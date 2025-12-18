De ce s-au aliat Grindeanu și PSD cu AUR împotriva Dianei Buzoianu. Și cum l-au atacat, cu mantă, și pe Nicușor Dan

18:50

Când l-a acoperit pe directorul Salrom în dezastrul de la Praid, dând vina pe castori și pe activiști, fostul ministru al Economiei Bogdan Ivan a fost promovat ministru al Energiei. Când l-a ajuns din urmă scandalul selecției conducerii de la Romarm (tot de când era ministru la Economie), subiect de care se ocupă acum procurorii, […]