SUA anunţă sancţiuni împotriva a 29 de nave din flota fantomă a Iranului
G4Media, 18 decembrie 2025 18:50
Statele Unite au impus joi sancţiuni împotriva a 29 de nave şi a companiilor care le administrează, a anunţat Departamentul Trezoreriei SUA, în condiţiile în care Washingtonul continuă să vizeze „flota fantomă" a Teheranului, despre care susţine că exportă petrol şi produse petroliere iraniene supuse sancţiunilor, relatează Reuters. Navele şi companiile vizate au transportat produse
• • •
Acum 15 minute
19:10
Mark Rutte exclude aderarea Ucrainei la NATO, dar cere garanţii de securitate puternice pentru Kiev # G4Media
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a exclus joi aderarea Ucrainei la NATO, din cauza opoziţiei unor aliaţi, dar a afirmat că garanţiile de securitate care se negociază pentru Kiev trebuie să fie atât de puternice încât o nouă agresiune rusă să ducă la un răspuns „devastator", relatează EFE, transmite Agerpres. Într-o conferinţă de presă
Acum o oră
18:50
SUA și Canada încearcă să salveze cocorul de care depinde supraviețuirea unei specii întregi # G4Media
Una dintre cele mai rare și mai cunoscute păsări din lume, cocorul american, se află din nou în centrul unor eforturi de salvare, după ce în secolul trecut a fost la un pas de dispariție, transmite agenția Mediafax. Această ultimă populație sălbatică este cheia supraviețuirii întregii specii. Dacă ea dispare, cocorul american ar mai putea
18:50
18:40
Confidentul lui Putin care s-a opus războiului / Momentul în care Kozak i-a spus lui Putin că este pregătit să fie arestat sau împușcat pentru refuzul de a-i respecta ordinul (NYT) # G4Media
În a doua zi a invaziei Rusiei în Ucraina, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai președintelui Vladimir V. Putin a refuzat să îi urmeze ordinele. Potrivit a trei persoane apropiate lui Dmitri N. Kozak, Putin i-a cerut acestuia să solicite capitularea Ucrainei. Kozak a refuzat, insistând că nu știe ce încearcă să realizeze liderul
18:40
Israel, Grecia și Cipru iau în considerare crearea unei forțe militare comune în estul Mediteranei, pe fondul tensiunilor cu Turcia (surse) # G4Media
Israel, Grecia și Cipru explorează posibilitatea formării unei forțe militare comune în estul Mediteranei, potrivit unor informații apărute în mass-media greacă, pe fondul consolidării legăturilor strategice dintre cele trei țări, în contextul continuării consolidării militare a Turciei în regiune, relatează ynetnews.com. Forța propusă ar include unități terestre, maritime și aeriene și ar funcționa ca o
18:40
Suma destinată Aqua Parc Pantelimon, majorată cu 56 de milioane de lei printr-o hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 3 # G4Media
Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat, joi, o hotărâre în baza căreia suma destinată complexului Aqua Parc Pantelimon a fost majorată cu 56 de milioane de lei, ajungând la un total de 216 milioane lei, TVA inclus, transmite Agerpres. Hotărârea pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului „Modernizare şi reabilitare Parc Pantelimon" a fost aprobată
Acum 2 ore
18:20
Visit Harghita lansează o campanie naţională de vouchere pentru sprijinirea turismului din Praid # G4Media
Visit Harghita a lansat o campanie naţională de vouchere menită să relanseze turismul din Praid şi să sprijine economia locală, afectate după inundarea saline din localitate, transmite Agerpres. „Iniţiativa se adresează companiilor din România, care sunt invitate să se alăture campaniei printr-o ofertă specială '20 + 20′, contribuind astfel la susţinerea comunităţii locale şi oferind,
17:50
Preşedintele CNAS: Putem plăti toate medicamentele, cu şi fără contribuţie personală, şi toate serviciile medicale la zi # G4Media
Casa Naţională Asigurări de Sănătate (CNAS) va putea plăti toate medicamentele, cu şi fără contribuţie personală, şi toate serviciile medicale la zi, în urma suplimentării Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate cu 1,9 miliarde de lei din Fondul de rezervă bugetară, a declarat, joi, preşedintele instituţiei, Horaţiu-Remus Moldovan, transmite Agerpres. „Decizia premierului Ilie
17:50
Ministrul Sănătăţii: Se pot organiza concursuri pentru posturile vacante sau temporar vacante din spitale # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat joi că se pot organiza concursuri şi examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din spitale şi, totodată, va continua şi în 2026 cumulul pensiei cu salariul, o măsură necesară în special în specialităţile deficitare unde fiecare medic contează, transmite Agerpres. „Astăzi, în şedinţa de Guvern, am modificat
17:50
Universitatea de Medicină din Târgu Mureș începe construcţia unui campus modern la Bistriţa, unde deține o extensie universitară / Investiţia se ridică la aproximativ 10 milioane de euro # G4Media
Rectorul Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade" din Târgu Mureş, profesor universitar doctor Leonard Azamfirei, a anunţat, joi, după primirea titlului de Cetăţean de Onoare al judeţului Bistriţa-Năsăud, că în curând UMFST va începe la Bistriţa construirea unui campus universitar modern, o investiţie de aproximativ 10 milioane de euro, transmite Agerpres.
17:40
BREAKING Rapperul Wiz Khalifa, condamnat la 9 luni de închisoare cu executare după ce a fumat o țigară de cannabis pe scena festivalului „Beach, Please!” / El e considerat un ”dealer” care promovează consumul de droguri prin muzica sa # G4Media
Rapperul Wiz Khalifa a fost condamnat joi la 9 luni de închisoare de Curtea de Apel Constanța pentru că a consumat droguri pe scena festivalului „Beach, Please!" în 2024, potrivit minutei de ședință. Artistul american Wiz Khalifa, cu numele real Cameron Jibril Thomaz, a fost trimis în judecată în România imediat după ce a fost
17:40
Patriarhul Daniel, în Pastorala de Crăciun: Hristos ia faţă de om, pentru ca noi să ne întoarcem permanent faţa spre El # G4Media
Domnul Iisus Hristos ia faţă de om, pentru ca noi să ne întoarcem permanent faţa spre El, afirmă Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, în Pastorala de Crăciun, transmite Agerpres. „Ca păstor, vindecător şi mântuitor de suflete, odată cu începerea misiunii Sale, Hristos Domnul mergea din cetate în cetate ca să adune oile cele
17:40
Mercedes GLC 400 EQ a avut preview-ul în România. Cât costă noul rival al Teslei Model Y Performance # G4Media
Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC cu tehnologie EQ a fost prezentat oficial în România, în cadrul unui eveniment de tip preview organizat pe 12 decembrie. Modelul marchează intrarea mărcii germane într-o zonă tot mai disputată a pieței SUV-urilor electrice premium de clasă medie, unde competiția se intensifică. GLC 400 EQ este poziționat ca o alternativă complet
17:30
Biroul Politic Naţional al PNL a validat acordul din coaliţia de guvernare ce vizează închiderea pachetului reformei administraţiei publice # G4Media
Biroul Politic Naţional al Partidului Naţional Liberal a validat, joi, prin vot, acordul din coaliţia de guvernare care vizează închiderea pachetului reformei administraţiei publice, reducerea cu 10% a subvenţiilor partidelor şi a sumei forfetare a parlamentarilor, creşterea salariului minim de la 1 iulie 2026 şi reducerea impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1
Acum 4 ore
17:20
Mark Rutte: Ungaria, Statele Unite, Slovacia și poate încă câteva țări se opun aderării Ucrainei la NATO # G4Media
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat, joi, într-o conferință de presă în Polonia, că Ungaria, Statele Unite, Slovacia și poate încă câteva țări se opun aderării Ucrainei la Alianță, transmite The Guardian. El a fost întrebat în mod specific despre perspectivele Ucrainei de a adera la NATO. „Elementul principal, după cum știți, este
17:20
UE sancţionează alte 41 de nave din flota fantomă a Rusiei care evită sancţiunile impuse exporturilor de petrol # G4Media
Uniunea Europeană (UE) a sancţionat joi alte 41 de nave despre care afirmă că fac parte din aşa-numita „flotă fantomă" a Rusiei, care ajută Moscova să evite sancţiunile comunitare impuse exporturilor sale de petrol, informează agenția de știri EFE. Aceste petroliere au fost adăugate pe lista navelor supuse interdicţiei de acces în porturi şi de
17:20
Mark Selby, victorie spectaculoasă la Openul Scoției: Adversarul nu a trimis vreo bilă în buzunar # G4Media
Mark Selby a obținut joi un succes spectaculos la Scottish Open la snooker, multiplul campion mondial trecând cu 4-0 de Noppon Saengkham. Adversarul lui Selby nu a reușit să trimită vreo bilă în buzunar de-a lungul duelului. Surpriză mare la Openul Scoției la snooker: Campionul mondial Zhao Xintong, eliminat în turul doi De patru ori
17:10
Adjunctul Poliției Capitalei, comisarul Radu Gavriș, a câștigat procesul cu ANI care l-a declarat incompatibil pentru că a ținut cursuri în calitate de expert la Institutul Magistraturii și la Ministerul de Interne din Republica Moldova, în cadrul Misiunii Uniunii Europene / Decizia nu e definitivă # G4Media
Curtea de Apel București a anulat joi, 18 decembrie, raportul de evaluare al Agenției Naționale de Integritate, prin care îl declarase incompatibil pe comisarul-șef de poliție Radu Gavriș pentru că a ținut cursuri la Institutul Național al Magistraturii și la Ministerul de Interne din Republica Moldova, în cadrul Misiunii Uniunii Europene. Decizia nu este definitivă.
17:00
Ucraina are un deficit de finanţare externă de 45-50 de miliarde de euro pentru 2026, avertizează Zelenski # G4Media
Ucraina are un deficit de finanţare externă de 45-50 de miliarde de euro pentru 2026, avertizează Zelenski, care a susţinut că dacă Kievul nu primeşte măcar o primă tranşă din activele ruseşti îngheţate în UE, active a căror utilizare pentru un împrumut destinat Ucrainei este acum discutată de liderii europeni, ţara sa va trebui să-şi
17:00
Max Verstappen va concura cu cifra 3 pe monopostul său în sezonul 2026 din Formula 1, dar nu este singurul pilot al cărui număr de start va fi unul nou. Pe listă se mai găsesc Lando Norris, campionul mondial en-titre, și debutantul Arvid Lindblad, transmite gpblog.com. Revoluție totală în F1 – Tot ce trebuie să
17:00
Protest agresiv al fermierilor la Bruxelles, în zona Consiliului European: străzi blocate de tractoare, incendieri și confruntări violente cu forțele de ordine # G4Media
Haos pe străzile din Bruxelles, joi după-masă, generat de un protest al fermierilor europeni care coincide cu summit-ul Uniunii Europene la care participă și președintele României, Nicușor Dan. Aproximativ 10.000 de fermieri, provenind din peste 40 de organizaţii din toate statele membre ale UE, s-au organizat pentru a manifesta pe străzile Bruxellesului, pentru a denunţa
16:50
BREAKING Baronul de Ilfov Hubert Thuma a pierdut funcția de coordonare a PNL București, preluată de Ciprian Ciucu. Noul primar general va face propuneri pentru șefia organizațiilor de sector – SURSE # G4Media
Influentul baron de Ilfov Hubert Thuma a pierdut joi funcția de coordonare a PNL București, care a fost preluată de Ciprian Ciucu, au declarat pentru G4Media surse liberale. Decizia a fost luată de conducerea partidului la ședința Biroului Politic Național. Thuma este un pol important de putere în PNL și principalul contestatar al președintelui Ilie
16:40
Maraton artistic de 144 de ore în curs de desfăşurare în sudul Italiei / Îmbină teatrul, muzica, dansul, filmul şi atelierele artistice # G4Media
Un maraton artistic de 144 de ore, „Amami Teatro 2025", se desfăşoară în oraşul Chieti, din sudul Italiei, atrăgându-i atât pe localnici, cât şi pe vizitatori în universul teatrului, informează agenția de știri Xinhua, citată de Agerpres. Evenimentul din acest an, care a început luni, îmbină teatrul, muzica, dansul, filmul şi atelierele artistice într-o experienţă
16:40
Trump Media, care deţine reţeaua de socializare Truth Social, se lansează în domeniul fuziunii nucleare # G4Media
Compania-mamă a reţelei Truth Social, fondată de Donald Trump, va colabora cu compania americană TAE, care dezvoltă o tehnologie de fuziune nucleară, pe fondul unei cereri explozive de energie, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Trump Media and Technology Group (TMTG), activă şi în domeniul serviciilor financiare şi al criptomonedelor, va fuziona cu
16:30
Top 4 rețete pentru masa de Crăciun, pentru a integra cât mai multe legume în meniul de sărbătoare # G4Media
Un mod simplu de a ne îmbunătăți atât sănătatea, cât și impactul asupra mediului este să creștem proporția alimentelor vegetale în dieta noastră, în raport cu produsele de origine animală. Carnea este adânc înrădăcinată în obiceiurile alimentare ale românilor, mai ales în perioada Sărbătorilor de iarnă, însă studiile medicale și de mediu din ultima decadă
16:20
Cazul unui bărbat care își bătea copilul, descoperit la o acţiune de informare a Poliţiei într-o şcoală din Dâmbovița / Agresorul a fost reținut, iar pe numele lui a fost emis ordin de protecţie provizoriu # G4Media
Un bărbat care îşi bătea copilul a fost reţinut, iar pe numele lui a fost emis ordin de protecţie provizoriu, poliţiştii din comuna dâmboviţeană Valea Mare sesizând abuzul la o acţiune de informare în şcoală, informează, joi, IPJ Dâmboviţa, transmite Agerpres. Pe numele tatălui a fost deschis dosar penal pentru violenţă în familie. „Pe parcusul
16:20
Un pompier din Brăila a fost rănit într-un incendiu izbucnit în locuința sa în timp ce încerca să aprindă focul cu o substanţă inflamabilă # G4Media
Un pompier în vârstă de 25 de ani din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Brăila a fost rănit în urma unui incendiu izbucnit la locuinţa sa din municipiul Brăila, după ce ar fi încercat să aprindă focul într-o sobă cu o substanţă inflamabilă. Tânărul a suferit arsuri la mâini şi picioare, fiind transportat la
16:10
Lungul șir al scandalurilor între extremiștii Șoșoacă și Simion: Au pornit la braț în politică / S-au certat și jignit în Parlament / Acum ar putea negocia un „pact de neagresiune” # G4Media
Extremista pro-rusă Diana Șoșoacă a transmis, joi, că face apel la lid
16:10
Ministerul Apărării din Spania a comandat 100 de elicoptere pentru forţele armate de la Airbus # G4Media
Ministerul spaniol al Apărării a comandat 100 de elicoptere de la Airbus, destinate diferitelor structuri ale forţelor sale armate, a anunţat joi producătorul european, relatează agenția de știri AFP. Această comandă de mai multe tipuri de elicoptere este cea mai mare făcută vreodată de Direcţia Generală de Armament şi Materiale (DGAM) din Spania, a subliniat […] © G4Media.ro.
16:10
Investigație Context: MEGAversul extremiștilor. Cum i-au ajutat românii pe fraţii conservatori din Polonia să câştige alegerile # G4Media
O investigație jurnalistică Context, Vsquare și centrul de investigație Frontstory (Polonia) dezvăluie legăturile neștiute dintre partidul extremist AUR și alegerile prezidențiale din Polonia. Actualul președinte polonez, Karol Nawrocki a câștigat alegerile cu o campanie online surprinzătoare, care a avut un ingredient secret: algoritmii polonezi au fost penetrați de români. O anchetă jurnalistică care a durat […] © G4Media.ro.
16:10
Castelul Mocioni -Teleki de la Căpâlnaș are cumpărător. Costă 800.000 de euro. Consiliul Județean Arad poate exercita sau renunța la dreptul de preemțiune # G4Media
Proprietarul castelului Mocioni -Teleki de la Căpâlnaș a depus la Consiliul Județean Arad o solicitare prin care declară că are un cumpărător pentru acest obiectiv istoric și solicită Consiliul Județean Arad exercitarea sau renunțarea la dreptul de preemțiune în vederea valorificării castelului, oferta în discuție fiind de 800.000 de euro. „Exercitarea dreptului de preemțiune este […] © G4Media.ro.
16:10
Guvernul a aprobat în şedinţa de joi un proiect de lege care vizează ratificarea de către România a Convenţiei Multilaterale pentru a Facilita Implementarea Pilonului Doi al Regulii de Supunere la Impozitare, instrumentul multilateral dezvoltat la nivelul OCDE pentru evitarea dublei impuneri între părţile semnatare, prin implementarea rapidă, coordonată şi consistentă a regulii de supunere […] © G4Media.ro.
15:50
Gestul deputatului Silviu Vexler, mari personalități ale culturii române, antisemitismul și contextul (sau mai degrabă lipsa acestuia) # G4Media
Deputatul Federației Comunităților Evreiești din România (FCER), Silviu Vexler, a rupt în plin plen al Camerei Deputaților un afiș în care apăreau fotografiile lui Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, Bogdan Petriceicu Hașdeu, Nicolae Iorga, Ioan Slavici, Mircea Eliade, Nicolae Paulescu, A.D. Xenopol. Un gest anti-național, anti-românesc, n’așa? Un gest care a declanșat o reacție legitimă de […] © G4Media.ro.
15:40
Cum pot fi convinși românii să se vaccineze: lipsa de informații (34%) rămâne principala problemă, nu accesul. „Nu am timp” – un motiv frecvent de amânare / Consecințele bolii, argument mai puternic decât eficiența vaccinului # G4Media
Vaccinarea pe parcursul vieții rămâne un subiect sensibil în România, în contextul în care nivelul de încredere a scăzut după pandemie, iar ratele de acoperire sunt sub mediile europene, arată datele prezentate într-o dezbatere dedicată vaccinării. Specialiștii spun că problema nu este lipsa accesului, ci reticența alimentată de neîncredere, mituri medicale și amânare. Potrivit datelor […] © G4Media.ro.
15:30
Rusia confirmă pregătirea unor contacte cu SUA pentru discutarea propunerii revizuite a planului de pace # G4Media
Kremlinul a confirmat joi că Moscova are în pregătire contacte cu Washingtonul pentru a obţine detalii despre negocierile avute de SUA cu Ucraina şi cu susţinătorii europeni ai acesteia privind o posibilă înţelegere de pace care să pună capăt războiului ruso-ucrainean, relatează agenţiile de știri Reuters şi EFE, citate de Agerpres. Conform publicaţiei Politico, oficiali […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
15:20
Banii au distrus cea mai puternică echipă din tenis: Culisele despărțirii dintre Alcaraz și antrenorul său # G4Media
Craig Shapiro, personaj cu multe relații în lumea tenisului, a povestit cum despărțirea neașteptată dintre Juan Carlos Ferrero și Carlos Alcaraz ar fi avut la bază banii, transmite tennisworldusa.org. Banii ar fi dus la destrămarea echipei Carlos Alcaraz – Juan Carlos Ferrero Cunoscut insider în lumea tenisului, Shapiro susține că episodul care a surprins lumea […] © G4Media.ro.
15:10
Curtea Constituţională din Slovacia a suspendat temporar iniţiativa premierului Fico care viza desfiinţarea unui organism anticorupţie # G4Media
Curtea Constituţională a Slovaciei a suspendat joi temporar desfiinţarea unui organism anticorupţie iniţiată de prim-ministrul populist Robert Fico şi a declarat neconstituţională o altă reglementare controversată a executivului său care viza obstrucţionarea activităţii ONG-urilor în contextul protestelor şi al criticilor tot mai mari din partea opoziţiei şi a Comisiei Europene, informează agenția de știri EFE. […] © G4Media.ro.
14:50
Ce se întâmplă la Constanța? Val de demisii intempestive ale „greilor” politicii din județ: Șeful organizației PSD, cel al PNL și președintele Consiliului Județean au plecat din funcții în decurs de câteva zile # G4Media
În doar o săptămână, „greii” politicii din județul Constanța au plecat intempestiv din funcții, dând explicații publice sumare privind motivele care i-au determinat să ia aceste decizii. Președintele PNL Constanța, Bogdan Huțucă, a demisionat în 11 decembrie de la șefa organizației, după mai bine de 8 ani. L-a urmat a doua zi șeful PSD Constanța, […] © G4Media.ro.
14:40
Avocatul General al Curții de Justiție a UE propune două variante de răspuns la problema prescripției în România # G4Media
Avocatul General al Curții de Justiție a Uniunii Europene și-a publicat joi concluziile prin care recomandă cum să fie soluționată așa-numita cauză Lin II, privitoare la spinoasa problemă a prescripției răspunderii penale în România. Avocatul General oferă Curții două variante de răspuns, în funcție de măsura în care Curtea își menține neschimbate concluziile din Cauza […] © G4Media.ro.
14:40
Țepe cu cazări de Revelion: percheziții în județul Prahova / Lua bani în avans și nu mai răspundea la telefon # G4Media
Polițiștii prahoveni au descins joi la o adresă din comuna Șotrile, într-un dosar penal în care se face cercetări pentru înșelăciune, anunță Observatorul Prahovean. Un localnic ar fi păcălit mai multe persoane din București și Teleorman, publicând pe internet anunțuri de închiriere a unei cabane în Săcele, în perioada sărbătorilor de iarnă. În realitate însă, […] © G4Media.ro.
14:30
Cel mai bogat ucrainean a finalizat achiziția companiei din Iași ArcelorMittal Tubular Products # G4Media
Grupul ucrainean Metinvest, controlat de miliardarul Rinat Ahmetov, anunță că a finalizat achiziția companiei ArcelorMittal Tubular Products Iași, pe 16 decembrie. Fabrica produce țevi structurale sudate, destinate sectoarelor de construcție, inginerie, infrastructură și agriculturii, cu o capacitate maximă de producție de 240.000 de tone pe an, potrivit Economedia. „Chiar înainte de războiul din Ucraina, Metinvest […] © G4Media.ro.
14:20
Strugurii înveliți în brânză nu sunt ca strugurii la care nu poate ajunge vulpea. Nu sunt deloc acri și putem „ajunge” la ei, așa cum săraca vulpe lihnită de foame din fabula lui La Fontaine își justifica demn imposibilitatea de a ajunge să-i apuce. © G4Media.ro.
14:20
Dosar penal închis în cazul profesorului de religie de la Colegiul B.P Hasdeu din Buzău, care făcea propagandă legionară și pro Georgescu în campania electorală din 2024: Procurorii și judecătorul au decis că „nu există un interes public în urmărirea faptei” # G4Media
Procurorii au decis să renunțe la urmărirea penală în cazul profesorului de religie Aurelian Damian de la Colegiul Național B.P Hasdeu din Buzău, pe motiv că „nu există un interes public în urmărirea faptei de promovare în public a unor doctrine legionare” de care acesta a fost acuzat. Profesorul le predă elevilor în prezent, în […] © G4Media.ro.
14:20
Tribunalul Constituţional al Poloniei a încălcat principii fundamentale ale dreptului european, a decis Curtea de Justiţie a Uniunii Europene # G4Media
Tribunalul Constituţional al Poloniei a încălcat principii fundamentale ale dreptului european şi nu poate fi considerat independent şi imparţial din cauza neregulilor în numirea judecătorilor, a decis joi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), curtea supremă a blocului comunitar, consemnează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. „Curtea (…) a decis că Polonia nu […] © G4Media.ro.
14:10
LIVE Summitul critic al liderilor europeni a început / Principalul punct pe ordinea de zi – folosirea activelor rusești pentru finanțarea Ucrainei # G4Media
Liderii UE au început oficial o discuție pe care Ursula von der Leyen a prevăzut-o ca fiind „intensă”, principalul punct pe ordinea de zi fiind ajungerea la un acord privind folosirea activelor rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei. Ora 14:06 Rusia avertizează că va recupera eventualele daune produse prin confiscarea activelor sale de la băncile europene […] © G4Media.ro.
14:00
Guvernul a aprobat susţinerea financiară a absolvenţilor cu media 10 la examenele naţionale # G4Media
Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, susţinerea financiară a absolvenţilor care au obţinut media 10 la Evaluarea Naţională (în valoare de 2.000 de lei) şi la examenul naţional de Bacalaureat (în valoare de 5.000 de lei), transmite Agerpres. „Mă bucur că, deşi ţara este încă sub efectul măsurilor fiscal-bugetare, am găsit deschidere din partea […] © G4Media.ro.
14:00
Lamine Yamal pune capăt unei ere: Îi surclasează pe Messi și Cristiano – Tricoul său, cel mai vândut din lume # G4Media
Lamine Yamal (18 ani) este deja unul dintre cei mai talentați fotbaliști ai momentului, iar magia pe care spaniolul o arată sub culorile Barcelonei se vede și la nivel de marketing. Conform Gazzetta dello Sport, tricoul lui Yamal a fost cel mai vândut în 2025, decarul catalanilor devansându-i pe legendarii Lionel Messi și Cristiano Ronaldo. […] © G4Media.ro.
14:00
Clasa de risc seismic va fi înscrisă în cartea funciară. Ordonanță care asigură transparența la achiziția unei locuințe # G4Media
Clasa de risc seismic a clădirilor va fi înscrisă în cartea funciară, potrivit unei ordonanțe de urgență adoptate de Guvern, joi, 18 decembrie, la propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Măsura asigură informarea cumpărătorilor înainte de achiziționarea unei locuințe și creștere transparența pe piața imobiliară. Conform OUG, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară […] © G4Media.ro.
13:50
Zelenski susține că absenţa unei decizii asupra activelor ruse îngheţate va fi „o mare problemă” pentru Ucraina # G4Media
Kievul va avea „o mare problemă” dacă liderii din Uniunea Europeană (UE) nu vor ajunge la un acord asupra utilizării activelor ruse îngheţate pentru a finanţa un ajutor pentru Ucraina, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski joi, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Fără aceasta (această decizie), ar exista o mare problemă pentru […] © G4Media.ro.
13:50
Fritz: I-am spus lui Grindeanu că trebuie să clarificăm dacă protocolul coaliţiei este încă în vigoare # G4Media
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat joi că i-a transmis liderului PSD, Sorin Grindeanu, că trebuie clarificat în ce măsură protocolul coaliţiei mai este vigoare. Precizările au venit în contextul în care senatorii social-democraţii au susţinut moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, transmite Agerpres. „I-am spus că a încălcat protocolul de coaliţie şi că […] © G4Media.ro.
