Vladimir Putin îi numește pe aliații occidentali ai Ucrainei „purceluși europeni” cu concepții revanșarde
Profit.ro, 18 decembrie 2025 08:50
Președintele rus a acuzat administrația fostului președinte american Joe Biden de faptul că a ”inițiat” Războiul din Ucraina, iar ”porcii europeni care voiau să se bucure de prăbușirea Rusiei” i s-au alăturat.
Statele Unite pregătesc o nouă rundă de sancțiuni împotriva sectorului energetic al Rusiei pentru a crește presiunea asupra Moscovei în cazul în care Vladimir Putin va respinge acordul de pace cu Ucraina.
Vinul zilei: un cupaj roșu din sudul Italiei, obținut prin metoda Appassimento, un vin cu note intense de fructe roșii, ciocolată, condimente și fructe deshidratate. Savuros alături de paste cu sosuri bogate sau pizza cu topping de carne sau ciuperci # Profit.ro
Capo Zafferano Rosso Appassimento Puglia 2024 este un vin roșu din sudul Italiei, obținut prin metoda tradițională Appassimento.
Vlad Musteață, Founder & CEO al North Bucharest Investments, a fost distins cu titlul de Business Champion în cadrul Business Champions Awards Gala, organizată de Business Review.
FOTO OMV Petrom plănuiește Cormoran West și abandonarea a 8 sonde de producție vechi. Un nou foraj de explorare de gaze în Marea Neagră românească, după Anaconda # Profit.ro
OMV Petrom, care deține 50% din concesiunea offshore de gaze naturale Neptun Deep, cea mai mare din Marea Neagră românească, precum și statutul de operator al acesteia, plănuiește pentru 2027, anul când este preconizată demararea producției, efectuarea unui nou foraj de explorare pe perimetru, dar și abandonarea a 8 sonde de extracție vechi de pe concesiunea maritimă Istria, aflată în activitate, relevă date analizate de Profit.ro.
Când vine vorba despre cât de responsabil funcționează o companie, există un set de principii adus în discuție tot mai des drept criteriu de evaluare: ESG.
Fostul șef al mărcii Dacia, plecat în urma unei dispute cu conducerea Renault, va conduce producătorul de ATV-uri Bombardier # Profit.ro
BRP Inc. divizia de vehicule recreaționale a companiei canadiene Bombardier, l-a numit pe Denis Le Vot, fostul CEO al mărcii Dacia, în poziția de președinte și director general. Decizia a stârnit controverse în companie, deoarece era așteptată o persoană din interiorul industriei.
Traderul ceh de energie electrică Second Foundation, prezent în peste 30 de piețe din întreaga lume, a intrat în România, relevă date analizate de Profit.ro.
Piața globală a criptomonedelor continuă să atragă un număr tot mai mare de investitori, datorită tehnologiei de ultimă generație și oportunităților ample pe care le oferă. Totuși, un sector atât de dinamic și aflat într-o expansiune rapidă implică și riscuri, pe care fiecare participant trebuie să le înțeleagă.
VIDEO BNR, între ciocan și nicovală în 2026. Radu Puiu, analist financiar XTB România: Inflația a devenit o problemă constantă. Ne așteptăm la reducerea dobânzii de referință la anul - Profit.ro Live TV # Profit.ro
România intră în 2026 cu o inflație persistent ridicată, o creștere economică slabă și o presiune tot mai mare asupra consumului, în timp ce Banca Națională va avea o misiune dificilă în calibrul politicii monetare. La nivel european, instabilitatea politică, deficitele bugetare și decalajele de inovare față de SUA rămân vulnerabilități majore, iar pe piețele de capital investitorii devin tot mai selectivi, inclusiv în zona inteligenței artificiale. Euro a avut un an foarte bun, dar perspectivele sale depind de evoluțiile economice, geopolitice și de relația cu Statele Unite.
Freshful by eMAG accelerează: Va veni cu livrări ultrarapide, extinderea flotei și a portofoliului, AI și al doilea depozit # Profit.ro
Hipermarketul online Freshful by eMAG, deținut de gigantul e-commerce eMag, și-a propus să extindă anul viitor aria de acoperire a serviciului Freshful Now, dedicat livrărilor rapide pentru cumpărături mici și urgente și gândit ca un sistem complementar coșului săptămânal.
Dacia - cea mai bună veste pe care o putea primi. „Pachetul Auto” schimbă radical viitorul mașinilor: motoare cu benzină, hibride și PHEV pentru totdeauna # Profit.ro
Reprezentanții Comisiei Europene au făcut public pachetul de măsuri dedicat industriei auto, care schimbă la 180 de grade planurile anterioare. Cea mai importantă decizie este renunțarea de facto la interdicția de vânzare a mașinilor cu motoare cu combustie. Pentru Dacia este cea mai bună veste pe care o putea primi în contextul electrificării.
Întâlnire discretă la Guvern: Australienii de la Macquarie, care ar putea ceda distribuitorul de electricitate din Oltenia, au discutat cu vicepremierul Neacșu și cu ministrul Energiei # Profit.ro
Reprezentanții diviziei de asset management a conglomeratului financiar australian Macquarie au venit în România și s-au întâlnit cu 2 membri ai Guvernului, relevă date analizate de Profit.ro.
Operatorul român de telecomunicații Digi anunță în Spania că a decis să nu majoreze tarifele la începutul anului viitor, luându-și astfel din nou prin surprindere concurenții Orange, Telefónica și Vodafone, care au notificat deja clienții că vor majora tarifele cu aproximativ 4% în 2026.
EXCLUSIV Gigantul Vinci aduce un nou business în România, un grup cu venituri de 5 miliarde de euro # Profit.ro
Grupul francez Soletanche Freyssinet, unul dintre liderii globali din domeniul ingineriei solului, structurilor și energiei nucleare, parte a gigantului Vinci, a intrat în România, relevă date analizate de Profit.ro.
SURPRIZĂ Gigant mondial - în mineritul din România după ce a ratat Cupru Min acum 10 ani. Pachet de finanțare de 200 milioane dolari pentru proiectul aurifer din România al canadienilor Euro Sun, al doilea ca mărime din Europa # Profit.ro
Compania minieră canadiană Euro Sun Mining a făcut un pas decisiv pentru proiectul său emblematic în România, obținând un pachet de finanțare de până la 200 de milioane de dolari de la gigantul elvețian Trafigura, cel mai mare trader de metale din lume, relevă date analizate de Profit.ro.
EXCLUSIV Marriott are în România un an istoric. Ioan Mătieș, General Manager: Unul dintre cele mai ridicate grade de ocupare din istoria hotelului # Profit.ro
JW Marriott Bucharest Grand Hotel, printre cele mai mari și mai luxoase unități hoteliere din România, estimează că va încheia acest an cu unul dintre cele mai ridicate grade de ocupare din istoria hotelului.
Vodafone - mesaj către clienții din România după ce a cumpărat Telekom. Investiții de 150 milioane euro și integrare în 2-3 ani # Profit.ro
Grupul britanic de telecomunicații Vodafone va investi în România 150 milioane euro, în următorii 2-3 ani, pe măsură ce vor fi integrate activele de rețea nou-achiziționate de la Telekom Romania Mobile Communications (TRMC), anunță directorul executiv al Vodafone România, Nedim Baytorun.
Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, anunță că a semnat un mega-acord de vânzare de gaze naturale către Egipt.
Polestar, cu puternice legături în China, nu reușește să-și găsească echilibrul. Se împrumută cu încă 600 de milioane de dolari de la Geely # Profit.ro
Marca de automobile suedeză Polestar, cu puternice legături în China, nu reușește să-și găsească echilibrul financiar, la opt ani de la lansarea oficială, cauza principală fiind evoluția neașteptată a pieței de autoturisme electrice, la nivel global, dar și a eșecului major pe piața din China.
Ungaria și-a majorat achizițiile de gaze rusești din conducte și a devenit principalul cumpărător din UE # Profit.ro
Ungaria și-a majorat achizițiile de gaze naturale din Rusia în primele zece luni ale anului, fiind principalul cumpărător din Uniunea Europeană pentru gazele rusești livrate prin conducte, urmată de Grecia și Bulgaria.
Cursul de schimb EUR/RON este estimat la acest moment să ajungă la 5,1410 lei pentru un euro, chiar 5,2 lei, în următoarele luni.
Comisia Europeană a propus extinderea domeniului de aplicare pentru viitoarea taxă specifică pe carbon a UE, așa-numitul ″mecanism de ajustare a carbonului la frontieră″ (CBAM), la produsele din aval cu utilizare intensivă a oțelului și a aluminiului.
Impozitarea clădirilor la valoarea de piață a fost amânată cu un an, pentru 2027, operațiune anunțată din vară de Profit.ro ca fiind pregătită.
Piața globală a smartphone-urilor urmează să scadă anul viitor cu 2,1%, iar un factor decisiv pentru această evoluție va fi costul în creștere al memoriilor.
Dominic Fritz, la câteva ore de cetățenia română. A fost întrebat de Zamolxis și Basarab FOTO&VIDEO # Profit.ro
Dominic Fritz, primarul municipiului Timișoara și președintele USR, va depune jurământul de credință pentru obținerea cetățeniei române.
Gorden Wagener, omul care a dat direcția designului mașinilor Mercedes Benz în ultimele două decenii, a anunțat conducerea companiei că vrea să plece. Acum, Mercedes a anunțat înlocuitorul.
Modelul Unimog a celor de la Mercedes-Benz împlinește luna aceasta 80 de ani.
După 2 sesiuni în care indicele BET a doborât consecutive maxime, un puseu de vânzare a dat peste bord aceste câștiguri.
Moment istoric în războiul cu China - Gigafabrica VW a început să producă celule de baterii. „Luăm în propriile mâini tehnologiile viitorului!” # Profit.ro
Gigafabrica Salzgitter a grupului Volkswagen a început producția de celule și marchează o etapă istorică pentru compania auto în războiul global cu producătorii din China.
Ieftiniri în benzinăriile din România: "Era psihoză de 10 lei/litru, acum o lună". Ministrul Energiei a chemat benzinarii la discuții și asigură că vor fi prețuri mici # Profit.ro
Prețurile la carburanți în benzinăriile din România sunt în scădere, comparativ cu cele afișate la finele săptămânii trecute.
Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu regele Charles al Marii Britanii.
Tranzacție surpriză - Hzdroagrifer, partener de service Grundfos, a cumpărat Construcții Feroviare Craiova # Profit.ro
Fosta SIF Oltenia, într-un proces de rearanjare al portofoliului, vinde una dintre deținerile sale istorice, contrapartea în tranyacție fiind furnizorul de pompe și instalații Hydroagrifer.
Alimentele reprezintă una dintre cele mai importante cheltuieli ale gospodăriilor din Europa, cu o medie de aproximativ 11,9% din totalul cheltuielilor la nivelul UE.
Panică printre antreprenorii care au luat ajutoare COVID. Trebuie să dea acum banii înapoi # Profit.ro
Mai multe firme care au primit în România ajutoare financiare, în contextul pandemiei COVID, trebuie acum să dea banii înapoi.
ULTIMA ORĂ Salariul minim crește din iulie. Impozitul pe cifra de afaceri scade în 2026 și va fi eliminat în 2027. Scad cu 10% subvențiile partidelor și indemnizațiile parlamentarilor # Profit.ro
Coaliția de guvernământ a căzut de acord privind reducerea la 0,5% a impozitului pe cifra de afaceri (IMCA) începând cu 1 ianuarie 2026 și eliminarea acestuia în 2027, precum și pentru creșterea salariului minim la 4.325 de lei brut, începând cu 1 iulie 2026.
O ceașcă cu cafea a ajuns să coste și 1.000 de dolari, în Dubai.
„Falimentul Budapestei” - Primarul reclamă că va putea fi trimis la închisoare dacă nu ajută la "jefuirea capitalei” # Profit.ro
Parlamentul Ungariei permite Guvernului să oblige conducerea Primăriei Budapesta, aflată în dificultate financiară, să împrumute banii în condiții neclare, acuză primarul orașului, membru al opoziției.
DECIZIE Cresc impozitele - Guvernul a adoptat ordonanța care impune autorităților locale să crească impozitele până la final de an # Profit.ro
Consiliile locale și Consiliul General al Municipiului București trebuie să aprobe până la data de 31 decembrie 2025 hotărârile privind cotele impozitelor și taxelor stabilite pentru anul 2026, prevede o ordonanță de urgență adoptată astăzi de Guvern. Înainte de intrarea în vigoare a prezentei reglementări, autoritățile publice locale aveau obligația de adopta hotărârile cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea exercițiului bugetar.
Aprobarea majorării de la 1 ianuarie 2026 a tarifului reglementat de transport al energiei electrice practicat de Transelectrica, precum și a celor de distribuție aplicate de 3 operatori regionali de profil din 4, s-a datorat, printre altele, includerii printre costurile recunoscute în tarife a celebrei ″taxe de stâlp″, pe construcții speciale, introdusă de Guvern din aprilie anul acesta, a declarat președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu.
Regatul Bhutan va cheltui un miliard de dolari pentru a construi ceea ce numește un "oraș bazat pe mindfulness".
Scandal - Angajați concediați dacă nu trec un „test al căruciorului”, la un lanț de magazine în Italia # Profit.ro
Magazinele PAM din Italia au declanșat concedieri sau suspendări ale unor angajați care nu au trecut așa zisul „test al căruciorului”.
Procesul de centralizare a datelor privind norma de poluare a mașinilor a fost finalizat.
Surpriză de Crăciun de la Bolojan - Toate lucrările executate la investiții pe toate programele de finanțare vor fi achitate # Profit.ro
Ministerul Dezvoltării va achită toate lucrările executate la investiții pe toate programele de finanțare, după ce Guvernul a suplimentat bugetul ministerului cu 2,41 miliarde de lei.
Ministrul Miruță acuză - amendat pentru că a vrut „conduceri corecte” la o companie de stat # Profit.ro
Radu Miruță, a anunțat că a primit 'pe persoană fizică' o amendă de 15.000 lei din partea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), pe care intenționează să o conteste.
România cere la Bruxelles, cu alte 19 țări, "hub-uri de returnare" a migranților în afara UE # Profit.ro
România se află printre statele care cer Comisiei Europene, într-un context de înăsprire evidentă a politicii UE în domeniul migrației, să aloce fonduri pentru crearea de centre de returnare a migranților situate în afara granițelor UE.
Tarife mai mici la convorbiri telefonice, în roaming, de anul viitor - Moldova și Ucraina intră în sistemul de tarifare „Roaming ca acasă” # Profit.ro
De la începutul anului viitor vor fi tarife mai mici la convorbiri telefonice și pentru Moldova și Ucraina.
