Dominic Fritz va depune jurământul la ANC / Ultimul pas înainte de a deveni oficial cetățean român
G4Media, 18 decembrie 2025 07:20
Preşedintele USR, Dominic Fritz, primar al Timişoarei, va depune joi, la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, jurământul de credinţă pentru obţinerea cetăţeniei române, după ce în noiembrie a susţinut interviul, transmite Agerpres. Pe 13 noiembrie, Dominic Fritz, care e cetăţean german, anunţa că a trecut proba de interviu şi a primit aviz pozitiv pentru obţinerea […] © G4Media.ro.
• • •
Acum 5 minute
07:40
Părinții din Sibiu cheltuiesc 1,5 milioane de euro pe an pentru a-și duce zilnic copiii la școală cu mașina personală / „Când și cum scăpăm de aglomerație?” # G4Media
Aproximativ 10.000 de mașini se înghesuie în fiecare zi pe străzile municipiului Sibiu, cu părinți la volan și copii de dus la școală drept pasageri. Transportul public, inclusiv cel metropolitan, este perceput, deocamdată, drept singura soluție pe termen mediu pentru reducerea traficului rutier. Sunt câteva dintre informațiile și concluziile unei dezbateri pe tema mobilității urbane, […] © G4Media.ro.
07:40
NASA are un nou șef, susținător ferm al misiunilor pe Marte / Isaacman va conduce o agenție cu 14.000 de angajați # G4Media
Senatul SUA l-a confirmat pe astronautul miliardar Jared Isaacman în funcția de administrator al NASA, numind un susținător ferm al misiunilor pe Marte la conducerea agenției spațiale, în contextul în care aceasta se confruntă cu reduceri bugetare substanțiale, anunță Mediafax. Senatul SUA l-a confirmat miercuri pe astronautul miliardar Jared Isaacman în funcția de administrator NASA […] © G4Media.ro.
Acum 10 minute
07:30
Brașovul nu rămâne fără apă, deși lacul Tărlung a ajuns la doar 60% din capacitate / Apa Brașov: Sunt 46 de foraje de mare adâncime, 22 au fost au fost curățate anul acesta # G4Media
Brașovul este unul dintre județele din România în care apa a fost furnizată 24 de ore din 24 chiar și pe timp de secetă, iar în viitor lucrurile ar urma să stea la fel, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov. În primăvara anului 2024, lacul Tărlung a ajuns la doar 60% din […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
07:20
07:10
Noi jigniri ale lui Trump la adresa lui Biden și Obama / Plăcuță la Casa Alba unde scrie că Biden a fost „de departe cel mai prost președinte din istoria Americii” # G4Media
Președintele american Donald Trump a adăugat plăcuțe cu titluri partizane și subiective pe „Walk of Fame”-ul său prezidențial de la Casa Albă, atacându-i personal pe predecesorii săi, Joe Biden și Barack Obama, și repetând afirmații false despre înfrângerea sa electorală din 2020, anunță Mediafax. Președintele american Donald Trump, care nu a făcut niciun secret din […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
05:10
De la Laura Vicol la Lia Savonea: cum să mângâiem pe creștet evaziunea fiscală cu aerul că o combatem # G4Media
Un amendament adăugat pe furiș la o lege în decembrie 2023 și un incident informatic petrecut zilele trecute la Înalta Curte de Casație și Justiție sunt cele două capete ale unui șir de evenimente care pare să aibă ca finalitate ascunsă favorizarea infracțiunii de evaziune fiscală și obstrucționarea anchetelor care încearcă să o curme. Contextul […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
00:40
Noul Yemen de Sud ar putea deveni aliatul Israelului, vecin cu rebelii Houthi, susținuți de Iran # G4Media
Ascensiunea entității pro-Emirate în Yemenul de Sud semnalează o schimbare a puterii regionale, oferind Israelului atât noi provocări, cât și potențiale oportunități diplomatice și de securitate în apropierea teritoriului Houthi — dacă este gestionată cu atenție prin legăturile cu Abu Dhabi. O analiză de Dr. Yoel Guzansky, cercetător senior la Institutul pentru Studii de Securitate […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:30
Editura franceză Harlequin testează traducerea cu AI / Mai mulţi traducători au primit unul după altul câte un apel telefonic prin care erau anunţaţi de încheierea colaborării # G4Media
Editura Harlequin, care publică romane de dragoste, a încetat în ultimele săptămâni colaborările pe care le avea în Franţa cu traducători cu scopul de a-i înlocui cu o agenţie care utilizează inteligenţa artificială (AI), a denunţat o asociaţie a traducătorilor, editura oferind asigurări că, în acest moment, este vorba doar despre ”nişte teste”, informează AFP. […] © G4Media.ro.
23:10
Dominic Fritz, amenințare la adresa lui Grindeanu: Poate și USR, în funcție de cum mă simt în ziua respectivă, o să vrea să schimbe articolul cu rocada premierilor, din acordul de coaliție # G4Media
Președintele USR, Dominic Fritz, a fost întrebat în emisiune la Antena 3 cum evaluează atmosfera din coaliția de guvernare, pe o scară de la 1 la 10. „Între 6 și 7” a răspuns Fritz, admițând mai ales tensiunile cu reprezentanții PSD, în contextul votului moțiunii de demitere a ministrului Mediului, Diana Buzoianu. „Ceea ce se […] © G4Media.ro.
23:00
Dispare o instituție de stat: Oficiul pentru Drepturile de Autor, comasat cu Ministerul Culturii # G4Media
Guvernul va aproba în şedinţa de joi, printr-o ordonanţă de urgenţă, reorganizarea Ministerului Culturii prin fuziune prin absorbţie cu Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA), organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, care se desfiinţează, transmite Agerpres. Instituția are 28 de angajați în acest moment, potrivit informațiilor de […] © G4Media.ro.
22:50
Paris Saint-Germain a câștigat în premieră Cupa Intercontinentală la fotbal după un meci dramatic cu Flamengo. Portarul PSG a apărat 4 penalty-uri # G4Media
Echipa franceză Paris Saint-Germain a câștigat miercuri în premieră Cupa Intercontinentală la fotbal după un meci dramatic contra brazilienilor de la Flamengo Rio de Janeiro, potrivit France Info. Meciul a fost decis la loviturile de departajare, după 1-1 la finalul celor 90 de minute regulamentare și al prelungirilor. Eroul meciului a fost Matvei Safonov, portarul […] © G4Media.ro.
22:20
EXCLUSIV | Cât costă să pregătești un câine-ghid în România: Investiția de zeci de mii de euro care schimbă vieți (VIDEO) # G4Media
Pregătirea unui câine-ghid în România nu este doar o muncă de dresaj, ci un proces complex care poate costa aproximativ 40.000 de euro. Într-un interviu exclusiv pentru podcastul EduPet by Pets&Cats, Irina Henegar, fundraising manager la Angel Dog, și Zoltan Szabo, dresor Angel Dog, au explicat toate costurile implicate în transformarea unui cățel într-un adevărat partener de viață […] © G4Media.ro.
22:10
Ziarist de la Turnul Sfatului, dat afară de judecător din sală la procesul de corupție al fostului prefect al Sibiului, Lucian Radu # G4Media
La primul termen în care Lucian Radu, fost prefect al Sibiului și fost adjunct al Inspectoratului Teritorial de Muncă Sibiu, putea să vorbească în fața instanței despre acuzațiile de corupție care i se aduc, judecătorul a dispus scoaterea presei din sală. Este pentru a doua oară în decurs de câteva săptămâni când diferiți magistrați ai […] © G4Media.ro.
22:10
Sarajevo ia măsuri privind calitatea aerului după ce a fost clasat cel mai poluat oraş de pe glob # G4Media
Autorităţile din Sarajevo au emis o avertizare privind calitatea aerului şi au impus miercuri interdicţii în privinţa circulaţiei unor autovehicule şi camioane după ce a fost clasat cel mai poluat oraş din lume în cele două seri precedente conform clasamentului realizat de compania elveţiană pentru monitorizarea calităţii aerului IQAir, informează Reuters. Guvernul de la Sarajevo […] © G4Media.ro.
22:00
Dominic Fritz anunță convocarea Comitetului Politic al USR pentru nominalizarea noului ministru al Apărării / Senatorul USR Sorin Șipoș, fost coleg de clasă cu președintele Nicușor Dan, preferat pentru acest portofoliu # G4Media
Președintele USR, Dominic Fritz, anunță că joi dimineața va convoca Comitetul Politic pentru a-și formula nominalizarea pentru Ministerul Apărării, portofoliu vacant după demisia lui Ionuț Moșteanu. „Mâine dimineață convoc Comitetul Politic și vineri votăm propunerea pe care o voi face pentru Ministerul Apărării”, a spus Fritz în emisiune la Antena3. Liderul USR n-a vrut să […] © G4Media.ro.
21:50
Premierul israelian Netanyahu anunță un acord istoric pentru vânzarea de gaze naturale în Egipt # G4Media
Israelul a aprobat o înţelegere prin care va furniza gaze naturale Egiptului, a anunţat miercuri prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, care a descris-o drept „cel mai mare acord de gaze din istoria ţării”, relatează Agerpres. Israelul a semnat în august acordul de export pentru a furniza Egiptului gaze din zăcământul Leviathan în valoare de 35 de […] © G4Media.ro.
21:40
Premiile Oscar vor fi transmise în exclusivitate pe platforma YouTube începând cu anul 2029, a anunţat miercuri Academia care organizează, la Hollywood, cea mai prestigioasă ceremonie de premiere din lumea filmului, informează AFP, conform Agerpres. Este pentru prima dată când această ceremonie, retransmisă de zeci de ani de postul de televiziune american ABC, va fi […] © G4Media.ro.
21:10
VIDEO Susținătorii lui Călin Georgescu au încercat să deturneze mitingul anti-Savonea. Cine sunt provocatorii care au vrut să confiște protestul societății civile # G4Media
Un grup format din 10-15 persoane cu măști sanitare pe față a încercat să deturneze mitingul pro-justiție organizat miercuri seară în fața guvernului, a transmis reporterul G4Media. Provocatorii purtau pancarte cu mesajul ”Bolojane, te sună Coldea” – o temă recurentă în discursul conspiraționist al susținătorilor lui Călin Georgescu și AUR. E vorba despre susținători ai […] © G4Media.ro.
21:10
Curtea Constituţională din Slovacia suspendă legea care suprimă biroul avertizorilor de integritate # G4Media
Curtea Constituţională din Slovacia a anunţat miercuri că a suspendat legea de abolire a biroului avertizorilor de integritate, care a stârnit proteste în întreaga ţară în ultimele zile, relatează AFP, conform Agerpres. Sesizată de un grup de 63 de membri ai parlamentului, Curtea a transmis într-un comunicat de presă că a decis că legea este […] © G4Media.ro.
21:00
Topul laptopurilor perfecte pentru munca de acasă: Cel mai bun laptop în funcție de performanță și cel mai bun laptop de buget # G4Media
Când te gândești la un laptop perfect pentru munca de acasă nu poți să omiți performanța, webcam-ul sau autonomia, poate chiar și greutatea, iar site-ul de testare a produselor tech, RTINGS.com, a venit în ajutorul nostru și a realizat o listă în funcție de performanță și buget cu cele mai bune laptop-uri pentru remote work. […] © G4Media.ro.
20:50
O autoritate europeană solicită companiilor aeriene să inspecteze avioanele Airbus A320 pentru panouri defecte # G4Media
Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei (EASA) a solicitat companiilor care au aeronave din familia Airbus A320 să efectueze o inspecţie vizuală şi să repare orice panouri neconforme găsite pe fuselaj, transmite Bloomberg, conform Agerpres. Operatorii care au aeronave din familia A320 cu piese potenţial neconforme trebuie să efectueze o inspecţie vizuală şi o măsurare […] © G4Media.ro.
20:30
Laura Codruța Kovesi: Nu sunt interesată să intru în politică, dar oricând în România e nevoie de ajutorul meu cu siguranță îl voi da / Mandatul șefei EPO expiră în 30 octombrie 2026 # G4Media
Într-o intervenție în podcastul „Friendly Fire”, cu Moise si Vlad, procurorul-șef al Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, a fost chestionată dacă intenționează să-și asume vreo funcție publică în România. Mandatul Laurei Codruța Kovesi în fruntea Parchetului European (EPO) expiră în 30 octombrie, 2026. Aceasta a afirmat că nu este interesată să candideze pentru nicio funcție […] © G4Media.ro.
20:10
VIDEO Interviu cu trupa de folk metal E-an-na: Tinerii sunt mai deschiși să asculte mai multe genuri / Ce spun despre pericolul apariției pieselor cu AI # G4Media
E-an-na, trupa românească care îmbină influențele metal cu accente folclorice, a vorbit într-un interviu acordat pentru Entr, printre altele, despre preferințele muzicale ale tinerilor din România, cât și despre responsabilitatea pe care o au adulții în muzica expusă către tineri. Printre subiectele abordate a fost și pericolul apariției pieselor generate de AI. Membrii trupei spun […] © G4Media.ro.
20:10
Un fake news despre baraje lansat de controversatul parlamentar AUR Valeriu Munteanu, dezmințit de autorități. Fratele lui Munteanu a fost șef în serviciului secret moldovean din perioada oligarhului Plahotniuc # G4Media
Administraţia Naţională „Apele Române” (ANAR) a dezmințit miercuri un fake news despre baraje lansat de controversatul parlamentar AUR Valeriu Munteanu. Uniunea Europeană nu a emis şi nu a transmis României instrucţiuni, ordine sau obligaţii privind demolarea, dezafectarea barajelor sau golirea acumulărilor importante aflate pe teritoriul naţional, a arătat instituția într-un comunicat publicat miercuri. Munteanu a […] © G4Media.ro.
20:10
Cetăţenii georgieni nu vor mai putea vota în străinătate / Președintele Parlamentului a afirmat că schimbarea „va reduce influenţa forţelor externe” în alegerile din Georgia # G4Media
Cetăţenii Georgiei îşi vor putea exercita dreptul la vot doar pe teritoriul ţării, conform amendamentelor aduse Codului Electoral şi aprobate miercuri în Parlamentul de la Tbilisi cu 79 de voturi pentru şi 11 împotrivă, informează EFE, conform Agerpres. Conform preşedintelui Parlamentului georgian, Şalva Papuaşvili, aceste schimbări „vor reduce influenţa forţelor externe” asupra proceselor electorale din […] © G4Media.ro.
19:50
America Latină se înclină spre dreapta în 2025 și se aliniază cu Donald Trump / Analiză UPI # G4Media
Schimbarea politică din America Latină către guverne conservatoare a fost consolidată săptămâna aceasta, când chilienii l-au ales pe politicianul de ultra-conservator Jose Antonio Kast pentru mandatul 2026-2030. A fost cel mai mare număr de voturi înregistrat vreodată într-o alegere prezidențială în această țară. Rezultatul din Chile a consolidat o tendință regională care remodelează echilibrele politice […] © G4Media.ro.
19:50
Marco Rubio promite că nu va candida la preşedinţia SUA în 2028 dacă JD Vance decide să candideze # G4Media
Secretarul de stat american Marco Rubio a exclus miercuri posibilitatea de a candida la nominalizarea republicană pentru preşedinţie în anul 2028, dacă actualul vicepreşedinte JD Vance decide să candideze pentru a-i succeda lui Donald Trump la Casa Albă, relatează agenţia EFE, conform Agerpres. „Dacă JD Vance se prezintă la preşedinţie, el va fi candidatul nostru […] © G4Media.ro.
19:30
VIDEO Protest pentru justiție la guvern: „Bolojan, te sună România” / ”Bolojane, du gunoiu / Dă-l afară pe Predoiu!” # G4Media
UPDATE 1: Câteva sute de persoane s-au strâns deja la guvern unde scandează sloganuri împotriva ministrului Cătălin Predoiu. ”Bolojan, te sună România!” și ”Bolojane, du gunoiu / Dă-l afară pe Predoiu!”, strigă oamenii Articol inițial: Comunitatea Declic, Funky Citizens, Corupția Ucide și Inițiativa România organizează miercuri de la ora 18.30, în Piața Victoriei, „o uriașă […] © G4Media.ro.
19:30
Kovesi: Nu e normal ca noi să avem informații despre frauda cu TVA din România, din dosarele pe care le deschidem în state membre, iar la noi în țară nimeni să nu facă nimic # G4Media
Procurorul-șef al Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, a spus, miercuri seara, în cadrul unui podcast („Friendly Fire”, cu Moise si Vlad), că nimeni din România nu vrea să facă nimic pentru a combate frauda cu TVA, deși avem cel mai mare deficit dintre toate statele UE. „Avem un număr mare de societăți fantomă, folosite pentru […] © G4Media.ro.
19:30
VIDEO Cum s-a ajuns la masacrul din Australia? Jurnaliștii Petru Clej și Cristian Pantazi au explicat cum s-a reinstalat antisemitismul în Occident # G4Media
Cum a ajuns antisemitismul să fie tolerat și chiar promovat în Occident? De ce politicieni de stânga în unele țări, de dreapta în altele, au ajuns să fugă după voturile comunității de musulmani radicalizați? Jurnaliștii G4Media Petru Clej – corespondent la Londra, și Cristian Pantazi au analizat într-o dezbatere video cauzele profunde care au dus […] © G4Media.ro.
19:20
Rețete pentru dezlegare la pește sau pur și simplu de poftă / Aperitive cu pește sau păstrăv la cuptor cu mujdei și roșii # G4Media
În perioada sărbătorilor de iarnă, zilele cu dezlegare la pește sunt o ocazie bună de a aduce pe masă preparate mai ușoare, dar la fel de savuroase. Un meniu construit în jurul peștelui poate fi variat și echilibrat, de la aperitive reci, până la un fel principal simplu, gătit la cuptor. © G4Media.ro.
19:20
Confiscarea activelor rusești pentru a finanța Ucraina ar fi o „declarație de război”, susține Viktor Orbán, aliatul lui Putin # G4Media
Premierul ungar Viktor Orbán a declarat miercuri că, în opinia sa, confiscarea activelor rusești pentru a finanța Ucraina „nu poate fi interpretată altfel decât ca o declarație de război”, scrie The Guardian. Orbán critică de multă vreme poziția UE față de Ucraina și a amenințat în repetate rânduri că va bloca noi sancțiuni sau alte […] © G4Media.ro.
19:10
Grindeanu: Rațiunea a învins și argumentele PSD au fost validate de partenerii de Coaliție, prin deciziile luate în această seară # G4Media
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că „rațiunea a învins și argumentele PSD au fost validate de partenerii de Coaliție, prin deciziile luate în această seară”. „PSD a apărat interesele salariaților, ale gospodăriilor țărănești și ale economiei naționale! Astfel, măsurile de stimulare a economiei propuse de PSD încă de la începutul acestei toamne vor fi detaliate înainte […] © G4Media.ro.
19:00
Vladimir Putin îi numește pe liderii europeni „porcușori” și insistă că Rusia își va atinge obiectivele în Ucraina prin diplomație sau forță # G4Media
Vladimir Putin a criticat miercuri liderii europeni, numindu-i „porcușori”, și a declarat că Rusia își va atinge obiectivele teritoriale în Ucraina fie prin diplomație, fie prin forță militară, scrie The Guardian. Vorbind la o reuniune anuală cu ministerul apărării, Putin a spus că obiectivele a ceea ce Moscova numește „operațiunea militară specială” vor fi îndeplinite „necondiționat”. […] © G4Media.ro.
18:50
Șase liceeni de la Colegiul „Andrei Șaguna” din Brașov s-au calificat la o prestigioasă competiție globală, susținută direct de Formula 1 / Echipa nu se joacă cu mașinuțe, ci proiectează de la zero un monopost în miniatură # G4Media
Șase liceeni de la Colegiul „Andrei Șaguna” s-au calificat la „STEM RACING”, o prestigioasă competiție globală, susținută direct de Formula 1. Echipa brașoveană nu se joacă cu mașinuțe, ci proiectează de la zero un monopost în miniatură, propulsat cu CO2, care atinge 70-80 km/h într-o secundă, scrie bizbrasov.ro Vertex este o echipă independentă formată din […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
18:30
Naveed Akram, autorul atacului armat din Bondi, acuzat oficial de poliția din New South Wales pentru atac terorist # G4Media
Naveed Akram, autorul atacului armat antisemit din Bondi, a fost acuzat oficial de 59 de infracțiuni în legătură cu atacul care a curmat viața a 15 persoane, potrivit abc.net.au. Infracțiunile includ 15 capete de acuzare pentru omor, comiterea unui act terorist și 40 de capete de acuzare pentru vătămare corporală gravă cu intenția de a […] © G4Media.ro.
18:20
BREAKING Veniturile parlamentarilor și ale partidelor, tăiate cu 10%. Decizie a coaliție de guvernare # G4Media
Coaliția de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR a decis miercuri să susțină un proiect care reduce cu 10% suma forfetară încasată de parlamentari și tot cu 10% subvenția de la buget încasată de partidele politice, au anunțat PSD, PNL și guvernul. Decizia a fost luată în ședința de coaliție de miercuri în care partidele din guvernul Bolojan au decis […] © G4Media.ro.
18:20
Percheziţii în Argeș, într-un dosar privind depozitarea ilegală a deşeurilor / Un suspect a fost reţinut # G4Media
Poliţiştii şi jandarmii au efectuat, miercuri, mai multe percheziţii într-un dosar privind depozitarea ilegală a deşeurilor, ancheta fiind coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş, transmite Agerpres. La descinderi au participat poliţişti din cadrul Serviciului Arme Explozivi şi Substanţe Periculose, Serviciului Investigaţii Criminale şi Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, cu sprijinul Serviciului Acţiuni […] © G4Media.ro.
18:10
Parlamentul din Ungaria a adoptat o lege care l-ar putea băga în închisoare pe primarul Budapestei # G4Media
Parlamentul ungar a votat miercurea o lege care ar putea obliga primăria capitalei Budapesta, aflată în lipsă de lichidităţi, să contracteze împrumuturi în condiţii neclare şi prin care actualul primar, un membru al opoziţiei, ar putea ajunge la închisoare, informează agenția de știri AFP. Măsura referitoare la această schimbare financiară a fost adoptată la câteva […] © G4Media.ro.
18:10
Preşedintele României, Nicuşor Dan, se află în Marea Britanie, într-o vizită oficială care a început de marți. După întâlniri cu reprezentanţii comunităţii româneşti dar și cu reprezentanți ai companiilor britanice, la Ambasada României din Londra, șeful statului a fost întâmpinat la Palatul Buckingham, de Regele Charles. „Mulțumesc Majestății Sale Regelui Charles al III-lea pentru primirea […] © G4Media.ro.
18:10
BREAKING Coaliția a decis reducerea la 0,5% a impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie 2026 și eliminarea acestuia din 2027 / Salariul minim brut crește la 4325 de lei de la 1 iulie 2026 / Se reduc cu 10% veniturile parlamentarilor și subvenția pentru partide # G4Media
Coaliția a decis reducerea la 0,5% a impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie 2026 și eliminarea acestuia din 2027, în timp ce salariul minim brut va crește la 4325 de lei de la 1 iulie 2026. În același timp, se reduc cu 10% veniturile parlamentarilor și subvenția pentru partide, a anunțat […] © G4Media.ro.
18:00
Warner Bros Discovery respinge contraoferta de cumpărare primită de la Paramount şi îşi menţine preferinţa pentru Netflix # G4Media
Grupul de televiziune şi cinematografic Warner Bros Discovery (WBD) a respins contraoferta primită de la concurentul său Paramount Skydance şi a confirmat opţiunea pentru proiectul de cumpărare transmis de Netflix, au anunţat miercuri reprezentanţii săi, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Propunerea lansată de Paramount, care valorizează ţinta de achiziţie la 108 miliarde […] © G4Media.ro.
18:00
Consiliul Naţional al Audiovizualului a amendat postul România TV cu 20.000 de lei pentru referiri la adresa preşedintelui Senatului, Mircea Abrudean # G4Media
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a sancţionat, miercuri, România TV cu o amendă de 20.000 de lei din acuza nerespectării prevederilor referitoare la necesitatea informării obiective, corecte, verificate şi prezentate în mod imparţial şi cu bună-credinţă, în cadrul unor emisiuni în care s-au făcut referiri la adresa preşedintelui Senatului, Mircea Abrudean, transmite Agerpres. Potrivit unui […] © G4Media.ro.
18:00
122.000 de carduri educaționale emise recent vor fi încărcate cel mai probabil vineri, pe 19 decembrie, spune ministrul Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru # G4Media
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Dragoș Pâslaru a declarat pentru Edupedu.ro că „până la finalul acestei săptămâni, vineri 19 decembrie, vor fi încărcate cu câte 500 de lei, cardurile nou emise, pentru care au fost acte adiționale, valabile pentru anul acesta 2025-2026. În ianuarie vor mai fi emise noi carduri și încărcate”, a spus ministrul. […] © G4Media.ro.
17:50
Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a anunţat miercuri implementarea unei reţele naţionale de ”adăposturi climatice” pentru a ajuta populaţia să se protejeze în timpul valurilor de caniculă intensă, Spania fiind nevoită să facă faţă unor temperaturi din ce în ce mai ridicate, informează agenția de știri AFP. Spania se află în prima linie a schimbărilor climatice […] © G4Media.ro.
17:50
Revoluție totală în F1 – Tot ce trebuie să știi despre regulile din 2026: „Vor schimba complet cursele” # G4Media
Formula 1 își schimbă substanțial „fața” din 2026, Marele Circ urmând să intre într-o nouă eră tehnică. Sunt cele mai importante schimbări din ultimii zece ani de zile. Modificările vizează simultan aerodinamica, dimensiunile monoposturilor, unitățile de putere, sistemele hibride, combustibilul folosit și siguranța piloților. Intenția FIA este aceea de a face Grand Prix-urile spectaculoase, sportul […] © G4Media.ro.
17:50
Premierul slovac Fico, aliatul lui Putin, anunță că nu va sprijini folosirea activelor rusești înghețate pentru sprijinirea Ucrainei # G4Media
Prim-ministrul slovac Robert Fico a declarat miercuri în parlamentul de la Bratislava că la viitorul summit UE de la Bruxelles nu va sprijini nicio schemă care să ducă la un sprijin suplimentar pentru războiul din Ucraina, inclusiv utilizarea activelor ruseşti îngheţate, transmite Agerpres. Fico a spus că nu va vota pentru acordarea niciunui eurocent în […] © G4Media.ro.
17:50
Primarul din Constanța, despre protestul angajaţilor de la CT Bus: E o formă de opresiune politică, chiar şantaj # G4Media
Primarul municipiului Constanţa, Vergil Chiţac, a transnis, miercuri, că înţelege să respecte dreptul constituţional la liberă exprimare şi la protest, dar consideră că protestul de la compania de transport public CT Bus este „o formă de presiune politică” şi „chiar şantaj”. Chiţac mai spune că protestul angajaţilor nu ar avea legătură cu revendicările de tip […] © G4Media.ro.
17:40
Zeci de fişiere sensibile ale Ministerului de Interne din Franța au fost furate în timpul unui atac cibernetic # G4Media
Câteva zeci de documente confidenţiale au fost sustrase în timpul unui atac cibernetic care a afectat Ministerul de Interne francez timp de mai multe zile, a anunţat guvernul miercuri, conform agențiilor de știri AFP şi Reuters, citate de Agerpres. Ministrul de Interne, Laurent Nunez, a descris atacul drept „foarte grav”, în faţa membrilor parlamentului, anunţând […] © G4Media.ro.
17:40
UE se apropie de un acord privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru a ajuta Ucraina (surse, Reuters) # G4Media
Țările Uniunii Europene sunt aproape de a lua o decizie privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru a ajuta Ucraina, transmite, citând surse, agenția Reuters, preluată de BBC. Majoritatea țărilor UE susțin utilizarea acestor fonduri pentru un împrumut de reparații către Ucraina, dar Belgia, unde se află cea mai mare parte a activelor, s-a opus până […] © G4Media.ro.
