Burnout-ul academic nu este doar despre stresul examenelor! 6 semne de urmărit și cum vă puteți ajuta copiii
HotNews.ro, 18 decembrie 2025 08:50
Epuizarea emoțională a adolescenților nu mai apare doar înainte de examene. Studii internaționale arată că presiunea academică constantă, combinată cu așteptări ridicate și competiție permanentă favorizează burnout-ul, anxietatea și scăderea motivației. Fenomenul ține tot mai…
• • •
Acum 5 minute
09:10
Arma secretă a Europei împotriva lui Trump: „Dacă sparge bula AI, președinția va intra în criză” # HotNews.ro
„S-a întâmplat inimaginabilul: Statele Unite sunt adversarul Europei. Dar această calamitate are și un aspect pozitiv: claritatea”, scrie un expert de renume mondial în tehnologie, într-o opinie publicată de The Guardian. Noua strategie de securitate…
Acum 30 minute
08:50
De ce unii oameni îmbătrânesc mai repede decât alții. Rolul stresului oxidativ, explicat de studii # HotNews.ro
Stresul oxidativ este un proces biologic bine documentat, măsurabil la oameni, care e implicat în îmbătrânire și în apariția unor boli cronice. Vestea bună, susținută de studii recente, este că nivelul stresului oxidativ poate fi…
08:50
Acum o oră
08:30
Primele concluzii ale necropsiilor în cazul regizorului Rob Reiner și soției sale. Legiștii au stabilit un detaliu important # HotNews.ro
Medicii legiști au dezvăluit cauzele morții lui Rob și Michele Reiners, potrivit Rolling Stone. Conform sursei citate, cei doi au murit duminică, în ziua în care au fost găsiți fără suflare în casă, nu sâmbătă…
08:30
Momentul în care Nick Reiner a fost arestat după ce a fost văzut în magazinul unei benzinării # HotNews.ro
Momentul în care Nick Reiner a fost arestat sub suspiciunea de ucidere a părinților săi a fost surprins de o înregistrare video a unei camere de supraveghere de la o benzinărie din Los Angeles. Reiner,…
08:20
Pentru prima dată în 30 de ani, China a anunțat că va impune o taxă pe prezervative și alte produse contraceptive. Măsura menită să stimuleze natalitatea generează îngrijorări serioase legate de sănătate publică, potrivit The Guardian. Începând…
Acum 2 ore
07:50
Contrast la Casa Albă: Trump se laudă cu succese economice, în timp ce doar unul din trei americani e mulțumit de politicile președintelui # HotNews.ro
Într-un discurs rar ținut miercuri seara de la Casa Albă, președintele SUA, Donald Trump, s-a lăudat cu realizările sale și a dat vina pe predecesorul său democrat, Joe Biden, pentru creșterea prețurilor de consum, în…
07:40
VIDEO Un nou atac al SUA asupra unei nave care transporta droguri în Pacific. Patru „narcoterorişti” au fost uciși # HotNews.ro
SUA au efectuat miercuri un atac asupra unei nave care „tranzita o rută cunoscută pentru traficul de droguri în estul Pacificului şi că era implicată în operaţiuni de trafic de droguri”, a transmis armata americană.…
07:40
Statul strânge șurubul: garanții personale, bodycam-uri și taxe noi pentru firme. Ce se schimbă în fiscalitate, insolvență și controale # HotNews.ro
Cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale adoptat de Guvernul Bolojan a fost publicat în Monitorul Oficial, astfel că de la 1 ianuarie 2026 vor intra în vigoare o serie de modificări, printre care eșalonarea…
07:30
Warren Buffett continuă să vândă acțiuni Apple și investește în premieră în companii de inteligență artificială # HotNews.ro
În al treilea trimestru, Berkshire Hathaway, compania lui Warren Buffett, a continuat să vândă acțiuni Apple și a investit în Alphabet. Apple este bine poziționată pentru a monetiza adoptarea inteligenței artificiale de către consumatori, dar…
Acum 4 ore
07:10
Cum a cheltuit Nuclearelectrica peste 200 de milioane de dolari. Afacerea mini-reactoarelor # HotNews.ro
Proiectul mini-reactoarelor nucleare de la Doicești, prezentat drept un pas strategic pentru securitatea energetică a României, a ajuns, la trei ani de la lansare, în următorul punct: peste 200 de milioane de dolari cheltuiți, absența…
07:10
SURPRIZĂ Gigant mondial investește 200 milioane dolari într-un proiect aurifer din România # HotNews.ro
Compania minieră canadiană Euro Sun Mining a făcut un pas decisiv pentru proiectul său emblematic în România, obținând un pachet de finanțare de până la 200 de milioane de dolari de la gigantul elvețian Trafigura,…
07:00
DEZVĂLUIRE. Patimile Elenei. În pline proteste de stradă pe tema justiției, o femeie care se luptă de patru ani să descopere de ce i-a murit fiica a a aflat că Parchetul a pierdut dosarul: Aveți cumva o copie? # HotNews.ro
Dosarul de ucidere din culpă a unei tinere de 36 ani, decedată la Spitalul Bagdasar-Arseni în 2021, e de negăsit. Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 a constatat „dispariția” prin două ordonanțe și a…
Acum 12 ore
00:20
Când va nominaliza USR noul ministru al Apărării, „un om cu greutate politică și care știe despre ce vorbește” # HotNews.ro
Președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat că va convoca pentru vineri o ședință de Comitet Politic Național unde va fi votată nominalizarea pentru postul de ministru al Apărării, ocupat în prezent de Radu Miruță ca…
00:00
Emilia Șercan, reacție după ce mii de jurnaliști s-au solidarizat în urma atacurilor împotriva Recorder. „Am fost copleșiți” # HotNews.ro
„Am fost copleșiți de avalanșa de semnături, motiv pentru care prelucrarea lor și actualizarea listei de semnatari au mers destul de greoi”, a reacționat miercuri seară Emilia Șercan, după ce jurnaliștii mai multor redacții din…
17 decembrie 2025
23:50
Georgienii nu mai pot vota decât pe teritoriul țării. „Se va reduce influența forțelor externe” # HotNews.ro
Cetățenii Georgiei își vor putea exercita dreptul la vot doar pe teritoriul țării, conform amendamentelor aduse Codului Electoral și aprobate miercuri în Parlamentul de la Tbilisi cu 79 de voturi pentru și 11 împotrivă, informează…
23:30
FOTO Obama și Biden, criticați și ironizați pe noile plăci instalate la Casa Albă, în contrast cu modul în care este descris Trump # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump, care nu și-a ascuns niciodată antipatia pe care le-o poartă predecesorilor săi democrați, a dus recent lucrurile la un alt nivel, prin amplasarea unor plăci la Casa Albă care reflectă opiniile…
23:10
Scut legislativ pentru NATO. Congresul SUA sfidează retorica lui Trump și interzice reducerea trupelor americane din Europa # HotNews.ro
Legiuitorii americani au adoptat miercuri o legislație mai amplă privind politica de apărare, măsură care semnalează un sprijin ferm al ambelor partide din Congresul SUA pentru Europa și o respingere cu vehemență a atitudinii din…
22:40
SuperLiga: Revenire importantă la FCSB pentru derby-ul cu Rapid: „De câteva zile spunea asta” # HotNews.ro
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al clubului FCSB, a anunțat că Daniel Bîrligea va fi apt pentru derby-ul cu Rapid din etapa cu numărul 21 a SuperLigii. Atacantul a ratat ultimele cinci meciuri din…
22:40
Nota dată de liderul USR pentru atmosfera din coaliție. „Încălcarea protocolului de PSD nu este acceptabilă” # HotNews.ro
Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că „pe fond e foarte bine” că există diferențe între partidele din coaliție, „pentru că altfel nu putem să progresăm”, dar că este „absolut de acord că trebuie să…
22:20
SUA pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei dacă Putin refuză pacea. Trei opțiuni luate în calcul # HotNews.ro
Washingtonul pregătește o nouă rundă de sancțiuni împotriva sectorului energetic rusesc pentru a spori presiunea asupra Moscovei în cazul în care va refuza un acord de pace cu Ucraina, a relatat Bloomberg News, pe surse,…
22:00
Un tânăr de 22 de ani, arestat după ce zeci de fișiere cu informații sensibile ale Ministerului de Interne francez au fost furate într-un atac cibernetic # HotNews.ro
Un tânăr de 22 de ani a fost arestat în urma unui atac cibernetic anterior asupra serverelor de e-mail ale Ministerului francez de Interne, atac care a afectat peste 20 de fișiere, inclusiv unele care…
22:00
SuperLiga: Patronul lui FC Botoșani a dezvăluit de ce echipă se teme cel mai mult. „«Crocodilul» ne va mânca pe toți!” # HotNews.ro
FC Botoșani are până acum un sezon neașteptat de bun și este pe poziția a 3-a după 20 de etape, la un singur punct de liderul Rapid. Chiar și așa, patronul echipei moldovene a sugerat…
21:40
Premiile Oscar se vor muta pe YouTube, renunțând la ABC după mai bine de jumătate de secol. „Este de parcă ai da mâna cu tipul care încearcă să te ucidă” # HotNews.ro
Academia de Arte și Științe Cinematografice a anunțat, miercuri, un „acord multianual” prin care oferă YouTube „drepturi globale exclusive” de transmisie a Premiilor Oscar din 2029 și până în 2033, potrivit CNN și BBC. Gala…
21:30
Kovesi, replică pentru Băsescu, după ce fostul președinte a spus că a greșit când a numit-o la șefia DNA # HotNews.ro
Fosta şefă a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kovesi, care acum conduce Parchetul European, i-a dat miercuri o replică fostului preşedinte Traian Băsescu, după ce acesta a afirmat în repetate rânduri, în ultimii ani, că…
21:20
SuperLiga: Echipa care l-a impresionat pe Ionel Dănciulescu: „Cred că va termina anul pe primul loc” # HotNews.ro
Fostul atacant Ionel Dănciulescu susține că Dinamo București are cele mai mari șanse să câștige titlul de campioană a SuperLigii în acest sezon. Înainte de ultimul meci din 2025, pe care îl va disputa pe…
21:10
Ce spun cele opt femei care au inițiat cel mai votat proiect de lege din Parlament. „E o realitate pe care trebuie să o conștientizeze fiecare femeie și bărbat din România” / Ce schimbări vor să facă și ce fac alte țări europene # HotNews.ro
„Realitatea este că femeile sunt deseori victime ale violenței domestice și că nu este o rușine să vorbim despre asta”, spune senatoarea USR Simona Spătaru, într-un dialog cu HotNews. Iar „când o femeie moare după…
21:00
Tarife mai mici la convorbiri și internet în roaming din 1 ianuarie 2026. Costuri „ca acasă” în Republica Moldova și Ucraina # HotNews.ro
Autoritatea de reglementare în comunicații (ANCOM) a informat miercuri că de la 1 ianuarie 2026, utilizatorii de servicii mobile vor beneficia de tarife mai mici de roaming, atât prin reducerea valorii maxime a suprataxei pentru…
20:40
Zelenski, după declarația lui Putin: „Încă un semnal de la Moscova că se pregătesc să facă din anul viitor un an de război” # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că se pregătește pentru încă „un an de război” împotriva Ucrainei, miercuri, după declarația omologului său de la Moscova, Vladimir Putin, potrivit căreia Rusia „își va elibera teritoriile”…
20:30
Compromisul pe care este dispus să îl facă o populară platformă de jocuri interzisă în Rusia pentru a reveni online # HotNews.ro
Platforma americană de jocuri online Roblox a anunțat miercuri că este dispusă să modifice unele dintre funcționalitățile sale în Rusia, în încercarea de a obține ridicarea interdicției impuse la începutul acestei luni, informează Reuters. Autoritatea…
Acum 24 ore
20:00
Ministerul Educației anunță burse sociale cu sprijin european pentru 40.000 de studenți din medii vulnerabile / Reacția organizațiilor studențești # HotNews.ro
Ministerul Educației a anunțat, miercuri, că a fost aprobată de către Comisia Europeană o finanțare suplimentară, de 60 de milioane de euro, solicitată prin Programul Educație și Ocupare (PEO), iar banii vor „asigura plata burselor…
19:50
După ultima variantă a planului revizuit de pace privind Ucraina, Merz anunță „următorul pas”. Cine trebuie să îl facă # HotNews.ro
Următorul pas în discuțiile privind conflictul din Ucraina este ca Statele Unite să îndemne Rusia să pună capăt războiului prin acceptarea așa cum este a ultimei variante revizuite a planului de pace propus inițial de…
19:30
Judecătoarea Raluca Moroșanu se confruntă cu „represalii” după ce a luat atitudine, afirmă Recorder: „Îndepărtată dintr-un dosar” după o cerere a unui „avocat invitat constant la România TV” # HotNews.ro
Judecătoarea Raluca Moroșanu de la Curtea de Apel București, unul dintre magistrații care au acuzat nereguli în sistemul de justiție, s-a confruntat miercuri cu prima recuzare admisă din cei 26 de ani în care are…
19:20
„Povestea noastră a început cu o durere care ne-a sfâșiat sufletul și ne-a schimbat pentru totdeauna”. Tatăl adoptiv al fetei ucise de urs în 2024 a lansat un startup # HotNews.ro
„Povestea noastră nu a început cu un plan de afaceri și nici cu o idee de startup. A început cu o durere. Cu o pierdere care ne-a sfâșiat sufletul și ne-a schimbat pentru totdeauna”, spune…
18:50
Decizia Poloniei, după retragerea din Convenția de la Ottawa. Ce arme vrea să amplaseze la granițele cu Rusia și Belarus: „Suntem interesați de cantități mari” # HotNews.ro
Polonia a decis să înceapă producția de mine antipersonal pentru prima dată de la sfârșitul Războiului Rece și intenționează să le amplaseze de-a lungul frontierei sale de est și să le exporte în Ucraina, a…
18:20
Kovesi, „șocată” de reacția autorităților din justiție după documentarul Recorder: „Au început aplicarea unor metode vechi, comuniste. S-a trecut linia roșie” # HotNews.ro
Laura Codruța Kovesi, procuror-șef al Parchetului European, a acuzat „autoritățile relevante din justiție” că au folosit „tactici de intimidare, reducere la tăcere, manipulare, dezinformare”, în loc să încerce verifice dacă acuzațiile din documentarul Recorder „Justiție…
18:10
Stare de urgenţă declarată în regiunea Odesa după întreruperi masive de energie electrică # HotNews.ro
Starea de urgenţă a fost declarată în regiunea Odesa, din sud-vestul Ucrainei, din cauza întreruperilor de energie electrică provocate de bombardamentele ruseşti, a anunţat Oleh Kiper, şeful administraţiei militare regionale, potrivit News.ro. „Decizia a fost…
18:10
Guvernul scoate peste 2,4 miliarde de lei din Fondul de Rezervă pentru investiții. Ce facturi vor fi plătite # HotNews.ro
„La finalul anului, nu vom avea facturi neplătite pe niciun program de finanțare guvernamental derulat de Ministerul Dezvoltării”, a declarat miercuri ministrul dezvoltării, Cseke Attila, după ce Guvernul a aprobat suplimentarea bugetului ministerului, cu suma…
18:00
Fundația Tinmar — „Educație pentru viitor”: 413 burse pentru elevii din Sectorul 3, București # HotNews.ro
Fundația Tinmar consolidează angajamentul său pe termen lung față de educație, prin acordarea a 413 burse elevilor din Sectorul 3 al Capitalei, în cadrul programului strategic „Educație pentru viitor”. Fiecare bursier primește o bursă în…
18:00
Leonardo DiCaprio a explicat de ce nu vrea să regizeze vreodată un film, la aproape 10 ani după ce a spus că se simte „blestemat” # HotNews.ro
Deși numeroși actori consacrați au devenit de-a lungul anilor regizori de mare succes, Leonardo DiCaprio și-a reafirmat convingerea că nu va deveni niciodată unul dintre ei, relatează revista Variety. „Unii oameni m-au întrebat dacă mi-aș…
17:50
Președintele Nicușor Dan se întâlnește acum cu regele Charles / Mesajul transmis de șeful statului # HotNews.ro
Aflat într-o vizită de lucru la Londra, președintele Nicușor Dan se întâlnește chiar acum cu regele Charles al Marii Britanii. UPDATE ora 17.47: „Îi mulțumesc Majestății Sale Regele Charles al III-lea pentru că m-a primit…
17:50
Vladimir Putin susține că „purcelușii europeni” voiau colapsul Rusiei pentru „a-și lua revanșa” # HotNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin i-a numit „purceluși europeni” pe aliații Ucrainei de pe continent și susține că aceștia voiau să profite de un eventual colaps al Rusiei și să își ia „revanșa” pentru pierderi din…
17:40
Antreprenori puși să dea înapoi ajutoarele COVID-19: Sunt zeci de firme afectate, în cadrul măsurilor de granturi POC 4.1.1 și 4.1.1 Bis. Ministerul oferă o soluție: instanța de judecată # HotNews.ro
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a transmis, miercuri, la solicitarea StartupCafe.ro, unele informații relevante, care arată dimensiunea pe care a căpătat-o situația neplăcută în care au ajuns acum unii antreprenori care au accesat granturile IMM…
17:30
Undă verde în parlamentul german pentru un pachet major de achiziții militare. Cum vor fi alocate cele 50 de miliarde de euro # HotNews.ro
Comisia de buget din parlamentul german a aprobat miercuri cheltuieli în valoare de 50 de miliarde de euro în domeniul apărării pentru următorii ani, în condițiile în care actualul context de securitate presează Berlinul să…
17:20
Marea Britanie și Uniunea Europeană au convenit miercuri să permită studenților britanici să revină, din 2027, în popularul program european de schimb de experiențe Erasmus+, un gest modest, dar cu valoare simbolică, care indică o…
17:20
Finlanda își cere scuze statelor din Asia după „scandalul ochilor oblici” provocat de câștigătoarea concursului de „Miss” a țării nordice # HotNews.ro
Prim-ministrul Finlandei și-a cerut scuze miercuri țărilor asiatice, în timp ce încerca să limiteze o controversă în creștere legată de imagini jignitoare publicate de membri ai extremei drepte din parlamentul țării nordice în semn de…
17:10
De elaborarea ofertei s-a ocupat Karina Pavăl, iar sursele Hotnews susțin că Dedeman este unul dintre favoritii cursei pentru preluarea magazinelor pe care Carrefour le vinde în România Karina Pavăl este fiica lui Dragoş Pavăl…
17:10
Italia se alătură Franței și respinge semnarea imediată a acordului comercial UE-Mercosur / Ce conține acordul și de ce e criticat de fermierii din mai multe țări, inclusiv România # HotNews.ro
Franța solicitase deja amânarea acordului comercial negociat îndelung, iar Italia dă și ea acum semne de reticență, principala problemă fiind în ambele cazuri nemulțumirea fermierilor, scrie Reuters. Prim-ministra italiană Giorgia Meloni a declarat miercuri că…
17:10
Profesor universitar: „Școala tradițională nu este inovatoare. Cei mai mulți profesori nu știu cum să lucreze cu grupuri sau clase de copii în care este prezentă neurodiversitatea” # HotNews.ro
Ministerul Educației a anunțat, recent, că România a aderat la Agenția Europeană pentru Cerințe Educaționale Speciale și Educație Incluzivă (EASNIE). În teorie, e un pas major spre o școală echitabilă și deschisă pentru toți copiii, inclusiv…
17:00
România și alte țări cer Comisiei să aloce bani pentru crearea unor „huburi de returnare” a migranților în afara UE # HotNews.ro
Un număr de 19 state din Uniunea Europeană, inclusiv România, au solicitat Comisiei Europene să aloce fonduri pentru crearea de centre de returnare a migranților în afara blocului comunitar, potrivit AFP, citată de Agerpres. Solicitarea…
