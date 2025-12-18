Investiții majore prin PNRR la Covasna: rețelele de apă și canalizare au fost modernizate

Covasna Media, 18 decembrie 2025 14:20

Investiții majore prin PNRR la Covasna: rețelele de apă și canalizare au fost modernizate

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Covasna Media

Acum 30 minute
14:20
Investiții majore prin PNRR la Covasna: rețelele de apă și canalizare au fost modernizate Covasna Media
Investiții majore prin PNRR la Covasna: rețelele de apă și canalizare au fost modernizate
Acum 2 ore
13:40
La IPJ Covasna, micii colindători au adus magia sărbătorilor de iarnă Covasna Media
La IPJ Covasna, micii colindători au adus magia sărbătorilor de iarnă
Acum 4 ore
12:30
Anunţ public Covasna Media
Anunţ public
Acum 8 ore
08:30
Trafic blocat între Lunca Câlnicului şi Hărman, din cauza unui accident mortal Covasna Media
Trafic blocat între Lunca Câlnicului şi Hărman, din cauza unui accident mortal
07:00
Târgu Secuiesc: parcul Wegener devine, timp de două zile, „Orășelul lui Moș Crăciun” Covasna Media
Târgu Secuiesc: parcul Wegener devine, timp de două zile, „Orășelul lui Moș Crăciun”
Acum 12 ore
06:40
Horoscop joi, 18 decembrie 2025 Covasna Media
Horoscop joi, 18 decembrie 2025
06:30
Anunţ public Covasna Media
Anunţ public
Acum 24 ore
18:20
Torţa care va aprinde ultima lumânare de Advent la Sfântu Gheorghe, adusă de cercetaşi Covasna Media
Torţa care va aprinde ultima lumânare de Advent la Sfântu Gheorghe, adusă de cercetaşi
18:00
Programul „Micii grădinari”, lansat în zona metropolitană Sepsi, va continua şi anul viitor Covasna Media
Programul „Micii grădinari”, lansat în zona metropolitană Sepsi, va continua şi anul viitor
17:40
Accident la intersecția străzilor Lunca Oltului și Ciucului din Sfântu Gheorghe Covasna Media
Accident la intersecția străzilor Lunca Oltului și Ciucului din Sfântu Gheorghe
16:30
Incendiu la un TIR pe DN 11: trafic complet blocat în zona Târgu Secuiesc Covasna Media
Incendiu la un TIR pe DN 11: trafic complet blocat în zona Târgu Secuiesc
15:30
Peste 80 de medalii pentru sportivii de la CSM Sfântu Gheorghe: cine sunt campionii care au marcat... Covasna Media
Peste 80 de medalii pentru sportivii de la CSM Sfântu Gheorghe: cine sunt campionii care au marcat...
15:20
Amenzi de peste 10.500 de lei pentru parcarea pe spațiile verzi, la Sfântu Gheorghe Covasna Media
Amenzi de peste 10.500 de lei pentru parcarea pe spațiile verzi, la Sfântu Gheorghe
15:10
Răzbunare după demolarea unei toalete ilegale într-un cartier din Sfântu Gheorghe Covasna Media
Răzbunare după demolarea unei toalete ilegale într-un cartier din Sfântu Gheorghe
Ieri
14:30
Incendiu la o gospodărie din Dobârlău: o șură a fost distrusă de flăcări din cauza unui... Covasna Media
Incendiu la o gospodărie din Dobârlău: o șură a fost distrusă de flăcări din cauza unui...
13:10
TEGA, program normal de colectare a deşeurilor în perioada Crăciunului Covasna Media
TEGA, program normal de colectare a deşeurilor în perioada Crăciunului
11:30
Controale de amploare în sălile de jocuri de noroc din Sfântu Gheorghe și Târgu Secuiesc Covasna Media
Controale de amploare în sălile de jocuri de noroc din Sfântu Gheorghe și Târgu Secuiesc
07:50
Anunţ public Covasna Media
Anunţ public
07:00
„O infirmieră trebuie să aibă mâini harnice, dar și inimă caldă” – Laura Covaci, infirmieră la Hematologie Covasna Media
„O infirmieră trebuie să aibă mâini harnice, dar și inimă caldă” – Laura Covaci, infirmieră la Hematologie
07:00
70 de gesturi de curaj care pot salva vieți, la Întorsura Buzăului Covasna Media
70 de gesturi de curaj care pot salva vieți, la Întorsura Buzăului
07:00
Peste 1.500 de covăsneni au spus „DA” solidarității. Cine a câștigat la Tombola de Crăciun Covasna Media
Peste 1.500 de covăsneni au spus „DA” solidarității. Cine a câștigat la Tombola de Crăciun
07:00
„De multe ori, o vorbă bună face mai mult decât o injecție” – interviu cu Ramona Sicoe,... Covasna Media
„De multe ori, o vorbă bună face mai mult decât o injecție” – interviu cu Ramona Sicoe,...
06:40
Horoscop miercuri, 17 decembrie 2025 Covasna Media
Horoscop miercuri, 17 decembrie 2025
16 decembrie 2025
18:00
Învățare bazată pe experiență în cadrul proiectului From Whisper to the Stage – educație... Covasna Media
Învățare bazată pe experiență în cadrul proiectului From Whisper to the Stage – educație...
16:50
Investiție de peste 3,2 milioane de lei în diagnosticul oncologic din județul Covasna Covasna Media
Investiție de peste 3,2 milioane de lei în diagnosticul oncologic din județul Covasna
16:20
Recunoaștere pentru cariere dedicate și rezultate deosebite în activitatea polițiștilor din... Covasna Media
Recunoaștere pentru cariere dedicate și rezultate deosebite în activitatea polițiștilor din...
Mai mult de 2 zile în urmă
14:30
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu... Covasna Media
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu...
13:40
„Cravata galbenă” ajunge la Sfântu Gheorghe. Proiecție de gală și dialog cu regizorul... Covasna Media
„Cravata galbenă” ajunge la Sfântu Gheorghe. Proiecție de gală și dialog cu regizorul...
12:30
Revelion cu DJ White, DJ Robert Georgescu și Baricz Gergő la Sfântu Gheorghe Covasna Media
Revelion cu DJ White, DJ Robert Georgescu și Baricz Gergő la Sfântu Gheorghe
12:20
Excelența din culise în cadrul Academiei Sepsi OSK în 2025 Covasna Media
Excelența din culise în cadrul Academiei Sepsi OSK în 2025
12:10
​​Cea mai mare Colectă Națională de Alimente de până acum: trei zile de solidaritate, 1.082... Covasna Media
​​Cea mai mare Colectă Națională de Alimente de până acum: trei zile de solidaritate, 1.082...
11:20
Peria de păr – un accesoriu esențial pentru îngrijirea zilnică (P) Covasna Media
Peria de păr – un accesoriu esențial pentru îngrijirea zilnică (P)
11:00
Accidentul de ieri din Întorsura Buzăului: un șofer de 51 de ani a fost rănit Covasna Media
Accidentul de ieri din Întorsura Buzăului: un șofer de 51 de ani a fost rănit
07:00
Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” din Sfântu Gheorghe deschide înscrierile pentru anul școlar 2026–2027, cu locuri gratuite la seral și postliceal Covasna Media
Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” din Sfântu Gheorghe deschide înscrierile pentru anul școlar 2026–2027, cu locuri gratuite la seral și postliceal
06:40
Horoscop marți, 16 decembrie 2025 Covasna Media
Horoscop marți, 16 decembrie 2025
06:30
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu Covasna Media
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
06:30
Comunicat lansare proiect „Dezvoltarea infrastructurii verzi a Municipiul Târgu Secuiesc,... Covasna Media
Comunicat lansare proiect „Dezvoltarea infrastructurii verzi a Municipiul Târgu Secuiesc,...
15 decembrie 2025
18:30
Lucrările la viitorul patinoar artificial din Sfântu Gheorghe avansează; fundaţia va fi... Covasna Media
Lucrările la viitorul patinoar artificial din Sfântu Gheorghe avansează; fundaţia va fi...
18:00
Circulație închisă temporar pe DC14 Covasna – Comandău, marți, 16 decembrie Covasna Media
Circulație închisă temporar pe DC14 Covasna – Comandău, marți, 16 decembrie
17:10
ULTIMĂ ORĂ! Trafic dirijat la ieșirea din Sfântu Gheorghe; un autocamion cu pietriș răsturnat... Covasna Media
ULTIMĂ ORĂ! Trafic dirijat la ieșirea din Sfântu Gheorghe; un autocamion cu pietriș răsturnat...
16:30
Circulație îngreunată pe DN 10 în Întorsura Buzăului, din cauza unui accident rutier Covasna Media
Circulație îngreunată pe DN 10 în Întorsura Buzăului, din cauza unui accident rutier
16:10
Intervenție de cinci ore pentru stingerea unui incendiu puternic la Valea Mică, comuna Boroșneu... Covasna Media
Intervenție de cinci ore pentru stingerea unui incendiu puternic la Valea Mică, comuna Boroșneu...
15:30
Sfântu Gheorghe: oprit pentru că a trecut pe roșu, depistat fără permis de conducere Covasna Media
Sfântu Gheorghe: oprit pentru că a trecut pe roșu, depistat fără permis de conducere
15:20
Chilieni și Zagon: alcool la volan și conducere fără permis sancționate penal Covasna Media
Chilieni și Zagon: alcool la volan și conducere fără permis sancționate penal
14:50
Cinci persoane rănite vineri în accidente la Reci și Bodoc Covasna Media
Cinci persoane rănite vineri în accidente la Reci și Bodoc
14:30
Pieton „invizibil” și băut, victima unui accident în afara localității Lemnia Covasna Media
Pieton „invizibil” și băut, victima unui accident în afara localității Lemnia
13:50
Un nou record de participare la „Desene de lumini”: aproape 3.000 de creații vor fi proiectate... Covasna Media
Un nou record de participare la „Desene de lumini”: aproape 3.000 de creații vor fi proiectate...
12:40
AI-ul HYDROKOV preia indexul la apă non-stop Covasna Media
AI-ul HYDROKOV preia indexul la apă non-stop
12:30
Anunț prealabil privind publicarea documentației tehnice de cadastru Covasna Media
Anunț prealabil privind publicarea documentației tehnice de cadastru
12:30
Cine sunt micii campioni de la „Cupa Moș Nicolae” din weekend Covasna Media
Cine sunt micii campioni de la „Cupa Moș Nicolae” din weekend
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.