Top 4 rețete pentru masa de Crăciun, pentru a integra cât mai multe legume în meniul de sărbătoare

12:10

Timp de patru ani, cât facturile la energie electrică și gaze naturale au fost plafonate, consumatorii nu au știut care este prețul real al energiei și, prin urmare, nu au luat măsuri de eficiență energetică. Datele statistice ne arată că, în loc să scadă, consumul populației a crescut cu 2,5% în prima jumătate a acestui […] © G4Media.ro.