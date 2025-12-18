Fostul premier israelian Naftali Bennett, victima unui atac cibernetic. Hackerii s-au lăudat că i-au spart contul de Telegram
HotNews.ro, 18 decembrie 2025 18:00
Fostul premier israelian Naftali Bennett, candidat la succesiunea lui Benjamin Netanyahu în viitoarele alegeri, a recunoscut miercuri că a fost victima unui atac cibernetic care i-a compromis contul de Telegram, după ce o grupare de…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 5 minute
18:20
SuperLiga: CFR Cluj a bătut palma cu „unul dintre cei mai promițători tineri jucători” formați de club # HotNews.ro
CFR Cluj a anunțat că fundașul central Radu Alexandru, în vârstă de 18 ani, și-a prelungit contractul cu echipa din Gruia până în 2030. „Suntem bucuroși să vă anunțăm că Radu Alexandru, unul dintre cei…
18:20
Un întreg regiment de soldați ruși, eliminat. Armata ucraineană revendică un contraatac de succes în Donețk # HotNews.ro
Forțele ucrainene au lansat un contraatac în apropiere de orașul Lîman, din regiunea Donetsk, eliminând ceea ce acestea au descris ca fiind un întreg regiment rus – o unitate care poate număra aproximativ 2.000 de…
Acum 15 minute
18:10
Rusia vrea să afle ce a discutat SUA cu Kievul și europenii. „Lucrăm la stabilirea anumitor contacte” / „Desfășurarea de trupe occidentale, inacceptabilă” # HotNews.ro
Rusia pregătește contacte cu Statele Unite pentru a afla ce schimbări au fost aduse proiectului american de plan de pace după consultările Washingtonului cu Ucraina și guvernele europene, potrivit anunțului făcut joi de Kremlin, scrie…
18:10
IQOS deschide un nou capitol în AFI Cotroceni: artă, design și experiențe sub conceptul 2.0 # HotNews.ro
Magazinul IQOS din AFI Cotroceni s-a redeschis sub conceptul 2.0, un format care vine cu un design modern și elemente de inovație. Spațiul este conceput pentru a le oferi vizitatorilor o experiență senzorială inedită, inspirată…
Acum 30 minute
18:00
Fostul premier israelian Naftali Bennett, victima unui atac cibernetic. Hackerii s-au lăudat că i-au spart contul de Telegram # HotNews.ro
Fostul premier israelian Naftali Bennett, candidat la succesiunea lui Benjamin Netanyahu în viitoarele alegeri, a recunoscut miercuri că a fost victima unui atac cibernetic care i-a compromis contul de Telegram, după ce o grupare de…
Acum o oră
17:40
Ciprian Ciucu îi ia locul lui Hubert Thuma și preia coordonarea PNL București / Ce decizii a mai luat PNL, într-o ședință la care a participat și Ilie Bolojan # HotNews.ro
Din noua sa calitate de coordonator al PNL București, Ciprian Ciucu, primarul ales al Capitalei, trebuie să facă o analiză a organizațiilor liberale de sector și „să ia măsuri pentru îmbunătățirea activității acestora”, conform unei…
17:40
Radu Gavriș a câștigat procesul cu ANI. Șeful adjunct al Poliției București era acuzat de incompatibilitate pentru unele cursuri predate în Moldova # HotNews.ro
Curtea de Apel București a dispuns anularea raportului întocmit de Agenția Națională de Integritate prin care îl declarat incompatibili pe Radu Gavriș, director general ajunct al Poliției București, pe motiv că a ținut cursuri la…
17:30
Franța l-a condamnat la închisoare pe viață pe „Doctorul Moarte”, comparat în timpul procesului cu „Jekyll și Hyde” # HotNews.ro
Un fost medic anestezist a fost condamnat la închisoare pe viață în Franța pentru otrăvirea intenționată a 30 de pacienți, dintre care 12 au murit, relatează BBC. Frédéric Péchier, în vârstă de 53 de ani,…
17:30
Polonia pierde procesul de la CJUE. Reacția Tribunalului Constituțional, după ce au fost constatate „nereguli grave” în numirile din instituție # HotNews.ro
Curtea de Justiție a UE (CJUE) a stabilit, joi, că Tribunalul Constituțional al Poloniei a încălcat principiile fundamentale ale dreptului european și nu poate nu poate fi considerat independent și imparțial din cauza neregulilor legate…
17:30
Titlurile de stat Fidelis din decembrie au debutat la tranzacționare la Bursa de Valori București # HotNews.ro
Titlurile de stat Fidelis emise în decembrie au debutat joi, 18 decembrie, la tranzacționare la Bursa de Valori București. Următoarea ofertă de vânzare de titluri de stat Fidelis este estimată să înceapă la jumătatea lunii…
Acum 2 ore
17:10
„Răspuns la amenințarea din partea Chinei”. SUA înarmează Taiwanul cu sisteme HIMARS, obuziere și rachete Javelin, ca să poată duce un război „asimetric” # HotNews.ro
Administrația Trump a anunțat vânzări de arme în valoare de 11,1 miliarde de dolari către Taiwan, acesta fiind cel mai mare pachet american de armament, de până acum, pentru insula care se află sub o…
17:00
Numărul 2 din AUR susține că Guvernul s-a „autopăcălit”. „Toată această creştere a cheltuielilor cu salariile se va duce în preţuri şi va creşte şi inflaţia” # HotNews.ro
Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național de Conducere (CNC) din AUR, a criticat ultimele măsuri convenite de coaliția de guvernare, pe care o acuză că ia decizii „negândite”, ca formă de compromis „ca să împace pur…
16:50
Guvernul a aprobat joi o ordonanță care prevede, printre altele, că Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară va fi obligată să înscrie în cartea funciară a unui imobil și clasa de risc seismic în…
16:50
Wiz Khalifa, condamnat definitiv la 9 luni de închisoare cu executare în România pentru că a fumat marijuana pe scenă la „Beach Plaease” # HotNews.ro
Curtea de Apel Constanța a anulat decizia dată în primă instanță în care rapperul american, pe numele real Thomaz Cameron Jiribril, scăpa cu amendă penală și a dispus condamnarea lui Wiz Khalifa la 9 luni…
16:40
DECIZIE Lovitură pentru locatarii din blocuri cu risc seismic, care vor să își vândă casa # HotNews.ro
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) va avea obligația de a înscrie clasa de risc seismic a unui imobil în cartea funciară, astfel încât această informație să fie vizibilă în extrasul de carte…
16:30
Probabil cea mai bună strategie de scutit timp și nervi în supermarket, când mergi la cumpărăturile de Crăciun # HotNews.ro
Mai e exact o săptămână până la Crăciun, dar dacă intri în supermarketuri ai senzația că, de fapt, Moșul vine peste două ore, masa tradițională e mâine, iar tu n-ai pregătit absolut nimic. Aglomerația este…
16:30
Liderii UE au căzut de acord să lucreze la opțiunea de utilizare a activelor rusești pentru a finanța Ucraina. Varianta preferată de Zelenski # HotNews.ro
Liderii UE au convenit în cadrul summitului de joi de la Bruxelles să lucreze la opțiunea de finanțare a Ucrainei în perioada 2026-2027 prin utilizarea activelor rusești înghețate, mai degrabă prin împrumuturi comune, potrivit anunțului…
16:30
Datorii de peste 2 miliarde de lei din Sănătate și Externe, stinse cu bani din Fondul de rezervă. Explicațiile ministrului de Finanțe # HotNews.ro
Guvernul a aprobat miercuri transferul a peste 1,96 miliarde de lei din Fondul de rezervă bugetară pentru decontarea medicamentelor, a serviciilor spitalicești și a concediilor medicale și a altor 46 de milioane de lei pentru…
Acum 4 ore
16:10
VIDEO Scene violente la Bruxelles. Protestul la care s-au strâns mii de fermieri din Europa a degenerat în lupte de stradă în apropierea instituțiilor europene # HotNews.ro
Mii de fermieri din întreaga Europă au început joi după-amiază marșul lor prin Bruxelles pentru a protesta împotriva politicii agricole europene. La scurt timp după începerea demonstrației, aceasta a escaladat în violențe în apropierea Parlamentului…
15:50
Elevii cu media 10 la Evaluarea Națională și Bacalaureat vor primi bani de la stat. Sumele aprobate de Guvern # HotNews.ro
Elevii clasei a VIII-a cu media 10 la Evaluarea Naţională vor primi câte 2.000 de lei, iar cei cu media 10 la examenul de Bacalaureat vor fi sprijiniţi financiar cu câte 5.000 de lei, după…
15:50
Contractul colectiv de muncă din asigurări, extins de Guvern. Câți angajați sunt vizați de schimbări # HotNews.ro
Guvernul a aprobat joi extinderea contractului colectiv de muncă din sectorul asigurărilor, măsură menită să asigure un cadru unitar de drepturi și obligații pentru toți angajații din sectorul de asigurare-reasigurare. Contractul colectiv de muncă, înregistrat…
15:40
Replica USR după ce PSD a votat împotriva unui ministru USR: Cum votează la moțiunile împotriva lui Radu Marinescu (PSD) și Cătălin Predoiu (PNL) # HotNews.ro
Mai mulți parlamentari USR sunt „tentați” să voteze săptămâna viitoare moțiunile simple depuse de AUR împotriva miniștrilor Justiției, Radu Marinescu (PSD), și Internelor, Cătălin Predoiu (PNL), au declarat surse din partid pentru HotNews. Gestul vine…
15:20
Lucasfilm scapă de procesul în care a fost acuzat de „învierea” fără drept a unui actor care a murit cu ani în urmă # HotNews.ro
Celebrul studio Lucasfilm deținut de Disney a câștigat joi procesul intentat la Londra privind utilizarea imaginii unui actor decedat de peste trei decenii în unul dintre noile filme „Star Wars”, relatează Reuters. Peter Cushing, care…
15:10
VIDEO „Generații”. Doi artiști cunoscuți pentru implicarea lor în acțiuni civice, colaborare inedită # HotNews.ro
Tudor Chirilă, membru al formației Vama Veche și artist cunoscut pentru mesajele sale publice despre problemele din societate, și Cojo, care recent și-a îndemnat fanii să se alăture protestelor contra „justițiie capturate”, au colaborat pentru…
15:00
Ministrul energiei vrea și alte proiecte de mini-reactoare, în afară de cel de la Doicești care nu are încă decizie de investiție / Ce spune partenerul privat al statului # HotNews.ro
Bogdan Ivan, ministrul energiei, a declarat, joi, că a cerut o “analiză clară asupra dezvoltării și a altor proiecte SMR în România”, pe lângă cel de la Doicești despre care spune că a primit asigurări…
15:00
FOTO Prinţul William şi Kate au dezvăluit felicitarea de Crăciun. Cuplul regal, zâmbesc alături de cei trei copii # HotNews.ro
William, prințul de Wales al Marii Britanii și soția sa, Kate Middleton, au publicat pe Instagram tradiționala felicitare de Crăciun. Cei doi apar alături de copiii lor, prințul George, prințesa Charlotte și prințul Louis, potrivit…
14:50
SuperLiga: O legendă a lui Dinamo, recomandări pentru Zeljko Kopic. „Mi-aș dori să marcăm mai multe goluri” # HotNews.ro
Dinamo București se află pe locul 2 în clasamentul Ligii 1 de fotbal, fiind doar cu un punct în urma liderul Rapid București. Costel Orac, fost mare atacant al grupării alb-roșii, spune că Zeljko Kopic…
14:40
VIDEO Un pui de urs polar orfan și-a găsit o mamă adoptivă într-o situație documentată doar de câteva ori în sălbăticie # HotNews.ro
Cercetătorii care monitorizează urșii polari sălbatici din nordul Canadei au fost martorii unui eveniment extrem de rar: o ursoaică a adoptat un pui care nu era biologic al ei, relatează BBC. Ursoaica în vârstă de…
14:40
Fundația Coca-Cola HBC sprijină cu peste €400,000 comunitățile afectate de inundații din România, prin parteneriatul cu Asociația Habitat for Humanity # HotNews.ro
Coca-Cola HBC România a donat peste 51,000 de litri de apă Dorna și băuturi răcoritoare comunităților afectate, printr-o intervenție imediată. În perioada 2024-2025, Fundația Coca-Cola HBC a oferit două granturi, cu o valoare totală de peste…
14:30
Samsung România anunță cele 25 de echipe finaliste în competiția națională Solve for Tomorrow 2025–2026 # HotNews.ro
Samsung România anunță selecția celor 25 de proiecte care intră în a doua etapă a competiției naționale Solve for Tomorrow, programul educațional dedicat elevilor de liceu cu vârste cuprinse între 16 și 19 ani. Lista…
Acum 6 ore
14:20
Reacție „mută” a UE după ce SUA au amenințat pentru prima oară cu represalii unele dintre cele mai importante companii europene: „Regulile noastre se aplică în mod egal” # HotNews.ro
Uniunea Europeană și unele dintre cele mai mari companii din blocul comunitar au refuzat să fie atrase într-un conflict cu Washingtonul, după ce administrația de la Casa Albă a lansat amenințări cu represalii directe împotriva…
14:20
Guvernul a anulat momentan creșterea impozitului local pe apartamentele cumpărate pe firmă – OUG 78/2025 # HotNews.ro
La două zile după ce și-a văzut Pachetul fiscal 2 în Monitorul Oficial, Guvernul Bolojan a mai dat o ordonanță de urgență și a suspendat prevederile care majorau și de 7 ori impozitul local pe…
14:10
Primarul din Mangalia, trimis în judecată pentru luare de mită şi spălare de bani. Procurorii DNA cer confiscarea a peste 2 milioane de lei # HotNews.ro
Primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, acuzat că în perioada 2022 – 2025 a primit peste 600.000 de euro pentru emiterea unor documente urbanistice şi iniţierea unor hotărâri de consiliu local care să favorizeze anumite…
14:10
Ciprian Ciucu, în linie dreaptă spre preluarea mandatului de primar general. Când va depune jurământul # HotNews.ro
Primarul ales al Bucureștiului, Ciprian Ciucu (PNL), va depune jurământul pentru noua funcție cel mai probabil săptămâna viitoare, a declarat pentru HotNews prefectul Capitalei, Andrei Nistor. Prefectul Capitalei a explicat că până la momentul depunerii…
14:00
OMNIASIG depășește obiectivul pe care și l-a propus cu ocazia împlinirii a 30 de ani: peste 33.000 de copaci plantați în România pentru un viitor sustenabil # HotNews.ro
OMNIASIG Vienna Insurance Group anunță plantarea, doar prin echipe de angajați voluntari, a 33.400 de puieți, depășind astfel obiectivul pe care compania și l-a asumat și comunicat la începutul acestui an, respectiv de 30.000 de…
13:50
Inside YOUTH – o inițiativă strategică în sprijinul educației pentru viitor și al dezvoltării competențelor relevante în industriile creative. În această toamnă a avut loc prima ediție a proiectului Inside YOUTH. Pentru un viitor creativ,…
13:50
Vânzările de medicamente anti-mahmureală au ajuns în Rusia la cel mai ridicat nivel de la declanșarea războiului din Ucraina # HotNews.ro
Vânzările de medicamente pentru mahmureală au crescut în Rusia cu 27% între ianuarie și octombrie 2025, atingând un maxim al ultimilor patru ani, o situație pe care companiile farmaceutice rusești o atribuie mai multor factori,…
13:50
Fostul premier și președinte al PSD Marcel Ciolacu își va prelua oficial mandatul de președinte al Consiliului Județean (CJ) Buzău vineri, de la ora 12:00, când va depune jurământul. Marcel Ciolacu a câștigat în urma…
13:40
Avionul lui Robert Fico, implicat într-un accident pe aeroportul din Bruxelles. Premierul slovac: „Nu se mai poate zbura cu el” # HotNews.ro
Avionul cu care premierul slovac Robert Fico a venit miercuri la summitul UE a fost lovit pe aeroportul din Bruxelles de un vehicul cu scară mobilă, relatează agenția slovacă TASR, citată de Agerpres. „Summitul solicitant…
13:40
Companiile antreprenoriale dețin doar o treime din cifra de afaceri din top 5.000. Vestea bună este că au creșteri susținute de venituri, număr de angajați și profitabilitate # HotNews.ro
Capitalul românesc are o influență tot mai mare în economie, arată o analiză realizată de PwC România pe baza topului celor mai mari 5.000 de companii din România. Cu o pondere de 53% din total,…
13:40
Dan Șucu către politicieni: „Ascultați economia reală”. Statul caută să vadă dacă nu-i poate lua celui care a plătit 100 de lei, 105 lei, în loc să caute evazioniștii # HotNews.ro
Dan Șucu, președintele Confederației Patronale Concordia a demarat un dialog direct cu decidenții politici din întreg spectrul parlamentar și spune că România riscă să repete o greșeală clasică: să creadă că problemele din economie pot…
13:30
„Gripa din acest sezon este mai agresivă și cu mai multe complicații.” Greșelile de tratament care pot agrava boala, explicate de dr. Anemone Lupescu, MedLife # HotNews.ro
Numărul cazurilor de gripă înregistrate în România este în creștere, potrivit celor mai recente date ale Institutului Național de Sănătate Publică. Cele mai multe dintre ele sunt cauzate de infecția cu virusul A(H3N2), o tulpină…
13:20
Volodimir Zelenski anunță că este pregătit pentru noi alegeri prezidențiale în Ucraina și expune două condiții pentru organizarea scrutinului # HotNews.ro
Liderul de la Kiev a declarat joi că alegerile sunt posibile numai dacă sunt îndeplinite două condiții: securitatea alegătorilor și a soldaților în contextul atacurilor cu rachete și un cadru legal care să garanteze legitimitatea…
13:20
„Dacă n-ai relații, n-ai nicio certitudine că al tău copil ajunge să fie educat cu un minim de decență” # HotNews.ro
„Pe vremea noastră scriam la teme până ne amorțea mâna. Ce mai fac copiii ăștia azi?! Băiatul ăsta n-are niciodată nicio temă”, îmi zice amărâtă doamna Maria, 70+, care ne face curat în bloc. E…
13:10
Un stat american a dat în judecată marii producători de televizoare, acuzându-i că urmăresc la ce se uită oamenii în intimitatea locuințelor lor # HotNews.ro
Dacă deții un televizor inteligent, acesta colectează date despre tine. Aceasta este realitatea vieții în 2025, însă statul american Texas a intentat noi procese în încercarea de a contesta modul în care televizoarele inteligente colectează…
13:10
Betano continuă să își pună în practică angajamentele de responsabilitate socială prin platforma sa dedicată „Imposibilul devine posibil. Pe bune.”. În acest context, compania a făcut o donație semnificativă către Asociația Nevăzătorilor din România, care…
12:40
Sănătatea nu intră în vacanță: în spitalul de recuperare din Orașul Medical, îngrijirea medicală continuă și de sărbători # HotNews.ro
La final de an, într-o perioadă de bilanț și reflecție, sănătatea rămâne una dintre cele mai importante investiții pe termen lung. În contextul creșterii incidenței bolilor cronice, neurologice și cardiovasculare, recuperarea medicală devine nu doar…
12:40
Avertisment de la Berlin: Fără acordul comercial UE-Mercosur, blocat de mai multe state, Germania nu va putea să plătească mai mult la bugetul UE # HotNews.ro
„Dacă Germania nu revine la statutul de națiune puternic exportatoare, atunci nu vom putea, din punct de vedere economic și financiar, să suportăm sarcini suplimentare pentru un cadru financiar multianual în creștere”, a spus un…
12:30
Nicușor Dan nu vede la fel ca Bolojan problema prescripției: „Întrebarea e de ce nu reușim în 15 ani să rezolvăm o faptă de corupție” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, la Bruxelles, că în ceea ce privește marea corupție există o „problemă fundamentală”. Întrebat de un reporter Antena 3 dacă ar trebui anulată prescripția pentru faptele grave de corupție,…
12:30
Mediul de afaceri cere un nou pact economic cu statul / Ce conține „pachetul de relansare economică” lansat de Concordia # HotNews.ro
Confederația Patronală Concordia a lansat un pachet de măsuri pentru relansarea și creșterea economiei românești, avertizând că România se află „într-un moment de inflexiune”. Unul dintre punctele centrale ale pachetului este impozitul minim pe cifra…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.