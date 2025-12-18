Un autocar cu 40 de elevi, implicat într-un accident pe un drum județean din Botoșani

21:30

Record absolut pentru piața românească de artă sacră! O icoană pictată de Nicolae Grigorescu în tinerețe, intitulată „Maica Domnului cu Pruncul”, a fost vândută în Licitația de Crăciun din 9 decembrie de la Artmark cu 90.000 de Euro! Capodopera a avut un preț de pornire de 18.000 de Euro, dar a atins, în scurt timp, în nici zece minute, vârful de adjudecare în favoarea unei palete din online.