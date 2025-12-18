Probabil cea mai bună strategie de scutit timp și nervi în supermarket, când mergi la cumpărăturile de Crăciun
HotNews.ro, 18 decembrie 2025 16:30
Mai e exact o săptămână până la Crăciun, dar dacă intri în supermarketuri ai senzația că, de fapt, Moșul vine peste două ore, masa tradițională e mâine, iar tu n-ai pregătit absolut nimic. Aglomerația este…
• • •
Guvernul a aprobat joi o ordonanță care prevede, printre altele, că Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară va fi obligată să înscrie în cartea funciară a unui imobil și clasa de risc seismic în…
Wiz Khalifa, condamnat definitiv la 9 luni de închisoare cu executare în România pentru că a fumat marijuana pe scenă la „Beach Plaease” # HotNews.ro
Curtea de Apel Constanța a anulat decizia dată în primă instanță în care rapperul american, pe numele real Thomaz Cameron Jiribril, scăpa cu amendă penală și a dispus condamnarea lui Wiz Khalifa la 9 luni…
DECIZIE Lovitură pentru locatarii din blocuri cu risc seismic, care vor să își vândă casa # HotNews.ro
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) va avea obligația de a înscrie clasa de risc seismic a unui imobil în cartea funciară, astfel încât această informație să fie vizibilă în extrasul de carte…
Probabil cea mai bună strategie de scutit timp și nervi în supermarket, când mergi la cumpărăturile de Crăciun
Mai e exact o săptămână până la Crăciun, dar dacă intri în supermarketuri ai senzația că, de fapt, Moșul vine peste două ore, masa tradițională e mâine, iar tu n-ai pregătit absolut nimic. Aglomerația este…
Liderii UE au căzut de acord să lucreze la opțiunea de utilizare a activelor rusești pentru a finanța Ucraina. Varianta preferată de Zelenski # HotNews.ro
Liderii UE au convenit în cadrul summitului de joi de la Bruxelles să lucreze la opțiunea de finanțare a Ucrainei în perioada 2026-2027 prin utilizarea activelor rusești înghețate, mai degrabă prin împrumuturi comune, potrivit anunțului…
Datorii de peste 2 miliarde de lei din Sănătate și Externe, stinse cu bani din Fondul de rezervă. Explicațiile ministrului de Finanțe # HotNews.ro
Guvernul a aprobat miercuri transferul a peste 1,96 miliarde de lei din Fondul de rezervă bugetară pentru decontarea medicamentelor, a serviciilor spitalicești și a concediilor medicale și a altor 46 de milioane de lei pentru…
VIDEO Scene violente la Bruxelles. Protestul la care s-au strâns mii de fermieri din Europa a degenerat în lupte de stradă în apropierea instituțiilor europene # HotNews.ro
Mii de fermieri din întreaga Europă au început joi după-amiază marșul lor prin Bruxelles pentru a protesta împotriva politicii agricole europene. La scurt timp după începerea demonstrației, aceasta a escaladat în violențe în apropierea Parlamentului…
Elevii cu media 10 la Evaluarea Națională și Bacalaureat vor primi bani de la stat. Sumele aprobate de Guvern # HotNews.ro
Elevii clasei a VIII-a cu media 10 la Evaluarea Naţională vor primi câte 2.000 de lei, iar cei cu media 10 la examenul de Bacalaureat vor fi sprijiniţi financiar cu câte 5.000 de lei, după…
Contractul colectiv de muncă din asigurări, extins de Guvern. Câți angajați sunt vizați de schimbări # HotNews.ro
Guvernul a aprobat joi extinderea contractului colectiv de muncă din sectorul asigurărilor, măsură menită să asigure un cadru unitar de drepturi și obligații pentru toți angajații din sectorul de asigurare-reasigurare. Contractul colectiv de muncă, înregistrat…
Replica USR după ce PSD a votat împotriva unui ministru USR: Cum votează la moțiunile împotriva lui Radu Marinescu (PSD) și Cătălin Predoiu (PNL) # HotNews.ro
Mai mulți parlamentari USR sunt „tentați” să voteze săptămâna viitoare moțiunile simple depuse de AUR împotriva miniștrilor Justiției, Radu Marinescu (PSD), și Internelor, Cătălin Predoiu (PNL), au declarat surse din partid pentru HotNews. Gestul vine…
Lucasfilm scapă de procesul în care a fost acuzat de „învierea” fără drept a unui actor care a murit cu ani în urmă # HotNews.ro
Celebrul studio Lucasfilm deținut de Disney a câștigat joi procesul intentat la Londra privind utilizarea imaginii unui actor decedat de peste trei decenii în unul dintre noile filme „Star Wars”, relatează Reuters. Peter Cushing, care…
VIDEO „Generații”. Doi artiști cunoscuți pentru implicarea lor în acțiuni civice, colaborare inedită # HotNews.ro
Tudor Chirilă, membru al formației Vama Veche și artist cunoscut pentru mesajele sale publice despre problemele din societate, și Cojo, care recent și-a îndemnat fanii să se alăture protestelor contra „justițiie capturate”, au colaborat pentru…
Ministrul energiei vrea și alte proiecte de mini-reactoare, în afară de cel de la Doicești care nu are încă decizie de investiție / Ce spune partenerul privat al statului # HotNews.ro
Bogdan Ivan, ministrul energiei, a declarat, joi, că a cerut o “analiză clară asupra dezvoltării și a altor proiecte SMR în România”, pe lângă cel de la Doicești despre care spune că a primit asigurări…
FOTO Prinţul William şi Kate au dezvăluit felicitarea de Crăciun. Cuplul regal, zâmbesc alături de cei trei copii # HotNews.ro
William, prințul de Wales al Marii Britanii și soția sa, Kate Middleton, au publicat pe Instagram tradiționala felicitare de Crăciun. Cei doi apar alături de copiii lor, prințul George, prințesa Charlotte și prințul Louis, potrivit…
SuperLiga: O legendă a lui Dinamo, recomandări pentru Zeljko Kopic. „Mi-aș dori să marcăm mai multe goluri” # HotNews.ro
Dinamo București se află pe locul 2 în clasamentul Ligii 1 de fotbal, fiind doar cu un punct în urma liderul Rapid București. Costel Orac, fost mare atacant al grupării alb-roșii, spune că Zeljko Kopic…
VIDEO Un pui de urs polar orfan și-a găsit o mamă adoptivă într-o situație documentată doar de câteva ori în sălbăticie # HotNews.ro
Cercetătorii care monitorizează urșii polari sălbatici din nordul Canadei au fost martorii unui eveniment extrem de rar: o ursoaică a adoptat un pui care nu era biologic al ei, relatează BBC. Ursoaica în vârstă de…
Fundația Coca-Cola HBC sprijină cu peste €400,000 comunitățile afectate de inundații din România, prin parteneriatul cu Asociația Habitat for Humanity # HotNews.ro
Coca-Cola HBC România a donat peste 51,000 de litri de apă Dorna și băuturi răcoritoare comunităților afectate, printr-o intervenție imediată. În perioada 2024-2025, Fundația Coca-Cola HBC a oferit două granturi, cu o valoare totală de peste…
Samsung România anunță cele 25 de echipe finaliste în competiția națională Solve for Tomorrow 2025–2026 # HotNews.ro
Samsung România anunță selecția celor 25 de proiecte care intră în a doua etapă a competiției naționale Solve for Tomorrow, programul educațional dedicat elevilor de liceu cu vârste cuprinse între 16 și 19 ani. Lista…
Reacție „mută” a UE după ce SUA au amenințat pentru prima oară cu represalii unele dintre cele mai importante companii europene: „Regulile noastre se aplică în mod egal” # HotNews.ro
Uniunea Europeană și unele dintre cele mai mari companii din blocul comunitar au refuzat să fie atrase într-un conflict cu Washingtonul, după ce administrația de la Casa Albă a lansat amenințări cu represalii directe împotriva…
Guvernul a anulat momentan creșterea impozitului local pe apartamentele cumpărate pe firmă – OUG 78/2025 # HotNews.ro
La două zile după ce și-a văzut Pachetul fiscal 2 în Monitorul Oficial, Guvernul Bolojan a mai dat o ordonanță de urgență și a suspendat prevederile care majorau și de 7 ori impozitul local pe…
Primarul din Mangalia, trimis în judecată pentru luare de mită şi spălare de bani. Procurorii DNA cer confiscarea a peste 2 milioane de lei # HotNews.ro
Primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, acuzat că în perioada 2022 – 2025 a primit peste 600.000 de euro pentru emiterea unor documente urbanistice şi iniţierea unor hotărâri de consiliu local care să favorizeze anumite…
Ciprian Ciucu, în linie dreaptă spre preluarea mandatului de primar general. Când va depune jurământul # HotNews.ro
Primarul ales al Bucureștiului, Ciprian Ciucu (PNL), va depune jurământul pentru noua funcție cel mai probabil săptămâna viitoare, a declarat pentru HotNews prefectul Capitalei, Andrei Nistor. Prefectul Capitalei a explicat că până la momentul depunerii…
OMNIASIG depășește obiectivul pe care și l-a propus cu ocazia împlinirii a 30 de ani: peste 33.000 de copaci plantați în România pentru un viitor sustenabil # HotNews.ro
OMNIASIG Vienna Insurance Group anunță plantarea, doar prin echipe de angajați voluntari, a 33.400 de puieți, depășind astfel obiectivul pe care compania și l-a asumat și comunicat la începutul acestui an, respectiv de 30.000 de…
Inside YOUTH – o inițiativă strategică în sprijinul educației pentru viitor și al dezvoltării competențelor relevante în industriile creative. În această toamnă a avut loc prima ediție a proiectului Inside YOUTH. Pentru un viitor creativ,…
Vânzările de medicamente anti-mahmureală au ajuns în Rusia la cel mai ridicat nivel de la declanșarea războiului din Ucraina # HotNews.ro
Vânzările de medicamente pentru mahmureală au crescut în Rusia cu 27% între ianuarie și octombrie 2025, atingând un maxim al ultimilor patru ani, o situație pe care companiile farmaceutice rusești o atribuie mai multor factori,…
Fostul premier și președinte al PSD Marcel Ciolacu își va prelua oficial mandatul de președinte al Consiliului Județean (CJ) Buzău vineri, de la ora 12:00, când va depune jurământul. Marcel Ciolacu a câștigat în urma…
Avionul lui Robert Fico, implicat într-un accident pe aeroportul din Bruxelles. Premierul slovac: „Nu se mai poate zbura cu el” # HotNews.ro
Avionul cu care premierul slovac Robert Fico a venit miercuri la summitul UE a fost lovit pe aeroportul din Bruxelles de un vehicul cu scară mobilă, relatează agenția slovacă TASR, citată de Agerpres. „Summitul solicitant…
Companiile antreprenoriale dețin doar o treime din cifra de afaceri din top 5.000. Vestea bună este că au creșteri susținute de venituri, număr de angajați și profitabilitate # HotNews.ro
Capitalul românesc are o influență tot mai mare în economie, arată o analiză realizată de PwC România pe baza topului celor mai mari 5.000 de companii din România. Cu o pondere de 53% din total,…
Dan Șucu către politicieni: „Ascultați economia reală”. Statul caută să vadă dacă nu-i poate lua celui care a plătit 100 de lei, 105 lei, în loc să caute evazioniștii # HotNews.ro
Dan Șucu, președintele Confederației Patronale Concordia a demarat un dialog direct cu decidenții politici din întreg spectrul parlamentar și spune că România riscă să repete o greșeală clasică: să creadă că problemele din economie pot…
„Gripa din acest sezon este mai agresivă și cu mai multe complicații.” Greșelile de tratament care pot agrava boala, explicate de dr. Anemone Lupescu, MedLife # HotNews.ro
Numărul cazurilor de gripă înregistrate în România este în creștere, potrivit celor mai recente date ale Institutului Național de Sănătate Publică. Cele mai multe dintre ele sunt cauzate de infecția cu virusul A(H3N2), o tulpină…
Volodimir Zelenski anunță că este pregătit pentru noi alegeri prezidențiale în Ucraina și expune două condiții pentru organizarea scrutinului # HotNews.ro
Liderul de la Kiev a declarat joi că alegerile sunt posibile numai dacă sunt îndeplinite două condiții: securitatea alegătorilor și a soldaților în contextul atacurilor cu rachete și un cadru legal care să garanteze legitimitatea…
„Dacă n-ai relații, n-ai nicio certitudine că al tău copil ajunge să fie educat cu un minim de decență” # HotNews.ro
„Pe vremea noastră scriam la teme până ne amorțea mâna. Ce mai fac copiii ăștia azi?! Băiatul ăsta n-are niciodată nicio temă”, îmi zice amărâtă doamna Maria, 70+, care ne face curat în bloc. E…
Un stat american a dat în judecată marii producători de televizoare, acuzându-i că urmăresc la ce se uită oamenii în intimitatea locuințelor lor # HotNews.ro
Dacă deții un televizor inteligent, acesta colectează date despre tine. Aceasta este realitatea vieții în 2025, însă statul american Texas a intentat noi procese în încercarea de a contesta modul în care televizoarele inteligente colectează…
Betano continuă să își pună în practică angajamentele de responsabilitate socială prin platforma sa dedicată „Imposibilul devine posibil. Pe bune.”. În acest context, compania a făcut o donație semnificativă către Asociația Nevăzătorilor din România, care…
Sănătatea nu intră în vacanță: în spitalul de recuperare din Orașul Medical, îngrijirea medicală continuă și de sărbători # HotNews.ro
La final de an, într-o perioadă de bilanț și reflecție, sănătatea rămâne una dintre cele mai importante investiții pe termen lung. În contextul creșterii incidenței bolilor cronice, neurologice și cardiovasculare, recuperarea medicală devine nu doar…
Avertisment de la Berlin: Fără acordul comercial UE-Mercosur, blocat de mai multe state, Germania nu va putea să plătească mai mult la bugetul UE # HotNews.ro
„Dacă Germania nu revine la statutul de națiune puternic exportatoare, atunci nu vom putea, din punct de vedere economic și financiar, să suportăm sarcini suplimentare pentru un cadru financiar multianual în creștere”, a spus un…
Nicușor Dan nu vede la fel ca Bolojan problema prescripției: „Întrebarea e de ce nu reușim în 15 ani să rezolvăm o faptă de corupție” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, la Bruxelles, că în ceea ce privește marea corupție există o „problemă fundamentală”. Întrebat de un reporter Antena 3 dacă ar trebui anulată prescripția pentru faptele grave de corupție,…
Mediul de afaceri cere un nou pact economic cu statul / Ce conține „pachetul de relansare economică” lansat de Concordia # HotNews.ro
Confederația Patronală Concordia a lansat un pachet de măsuri pentru relansarea și creșterea economiei românești, avertizând că România se află „într-un moment de inflexiune”. Unul dintre punctele centrale ale pachetului este impozitul minim pe cifra…
CSM prelungește termenul pentru completarea chestionarului online pe „problemele din justiție” # HotNews.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat, joi, că prelungește până pe 21 decembrie termenul pentru completarea chestionarului online „asupra problemelor de actualitate din sistemul judiciar”. Inițial, termenul era 18 decembrie. „În continuarea informării transmise…
Ministerul rus de Externe a declarat joi că speră că administrația președintelui american Donald Trump nu va face o greșeală fatală în legătură cu Venezuela și a spus că Moscova este îngrijorată de deciziile SUA…
Un miliardar de 42 de ani care vrea să ducă astronauți pe Marte a devenit noul șef al NASA # HotNews.ro
Senatul Statelor Unite a confirmat numirea miliardarului Jared Isaacman în funcția de administrator al NASA în administrația președintelui Donald Trump, transformând un susținător al misiunilor către Marte și un fost asociat al directorului general al…
Așa cum procurorii se plâng că judecătorii le plimbă cazurile, cetățenii au și ei dreptul să reclame că Parchetele le amână, cu anii, plângerile sau le țin dosarele la sertar # HotNews.ro
O schismă periculoasă pentru drepturile fiecărui cetățean se conturează: procurori se prezintă drept băieții buni, care sunt împiedicați de judecători să recupereze banii de la cei corupți. În frigul umed al acestor zile, care îți…
5 avantaje când alegi un Toyota RAV4 prin leasingul auto oferit de Plus Auto Marketplace # HotNews.ro
Toyota RAV4 a rămas, de peste trei decenii, un reper pentru cei care vor un SUV care se descurcă bine și în oraș și în afara lui. În România, modelul este căutat pentru fiabilitate, spațiu…
Platforme No-Code & Low-Code: Viitor al tehnologiei. Prezent al problemelor privind drepturile de autor # HotNews.ro
În prezent, majoritatea companiilor și antreprenorilor caută noi modalități de a-și îmbunătăți eficiența și de a reduce costurile, mai ales când cea mai mare parte a activității comerciale implică utilizarea unei platforme online sau a…
Cât câștigă un parlamentar în România și ce înseamnă tăierea cu 10% a sumei forfetare primită de aleși # HotNews.ro
Fiecare parlamentar va pierde aproximativ 3.500 de lei din suma forfetară primită, după decizia coaliției de a o reduce cu 10%. După această schimbare, fiecare parlamentar va primi în continuare peste 30.000 de lei pe…
Ministrul Muncii îl contrazice pe Bolojan: Şomajul nu este o formă de lene, nu se dă pentru oameni care nu vor să muncească # HotNews.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, spune că opiniile sale sunt „total diferite” de cele ale premierului Ilie Bolojan, care a afirmat trebuie să fie eliminate ajutoarele de şomaj și eliminate formele de nemuncă. Florin Manole a…
Negocieri intense la Bruxelles: UE caută un compromis pentru finanțarea de care Ucraina are nevoie disperată. „Nu avem voie să eșuăm” # HotNews.ro
Oficialii europeni negociau înaintea Consiliului European de joi de la Bruxelles un compromis de ultim moment pentru a oferi Ucrainei miliardele de euro de care are nevoie pentru a-și finanța războiul, dar și cheltuielile de…
INTERVIU VIDEO Horia Gustă (AAF): Fondul se alege după cum simte fiecare că i se potrivește, ca la haine: nu poți să pui o haină de 56, când tu porți 48. Invers, nici atât # HotNews.ro
Mulți administratori de fonduri de investiții promovează investițiile recurente cu sume mai mici pentru ca oamenii să testeze, să vadă cum funcționează, să înțeleagă și a capete încredere, susține Horia Gustă, președinele Asociației Administratorilor de…
Cine e Irineu Darău, propus de USR pentru funcția de ministru al Economiei. Are o firmă în Franța # HotNews.ro
Irineu Darău, în vârstă de 39 de ani, este senator USR de Brașov și se află la al doilea mandat în Parlament. El este propus de formațiunea condusă de Dominic Fritz să preia portofoliul de…
Tăiate de pe lista inițială a Guvernului, stadioanele de sute de milioane de euro continuă să se construiască, pe semnătura primăriilor. Vom avea 15 stadioane noi și avem 3 spitale noi # HotNews.ro
În ritmul intens și mai puțin monitorizat al finalului de an, pe 16 și 17 decembrie, două consilii locale au aprobat să continue stadioane de sute de milioane de euro, care fuseseră amânate sau anulate,…
