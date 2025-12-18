S-a demascat: Donald Trump relevă adevăratul motiv al conflictului cu Venezuela: „Companiile noastre aveau mult petrol acolo și ei ni l-au luat, acum îl vrem înapoi”

14:20

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că, în opinia sa, cel puțin în cazul faptelor grave de corupție nu ar trebui să existe prescripție. „Fără să fiu un specialist în materie juridică, pentru că nu asta este specialitatea mea, consider că cel puțin în fapte de corupție grave nu ar trebui să existe prescripție. Deci […]