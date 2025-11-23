Alina Mungiu-Pippidi: Note proaste de la SUA pentru România. Iarăși transparența fiscală

18:50

Să susții un guvern doar pentru că e al nostru sau pentru că luptă cu dușmanii (imaginari ai) poporului înseamnă a renunța la rolul critic al cetățeanului. Într-un stat care pretinde că e democratic, cel mai sănătos lucru pe care îl poate face societatea e să nu aplaude puterea, ci să o întrebe mereu ce […] Articolul De ce nu voi ieși în stradă să apăr acest Guvern apare prima dată în România curată.