram ca sardelele în sediul Miliției. VIDEO # ActiveNews.ro
În decembrie 2016, la aniversarea revoluției, am dat un interviu pentru TVR Timișoara. Subiectele interviului au fost evenimentele din decembrie 1989 și blogul Marius Mioc. Am procurat între timp înregistrarea, pe care o prezint și cititorilor ActiveNews împreună cu transcrierea ei.
Cît trăiește, omul învață. Și dacă nu invață, se învață minte! Eu am învățat destule... Și m-am luptat din răsputeri, până la capăt. Nu am renunțat niciodată. Dar nu toate luptele pot fi câștigate. Sper să nu mă uitați niciodată.
Avem Manifestul AUR în fața dezastrului Guvernării PNL-USR-PSD-UDMR. Urmează PROTESTE! România are nevoie de opoziție fermă și fără compromisuri, o opoziție totală, o opoziție națională. DECALOGUL AUR # ActiveNews.ro
România are nevoie de opoziție fermă și fără compromisuri, o opoziție totală, o opoziție națională, spune liderul AUR, care lansează în acest moment un veritabil Manifest AUR
Av. Adrian Toni Neacșu: Diana Buzoianu nu mai are legitimitatea să conducă Ministerul Mediului # ActiveNews.ro
Ca atare, premierul Ilie Bolojan are obligații directe urmare a admiterii moțiunii simple: una (doar) politică de revocare a ministrului mediului care și-a pierdut sprijinul politic al coaliției de guvernare și o alta mai concretă, de a trimite corpul de control pentru a dubla verificările făcute de Ministerul Mediului și de a lua personal măsurile de sancționare
