Timișoara: 11 dintre bătrânii ținuți într-o casă în condiții mizere au fost internați în spital cu râie. Anchetă epidemiologică și în alte centre în care au fost relocați vârstnici

Oamenii de știință din SUA au dezvoltat un material care ar putea reduce semnificativ consumul de energie al clădirilor. Materialul este mai transparent decât sticla și izolează la fel de bine ca un perete solid. Aplicat pe geamuri, acesta ar putea contribui la reducerea drastică a schimbului de căldură prin ferestre și, prin urmare, la […]