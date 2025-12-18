Un autocar cu 40 de elevi, implicat într-un accident pe un drum județean din Botoșani
Jurnalul.ro, 18 decembrie 2025 08:20
Un autocar în care se aflau 40 de elevi a fost implicat joi dimineața într-un accident pe un drum județean din Botoșani.
Acum 10 minute
08:30
Trei persoane au fost rănite într-un accident produs joi dimineața la intersecția bulevardului Dacia cu Calea Moșilor din Capitală.
08:30
Șah-mat: Statutul Senatului îl obligă pe Bolojan să pună în aplicare textul moțiunii simple împotriva Dianei Buzoianu # Jurnalul.ro
Șeful Executivului, împovărat cu două sarcini, după votul din Parlament: să asume politic demiterea membrului rămas fără sprijin și să declanșeze propria anchetă în criza apei
08:30
Președintele Nicușor Dan participă joi la Bruxelles la reuniunea Consiliului European, unde se va discuta despre situația din Ucraina, despre cadrul financiar multianual și despre extinderea UE.
Acum 30 minute
08:20
Un autocar în care se aflau 40 de elevi a fost implicat joi dimineața într-un accident pe un drum județean din Botoșani.
08:20
Administrația Națională de Meteorologie a emis joi mai multe avertizări Cod galben de ceață pentru pentru ceață densă în numeroase județe din sudul, estul și sud-estul României.
08:10
Ministerul lui Pîslaru cumpără consultanță de la firma înființată de Pîslaru. „Nu mai am legătură” # Jurnalul.ro
Firma înființată de actualul ministru al MIPE, contract de la MIPE. Șefă de cabinet este o fostă acționară și salariată a firmei
Acum o oră
07:50
Serial de succes, filmat integral în țara noastră
Acum 2 ore
07:30
E dificil, dacă nu imposibil, să rămâi loial unei structuri care îți transmite, fără ocolișuri, că vei trăi mai prost. Nu accidental. Nu conjunctural. Ci ca politică publică. Ca direcție strategică. Ca „nou normal”. Iar pentru o societate abia ieșită din comunism, asta nu e reformă. E o lovitură sub centură istorică.
07:10
În Prahova există o amenajare hidrologică construită în anii ’80, tocmai pentru a se asigura alimentarea cu apă în cazul unui incidentla Paltinu.
06:50
Anul viitor va începe cu spectacole de excepție pe scena mare a Teatrului Național București. Ianuarie debutează cu piesele „Fierarii”, în regia lui Horațiu Mălăele, „Callas masterclass”, cu interpretarea excepțională a Oanei Pellea, și „Dragi părinți” - o comedie despre viață și relațiile de familie.
Acum 4 ore
06:30
Gabriela Adameșteanu iubește oamenii, dealurile Piteștiului, Bucegii văzuți de jos, din Bușteni, cărțile, marea și călătoriile. A urcat cu rucsacul în spate, în Făgăraș, vreme de 7 ani. Nu-i e frică de moarte, a încheiat socotelile cu ea undeva în adolescență, și are mici puseuri de fericire când… Da’ ia mai bine citiți voi interviul! Pe tot să-l citiți, da?
06:10
Poet, dramaturg și diplomat, Paul Claudel a fost născut la Villeneuve-sur-Fère, Picardia, în 6 august 1868, și a murit la Paris, în 23 februarie 1955. Să-i recităm viața și opera!
Acum 8 ore
01:10
Dubla crimă comisă duminica trecută la Los Angeles și care a zguduit lumea filmului îl are ca principal suspect chiar pe fiul victimelor.
00:50
NiCK NND și soția lui, Cătălina Marin, după 33 de ani de relație, pornesc într-o nouă aventură împreună, la Power Couple: ”Lecțiile le-am învățat din mers” # Jurnalul.ro
O viață împreună, una în care ați scris povești, ați depășit obstacole și ați învățat că în doi, totul pare mai ușor.
Acum 12 ore
00:30
Patru zodii primesc un semn puternic de la Univers pe 18 decembrie 2025, sub influența Lunii în descreștere, o energie ideală pentru revelații profunde și înțelegeri care scot la lumină adevărul ascuns.
00:20
Luptători de elită ai Imperiului țarist, cazacii au fost marginalizați și persecutați în perioada sovietică. Sub Vladimir Putin, această comunitate a fost reintegrată treptat în societatea rusă, unde joacă astăzi un dublu rol: forță auxiliară de ordine publică și rezervă militară activă pe frontul din Ucraina.
00:00
Fiul regizorului Rob Reiner, acuzat de uciderea părinților, a apărut pentru prima dată în instanță # Jurnalul.ro
Nick Reiner, fiul regizorului hollywoodian Rob Reiner, a fost prezentat pentru prima dată în fața instanței din Los Angeles, fiind acuzat de uciderea ambilor părinți, găsiți înjunghiați în locuința lor.
17 decembrie 2025
23:40
Lacul Vidraru a fost golit pentru modernizarea hidrocentralei, scoțând la iveală adevărate comori istorice.
23:30
Inovația care poate schimba viitorul energiei verzi: proiectul DFG Energy Solutions, creat de studenții români din campania „100 de tineri pentru Dezvoltarea României” # Jurnalul.ro
Din laboratoarele Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava vine una dintre cele mai promițătoare inovații românești din domeniul energiei verzi. DFG Energy Solutions este echipa formată din Daniel Flutur, Gabriel Ciuciudău și Florin Baciu, studenți ai Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, care propun o soluție unică de monitorizare inteligentă și predicție a performanței panourilor fotovoltaice, cu impact direct asupra siguranței, eficienței și stabilității sistemelor energetice.
23:20
Dezbaterea de miercuri a bugetului de stat din Parlamentul Bulgariei a dus la acuzații grave între partide și la un incident violent între doi deputați.
23:10
Șase semne zodiacale chinezești atrag norocul și prosperitatea pe 18 decembrie 2025. Joi poartă energia Cocoșului de Metal într-o Zi de Primire, care este unul dintre cele mai clare semnale din calendarul chinezesc că efortul întâlnește răspunsul.
23:00
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat majorarea de la 1 ianuarie 2026 a tarifelor de transport a energiei electrice, precum și a celor de distribuție.
22:50
Liana Arsenie, președinta CAB: Un procuror DNA mi-a spus ce soluție ar trebui pronunțată, ceea ce consider inacceptabil # Jurnalul.ro
Președinta Curții de Apel București, Liana Arsenie, a făcut declarații publice într-o emisiune transmisă live de România TV, referitoare la un episod din activitatea sa profesională, care ar fi avut loc în contextul unui dosar penal în care era cercetată Lia Olguța Vasilescu.
22:40
Estonia a început, săptămâna trecută, construcția primelor cinci buncăre la granița cu Rusia, ca parte a unei ample inițiative de securitate denumite „linia de apărare baltică”.
22:40
Arhivele Naționale ale României au publicat două documente-cheie despre Revoluția din 1989, care arată cum Nicolae Ceaușescu a ordonat reprimarea manifestațiilor de la Timișoara în 17 decembrie, inclusiv folosirea armamentului de luptă împotriva protestatarilor.
22:40
Șoc în lumea televiziunilor: Premiile Oscar vor fi difuzate în exclusivitate pe YouTube # Jurnalul.ro
Premiile Oscar vor fi transmise în exclusivitate pe platforma YouTube începând cu anul 2029, a anunţat miercuri Academia care organizează, la Hollywood, cea mai prestigioasă ceremonie de premiere din lumea filmului, informează AFP.
22:30
Diana Buzoianu anunță măsuri la Romsilva: Facem ordine acolo unde domnea „merge și-așa” # Jurnalul.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu anunță măsuri la Romsilva. Facem ordine acolo unde domnea „merge și-așa”, spune Buzoianu.
22:30
Dracula Land, în presa britanică: cea mai mare destinație de divertisment, retail și tehnologie de pe continent # Jurnalul.ro
Jurnaliștii britanici au aflat despre proiectul Dracula Land din România. Va avea atracții incredibile și a fost conceput pentru a fi cea mai mare destinație de divertisment de pe continent, susțin ei.
22:10
Atacuri aeriene americane împotriva a trei nave suspectate de Washington de trafic de droguri au ucis luni opt persoane în Oceanul Pacific, a anunțat armata americană, adăugând că astfel de atacuri au ucis peste 90 de persoane de la începutul lunii septembrie.
22:00
Șpaga de la RAR. Cum s-au blocat contractele la Ministerul Transporturilor. Detalii din dosarul DNA # Jurnalul.ro
Tribunalul București a decis astăzi arestarea preventivă pentru 30 de zile a fostului ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, și a omului de afaceri Cătălin Daniel Bușe, în dosarul DNA denumit „șpaga de la RAR”.
21:50
Președintele României, Nicușor Dan, a fost primit miercuri de Regele Charles al III-lea la Palatul Buckingham, în cadrul vizitei oficiale pe care o efectuează în Regatul Unit.
21:40
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a mers la o stație de carburanți pentru a-și alimenta mașina. Concluzia demnitarului a fost că prețurile la pompă au scăzut în ciuda zvonurilor alarmiste lansate în noiembrie.
21:30
Record absolut pentru piața românească de artă sacră! O icoană pictată de Nicolae Grigorescu în tinerețe, adjudecată cu 90.000 de Euro! # Jurnalul.ro
Record absolut pentru piața românească de artă sacră! O icoană pictată de Nicolae Grigorescu în tinerețe, intitulată „Maica Domnului cu Pruncul”, a fost vândută în Licitația de Crăciun din 9 decembrie de la Artmark cu 90.000 de Euro! Capodopera a avut un preț de pornire de 18.000 de Euro, dar a atins, în scurt timp, în nici zece minute, vârful de adjudecare în favoarea unei palete din online.
21:10
Valea Prahovei continuă să ridice semne de întrebare privind siguranța infrastructurii. Pentru a doua oară în mai puțin de două săptămâni, pământul a cedat pe DN1, de această dată în zona localității Cornu.
21:10
Premieră în România. Unde se află singurul aparat laser de ultimă generație care tratează acneea # Jurnalul.ro
Un aparat unic în sistemul public de sănătate din România se află la un spital din Galați. Este vorba despre un laser antiacneic de ultimă generație. Acesta a intrat în dotarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Cuvioasă Parascheva”.
21:00
Cum se ține postul? Preotul Ioan-Florin Florescu „Fiți măcar simbolic împreună cu cei care rabdă de foame o viață întreagă.." # Jurnalul.ro
Postul nu ar trebui să fie o competiție culinară, ci o practică de purificare a organismului și simplitate, atrage atenția preotul și cercetătorul Ioan-Florin Florescu.
20:40
Hotelierii încheie un an caracterizat prin prudență, după scăderea puterii de cumpărare. Românii s-au uitat mai atent la prețuri când și-au planificat concendiul, iar pentru sărbători nu s-au avântat la pachete în unități de cazare: patru din 10 hoteluri ae grad de ocupare sub 50%.
20:30
„Sezon de Grafică la MNArT” prezintă expoziția „Când Lumea Se Frânge. Grafica Miturilor Ultimului Ceas” # Jurnalul.ro
Muzeul Național de Artă Timișoara și Consiliul Județean Timiș invită publicul la deschiderea expoziției „Când Lumea Se Frânge. Grafica Miturilor Ultimului Ceas / When the World Breaks. Drawings of Last-Hour Myths”, care va avea loc miercuri, 17 decembrie 2025, ora 17:00, în Galeria Parafraze (etajul II) a Muzeului Național de Artă Timișoara.
20:10
Metinvest a finalizat achiziția companiei din Iași ArcelorMittal Tubular Products Iași, pe 16 decembrie.
19:50
Ceață groasă în jumătate din țară. Autoritățile avertizează că traficul auto este îngreunat # Jurnalul.ro
Autoritățile avertizează că miercuri seara traficul auto este îngreunat de ceață în aproape jumătate din România. De asemenea, în unele zone ar putea să apară ghețușul.
19:50
Coaliția de guvernare a decis, miercuri, un pachet de măsuri care include reducerea cheltuielilor în administrația centrală, tăieri de subvenții și beneficii politice, modificări fiscale și creșterea salariului minim, urmând ca detaliile să fie incluse în bugetul pe 2026.
Acum 24 ore
19:40
Medicii atrag atenția asupra unor alimente care pot crește riscul de boli grave, inclusiv cancer, și recomandă părinților să evite anumite produse pentru a proteja sănătatea copiilor.
19:30
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) avertizează că memoria publică a Revoluției Anticomuniste din Decembrie 1989 este tot mai afectată de mistificare și dezinformare, la 36 de ani de la evenimente.
19:00
Un bărbat african povestește cum el, fratele său, dar și alți 16 bărbați ar fi fost racolați și obligați să lupte de partea Rusiei în Războiul din Ucraina. Un altul susține că ar fi fost racolat chiar de fiica președintelui din sud-african, Jacob Zuma.
19:00
Începând cu 1 ianuarie 2026, salariul minim pe economie în Republica Moldova va fi de 6.300 de lei moldovenești lunar (LMD), pentru un program complet de muncă de 169 de ore.
18:40
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat public la reținerea fostului ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, într-un dosar instrumentat de Direcția Națională Anticorupție, afirmând că legea trebuie aplicată fără excepții.
18:30
Președintele Nicușor Dan a declarat că va merge la ședința CSM după ce va avea un raport complet pe situația din justiție.
18:10
Care sunt lunile în care se nasc cei mai buni soți? Descoperă ce îi face pe bărbații născuți în august, martie, iunie și decembrie parteneri ideali pentru o relație stabilă și fericită.
18:00
Impozitul pe mașini se va plăti ținând cont de norma de poluare. MAI a finalizat centralizarea # Jurnalul.ro
Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, a finalizat procesul de centralizare a datelor privind norma de poluare a vehiculelor, potrivit Legii 239 din 2025 privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice.
17:50
Ce riști dacă nu realizezi verificarea instalației de gaze la timp - obligații legale și pericole reale # Jurnalul.ro
Gazele naturale au devenit o componentă firească a confortului modern. Le folosim zilnic pentru gătit, încălzire și apă caldă, fără să ne gândim prea mult la infrastructura care face posibil acest lucru. Tocmai această utilizare constantă creează falsa impresie că instalația este sigură în orice condiții.
