Un erou anticomunist din Munții Făgăraș care nu mai poate fi comemorat conform Legii Vexler- 18/19 decembrie 1950. Cade în luptă partizanul Toma Pirău, unul din luptătorii din grupul Ion Gavrilă Ogoranu. DOINA LUI PORÂMBU
ActiveNews.ro, 19 decembrie 2025 16:50
Toma Pirău le-a strigat securiștilor: "Sunt român și român vreau să mor! Și n-amsă mă predau vouă bandiților, decât mort!”
