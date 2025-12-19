Un erou anticomunist din Munții Făgăraș care nu mai poate fi comemorat conform Legii Vexler- 18/19 decembrie 1950. Cade în luptă partizanul Toma Pirău, unul din luptătorii din grupul Ion Gavrilă Ogoranu. DOINA LUI PORÂMBU

15:00

Am văzut și eu întâmplarea „parlamentară” de ieri din România „democratică”, unde un ins, Vexler, a rupt un afiș sugerând o chemare la un fel de autodafe (nu prin foc ci prin sfârtecare) al imaginarului portretistic de pe frontonul culturii române. M-am grăbit să discut cu un foarte vechi prieten, trecut prin temnițele celuilalt regim bolșevic.