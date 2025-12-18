Horoscop joi, 18 decembrie 2025
Covasna Media, 18 decembrie 2025 06:40
Horoscop joi, 18 decembrie 2025
• • •
Alte ştiri de Covasna Media
Acum 10 minute
07:00
Târgu Secuiesc: parcul Wegener devine, timp de două zile, „Orășelul lui Moș Crăciun” # Covasna Media
Târgu Secuiesc: parcul Wegener devine, timp de două zile, „Orășelul lui Moș Crăciun”
Acum 30 minute
06:40
Horoscop joi, 18 decembrie 2025
Acum o oră
06:30
Acum 12 ore
18:20
Torţa care va aprinde ultima lumânare de Advent la Sfântu Gheorghe, adusă de cercetaşi # Covasna Media
Torţa care va aprinde ultima lumânare de Advent la Sfântu Gheorghe, adusă de cercetaşi
Acum 24 ore
18:00
Programul „Micii grădinari”, lansat în zona metropolitană Sepsi, va continua şi anul viitor # Covasna Media
Programul „Micii grădinari”, lansat în zona metropolitană Sepsi, va continua şi anul viitor
17:40
Accident la intersecția străzilor Lunca Oltului și Ciucului din Sfântu Gheorghe
16:30
Incendiu la un TIR pe DN 11: trafic complet blocat în zona Târgu Secuiesc
15:30
Peste 80 de medalii pentru sportivii de la CSM Sfântu Gheorghe: cine sunt campionii care au marcat... # Covasna Media
Peste 80 de medalii pentru sportivii de la CSM Sfântu Gheorghe: cine sunt campionii care au marcat...
15:20
Amenzi de peste 10.500 de lei pentru parcarea pe spațiile verzi, la Sfântu Gheorghe
15:10
Răzbunare după demolarea unei toalete ilegale într-un cartier din Sfântu Gheorghe
14:30
Incendiu la o gospodărie din Dobârlău: o șură a fost distrusă de flăcări din cauza unui... # Covasna Media
Incendiu la o gospodărie din Dobârlău: o șură a fost distrusă de flăcări din cauza unui...
13:10
TEGA, program normal de colectare a deşeurilor în perioada Crăciunului
11:30
Controale de amploare în sălile de jocuri de noroc din Sfântu Gheorghe și Târgu Secuiesc # Covasna Media
Controale de amploare în sălile de jocuri de noroc din Sfântu Gheorghe și Târgu Secuiesc
07:50
Ieri
07:00
„O infirmieră trebuie să aibă mâini harnice, dar și inimă caldă” – Laura Covaci, infirmieră la Hematologie # Covasna Media
„O infirmieră trebuie să aibă mâini harnice, dar și inimă caldă” – Laura Covaci, infirmieră la Hematologie
07:00
70 de gesturi de curaj care pot salva vieți, la Întorsura Buzăului
07:00
Peste 1.500 de covăsneni au spus „DA” solidarității. Cine a câștigat la Tombola de Crăciun # Covasna Media
Peste 1.500 de covăsneni au spus „DA” solidarității. Cine a câștigat la Tombola de Crăciun
07:00
„De multe ori, o vorbă bună face mai mult decât o injecție” – interviu cu Ramona Sicoe,... # Covasna Media
„De multe ori, o vorbă bună face mai mult decât o injecție” – interviu cu Ramona Sicoe,...
06:40
Horoscop miercuri, 17 decembrie 2025
16 decembrie 2025
18:00
Învățare bazată pe experiență în cadrul proiectului From Whisper to the Stage – educație... # Covasna Media
Învățare bazată pe experiență în cadrul proiectului From Whisper to the Stage – educație...
16:50
Investiție de peste 3,2 milioane de lei în diagnosticul oncologic din județul Covasna # Covasna Media
Investiție de peste 3,2 milioane de lei în diagnosticul oncologic din județul Covasna
16:20
Recunoaștere pentru cariere dedicate și rezultate deosebite în activitatea polițiștilor din... # Covasna Media
Recunoaștere pentru cariere dedicate și rezultate deosebite în activitatea polițiștilor din...
14:30
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu... # Covasna Media
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu...
13:40
„Cravata galbenă” ajunge la Sfântu Gheorghe. Proiecție de gală și dialog cu regizorul... # Covasna Media
„Cravata galbenă” ajunge la Sfântu Gheorghe. Proiecție de gală și dialog cu regizorul...
12:30
Revelion cu DJ White, DJ Robert Georgescu și Baricz Gergő la Sfântu Gheorghe
12:20
Excelența din culise în cadrul Academiei Sepsi OSK în 2025
12:10
Cea mai mare Colectă Națională de Alimente de până acum: trei zile de solidaritate, 1.082... # Covasna Media
Cea mai mare Colectă Națională de Alimente de până acum: trei zile de solidaritate, 1.082...
11:20
Peria de păr – un accesoriu esențial pentru îngrijirea zilnică (P)
11:00
Accidentul de ieri din Întorsura Buzăului: un șofer de 51 de ani a fost rănit
Mai mult de 2 zile în urmă
07:00
Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” din Sfântu Gheorghe deschide înscrierile pentru anul școlar 2026–2027, cu locuri gratuite la seral și postliceal # Covasna Media
Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” din Sfântu Gheorghe deschide înscrierile pentru anul școlar 2026–2027, cu locuri gratuite la seral și postliceal
06:40
Horoscop marți, 16 decembrie 2025
06:30
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
06:30
Comunicat lansare proiect „Dezvoltarea infrastructurii verzi a Municipiul Târgu Secuiesc,... # Covasna Media
Comunicat lansare proiect „Dezvoltarea infrastructurii verzi a Municipiul Târgu Secuiesc,...
15 decembrie 2025
18:30
Lucrările la viitorul patinoar artificial din Sfântu Gheorghe avansează; fundaţia va fi... # Covasna Media
Lucrările la viitorul patinoar artificial din Sfântu Gheorghe avansează; fundaţia va fi...
18:00
Circulație închisă temporar pe DC14 Covasna – Comandău, marți, 16 decembrie
17:10
ULTIMĂ ORĂ! Trafic dirijat la ieșirea din Sfântu Gheorghe; un autocamion cu pietriș răsturnat... # Covasna Media
ULTIMĂ ORĂ! Trafic dirijat la ieșirea din Sfântu Gheorghe; un autocamion cu pietriș răsturnat...
16:30
Circulație îngreunată pe DN 10 în Întorsura Buzăului, din cauza unui accident rutier # Covasna Media
Circulație îngreunată pe DN 10 în Întorsura Buzăului, din cauza unui accident rutier
16:10
Intervenție de cinci ore pentru stingerea unui incendiu puternic la Valea Mică, comuna Boroșneu... # Covasna Media
Intervenție de cinci ore pentru stingerea unui incendiu puternic la Valea Mică, comuna Boroșneu...
15:30
Sfântu Gheorghe: oprit pentru că a trecut pe roșu, depistat fără permis de conducere # Covasna Media
Sfântu Gheorghe: oprit pentru că a trecut pe roșu, depistat fără permis de conducere
15:20
Chilieni și Zagon: alcool la volan și conducere fără permis sancționate penal
14:50
Cinci persoane rănite vineri în accidente la Reci și Bodoc
14:30
Pieton „invizibil” și băut, victima unui accident în afara localității Lemnia
13:50
Un nou record de participare la „Desene de lumini”: aproape 3.000 de creații vor fi proiectate... # Covasna Media
Un nou record de participare la „Desene de lumini”: aproape 3.000 de creații vor fi proiectate...
12:40
AI-ul HYDROKOV preia indexul la apă non-stop
12:30
Anunț prealabil privind publicarea documentației tehnice de cadastru
12:30
Cine sunt micii campioni de la „Cupa Moș Nicolae” din weekend
10:40
Trafic restricționat pe două drumuri din județ, din cauza poleiului
09:30
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu... # Covasna Media
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu...
07:00
Militarii din Arcuș cer sprijin pentru unul dintre camarazii lor, după incendiul de la Zagon # Covasna Media
Militarii din Arcuș cer sprijin pentru unul dintre camarazii lor, după incendiul de la Zagon
06:40
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.