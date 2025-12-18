Top 4 rețete pentru masa de Crăciun, pentru a integra cât mai multe legume în meniul de sărbătoare
G4Media, 18 decembrie 2025 16:30
Un mod simplu de a ne îmbunătăți atât sănătatea, cât și impactul asupra mediului este să creștem proporția alimentelor vegetale în dieta noastră, în raport cu produsele de origine animală. Carnea este adânc înrădăcinată în obiceiurile alimentare ale românilor, mai ales în perioada Sărbătorilor de iarnă, însă studiile medicale și de mediu din ultima decadă […]
Acum 5 minute
16:50
BREAKING Baronul de Ilfov Hubert Thuma a pierdut funcția de coordonare a PNL București, preluată de Ciprian Ciucu. Noul primar general va face propuneri pentru șefia organizațiilor de sector – SURSE # G4Media
Influentul baron de Ilfov Hubert Thuma a pierdut joi funcția de coordonare a PNL București, care a fost preluată de Ciprian Ciucu, au declarat pentru G4Media surse liberale. Decizia a fost luată de conducerea partidului la ședința Biroului Politic Național. Thuma este un pol important de putere în PNL și principalul contestatar al președintelui Ilie […]
Acum 15 minute
16:40
Maraton artistic de 144 de ore în curs de desfăşurare în sudul Italiei / Îmbină teatrul, muzica, dansul, filmul şi atelierele artistice # G4Media
Un maraton artistic de 144 de ore, „Amami Teatro 2025", se desfăşoară în oraşul Chieti, din sudul Italiei, atrăgându-i atât pe localnici, cât şi pe vizitatori în universul teatrului, informează agenția de știri Xinhua, citată de Agerpres. Evenimentul din acest an, care a început luni, îmbină teatrul, muzica, dansul, filmul şi atelierele artistice într-o experienţă […]
16:40
Trump Media, care deţine reţeaua de socializare Truth Social, se lansează în domeniul fuziunii nucleare # G4Media
Compania-mamă a reţelei Truth Social, fondată de Donald Trump, va colabora cu compania americană TAE, care dezvoltă o tehnologie de fuziune nucleară, pe fondul unei cereri explozive de energie, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Trump Media and Technology Group (TMTG), activă şi în domeniul serviciilor financiare şi al criptomonedelor, va fuziona cu […]
Acum 30 minute
16:30
Top 4 rețete pentru masa de Crăciun, pentru a integra cât mai multe legume în meniul de sărbătoare # G4Media
Un mod simplu de a ne îmbunătăți atât sănătatea, cât și impactul asupra mediului este să creștem proporția alimentelor vegetale în dieta noastră, în raport cu produsele de origine animală. Carnea este adânc înrădăcinată în obiceiurile alimentare ale românilor, mai ales în perioada Sărbătorilor de iarnă, însă studiile medicale și de mediu din ultima decadă […]
Acum o oră
16:20
Cazul unui bărbat care își bătea copilul, descoperit la o acţiune de informare a Poliţiei într-o şcoală din Dâmbovița / Agresorul a fost reținut, iar pe numele lui a fost emis ordin de protecţie provizoriu # G4Media
Un bărbat care îşi bătea copilul a fost reţinut, iar pe numele lui a fost emis ordin de protecţie provizoriu, poliţiştii din comuna dâmboviţeană Valea Mare sesizând abuzul la o acţiune de informare în şcoală, informează, joi, IPJ Dâmboviţa, transmite Agerpres. Pe numele tatălui a fost deschis dosar penal pentru violenţă în familie. „Pe parcusul […]
16:20
Un pompier din Brăila a fost rănit într-un incendiu izbucnit în locuința sa în timp ce încerca să aprindă focul cu o substanţă inflamabilă # G4Media
Un pompier în vârstă de 25 de ani din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Brăila a fost rănit în urma unui incendiu izbucnit la locuinţa sa din municipiul Brăila, după ce ar fi încercat să aprindă focul într-o sobă cu o substanţă inflamabilă. Tânărul a suferit arsuri la mâini şi picioare, fiind transportat la […]
16:10
Lungul șir al scandalurilor între extremiștii Șoșoacă și Simion: Au pornit la braț în politică / S-au certat și jignit în Parlament / Acum ar putea negocia un „pact de neagresiune” # G4Media
Extremista pro-rusă Diana Șoșoacă a transmis, joi, că face apel la liderii Alianţei pentru Unirea Românilor, George Simion, şi Partidului Oamenilor Tineri, Ana-Maria Gavrilă, să unifice forțele „suveraniste" într-un pol politic comun, „capabil să preia puterea". Reamintim că cele trei partide extremiste, care îl au ca locomotivă pe Călin Georgescu, pro-rusul cu discurs legionar care […]
16:10
Ministerul Apărării din Spania a comandat 100 de elicoptere pentru forţele armate de la Airbus # G4Media
Ministerul spaniol al Apărării a comandat 100 de elicoptere de la Airbus, destinate diferitelor structuri ale forţelor sale armate, a anunţat joi producătorul european, relatează agenția de știri AFP. Această comandă de mai multe tipuri de elicoptere este cea mai mare făcută vreodată de Direcţia Generală de Armament şi Materiale (DGAM) din Spania, a subliniat […]
16:10
Investigație Context: MEGAversul extremiștilor. Cum i-au ajutat românii pe fraţii conservatori din Polonia să câştige alegerile # G4Media
O investigație jurnalistică Context, Vsquare și centrul de investigație Frontstory (Polonia) dezvăluie legăturile neștiute dintre partidul extremist AUR și alegerile prezidențiale din Polonia. Actualul președinte polonez, Karol Nawrocki a câștigat alegerile cu o campanie online surprinzătoare, care a avut un ingredient secret: algoritmii polonezi au fost penetrați de români. O anchetă jurnalistică care a durat […]
16:10
Castelul Mocioni -Teleki de la Căpâlnaș are cumpărător. Costă 800.000 de euro. Consiliul Județean Arad poate exercita sau renunța la dreptul de preemțiune # G4Media
Proprietarul castelului Mocioni -Teleki de la Căpâlnaș a depus la Consiliul Județean Arad o solicitare prin care declară că are un cumpărător pentru acest obiectiv istoric și solicită Consiliul Județean Arad exercitarea sau renunțarea la dreptul de preemțiune în vederea valorificării castelului, oferta în discuție fiind de 800.000 de euro. „Exercitarea dreptului de preemțiune este […]
16:10
Guvernul a aprobat în şedinţa de joi un proiect de lege care vizează ratificarea de către România a Convenţiei Multilaterale pentru a Facilita Implementarea Pilonului Doi al Regulii de Supunere la Impozitare, instrumentul multilateral dezvoltat la nivelul OCDE pentru evitarea dublei impuneri între părţile semnatare, prin implementarea rapidă, coordonată şi consistentă a regulii de supunere […]
Acum 2 ore
15:50
Gestul deputatului Silviu Vexler, mari personalități ale culturii române, antisemitismul și contextul (sau mai degrabă lipsa acestuia) # G4Media
Deputatul Federației Comunităților Evreiești din România (FCER), Silviu Vexler, a rupt în plin plen al Camerei Deputaților un afiș în care apăreau fotografiile lui Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, Bogdan Petriceicu Hașdeu, Nicolae Iorga, Ioan Slavici, Mircea Eliade, Nicolae Paulescu, A.D. Xenopol. Un gest anti-național, anti-românesc, n'așa? Un gest care a declanșat o reacție legitimă de […]
15:40
Cum pot fi convinși românii să se vaccineze: lipsa de informații (34%) rămâne principala problemă, nu accesul. „Nu am timp” – un motiv frecvent de amânare / Consecințele bolii, argument mai puternic decât eficiența vaccinului # G4Media
Vaccinarea pe parcursul vieții rămâne un subiect sensibil în România, în contextul în care nivelul de încredere a scăzut după pandemie, iar ratele de acoperire sunt sub mediile europene, arată datele prezentate într-o dezbatere dedicată vaccinării. Specialiștii spun că problema nu este lipsa accesului, ci reticența alimentată de neîncredere, mituri medicale și amânare. Potrivit datelor […]
15:30
Rusia confirmă pregătirea unor contacte cu SUA pentru discutarea propunerii revizuite a planului de pace # G4Media
Kremlinul a confirmat joi că Moscova are în pregătire contacte cu Washingtonul pentru a obţine detalii despre negocierile avute de SUA cu Ucraina şi cu susţinătorii europeni ai acesteia privind o posibilă înţelegere de pace care să pună capăt războiului ruso-ucrainean, relatează agenţiile de știri Reuters şi EFE, citate de Agerpres. Conform publicaţiei Politico, oficiali […]
15:20
Banii au distrus cea mai puternică echipă din tenis: Culisele despărțirii dintre Alcaraz și antrenorul său # G4Media
Craig Shapiro, personaj cu multe relații în lumea tenisului, a povestit cum despărțirea neașteptată dintre Juan Carlos Ferrero și Carlos Alcaraz ar fi avut la bază banii, transmite tennisworldusa.org. Banii ar fi dus la destrămarea echipei Carlos Alcaraz – Juan Carlos Ferrero Cunoscut insider în lumea tenisului, Shapiro susține că episodul care a surprins lumea […]
15:10
Curtea Constituţională din Slovacia a suspendat temporar iniţiativa premierului Fico care viza desfiinţarea unui organism anticorupţie # G4Media
Curtea Constituţională a Slovaciei a suspendat joi temporar desfiinţarea unui organism anticorupţie iniţiată de prim-ministrul populist Robert Fico şi a declarat neconstituţională o altă reglementare controversată a executivului său care viza obstrucţionarea activităţii ONG-urilor în contextul protestelor şi al criticilor tot mai mari din partea opoziţiei şi a Comisiei Europene, informează agenția de știri EFE. […]
Acum 4 ore
14:50
Ce se întâmplă la Constanța? Val de demisii intempestive ale „greilor” politicii din județ: Șeful organizației PSD, cel al PNL și președintele Consiliului Județean au plecat din funcții în decurs de câteva zile # G4Media
În doar o săptămână, „greii" politicii din județul Constanța au plecat intempestiv din funcții, dând explicații publice sumare privind motivele care i-au determinat să ia aceste decizii. Președintele PNL Constanța, Bogdan Huțucă, a demisionat în 11 decembrie de la șefa organizației, după mai bine de 8 ani. L-a urmat a doua zi șeful PSD Constanța, […]
14:40
Avocatul General al Curții de Justiție a UE propune două variante de răspuns la problema prescripției în România # G4Media
Avocatul General al Curții de Justiție a Uniunii Europene și-a publicat joi concluziile prin care recomandă cum să fie soluționată așa-numita cauză Lin II, privitoare la spinoasa problemă a prescripției răspunderii penale în România. Avocatul General oferă Curții două variante de răspuns, în funcție de măsura în care Curtea își menține neschimbate concluziile din Cauza […]
14:40
Țepe cu cazări de Revelion: percheziții în județul Prahova / Lua bani în avans și nu mai răspundea la telefon # G4Media
Polițiștii prahoveni au descins joi la o adresă din comuna Șotrile, într-un dosar penal în care se face cercetări pentru înșelăciune, anunță Observatorul Prahovean. Un localnic ar fi păcălit mai multe persoane din București și Teleorman, publicând pe internet anunțuri de închiriere a unei cabane în Săcele, în perioada sărbătorilor de iarnă. În realitate însă, […]
14:30
Cel mai bogat ucrainean a finalizat achiziția companiei din Iași ArcelorMittal Tubular Products # G4Media
Grupul ucrainean Metinvest, controlat de miliardarul Rinat Ahmetov, anunță că a finalizat achiziția companiei ArcelorMittal Tubular Products Iași, pe 16 decembrie. Fabrica produce țevi structurale sudate, destinate sectoarelor de construcție, inginerie, infrastructură și agriculturii, cu o capacitate maximă de producție de 240.000 de tone pe an, potrivit Economedia. „Chiar înainte de războiul din Ucraina, Metinvest […]
14:20
Strugurii înveliți în brânză nu sunt ca strugurii la care nu poate ajunge vulpea. Nu sunt deloc acri și putem „ajunge" la ei, așa cum săraca vulpe lihnită de foame din fabula lui La Fontaine își justifica demn imposibilitatea de a ajunge să-i apuce.
14:20
Dosar penal închis în cazul profesorului de religie de la Colegiul B.P Hasdeu din Buzău, care făcea propagandă legionară și pro Georgescu în campania electorală din 2024: Procurorii și judecătorul au decis că „nu există un interes public în urmărirea faptei” # G4Media
Procurorii au decis să renunțe la urmărirea penală în cazul profesorului de religie Aurelian Damian de la Colegiul Național B.P Hasdeu din Buzău, pe motiv că „nu există un interes public în urmărirea faptei de promovare în public a unor doctrine legionare" de care acesta a fost acuzat. Profesorul le predă elevilor în prezent, în […]
14:20
Tribunalul Constituţional al Poloniei a încălcat principii fundamentale ale dreptului european, a decis Curtea de Justiţie a Uniunii Europene # G4Media
Tribunalul Constituţional al Poloniei a încălcat principii fundamentale ale dreptului european şi nu poate fi considerat independent şi imparţial din cauza neregulilor în numirea judecătorilor, a decis joi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), curtea supremă a blocului comunitar, consemnează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. „Curtea (…) a decis că Polonia nu […]
14:10
LIVE Summitul critic al liderilor europeni a început / Principalul punct pe ordinea de zi – folosirea activelor rusești pentru finanțarea Ucrainei # G4Media
Liderii UE au început oficial o discuție pe care Ursula von der Leyen a prevăzut-o ca fiind „intensă", principalul punct pe ordinea de zi fiind ajungerea la un acord privind folosirea activelor rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei. Ora 14:06 Rusia avertizează că va recupera eventualele daune produse prin confiscarea activelor sale de la băncile europene […]
14:00
Guvernul a aprobat susţinerea financiară a absolvenţilor cu media 10 la examenele naţionale # G4Media
Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, susţinerea financiară a absolvenţilor care au obţinut media 10 la Evaluarea Naţională (în valoare de 2.000 de lei) şi la examenul naţional de Bacalaureat (în valoare de 5.000 de lei), transmite Agerpres. „Mă bucur că, deşi ţara este încă sub efectul măsurilor fiscal-bugetare, am găsit deschidere din partea […]
14:00
Lamine Yamal pune capăt unei ere: Îi surclasează pe Messi și Cristiano – Tricoul său, cel mai vândut din lume # G4Media
Lamine Yamal (18 ani) este deja unul dintre cei mai talentați fotbaliști ai momentului, iar magia pe care spaniolul o arată sub culorile Barcelonei se vede și la nivel de marketing. Conform Gazzetta dello Sport, tricoul lui Yamal a fost cel mai vândut în 2025, decarul catalanilor devansându-i pe legendarii Lionel Messi și Cristiano Ronaldo. […]
14:00
Clasa de risc seismic va fi înscrisă în cartea funciară. Ordonanță care asigură transparența la achiziția unei locuințe # G4Media
Clasa de risc seismic a clădirilor va fi înscrisă în cartea funciară, potrivit unei ordonanțe de urgență adoptate de Guvern, joi, 18 decembrie, la propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Măsura asigură informarea cumpărătorilor înainte de achiziționarea unei locuințe și creștere transparența
13:50
Zelenski susține că absenţa unei decizii asupra activelor ruse îngheţate va fi „o mare problemă” pentru Ucraina # G4Media
Kievul va avea „o mare problemă” dacă liderii din Uniunea Europeană (UE) nu vor ajunge la un acord asupra utilizării activelor ruse îngheţate pentru a finanţa un ajutor pentru Ucraina, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski joi, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Fără aceasta (această decizie), ar exista o mare problemă pentru […] © G4Media.ro.
13:50
Fritz: I-am spus lui Grindeanu că trebuie să clarificăm dacă protocolul coaliţiei este încă în vigoare # G4Media
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat joi că i-a transmis liderului PSD, Sorin Grindeanu, că trebuie clarificat în ce măsură protocolul coaliţiei mai este vigoare. Precizările au venit în contextul în care senatorii social-democraţii au susţinut moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, transmite Agerpres. „I-am spus că a încălcat protocolul de coaliţie şi că […] © G4Media.ro.
13:40
A fost inaugurat noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova / Director este Sorin Manda, cumnatul Liei Olguța Vasilescu, primarul municipiului / El a încheiat conferința de presă spunând: ”M-a sunat Lia!” # G4Media
Noul terminal de pasageri al Aeroportului Internaţional Craiova, realizat printr-o investiţie de 100 milioane euro, pentru care au fost accesate fonduri europene, a fost inaugurat joi. Directorul Aeroportului Craiova, Sorin Manda, este cumnatul Liei Olguța Vasilescu, primarul muinicipiului Craiova. Conferința de presă de la deschiderea noului terminal a încheiat-o spunând ”M-a sunat Lia”. ”M-a sunat […] © G4Media.ro.
13:40
Dominic Fritz a devenit cetățean român. Liderul USR a depus jurământul de credință față de țară # G4Media
Preşedintele USR, Dominic Fritz, primar al Timişoarei, a depus, joi, jurământul de credinţă față de România, pentru a deveni cetățean român. „Ce imens privilegiu să-mi fi putut alege iubirea pentru această țară. Mi-am depus jurământul de credință față de România, al cărei cetățean sunt de azi. Mulțumesc, România, pentru brațele tale deschise, pentru potențialul tău […] © G4Media.ro.
13:30
Ministrul de Externe al Ungariei face jogging la New York în echipament de la FC Csikszereda / ”La Miercurea Ciuc de obicei e mai frig” # G4Media
Szijjártó Péter, ministrul de Externe al Ungariei, a postat mai multe fotografii pe pagina sa de Facebook în timp ce face jogging la New York, în echipamentul echipei de fotbal FC Csikszereda (Miercurea Ciuc). ”În Csíkszereda, de obicei e mai frig de atât, nu va fi nicio problemă cu semi-maratonul din zori. Echipamentul este pregătit, […] © G4Media.ro.
13:30
Președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România: Salariul minim trebuia menţinut la valoarea actuală, în 2026 / Deciziile nu trebuie luate într-o coaliţie politică # G4Media
Salariul minim trebuia menţinut la valoarea actuală, în 2026 şi mi se pare o lipsă de respect asupra ceea ce înseamnă dialogul social, pentru că decizia a fost luată într-o coaliţie politică, nu în Consiliul Naţional Tripartit, aşa cum spune legea în acest moment, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, preşedintele IMM România, Florin […] © G4Media.ro.
13:20
Extremista pro-rusă Diana Șoșoacă vrea să se împace cu George Simion: Lidera SOS face apel la unificarea “suveraniștilor” pentru demiterea Guvernului și declanșarea de alegeri anticipate # G4Media
Diana Șoșoacă, lidera partidului S.O.S. și un politician cu discurs extremist, pro-rus și anti-occidental, a lansat, joi, printr-o scrisoare către liderii Alianţei pentru Unirea Românilor, George Simion, şi Partidului Oamenilor Tineri, Ana-Maria Gavrilă, un apel „deschis, ferm şi onest” pentru unificarea forţelor “suveraniste” într-un pol politic comun, „capabil să preia puterea”, transmite Agerpres. „România traversează […] © G4Media.ro.
13:10
FOTO | Peste 10.000 de fermieri protestează în fața Parlamentului european / Agricultorii sunt împotriva Acordului UE-Mercosur # G4Media
Sute de tractoare și 10.000 de fermieri din toate cele 27 țări ale UE blochează centrul Bruxelles-ului încă de azi dimineață, într-o acțiune de protest fără precedent. Este, poate, cel mai mare protest ale fermierilor europeni, din ultimii 30 de ani! Aceștia solicită ca ajutoarele PAC să nu fie reduse și, în plus, protestează față […] © G4Media.ro.
13:10
Impozitele pe locuință ar urma să se majoreze în 2026 cu 79% în București / Pentru un apartament cu două camere în Arad, de 60 de metri pătraţi, se vor plăti 578 de lei, faţă de 322 de lei în 2025 / La Baia Mare impozitul pe locuinţă va crește si cu 91 % # G4Media
Primăriile din țară vor fi nevoite să pună în practică majorări substanțiale de impozite pe locuințe în 2026, în urma adoptării ordonanței de urgență a Guvernului care prevede cadrul legislativ pentru ca autoritățile locale să poată calcula noile grile de impozitare. Primăria Municipiului București (PMB) propune majorări dramatice ale taxelor și impozitelor locale, în 2026, […] © G4Media.ro.
13:10
Calitatea aerului a atins niveluri „periculoase” în mai multe zone ale Ungariei din cauza concentraţiei ridicate de particule de praf în suspensie, a anunţat joi Centrul Naţional de Sănătate Publică (NNGYK), transmite agenţia de știri MTI, citată de Agerpres. Conform măsurătorilor recente, aerul este în prezent „periculos” în Debrecen şi Bekescsaba, în estul, respectiv sud-estul […] © G4Media.ro.
13:00
512 miliarde de euro în 2026: Germania va emite o datorie record anul viitor pentru a-și relansa economia # G4Media
Guvernul german intenționează să emită datorii în valoare de aproximativ 512 miliarde de euro în 2026, a anunțat joi Agenția Federală de Finanțe, care a detaliat planurile pentru anul viitor, potrivit BFM TV. Prima economie din zona euro dorește să strângă 318 miliarde de euro pe piața de capital și 176 miliarde de euro pe […] © G4Media.ro.
13:00
La începutul anului 2026, companiile sunt nevoite să se adapteze unui nou val de modificări fiscale, care generează o serie de incertitudini, presiuni suplimentare și provocări semnificative pentru mediul de afaceri. TaxEU Forum, eveniment cu o tradiție de 20 de ani în domeniul fiscal, revine cu o nouă ediție, ce va avea loc în București, […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
12:50
Premierul slovac Robert Fico a rămas fără avion / Aeronava a fost avariată puternică pe aeroportul din Bruxelles / „Nu se mai poate zbura cu avionul şi trebuie să-l lăsăm aici” # G4Media
Avionul guvernamental al Departamentului de Aviaţie al Ministerului de Interne, cu care premierul slovac Robert Fico a venit miercuri la summitul UE – Balcanii de Vest, a fost implicat într-un accident pe aeroportul din Bruxelles, relatează agenţia slovacă TASR preluată de Agerpres. Premierul a anunţat că un vehicul cu scară mobilă a zdrobit aeronava până […] © G4Media.ro.
12:30
Charles Leclerc nu este fericit la Ferrari, sezonul 2025 fiind unul de uitat pentru echipa italiană. Jurnalistul Ted Kravitz, o voce importantă din paddock, trage un semnal de alarmă în direcția Scuderiei și spune că pilotul monegasc ar putea pleca de la echipa din Maranello înaintea lui Lewis Hamilton. Leclerc a încheiat al șaptelea sezon […] © G4Media.ro.
12:20
Profesorul Radu Gologan: Interzicerea telefoanelor în școli e o mare prostie / Mesaje de tipul „n-am făcut școală, dar câștig bine” produc cele mai mari daune # G4Media
„Cea mai mare daună este când părintele spune: «eu am fost slab la matematică, deci și copilul meu va fi»”, afirmă profesorul Radu Gologan, unul dintre cei mai importanți formatori ai olimpicilor români, relatează Mediafax. Matematicianul vorbește despre greșelile aparent mărunte făcute acasă, despre frica de efort și despre cum respectul pentru școală începe în […] © G4Media.ro.
12:20
Preşedintele Confederaţiei Patronale Concordia: Creşterea salariului minim trebuie condiţionată de o plasă de siguranţă pentru unele întreprinderi în perioadele lor mai dificile # G4Media
Creşterea salariului minim trebuie condiţionată de crearea unei plase de siguranţă în perioadele dificile ale unor întreprinderi, a declarat, joi, preşedintele Confederaţiei Patronale Concordia, Dan Şucu, într-o conferinţă de presă pentru prezentarea pachetului de măsuri al organizaţiei pentru relansarea economiei şi consolidarea competitivităţii României, transmite Agerpres. „Creşterea salariului minim trebuie condiţionată de crearea unei plase […] © G4Media.ro.
12:20
Primarul orașului Mangalia, trimis în judecată pentru luare de mită și spălare de bani / Ar fi primit șpagă peste 600.000 de euro # G4Media
Procurorii DNA Constanța l-au trimis în judecată joi, 18 decembrie, în stare de arest preventiv, pe Cristian Radu, primar al municipiului Mangalia, pentru luare de mită, în formă continuată (două infracțiuni), spălare a banilor în formă continuată și instigare la folosirea, cu rea-credinţă, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar […] © G4Media.ro.
12:10
Efectul ascuns al plafonării prețurilor la energie: consumatorii nu au luat măsuri de eficiență energetică timp de 4 ani # G4Media
Timp de patru ani, cât facturile la energie electrică și gaze naturale au fost plafonate, consumatorii nu au știut care este prețul real al energiei și, prin urmare, nu au luat măsuri de eficiență energetică. Datele statistice ne arată că, în loc să scadă, consumul populației a crescut cu 2,5% în prima jumătate a acestui […] © G4Media.ro.
12:10
BREAKING Florin Mitroi și-a dat demisia din funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța: „Sunt siderat de dorinţa acerbă a unora de a ține județul cât mai scufundat” # G4Media
Florin Mitroi (PNL) a anunțat, joi, că își dă demisia din funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța, transmite Info-sud-est. „Astăzi, mandatul meu de preşedinte al Consiliului Județean Constanța încetează prin renunțare la funcție. A fost o decizie foarte grea, asupra căreia am stăruit îndelung. Din respect pentru toți cetățenii județului, indiferent că m-au susținut […] © G4Media.ro.
12:10
Primarul din Târgovişte: Creşterea taxelor loveşte în cei vulnerabili şi cu venituri reduse, impactul la buget e zero # G4Media
Actul normativ prin care se stabileşte creşterea taxelor şi a impozitelor locale reprezintă moartea principiului autonomiei locale, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, primarul municipiul Târgovişte, Daniel Cristian Stan, transmite Agerpres. Edilul spune că impactul pentru bugetul local al creşterii taxelor şi impozitelor este nesemnificativ, însă persoanele cu venituri medii şi mici, precum şi […] © G4Media.ro.
12:10
„Vederea termică” a șerpilor îi inspiră pe oamenii de știință să creeze un sistem de imagistică 4K pentru smartphone. Telefoanele viitorului vor vedea prin fum, ceață și întuneric # G4Media
Ochiul uman poate detecta doar lungimi de undă din gama luminii vizibile, dar un nou sistem de imagistică ne va permite să „vedem” radiațiile infraroșii folosind smartphone-uri. Cercetătorii au creat un sistem inspirat de șerpi care transformă căldura în imagine 4K vizibilă pe telefonul mobil Oamenii de știință din China au creat un sistem de […] © G4Media.ro.
12:00
Donald Tusk, înaintea summitului UE privind finanțarea Ucrainei: „Bani azi sau sânge mâine” # G4Media
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a avertizat joi dimineața că liderii europeni au de făcut „o alegere simplă: fie bani astăzi, fie sânge mâine”, scrie The Guardian. „Nu vorbesc doar despre Ucraina, vorbesc despre Europa”, a subliniat el, în condițiile în care liderii UE se întâlnesc astăzi la Bruxelles pentru summitul de sfârșit de an, unde […] © G4Media.ro.
12:00
Verstappen dezvăluie mesajele primite de la Christian Horner după demiterea acestuia de la RedBull # G4Media
Mandatul de 20 de ani al lui Christian Horner de la RedBull s-a încheiat în luna iulie a acestui an. Chiar și după ce a fost dat afară, fostul șef al echipei de la Milton Keynes a continuat să țină legătura cu Max Verstappen, cel căruia îi scria „în fiecare săptămână, în timpul fiecărei curse, […] © G4Media.ro.
